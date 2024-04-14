Лифт на РОС. Зачем России «Ангара» на Восточном (+СБОР)
Российская ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный, и открыла новую страницу в истории отечественной космонавтики. Этот запуск является важной частью подготовки к строительству суверенной космической орбитальной станции РОС и пополнению нашей спутниковой группировки. Подробнее об этом, а также о новых героях недели и о очень важном гуманитарном сборе расскажем сегодня после краткой сводки позитивных новостей.
ГУМАНИТАРНЫЙ СБОР ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОРСКА, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПАВОДКА
2202202370131298
(Евгений Александрович С.)
Комментарий редакции
Темы выпуска:
1. Первый запуск российской ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный, открывающий новую страницу в истории отечественной космонавтики.
2. Успешные испытания ракеты "Ангара" и разгонного блока "Орион", необходимых для строительства суверенной космической станции РОС и пополнения спутниковой группировки.
3. Паводок в Оренбургской области, особенно сильно затронувший город Орск, и примеры взаимопомощи людей в этой ситуации.
4. Открытие гуманитарного сбора для оказания адресной помощи пострадавшим жителям Орска.
Вывод: Выпуск затрагивает важные вехи развития российской космической программы, а также освещает чрезвычайную ситуацию в Оренбургской области и призывает к оказанию помощи пострадавшим жителям Орска.