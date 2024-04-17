В Средние века, вплоть до XVI в., Европа была отстающей и развитии окраиной мира, значительно уступая Китаю и Индии практически по всем показателям. Однако, изобретение капиталистического расширения / ограбления, которое значительно ускорил научно-технический прогресс, перевернуло ситуацию. В XVIII-XIX вв. отрыв от остального мира стал настолько велик, что мало кто мог сопротивляться поступи европейцев. Спурт стал возможен не только из-за новых технологий, но и из-за готовности европейского общества к кардинальным изменениям. При этом не нужно искать корни в Реформации, так как всё началось с католических Испании и Португалии.

Высокая концентрация и уникальное сочетание многообразных физико-географических, климатических условий, создавали благоприятные условия для формирования отдельных этнических систем. Общие культурные корни континента позволяли уживаться вместе, но плотность и различия мешали сливаться. Ни одна другая цивилизация мира не была столь избыточно сложна и многообразна, как Европа (Западно- и Восточноевропейская цивилизации). Перманентная конкуренция, дефицит, неравенство, случайность, битвы и союзы всех против всех, где проявились все базовые типы войн за: пространство, потоки и умы, породило очень динамичную общественную сферу, готовую к изменениям.

Постоянная и перманентная социальная эволюция стала визитной карточной Европы последних столетий. Даже Османская империя, вопреки традициям и консерватизма ислама, пыталась приспособиться к меняющимся условиям. Эта уникальность хорошо видна на фоне Китая, ведь в истории есть яркий пример, показывающий важность готовности к социальным изменениям, когда технологии и экономические отношения толкали развитие вперёд, но неготовность общественной сферы остановила движение, фаворит испугался победы.

В XI-XIII вв. в части используемых технологий: доменные печи на угле / коксе, станки, порох, Великий канал / Даюньхэ (1782 км) и т.д. империя Сун (960-1279 гг.) оказалась полностью готова к первой технологической революции на полтысячелетия раньше Европы, но не к новому социально-технологическому укладу (чаще всего сокращается до "технологический уклад"). Социальная инерция, накопленное богатство и отказ от перемен не дали сделать шаг вперед. Несколько поколений развитие тормозилось, саботировалось элитами и сотнями тысяч чиновников. В 1127 г. чжурчжэни (кочевая империя Цзинь, 1115-1234 гг.), победили киданей (кочевая империя Ляо) на деньги империи Сун (условно, китайцы, так понятнее и привычнее). Однако, победители не успокоились и напали на "союзника", разрушив центр металлургии и столицу Сун – Кайфын.

Более 300 домен были уничтожены (в Европе такие появились через шесть веков), а пришедшие в XIII в. монголы (империя Юань, 1271-1368 гг.) довершили уничтожение технологических и экономических достижений. Если бы китайцы не остановились в развитии, то перспективы кочевников были бы не столь однозначны, да и в случае победы, они не были бы так деструктивны. Экономика и технологическое состояние империи Сун были достаточны для рывка, но система управления, конфуцианская культура, в том числе пренебрежительное отношение к торговле, общественные отношения и т.д. застопорили развитие, а потом стало поздно. Плацдарм в будущее был утрачен.

И, да, вполне возможно, что окончательно смерть Европы стала предопределена после сознательного отказа от космической экспансии в 1960-х годах, после чего были утрачены радость от развития, дух пионеров и эстетика отморозков…)))

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Европа до XVI века была отстающим регионом, но развитие капиталистического расширения и ограбления перевернуло ситуацию в пользу Европы.

2. Высокая концентрация и уникальное сочетание физико-географических и климатических условий в Европе способствовали формированию отдельных этнических систем и перманентной конкуренции, что сделало Европу очень динамичной и готовой к изменениям.

3. В Китае в XI-XIII веках технологии были развиты даже раньше, чем в Европе, но социальная инерция, накопленное богатство и нежелание элит к переменам не позволили Китаю сделать следующий шаг в развитии.

4. Автор предполагает, что окончательная "смерть Европы" была предопределена после сознательного отказа от космической экспансии в 1960-х годах, что привело к утрате "радости от развития, духа пионеров и эстетики отморозков".

Вывод: Статья показывает, что социально-технологический уклад, а не только технологии, является ключевым фактором, определяющим развитие цивилизаций. Готовность Европы к социальным изменениям контрастирует с инертностью Китая, что и предопределило разные траектории их развития. Автор также критически оценивает отказ Европы от космической экспансии как возможный фактор ее "смерти".