Михаил Хазин. Пределы роста. Почему не будет шестого технологического уклада
22:41. 10 ноября 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Перечитал недавно статью Глазьева “Великая цифровая революция: вызовы и перспективы для экономики XXI века”. Конечно, все написано правильно и убедительно, график который показывает возникновение и развитие предыдущих технологических укладов очень красив. Хотя своей красотой, вызывает некоторые сомнения. Скорее всего, ради красоты, даты возникновения и зрелости укладов, чуть-чуть смещены. Но не суть важно…
Рис. Структура нового (VI) технологического уклада
А важно то, что в статье, развитие мира, или, точнее, западной цивилизации рассматривается линейно на отрезке от восемнадцатого века до конца двадцать первого. С этим подходом я несогласен и поэтому у меня возникают сомнения о принципиальной возможности перехода человечества на шестой технологический уклад. Хочу этими сомнениями поделиться и буду рад если мне убедительно докажут, что я излишне пессимистичен.
Первый фактор, который стоит рассмотреть – это достижение пределов роста западной цивилизации.
Сначала напомню некоторые тезисы, которые я рассматривал и обосновывал в политэкономии паразитизма (Конец оф Хистори!!! Политэкономия паразитизма. (часть1/7) [теоретические вопросы]).
В замкнутой системе общество нуждается в высокой цене на ресурсы, для обеспечения возможности развития системы. Это обеспечивает производительные классы и группы системы, стимулами к увеличению добычи ресурсов и стимулирует систему в целом к экономии ресурсов. Обеспечивает высокий уровень жизни производительных классов и групп, а также тех групп, которые получают свои доходы, прямо или через цепочку посредников от производительных классов.
В любой системе паразитарные классы и группы нуждаются в низкой цене на ресурсы, для обеспечения минимальным количеством ресурсов максимально широких слоев паразитарного населения и/или максимальным количеством ресурсов узких слоев населения (финансовой олигархии).
Цели явно прямо противоположны и в замкнутой системе не могут быть достигнуты одновременно. Зато это становится реализуемым в открытой системе с возможностью получения извне дармовых энергопотоков. Варианты могут быть разные, от прямого ограбления колоний (Испания в Новом Свете, Англия в Индии), неэквивалентного обмена ресурсов на промышленные изделия и/или информационную продукцию (Опиум на чай и фарфор, бусы на золото, ойфоны на нефть) и до мошеннического обмена ресурсов на фиатные деньги и долговые расписки («Бери все, я себе еще нарисую», «Мамой клянусь, потом отдам»).
Для существования западной цивилизации критически важно постоянное превышение потребления над производством, с покрытием дефицита за счет экстенсивного увеличения внешнего неэквивалентного поступления ресурсов.
На всем периоде развития западной цивилизации, капиталистического развития, данный фактор являлся крайне важным и, возможно, самым важным в обеспечении как высоких темпов развития западной цивилизации, так и завышенного уровня жизни населения. Ну и это обеспечивало западной цивилизации возможность иметь высокий процент паразитарных групп населения и/или высокий уровень жизни паразитарных групп.
При этом на капиталистическом этапе развития (примерно до шестидесятых-семидесятых годов прошлого века) можно выделить следующие факторы:
В связи с относительно слабым развитием морских грузоперевозок, связи между метрополией (западной цивилизацией) и колониями оставались «тонкими» и фрагментарными. Не происходило объединение метрополий и колоний в единую систему;
Разрушение одной или нескольких колоний либо разрыв связей, был болезненным, но не смертельным для западной цивилизации, и мог быть компенсирован взятием под контроль новых территорий;
Соотношение потребностей западной цивилизации и ресурсов «неосвоенных» территорий мира, позволяло развиваться экстенсивно и увеличивать поступление внешнего энергопотока, за счет освоения новых ресурсов в колониях и/или присоединения новых колоний.
