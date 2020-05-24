Экс-офицер связи СБУ рассказала, как на Закарпатье тренировали отряды для захвата Кубани

Покорным нравом я никогда не отличалась. Свой бодливый характер я показала ещё в первый же день своей жизни, когда, увидев свет, я со всей силы закричала УААААААААААА!!!!!!

Годы шли, я росла и превращалась в хорошенькую девочку, но синяки и зелёные коленки говорили сами за себя.

Потом была школа, институт, работа и замужество. Я уверено шагала по тернистой дороге жизни, преодолевая с улыбкой все преграды, но в 2014 году всё изменилось.

Украина содрогнулась от «коричневой чумы». За пару месяцев нас всех затянуло в смертельный круговорот, и это понравилось не всем. Но далеко не каждый посмел выступить против сильного большинства.

А я посмела! И это вызвало у многих как одобрение, так и осуждение.

Одни меня поддерживают, другие – порицают. Но все спрашивают, почему. Почему я поступила именно так, а не иначе? И ради чего я на это всё пошла?

Да и вообще, кто я такая?

Так вот, дорогие мои друзья и недруги, я решила дать вам ответ на все ваши вопросы, а вы прочитаете, подумаете и сделаете свои выводы.

Хотите – одобряйте мой поступок, хотите – осуждайте его, выбор ваш.

Всем угодить невозможно, так что, простите господа, но я не золотая монета, чтоб всем нравиться.

Но всё-таки я сделаю попытку достучаться до каждого из вас.

ИТАК, ПРИШЛО ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ.

Я родилась и выросла во Львове.

Красивый старинный город-музей с узкими, вымощенными каменной брусчаткой, улочками, миниатюрными замками, точеными статуями, запахом кофе и ванильных булочек.

Моя мать родом из Хмельницкой области, а отец имел как русские, так и украинские корни.

До событий 2014 года моя жизнь была похожа на весёлую песню. Я имела всё: любимого мужа, престижную работу, уютную квартиру и очень интересное хобби – вышивание картин и восточные танцы.

Я шила себе дорогие, украшенные камнями, костюмы и участвовала в соревнованиях.

С 1998 года я служила в войсках правительственной связи Службы Безопасности Украины. Потом, после сокращения, перевелась в Погранвойска.

Правда, немного омрачало настроение то, что у нас с мужем не было детей. Но мы не унывали, верили в лучшее и строили радужные планы на будущее. Тогда оно представлялось нам безоблачным, ведь Украина готовилась подписать ассоциацию с ЕС, и с голубых экранов телевизоров нам каждый день обещали счастливую и сытую жизнь.

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Помню, как в ноябре 2013 года все только и ждали этого дня, когда президент Украины поедет в Вильнюс и поставит свою размашистую подпись на документе, но этого не произошло.

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И тут начались народные волнения. Теперь экраны телевизоров помрачнели и, вместо оптимистических обещаний, на нас полилась агрессия, ненависть и призывы к противоправным действиям.

В тот роковой день в книге истории Украины перевернули красивую цветную страницу и открыли новую, черную, обугленную и кровавую.

Я увидела «Майдан». Обезумевшая толпа с перекошенными лицами и стеклянными глазами бросала в правоохранителей камни и «коктейли Молотова».

Тогда ещё многие мои сослуживцы смотрели на эти страшные события сквозь розовые очки, и им весь этот ужас казался чем-то великим.

Взрослые люди с высшим образованием мне что-то там по-детски лепетали про «волю народа», «обиженных детей», «футбольных фанатов», неожиданно собравшихся в «Правый сектор», и «президента тирана». Рассказывали что «Майдан» собрался спонтанно и борется с тиранией.

Но я по своей натуре очень наблюдательна и среди «стада блеющих людей» разглядела «пастухов», которые смотрели на происходящее совсем другими глазами. Они о чем-то переговаривались между собой, внимательно наблюдая за простыми людьми.

Я увидела «овчарок», которые громко «лаяли» отрепетированные речовки и вели «овец» в нужном направлении.

Я увидела вооруженных, одинаково одетых и хорошо подготовленных бойцов «Правого сектора», которые держались немного в стороне от «стада», и никак не были похожи на случайно собравшихся футбольных фанатов. Их взгляд был трезвым. Было видно, что эти бойцы знают своё дело на отлично.

Тогда, в конце февраля, я не поленилась позвонить своим знакомым в Киев и спросить о том, что же происходит там на самом деле.

