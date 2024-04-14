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Лифт на РОС. Зачем России «Ангара» на Восточном (+СБОР)

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Российская ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный, и открыла новую страницу в истории отечественной космонавтики. Этот запуск является важной частью подготовки к строительству суверенной космической орбитальной станции РОС и пополнению нашей спутниковой группировки. Подробнее об этом, а также о новых героях недели и о очень важном гуманитарном сборе расскажем сегодня после краткой сводки позитивных новостей.

ГУМАНИТАРНЫЙ СБОР ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОРСКА, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПАВОДКА

2202202370131298

(Евгений Александрович С.)

Комментарий редакции

Темы выпуска:

1. Первый запуск российской ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный, открывающий новую страницу в истории отечественной космонавтики.

2. Успешные испытания ракеты "Ангара" и разгонного блока "Орион", необходимых для строительства суверенной космической станции РОС и пополнения спутниковой группировки.

3. Паводок в Оренбургской области, особенно сильно затронувший город Орск, и примеры взаимопомощи людей в этой ситуации.

4. Открытие гуманитарного сбора для оказания адресной помощи пострадавшим жителям Орска.

Вывод: Выпуск затрагивает важные вехи развития российской космической программы, а также освещает чрезвычайную ситуацию в Оренбургской области и призывает к оказанию помощи пострадавшим жителям Орска.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xV6xQ-TWWMI
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