Промышленные, научные, финансовые центры в основном сохранялись на территории метрополии.
Во второй половине прошлого века научно-технический прогресс (переход на четвертый и пятый технологические уклады) привел к существенным изменениям во взаимодействии между метрополиями и колониями.
Развитие крупнотоннажного флота и магистральных трубопроводов позволило эффективно перевозить руду, уголь, нефть, газ и сжиженный газ, обогащенные концентраты и другие ресурсы на огромные расстояния;
Внедрение стандартных морских контейнеров позволило развиться распределенному производству, при котором комплектующие готового изделия, могут поступать из десятков стран и удаленному производству, при котором готовую продукцию перевозят на десятки разных рынков;
Отрыв резервных валют от золота, развитие финансовых и банковских рынков и технологий, создало единую глобальную валютно-финансовую систему, основанную на гегемонии нефтедоллара.
Таким образом, между отдельными странами мира начали возникать скрепляющие кооперационные, технологические, валютные связи и следовательно политические связи.
Благодаря этому в семидесятые годы начал формироваться глобализированный западный мир. В конце восьмидесятых западная цивилизация столкнулась в первый раз с кризисом «предела роста». Весь «западный» мир был освоен и включен в существующую систему мира. Его ресурсов стало не хватать на прокорм постоянно растущего стада западных паразитов. Не исключено, что западная цивилизация свалилась бы в очередной революционный передел соотношения количества населения и количества ресурсов. Но к счастью для них, кризис удалось преодолеть расширением границ «западного мира». После рейдерского захвата и разрушения Советского Союза, Америка и Европа получила возможность в течение двадцати лет беспрепятственно включать в нефтедолларовую систему новые страны, территории, ресурсы, и получили возможность выйти из кризиса, добились новой волны развития промышленности, в очередной раз увеличили уровень жизни населения, и… в очередной раз увеличили процент паразитического населения.
Так как получение дармового энергопотока разрушающе действует на собственную промышленность системы, то одновременно с резким увеличением объемов поступающих дармовых энергопотоков, начался и продолжился в двухтысячных годах процесс бегства промышленности из Америки и Европы. Промышленность массово эмигрировала в Китай, другие страны ЮВА и Мексику.
В результате к концу двухтысячных годов закончилось фактическое объединение крупнейших экономик мира в единую глобальную систему. Степень кооперационный, технологической, ресурсной и финансовой зависимости уже позволяет говорить именно о единой замкнутой системе.
Западный мир в очередной раз достиг пределов роста, и на этот раз он достиг истинных пределов роста, ограниченных размерами нашей планеты.
На земле не осталось значительных стран или территорий, которые можно добавить к существующему западному миру, и тем самым добавить новый внешний источник ресурсов, на земле не осталось и запаса существующих ресурсов, позволяющих резко увеличить их поступление. Если не рассматривать добрых инопланетян с планеты Набиру, то приходится констатировать, что западная цивилизация как раковая опухоль разрослась на всю планету, и для нее больше не существует внешних источников ресурсов. Отныне и до скончания веков западной цивилизации придется забыть о возможности получать дармовые ресурсы извне системы, и ориентироваться только на возможность добывать ресурсы внутри системы.
И вот тут возникает вопрос…. Западная цивилизация пятьсот лет работала в условиях обязательного покрытия дефицита за счет наличия внешних источников дармовой энергии, которые можно было проедать. Сейчас запад начал проедать внутренние запасы, Америка и Европа проедают свои пенсионные накопления (и накопления суверенных фондов вложенные в их государственные «ценные» бумаги), нефтедобывающие страны (и, следовательно, весь мир) проедают ранее сделанные инвестиции в разведку и добычу нефти и газа, идет снижение уровня жизни периферийных стран.
Сможет ли западная цивилизация пережить (и выжить) прекращение поступления внешних дармовых энергопотоков и перестроится на необходимость увеличения добычи внутренних ресурсов, сокращения неэффективного потребления, снижение уровня жизни «золотого миллиарда» и экономию ресурсов?
