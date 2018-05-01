Управляемый хаос в Армении: страну разорвут Турция и Азербайджан?
Какое будущее ждет митингующую соседскую страну, рассуждает журналист КП.ру Владимир Добрынин.
Кто-то уверяет, что республика будет «самостоятельной», но этот статус — лишь «прокси-прокладка», предложенная американскими покровителями, под которых уйдут «абрикосовые революционеры». Кто-то считает, что Армения проложит дорогу в ЕС — к обретению, так сказать, европейских ценностей. Часть армянского политического истеблишмента, оставшаяся (пока) у власти, как пишут СМИ, отправилась в Москву, не афишируя особо цели своего визита. Хотя понятно, что в Кремль армяне не на экскурсию поехали.
В оживленной дискуссии международных оппонентов слово «независимость» легко летает, словно мячик для пинг-понга. В этой легкости — вся эфемерность предполагаемого государственного суверенитета Армении. Весьма сложно исповедовать независимость маленькой стране в эпоху глобализации. Так что лучше термин «политическая самостоятельность» оставить для официальных документов. Конституции, например.
А что видится реально?
Лечь под США, служить на побегушках у ЕС или не отрываться от России?
Армения повторяет путь едва ли не всех бывших советских республик и восточноевропейских государств, которые до распада СССР звались странами народной демократии. «Хватит кормить Москву и Россию! Мы сами с усами. Самостоятельные, самоопределяемые и самоокупаемые» — их лозунги на старте центробежного броска.
Ну да, ну да, настолько самоокупаемые, что 13 из 15 республик СССР в 1990 году производили меньше, чем потребляли. Донорами для всех остальных тогда были Россия и Белоруссия.
Ушли «самоопределившиеся» с гордо поднятой головой. Как оказалось — оторвались от вымени дойной коровы. Промышленность, доставшуюся в наследство, успешно развалили (ВЭФ, РАФ, ЗАЗ — кто-то помнит, что это такое?).
Пришли в ЕС «цивилизовываться» до уровня равных — оказались на задворках в роли даже не прислуги, а нищих, просящих милостыню. Метания главы соседнего государства по миру с протянутой рукой за подаяниями на «перемогу» совсем не похожи на «диалоги равных президентов».
В чем заключалась «несвобода» Еревана от Москвы? Лишь в том, что экономика базировалась на торговых связях с Россией, являвшейся для Армении и кредитором, и рынком одновременно. Да еще в том, что оборонная мощь армянского государства держится на российском бицепсе. Здесь можно вспомнить и военную базу РФ в Гюмри, и подписанный в августе 2015 года армяно-российский договор об объединении военных сил для обеспечения безопасности в Кавказском регионе. И недавнее соглашение о представлении Москвой Еревану целевого кредита (третьего уже) в $200 миллионов. На приобретение вооружений. У Кремля же.
Кроме России армянские промышленные товары покупать никто практически не стремится — издержки производства высокие, оборудование древнее, обновлять не на что. Свои технологии отсутствуют (науку развивать не на что), чужие купить — нет средств. Отсюда и неподъемная себестоимость товаров, которые международной конкуренции не выдерживают.
Сырье и продовольственные товары покупают охотнее, но одним этим экономику не удержать. Согласно данным Национальной статистической службы Армении, 30% общего объема армянского экспорта составляет продукция горнодобычи. Продовольствие — вторая по значимости статья внешней торговли. А продажи за рубеж машин, механизмов и оборудования составляют всего лишь 2,4%.
«Уйти от империи»! Куда? Что за евроинтеграция ожидает Армению, понятно на примере прибалтийских республик, Украины, Болгарии. Кстати, еще в 2014 году в Брюсселе звучали голоса здравомыслящих экономистов, что «Украина нам принесет значительно больше расходов, чем доходов».
Тогдашний зампредседателя Европарламента Александр Граф Ламбсдорфф назвал «неньку» государством-банкротом и с цифрами в руках объяснил, что «она слишком мала и слаба, чтобы помочь Евросоюзу, кормить же ее обойдется слишком дорого» (речь шла о первоначально выделяемых Украине от одного только ЕС 1,6 млрд евро, без учета кредитов от МВФ и США, вытягивающих еще под 20 млрд. Сколько в действительности, по факту, за последующие годы «ушло в прорыв» — затрудняются подсчитать даже сами кредиторы).
Учитывая степень развития производства Армении, республика эта нужна ЕС еще меньше, чем незалежная.
А вот Штаты от такого кусочка суши под ребром у России не откажутся. По схеме «ты мне дай возможность разместить у тебя военную базу, а я тебе за это что хошь пообещаю». Видимо, такое предложение уже прозвучало и Казахстану, намеревающемуся предоставить Штатам место для военной базы на Каспии, и Таджикистану, стремящемуся вытолкать со своей территории армейскую базу России.
С трехмиллионным населением Армении работают 2500 американских дипломатов, большее количество завездно-полосатых дипслужащих — только в Германии. (Если бы мы эту пропорцию перенесли на Россию, то у нас должна была бы трудиться почти 121 тысяча представителей Госдепа — полномасштабная идеологическая армия).
Что будет с Арменией, после того, как туда придут янки? Не стоит рассчитывать, что маленькому закавказскому государству повезет, и на него методика управляемого хаоса распространяться не будет. У этого правила исключения нет. Зато есть, в придачу к правилу, заклятые соседи: Азербайджан и Турция, которые не съели еще Армению только потому, что вместе с ней им пришлось бы съесть и Россию — что не по зубам. Ушедший в отставку президент Саргсян прекрасно знал об этом, взвешенно опираясь на свой боевой карабахский опыт. Что выберут новые лидеры нации, в запале революционного головокружения?
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Владимир Добрынин
Источник: rusvesna.su
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Армян всегда считал мудрыми и хитрыми. Ну типа евреев. Но только более патриотичными. Ну уничтожат сейчас свою страну, ну потеряют Нагорный Крабах (да за такой подарок исламистский Азербайджан должен в попу расцеловать этих “пацриотов армении”), ну ещё новые миллионы армян разбредутся по свету (включая и МОЮ СТРАНУ Россию). А как армяне будут глядеть в глаза своим потомкам, когда прос…..ли свою страну? Опыт укрогабонцев ничему не научил?
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Не хотят, или не умеют работать на этих территориях. Власть везде какая то “амебная”. Есть ночи, когда всю бунтующую сволочь можно ликвидировать, или (если уж так жалко) посадить. Вычистить площади и недовольных опять же в кутузку. Выслать из страны американцев и закрыть НКО. Учитесь у Китая, как он отработал в свое время в подобной ситуации. В ином случае КИРДЫК, развал, хаос…