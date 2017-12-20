Михаил Хазин: Правительство вступило в предвыборную кампанию на стороне противников Путина

Месяц назад Росстат порадовал сердца граждан России уверением в том, что промышленное производство в январе-октябре 2017 года неуклонно росло, рост в октябре по сравнению с сентябрём 2017-го — почти 106%. Но уже в декабре сердца избирателей подверглись атаке с противоположным знаком. Потому что тот же Росстат сообщает, что динамика промышленного производства в Российской Федерации в ноябре оказалась самой слабой за последние восемь лет. И падение промпроизводства в ноябре составило 3,6% в годовом выражении.

Давайте разбираться. Вероятность того, что за месяц упало всё, что наросло за год — это чушь собачья. А дальше надо добавить, что в действительности экономический спад у нас в стране происходит уже на протяжении пяти лет, с 4 квартала 2012 года. И промышленность падает сильнее, чем экономика в целом. Можно сказать, например, что по прошлому году в промышленном городе Санкт-Петербурге спад промпроизводства составил больше 10%, достигая 17%. Я не думаю, что в других регионах дела идут сильно лучше.

И в этой ситуации возникают два вопроса. Первый: зачем Росстат, подразделение Минэкономразвития, вообще начал говорить, что имеется спад? А второй: почему об этом начали говорить именно сейчас? Для меня ответы очевидны.

Во первых, наросло уже слишком много лжи. Разрыв между официальной цифрой и реальностью стал запредельно велик, и поэтому рано или поздно надо признаваться. Я напомню, что аналогичная ситуация была в США в 2001 году, когда к власти пришёл Буш-«джуниор». Тогда американцы организовали события 11 сентября 2001 года для того, чтобы свалить спад на объективные факторы.

Во-вторых, что касается того, почему Росстат озвучил информацию о спаде именно сейчас. Потому что было выступление Путина на большой пресс-конференции, где президент со слов правительства объявил о том, что в стране начался устойчивый экономический рост. Соответственно, целью последующего выступления Росстата было продемонстрировать, что Путин неадекватен, что он врёт народу. Соответственно, я это воспринимаю как то, что правительство вступило в предвыборную кампанию на стороне противников Путина.

Политическими кураторами либералов из правительства и либералов из ЦБ являются представители мировой финансовой элиты. Их представления о ситуации в нашей стране формируются достаточно специфической экспертной группой, в которую входит Илларионов, Каспаров, Альбац, Шевцова, ещё несколько человек такого же типа. Ну, может быть, ещё Венедиктов. Степень их адекватности, с нашей точки зрения, не очень понятна. Но сценария, который они разыгрывают, мы не знаем. Я не исключаю, что этот сценарий направлен как раз на то, чтобы продемонстрировать миру, что Путин — «циничный диктатор, который кидает народ России». Для того, чтобы это сделать, цифр у правительства достаточно. Миру будет сказано — смотрите, путинское же правительство сказало правду, а, соответственно, Путин нагло врёт. Никто же не будет на Западе разбираться — Путин озвучил цифры на пресс-конференции за два часа до выхода цифр Росстата или через два часа после? Я не исключаю того, что просто в данном случае правительство исполняет указания, которые получило извне. Министры не являются стратегами — они являются исполнителями. Мы получили очередное чёткое доказательство того, чьи указания они исполняют.

В стране ещё до прихода Путина сформировалось несколько крупных элитных групп. Одна из них ориентирована на Запад — это так называемые либералы. Но нужно при этом понимать, что эта элитная группа, хотя она составляет очень малую часть населения, (уж точно не больше 5%, и поддержка тоже это группы не больше 5%), зато она контролирует ресурсы. И все прекрасно понимают, что, если начать операцию по ликвидации этой элитной группы, то мы можем получить целую кучу неприятностей, которые мы помним. Ведь та же группа в конце 80-х — начале 90-х демонстрировала, что она может. Тогда она, например, блокировала подвоз продовольствия в крупные города. И надо отдавать себе отчёт в том, что эта группа будет заниматься такого рода вещами. Это, конечно, сегодня не терроризм, но по законодательству 30-50-х годов — это терроризм. И по этой причине опасно начинать с ними войну. Во всяком случае, я чётко вижу, что Путин крайне не хочет начинать такую гражданскую войну. Другое дело, если эту войну начнёт компрадорская группа элит. Я не исключаю, что пятничное заявление Росстата — это начало такой войны.

Что делать Путину? А вот на этот вопрос я ответить не смогу. Потому что знания и опыт Путины по части той политической ситуации, которая сложилась в стране, настолько выше моих, что я не берусь оценивать, как правильно себя вести в такой ситуации.

Неясны и планы Запада. Надо понимать, что на Западе тоже имеются свои проблемы, связанные с тем, например, что либеральная команда международных финансистов оказалась в тяжёлом положении в США, когда к власти пришёл Трамп, который их сильно не любит. В этом смысле у наших либералов тоже могут быть проблемы. Напомню, что Улюкаев был арестован через две недели после того, как избрали Трампа. Поэтому я думаю, что ситуация будет крайне напряжённая. И я не исключаю, что будут сделаны попытки вообще сорвать выборы. И организаторы этих попыток будут находиться за пределами нашей страны.