Очевидно, что без решения данного вопроса, говорить о возможности перехода к шестому технологическому укладу не приходится.
И в связи с этим мы переходим ко второму фактору – управляющему контуру системы.
Для того чтобы мир мог изменить принципы своего существования и быть нацеленным на увеличение эффективности добычи и потребления энергии и ресурсов, необходимо, чтобы управляющий контур предпринял бы к этому какие-то шаги.
Я намеренно не использую термин “мировое правительство” так как считаю, что управление происходит через совокупность отдельных нескоординированных действий многочисленных элитных, политических, лоббистских и прочих властных группировок.
Такое воздействие может быть сделано в разной форме:
прямого государственного управления;
государственного стимулирования;
рыночных механизмов;
информационного влияния;
другие.
Но главным будут вопросы: «Кто оказывает это воздействие?» и «Что является приоритетным для властного большинства?».
Давайте рассмотрим пример распределения крупной суммы из государственного бюджета. В системе внезапно возникли дополнительные два миллиардов тугриков и нужно их потратить.
Вариант 1.
У власти находится консервативная промышленная партия, и она защищает интересы крупного национального бизнеса.
Они знают что стране нужна дополнительная дешевая энергия и принимают решение выделить один миллиард на строительство атомной станции и один миллиард на прокладку новой железной дороги к богатому месторождению угля.
Это решение они принимают потому что без этого вскоре не смогут увеличивать выпуск продукции и следовательно увеличивать свои прибыли. Их мотивы – личные, мелкие, частные. Но случайным образом они совпадают с потребностями общества в целом.
Вариант 2.
У власти находится Пиратская Партия Свободной Любви.(в Европе сейчас подобные партии занимают значительное число мест в парламентах). Они выступают за все хорошее, против всего плохого.
Эти политики решают, что один миллиард надо отдать на дотации фермерам, выращивающим марихуану, а второй миллиард раздать поровну всему населению, чтобы у людей была возможность купить продукцию этих фермеров. То есть они за счастье для всех людей.
Их мотивы – светлые, бескорыстные, общечеловеческие и гуманные. Одновременно они антисоциальны и вредны для человеческого общества, так как ведут только к деградации.
Вариант 3.
У власти какая-то демократическая партия, борющаяся за интересы банкиров и прочих финансовых аферистов.
Они принимают решение выделить один миллиард на дотации процентов по ипотеке, и миллиард на дотации процентов по автокредитам.
Вроде тоже очень гуманно и социального. Но по факту приведет к росту прибылей финансистов, неоправданному расходу ресурсов, росту цен и ухудшению жизни людей. То есть это опять вредительство и антисистемная деятельность.
Не подумайте, что я имею в виду, что промышленники – белые, пушистые и спасут мир. Нет, речь только о том, что объективно существуют группы, чьи интересы хотя бы временно совпадают с интересом общества в целом. И существует группы, чьи интересы всегда прямо противоположны интересам общества, хотя и могут временно улучшать жизнь паразитарных групп. Я рассматривал часть этих вопросов в статье О власти, чужой власти, народовластии и всеобщем избирательном праве.
Так вот, за пятьдесят лет целенаправленного паразитарного развития в Америке практически не осталось “здорового” населения. Почти все американцы в той или иной степени заинтересованных в сохранение текущей ситуации паразитирования, со всеми сопутствующими атрибутами: хроническим торговым дефицитом, долларом в качестве необеспеченной резервной валюты, низкими ценами на топливо, высокими расходами на соц. обеспечение и подобное. Базис американской государственности на 70-80% паразитарный и следовательно, власть, надстройка не может быть иной.
Я считаю, что совокупность изменений в экономических, производственных, общественных и политических отношениях позволяет говорить о том, что общественно-политическая формация Запада, или, возможно, пока только Америки и Великобритании, уже не имеет отношения к капитализму, и должна называться паразитизмом.