Они были на «Майдане» и рассказали мне про то, что у боевиков «Правого сектора» есть свои отдельные палатки, своя кухня, своё финансовое обеспечение и свои кураторы. А главное – они вооружены! Они грабят и убивают!

Так же мне рассказали о том, что на «Майдане» среди, простых украинцев, ходят англоязычные люди.

Но что больше всего меня поразило, так это расстрел «Небесной сотни».

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Убитым стреляли в спину из отеля Украина. Эти кадры даже были засняты на видео участниками «Майдана» и выложены в интернет.

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После такого вероломства, даже среди «Майдановского стада» поползли слухи о том, что тут что-то не так.

И наконец – вооруженные активисты ограбили киевский Музей истории.

Из фондов Музея исчезли 64 экспоната! Кому они мешали? Это что, чей-то заказ?

А ведь такое уже было в Сирии! Какие же тёмные силы за всем этим стоят?

Я призадумалась. Так значит всё не так просто, как нам говорят? Получается, что да…

Я вспомнила «Майдан» 2004 года, когда те же лидеры обещали нам счастливое будущее, и, дорвавшись до власти, уровень жизни у простого народа резко упал.

Я вспомнила как тогда, ещё на моей старой работе в СБУ, мой сослуживец рассказывал мне, как за полгода до первого «Майдана» в Карпатах тренировали бойцов.

А ведь у нас во Львове, ещё с 90-х годов, систематически проходили митинги возле памятника Степану Бандере, где нацисты внезапно появлялись из ниоткуда, и так же внезапно исчезали в никуда.

Тогда всем нам казалось это не опасным.

В моей памяти вспыли события 89-91 годов, когда СССР трещал по швам. В то время я была ещё школьницей, но помню, как старшие мальчишки из украинских школ собирались толпой и избивали ребят из русских школ, если те на поставленный ими вопрос отвечали на русском языке.

Однажды меня до боли поразил один вопиющий случай. Это было в 1991 году.

В сквере, возле львовского цирка, гуляла мать с тремя маленькими детьми.

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Трёхлетний мальчуган говорил с сёстрами на русском языке. К нему подскочил высокий рослый парень и, на глазах у матери, прижег ребёнку шею окурком.

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Хрупкая женщина разразилась криком, но хам оттолкнул её и пообещал позвать хлопцев и набить ей морду, если она сию же минуту не заткнётся.

Никто из прохожих за малыша не заступился, а я была ещё ребёнком и не посмела возражать взрослым «дядькам», но не забыла.

После развала СССР воинственные настроения галичан сменилось серым унынием. Былые ссоры позабылись, и мы выживали, как могли.

Но в конце 90-х ненависть и агрессия снова стала бурлить в сердцах местного населения, как будто бы людей, словно тряпочных марионеток, кто-то дёргал за ниточки.

Я вспомнила, как ещё в 2009 году один из сослуживцев, сказал мне о том, что скоро будет война. Украина с войсками НАТО пойдёт на Россию, чтоб захватить Кубань, Ростовскую и Воронежскую области. Мол, готовьтесь, девочки, мы ещё с москалями повоюем. Да и вообще, Россию давно уже пора поставить на место. Большой империи, с нами по соседству, быть не должно.

В тот день я посмеялась над его словами и решила, что это всё пустословие и глупое хвастовство.

И вот «Майдан». Кровавый «Майдан». «Майдан», который так безобидно начинался и так страшно закончился.

Нет, я не ошибалась. Это всё было давно спланировано и отработано.

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И я стала кричать. Я кричала что есть мочи, призывая всех остановиться, пока ещё не поздно.

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Всех кого могла я предупреждала о том, что нас ждёт вовсе не взлёт, а падение. Мы не шагнём вперёд, а снова окунёмся в голодные 90-е, когда большинство из нас с трудом сводили концы с концами.

Но меня никто не слышал. В ответ я получала лишь упрёки да насмешки.

Помню ещё тогда, зимой в феврале 2014 года, во Львове сторонники военного переворота захватывали военные части. Они взламывали сейфы и уничтожали важные документы, забирая компьютеры и оружие.

В тот вечер, когда я была на смене, к нашему зданию подошла толпа отморозков. Нам дали приказ выключить свет и сидеть тихо, а случае чего, сопротивления не оказывать. У моих коллег это вызвало восторженный шепот, и лишь только я одна сделала шаг вперёд и попросила оружие, чтоб защищаться.

