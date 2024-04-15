Добавлю: национализация активов и деприватизация идут тихой сапой — без объявления со стороны власти, тихо и неспеша, как рутинный процесс.

От Путина люди давно требовали это сделать, как акт справедливости и возмездия над ельцинскими капиталистами — но он долгое время уклонялся, а потом и прямо сказал, что считает деприватизацию ненужной и даже опасной. Не скрою, лично меня это разочаровало, хотя аргументы были понятны.

И вот в начале 2023 года это началось. То ли это очередной хитрый план, то ли жизнь заставила (мобилизация промпроизводства в интересах СВО), но Путин начал деприватизацию без объявления, без громких слов, в виде как бы не связанных между собой исков Генпрокуратуры к отдельным собственникам.

Причём это не огульный процесс, вернуть всё шором, а точечный — там где собственники откровенно вредят и только наживаются на предприятиях.

Что ж, это вполне в стиле Путина — аккуратно, взвешенно, чуть даже запоздало, неспеша и без громких слов. Но я не удивлюсь, если в какой-то момент окажется, что, к примеру, Норникель Потанина тоже подлежит конфискации в пользу государства.

РМ

Комментарий редакции

Специальная военная операция на Украине и связанная с ней конфронтация с Западом требуют мобилизации российской экономики и промышленности. Это означает, что прежняя модель, когда российские бизнесмены могли свободно зарабатывать деньги в России, а затем выводить прибыль за рубеж, становится неприемлемой. Еще до начала СВО Путин предупреждал собственников о необходимости вкладываться в российскую экономику, а не скрывать средства на "безопасных" западных счетах. Однако многие крупные бизнесмены проигнорировали эти призывы.

В ответ на это, в условиях конфронтации с Западом, российское государство получило основания для проведения ревизии среди таких собственников. Оказалось, что их "безопасные" зарубежные счета были без колебаний арестованы странами Запада, что лишило эти компании доступа к их собственным активам.

Теперь государство начало процесс точечной деприватизации, возвращая под свой контроль те предприятия и активы, владельцы которых не смогли или не захотели эффективно ими управлять. При этом предприятия, находящиеся под грамотным руководством, не подвергаются национализации, так как это нецелесообразно.

Таким образом, специальная военная операция вынуждает российское государство принимать жесткие меры по мобилизации национальной экономики, включая ограничение возможностей крупного бизнеса действовать исключительно в собственных интересах, в ущерб интересам страны.