Когда, некоторые авторы предполагают, что завтра в Америке вдруг появится “фашистское” правительство, которое начнет уничтожать хронически безработных негров и заставлять радужных креаклов работать, я всегда хочу узнать откуда они возьмутся. Рептилоиды их внедрят? Или пришлют другие добрые инопланетяне?
В Италии и Германии – фашистские партии это были прежде всего партии промышленников и рабочих, они представляли интересы огромного количества населения и значительной части бизнеса. Где в Америке те массовые слои населения и бизнеса, которые возьмутся за шоковую чистку Америки и мира от паразитов. Причем ведь это должно быть подавляющее большинство населения, иначе это закончится чисткой самих “фашистов”. У сторонников “очищения” от паразитарных групп были бы определенные шансы, если финансовая и экономическая власть принадлежала бы “производителями”, но в этих сферах, так же сегодня господствует финансовый паразитарный капитал.
Следовательно, власть Америки будут за разом предпринимать действия, направленные на обеспечение интересов американских паразитических элит и американского паразитического населения, что вполне логично, в ущерб интересам развития мира. Америка, выступая как управляющий контур мира, будет создавать условия, затрудняющие переход на шестой технологический уклад, и движение в этом направление будет возможно только вопреки управляющему действию элитных паразитарных групп Запада.
Поэтому возникает второй вопрос – «Откуда возьмется «мировое правительство», которое начнет действовать в ущерб краткосрочным интересам «золотого миллиарда» ?».
Очевидно, что «ноготь американского политика, заботящегося об интересах мира», это такой же редкий ингредиент колдовских снадобий, как «кровь киноактрисы девственницы», «слюна честного чиновника» и «волос правдивого адвоката».
Рассматривая в совокупности первый и второй фактор мы переходим к третьему фактору – «энергетической ловушке» в которую попала Америка и вся западная цивилизации.
Я рассматривал этот вопрос в статьях Каменный уголь – будущий спасатель [ли] Америки. и Сланцевая нефтянка тлеющий бикфордов шнур под Америкой..
Как я уже писал выше, после исчезновения внешних источников дополнительных, дармовых ресурсов, Запад приступил к проеданию накопленных ресурсов. Одним из таких ресурсов являются инвестиции в основные средства традиционной энергетики. В конце двадцатого века в Америке, Франции и некоторых других странах были сделаны огромные инвестиции в атомные, гидро и угольные электростанции. Тогда, на закате эпохи капитализма, у власти досиживали последние годы представители «производительных» сил.
В статье Романа Смирнова Пиндостан – 50% генерации старше 30 лет., приведена статистика по возрасту американских электростанций. Если отбросить «зеленую ересь», не имеющую отношения к генерации электроэнергии, видно, что 60-65% станций старше тридцати лет. Само по себе это не страшно, но это показывает, что в течение следующих 10-20 лет, Америке потребуются новые колоссальные вложения на ремонт, продление сроков эксплуатации и строительство новых станций. Речь может идти о триллионах долларов новых инвестиций. Причем это должны быть не напечатанные триллионы, а подкрепленные ресурсами.
И вот тут Америка сталкивается с проблемой — строительство любых электростанций в Америке сегодня невыгодно.
Обеспечивая паразитарное население дешевой энергией и топливом, Америка с помощью сланцевой аферы уронила цену на нефть и газ. Некоторые говорят, что обваливая цены в 2014 г., Обама пытался навредить России, но это верно только отчасти, как второстепенная незначительная цель. Основная цель была выигрыш выборов 2016 г. Снижение цены на топливо увеличивает поступление в страну дармового энергоптока, создает эффект богатства и роста ВВП Америки.
