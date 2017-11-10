Михаил Хазин. Пределы роста. Почему не будет шестого технологического уклада

Перечитал недавно статью Глазьева “Великая цифровая революция: вызовы и перспективы для экономики XXI века”. Конечно, все написано правильно и убедительно, график который показывает возникновение и развитие предыдущих технологических укладов очень красив. Хотя своей красотой, вызывает некоторые сомнения. Скорее всего, ради красоты, даты возникновения и зрелости укладов, чуть-чуть смещены. Но не суть важно…

Рис. Структура нового (VI) технологического уклада

А важно то, что в статье, развитие мира, или, точнее, западной цивилизации рассматривается линейно на отрезке от восемнадцатого века до конца двадцать первого. С этим подходом я несогласен и поэтому у меня возникают сомнения о принципиальной возможности перехода человечества на шестой технологический уклад. Хочу этими сомнениями поделиться и буду рад если мне убедительно докажут, что я излишне пессимистичен.

Первый фактор, который стоит рассмотреть – это достижение пределов роста западной цивилизации.

Сначала напомню некоторые тезисы, которые я рассматривал и обосновывал в политэкономии паразитизма (Конец оф Хистори!!! Политэкономия паразитизма. (часть1/7) [теоретические вопросы]).

В замкнутой системе общество нуждается в высокой цене на ресурсы, для обеспечения возможности развития системы. Это обеспечивает производительные классы и группы системы, стимулами к увеличению добычи ресурсов и стимулирует систему в целом к экономии ресурсов. Обеспечивает высокий уровень жизни производительных классов и групп, а также тех групп, которые получают свои доходы, прямо или через цепочку посредников от производительных классов.

В любой системе паразитарные классы и группы нуждаются в низкой цене на ресурсы, для обеспечения минимальным количеством ресурсов максимально широких слоев паразитарного населения и/или максимальным количеством ресурсов узких слоев населения (финансовой олигархии).