Меня приняли за сумасшедшую, ведь мои недальновидные коллеги от военного переворота ожидали только блага. Многие уже сделали себе загранпаспорта и обсуждали, в какой город Европы они отправятся в скором времени.

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Вооруженные люди со свастикой на рукаве нагло расхаживали по улицам города и многие смотрели на них с восхищением. А в моей душе, словно кипящая лава, бурлило возмущение.

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В марте месяце откололся Крым. Было очень обидно…

Но в глубине души, я понимала, что никто не хочет жить в стране, где твориться такой беспредел.

И не стоит винить Путина, а, в первую очередь, нужно смотреть на себя. Ведь я не забыла, как всего лишь пару лет назад наши украинские политики нагло, не стесняясь, обещали народу Украины разместить в Севастополе военную базу НАТО и пойти на Россию войной.

Чтоб меня не считали голословной, я приведу в пример слова националиста Тягнибока:

«… Цих смердючих жидів і москалів давно треба було з коренем повисмикувати з нашої української землі. Нічого нічого! Вже настав наш час. Я думаю, до кінця 2007 року ми викуримо їх із Західної України, а потім і зі Східної. І там, на Сході, теж повалимо всі пам’ятники їх героям … Перейменуємо їх міста Дніпропетровськ, Кіровоград, Стаханов та інші … За допомогою НАТО викинемо їх Чорноморський флот з нашого Криму, заберемо в москалів нашу Кубань, Ростовську і Воронезьку області … ».

Ця цитата Тягнибока взята зі статті українського історика Б.А. Яцко (історичний альманах «Патріот України», вип. 2, Київ, 2007, див. Також із газети «Київский вісник» за 26.06.2007).

А также слова Яроша:

«Росія повинна перестати існувати як імперія. Без її повалення і створення на її території повноцінних національних держав усіх поневолених народів, в тому числі російського, мирне існування і процвітання Украінскої Самостійної Соборної Держави неможливо.»

Ярош 2009р . Українська революція ХХІ сторіччя.

«Россия агрессор! Путин забрал у нас КРЫМ!» — так кричали мои забывчивые земляки.

Но какой разумный президент потерпел бы такие угрозы со стороны украинских политиков? Он вынужден защищать интересы своего государства.

И я снова стала кричать, призывая людей опомниться и прекратить своими фашистскими лозунгами и маргинальным поведением шокировать нормальных жителей Украины, так как это может привести к окончательному расколу страны. Об упадке экономики речь уже не шла, это было и так неизбежно.

Но меня снова никто не услышал. Лишь в ответ что-то там лепетали про агрессию России, при этом в упор не замечая того скотства, что творились у нас под носом.

Восстали жители Донбасса, и это было предсказуемо. Ведь туда ринулась толпа вооруженных радикалов, которые угрожали местному населению расправой и ломали памятники. Активистку, защищавшую памятник Ленину, нашли убитой ножом в её же собственной квартире в ту же ночь.

Ну как уж тут не восстать?

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Когда я увидела вооруженных бандитов со свастикой на рукаве, мне захотелось взять в руки оружие и защищать свой дом.

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Потом случилась Одесская трагедия 2 мая, когда митингующих подожгли в Доме профсоюзов.

Многие неравнодушные очевидцы сняли эту жестокую расправу на камеры своих телефонов и выложили документальные ролики в социальные сети.

То, что я увидела, повергло меня в ужас. Боевики «Правого сектора», под защитой правоохранителей, добивали палками тех, кто выпрыгивал из окон горящего здания.

«Сотник Майдана» стрелял в безоружных людей, а толпа оголтелых недобитков ревела от восторга.

Но зачем было убивать митингующих, если всё можно было решить по букве закона?

А затем, что власть захватили преступники и законы им не писаны.

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Это стало последней каплей моего терпения. Я возненавидела эту власть всем своим сердцем и душой.

Сцепив зубы от ненависти, я решила действовать более решительно.

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Но что я могла сделать?

В первую очередь я стала общаться с людьми в соцсетях и делиться с ними документальными роликами.

Мне удалось собрать небольшую группу неравнодушных львовян, и 9 мая 2014 г., на свой страх и риск, вооружившись газовыми баллончиками, мы пошли поздравлять ветеранов. У меня с собой была сумочка с бинтами, ватой и зелёнкой. Звучит странно, но после событий 2 мая в Одессе такие меры предосторожности были вполне оправданными.