Нужно сказать, что своей цели он добился, на момент выборов избиратели оценивали «экономическую политику» демократов довольно положительно, ну а то, что Клинтон не согласовала свою кандидатуру с Путиным, это уже совсем другая история. ;)
В экономическом пространстве, искаженном сланцевой аферой, стали невыгодны все станции, кроме газовых. Но в регионах с большей долей альтернативной энергетики, и газовые станции стали убыточными.
В этих условиях какую-то бумажную прибыль пока могут получать «старые станции», которые уже списали амортизацию своих основных средств. Но низкие цены, снижают и их возможности по ремонту и модернизацию станций.
С точки зрения развития общества, долгосрочной стратегии существования, Америка нуждается в высокой цене на нефть и в целом на энергоресурсы. Америка нуждается в создании условий, при которых вложения в традиционную энергетику снова стали бы рациональными и прибыльными.
Но с точки зрения интересов существования паразитарного населения, а это подавляющая часть населения Америки, Америка нуждается в дешевой нефти и энергии. Более того, слово “нуждается” здесь использованно не совсем точно, Америка не сможет существовать при высокой (адекватной) цене на энергию, так как это вызовет кризис потребления, падение ВВП, падение уровня жизни населения и может легко привести к срыву в гиперинфляцию.
Именно это я называю – энергетической ловушкой из которой есть только два выхода и «оба хуже».
В целом, благодаря Америке, и весь мир находится в такой же ловушке. Для того чтобы вновь пошли инвестиции в нефте и газодобычу, нужно долгосрочное повышение цен на нефть до уровня 70-80 долларов (и более). Но это сразу столкнется с «проблемой платежеспособного спроса». Западные паразиты не способны существовать при такой цене, поэтому, без всякого сомнения, будет продолжена политика проедания ранее вложенных инвестиций, и политика обнищания и уничтожения лишнего населения. С точки зрения «золотого миллиарда» – лишним является все население, живущее в местах добычи нефтересурсов, и не задействованное непосредственно в процессе добычи.
Очевидно, что такая политика, направленная не на балансировку потребления и возможностей добычи ресурсов, а на проедание инвестиций и накоплений, разрушение производительных регионов мира, может продолжаться долго, но не бесконечно долго.
Рано или поздно, мир столкнется с жесточайшим физическим дефицитом энергоресурсов, скорее всего, это произойдет в тот момент когда в одном крупном или одновременно в нескольких более мелких регионах начнутся войны, гражданские войны и/или бессмысленный и беспощадные бунт. В ходе подобных событий будет уничтожена инфраструктура добычи, что вызовет резкое падение предложения нефти. Такое форс-мажорное падение добычи в некоторых регионах, наложится на хроническое (плавное) общее падение добычи, связанное с хроническим недофинансированием отрасли.
Вполне очевидно, что «Боливар не вынесет двоих», имея в виду «золотой миллиард» и «население БРИКС». Столь же очевидно, что кому-то из двоих придется резко снижать уровень жизни(потребления) и/или количество населения.
Резкое снижение уровня жизни «золотого миллиарда», маловероятно, так как «управляющий контур мира» будет перекладывать проблемы на «население БРИКС». Зато резкое снижение уровня жизни населения Америки, когда/если это произойдет, на мой взгляд, вызовет неконтролируемое циклическое саморазрушение этой страны. (но это уже совсем другая история).
Давайте подведем итоги:
Переход к шестому технологическому укладу в «производительной части мира», то есть странах БРИКС и некоторых других, невозможен, так как в предстоящие годы и десятилетия, будет проводиться [вынужденная] целенаправленная политика на снижение уровня жизни, потребления и производства в этих странах.
Переход к шестому технологическому укладу в странах «золотого миллиарда» невозможен, так как «производительный сектор» этих стран будет подвергаться дальнейшей деградации и уничтожению.
Снижение уровня потребления «золотого миллиарда» возможно путем [само]уничтожения этого миллиарда, и это единственный оптимистичный сценарий дальнейшего существования планеты.
Не хочется в очередной раз говорить «Карфаген должен быть разрушен», но, действительно, без относительно безболезненного самовыпиливания Америки с политической карты мира, мечтать о переходе к шестому технологическому укладу не приходится. Поэтому прежде чем мечтать о нанотехнологиях в 2040 г., давайте помечтаем о прилете добрых инопланетян, которые застеклят (без выпадения радиоактивных осадков по миру) равнины северной Америки.
На сегодня более-менее обоснованно мы можем рассуждать о предстоящем переходе планеты к первому-второму технологическому укладу. Это произойдет после еще двух-трех десятилетий правления Америки, с последующей войной племен против племен за остатки ресурсов.
(Стоит учесть, что, как было отмечено Мапрегором, последующий рост человечества будет невозможен или крайне затруднен в связи с тем, что человечество исчерпало легкодоступные ресурсы углеводородов в первой попытке.)
Либо, менее обоснованно, о переходе к третьему-четвертому укладу (сверхоптимистично можно мечтать о сохранение пятого), если гиперинфляция и разрушение Америки, случится раньше, чем будет разрушена экономика и государственность остальных стран.
Если в ходе первого или второго сценария, Америка произведет пуски ракет с атомными боеголовками, то возможен жесткий постапокалипсис, с каменным веком на радиоактивных пустынях.
Хочется верить, что в руководстве России и Китая есть люди, которые ведут мир к ситуации, при которой самовыпиливание Америки (без сопутствующей третьей мировой войны) станет возможным в ближайшее время.
P.S.
Уже после написания статьи, подумал, что звучит как письмо маньяка призывающего уничтожить население Америки. ;) Так как это совсем не так, то попробую пояснить некоторые моменты, связанные с несколько раз упоминаемым уничтожением Америки и “золотого миллиарда”.
Мне не мешает население Америки, как таковое. Я верю, что там полно хороших людей и делается много хороших вещей.
Я обращаю внимание только на тот факт, что потребление в Америке почти в два раза превышает производство. Кажется МХЛ говорил о 40% и 20%.
В этом варианте Запад, объективно, нуждается в покрытие дефицита за чей-то счет. Если бы запад мог бы “жить с процентов”, то есть стричь остальной мир, но не разорять его, то ситуация могла бы быть бесконечно стабильной. Но по мере роста паразитарности запада, и по мере исчерпания легкодоступных ресурсов, усугубляется ситуация при которой действия запада, ведут уже к разорению производительных секторов мира (в том числе и секторов самого запада).
Решить это можно либо уничтожением лишнего населения во всех странах, кроме “золотого миллиарда” , что лично мне, кажется неприятным выходом из ситуации. Либо снижением в два раза уровня потребления Запада.
То есть в принципе, никто не говорит об уничтожение Запада и населения Запада. Речь идет об адекватном снижении уровня потребления Запада.
Но я недаром в статье несколько раз говорю о самоуничтожении и самовыпиливание Запада.
Я считаю,что Запад, А точнее, Америка, имеет слишком много особенностей и накопившихся противоречий, которые не позволят выжить при значительном снижении уровня потребления.
Я являюсь сторонником теории, и ранее я ее расписывал, о циклическом саморазрушении штатов, который может быть инициализирован в случае прекращения или резком сокращении поступления дармовых энергопотоков (колониальных налогов).
Поэтому говоря, об уничтожении “золотого миллиарда” я не предлагаю начать войну, а говорю о возможности разрушения слабоустойчивой американской конструкции при наступлении некоторых условий.
Ну а если окажется возможной ситуация при которой Америка адекватно снизит свое потребление и при этом не разрушиться, так и флаг ей в спину. Тогда в многополярном мире вместе (надеюсь без войны) пойдем к светлому торжеству шестого технологического уклада.
А там, может быть, уже и появятся космические комбайны бороздящие просторы вселенной.
Источник: pravosudija.net