Некоторые пришли с собаками. Мы встретились, купили цветы, и пошли на Марсово поле.

На этот раз, во Львове День победы прошел показательно слащаво. Нацистов к ветеранам не подпустили, зато журналисты наиграно приветливо брали интервью у какого-то ветерана.

Мне это всё не понравилось, и я решила тоже высказать в микрофон своё мнение. Ощутив на себе мой тяжелый решительный взгляд, журналисты шарахнулись от меня как от прокаженной. Видимо это не входило в их сценарий.

А ещё нам бросились в глаза крепкие спортивно сложенные ребята, которые, в паре с девушками, неспешно прогуливались мимо ветеранов, внимательно меряя нас взглядом. На них были одинаковые пятнистые военные штаны…

Потом, после референдума, начались военные действия на Донбассе.

Мужчинам призывного возраста стали приходить повестки.

Мой брат, зная законы Украины, не захотел принимать участие в АТО, и решил уехать на заработки в Россию.

К тому времени в соцсетях появилось много антимайдановских и антифашистских групп, и «Вконтактах» появилась группа «Львівська Народна Республіка». Ох сколько же шума она наделала, словно гром среди ясного неба! Эта новость облетела всю Украину. Во Львове появились сепаратисты, ими руководит рука Кремля!

Но нет, она никак не призывала к расколу страны. Она была обычной антифашистской группой.

Там был опубликован ролик, где мы, неравнодушные львовяне, 22 июля 2014 г., в день освобождения Львова от фашистов, устроили фейерверк.

Я установила на свой компьютер программу «TOR» и стала размещать в группах свои посты, в которых призывала людей препятствовать фашистскому движению.

В них я рассказывала о том, что вытворяли бандеровцы которых теперь, переписав историю Украины, у нас называли героями.

Но и тут меня плохо слышали. Мои посты забрасывались новыми, и быстро проваливались вниз.

Тогда, чтоб привлечь внимание читателей и собрать наибольшее количество лайков, я решила свои фразы рифмовать и прикреплять к ним яркую картинку.

И это сработало!

Мои короткие стишки – листовки стали пользоваться успехом.

До этого я никогда ничего серьёзного не писала, но тут решила попробовать.

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Я взяла себе псевдоним «Соломия Галицкая», и стала писать стихи, в которых осуждала фашизм и описывала исторические события.

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Впервые я обратила на себя внимание в сентябре 2014 года, когда написала стихотворение «Cлаветним воїнам Hовороciї», в котором я призывала к борьбе против фашизма.

«Нехай лютий ворог пшеницю не топче!

Хай небо блакитне не рвуть літаки!

Вставай! Піднімайся! Озброюйся, хлопче!

Хай згине фашист від твоєї руки!»

Вскоре мои стихотворения зазвучали на конкурсах и фестивалях.

Так же я стала модератором многих антимайдановских и антифашистских групп, и одна из них — «Международный союз антифашистов».

Там я подружилась с модераторами, и мы стали поддерживать друг друга.

Но это не всем нравилось, и мне в личку посыпались угрозы.

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Мой супруг, который всю жизнь осуждал фашизм, вдруг дрожащими губами стал умолять меня умолкнуть. При этом, будучи русским по отцу, он стал проклинать Россию, и желать смерти жителям Донбасса.

Свою совесть он усыплял алкогольными напитками.

Свекровь же, в присутствии сына, не раз советовала мне принять участие в АТО.

______________________

Ведь я получу повышение по службе, да и большие деньги семье тоже не помешают.

Только вот почему-то своего единственного сына и племянника эта женщина на АТО не гнала. Там же стреляют, мало ли что может случиться?

Мои доводы на них никак не действовали, так как они просто никакого фашизма в Украине не замечали, при этом я чувствовала их страх.

Его мать громогласно ругала президента России, хотя при этом, тихо на кухне, она что-то там ворчала против новой власти в Украине.

Брезгливо глядя в мою сторону, она не раз говорила мне, мол с сильными не спорят.

Между нами с мужем появилась пропасть, и с каждым днём она становилась всё больше и больше.

На работе, зная моё отношение к происходящему, меня никак не выделяли. Меня считали «Несвідомою», то есть по-русски, «Несознательной».

Зато тех, кто ездил на АТО, всячески поощряли и ставили нам в пример.

Меня многие спрашивали мол, почему я так безучастна? Ведь именно сейчас так просто сделать себе карьеру? Надо всего лишь переобуться и делать то, что скажет новая власть. А может я просто трусиха? Надела на себя военную форму и испугалась?

Нет, я не испугалась. Мне ничего не стоило взять в руки оружие и поехать на АТО. Мне ничего не стоило писать стихи так, как того требует новая власть. Тек делают многие поэты-выскочки, чтоб заработать себе имя и деньги. Ведь это совсем не трудно, просто нужно усыпить деньгами свою совесть и всего-то.

Ну уж нет! Сказки про законный военный переворот, честных депутатов, щедрых олигархов, благородных фашистов, добрых бандеровцев и девственных путан пусть пишут фантасты.

А я предпочитаю писать исторические стихи.

Но, в таком случае, почему же я не вступила в ряды ополчения? Таки струсила?

Да, струсила.

Ведь с нашей стороны тоже не всё так однозначно.

Среди военнослужащих есть люди с разными взглядами.

Есть те кто, выслуживаясь перед новой властью, с радостью идут убивать, грабить, мародёрствовать и т.д.

Но есть и те, которых отправляют на Донбасс в приказном порядке.

После начала военных действий, уволиться со службы стало не просто.

Кто мог – увольнялся по возрасту, но так могли не все.

Были и такие случаи, когда военнослужащих увольняли из-за политических убеждений, но им самим это ничего хорошего не сулило.

Многие старались отсидеться в тылу и переждать.

Многие на поле боя старались избегать вооруженных столкновений, до людей уже начинало что-то доходить.

Я слышала не про один такой случай, когда командиры с обеих сторон договаривались между собой и обстреливали пустые поля.

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Нашим пограничникам тоже немало досталось. Их долг – защищать границу, и они его выполняли!

В июле 2014 года наши связисты попали под обстрел. Они всю ночь прятались в окопах, а возле них взрывались снаряды. Слава Богу, никто не пострадал.

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А ведь на поле боя не увидишь в кого целишься. Ну и как тут пойдёшь в ополчение?

Вот я и выбрала более подходящий способ борьбы – это стихи.

Я писала их в свободное от работы время, а на службе никак не выделялась, лишь выполняла свои, не идущие в разрез с законом, обязанности, и не более того.

Так прошло два года.

Как я и предсказывала, уровень жизни народа заметно упал.

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Европа оказались нам не рада. Кому нужна обнищавшая, духовно отсталая страна, да ещё и с повышенной криминальной активностью?

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Затихли лозунги, умолкли песни, народ стал угрюмым.

Мы с мужем тоже с трудом сводили концы с концами. Заказов на его предприятии стало значительно меньше, и наш семейный бюджет значительно опустел. Нас выручала лишь моя зарплата, военнослужащим всё же хоть как-то платили.

Восточные танцы мне пришлось бросить.

Но были и те, кто значительно обогатился. Они денег не считали. В известном ресторане «Старгород» всегда играла музыка, а столы ломились от изобилия.

Ведь не зря говорят: «Кому война, а кому мать родна». И эти люди за новую власть готовы были перегрызть горло.

А я всё это время писала стихи и модерировала группы.

В 2015 году соцсетях я познакомилась со львовскими ребятами. Школьники – комсомольцы. Надо же! И это в наше-то время во Львове нашлись ещё такие люди!

Они открыто выражали своё мнение по поводу происходящего, что было не так уж и безопасно.

А однажды, 23 февраля 2016 года, ребята позволили себе неслыханную дерзость — почтили память погибших героев ВОВ, которые сражались против фашизма.

Они тихо пробрались на «Холм Славы», зажгли на могилах свечи и положили цветы. Без внимания не осталась и могила легендарного разведчика Н.И. Кузнецова, который погиб от рук «хероев» УПА.

При этом мальчишки ещё и сфотографировались с антифашистскими плакатами. ЗРАДА!

Через два месяца к ним нагрянули люди в штатском.

Оказывается, пренебрегая разгулом криминала в стране, оперативники Службы Безопасности на протяжении нескольких месяцев следили за школьниками, надеясь вычислить руку кремля.

Но при обыске, кроме старой рогатки и антифашистских листовок, у этих «террористов» ничего криминального не нашлось. Да, уж…

Наша служба и опасна и трудна,

И на первый взгляд, как будто не видна…

В данной ситуации мне больше всего жалко артистов львовского цирка, у них появились достойные конкуренты.

Тем не менее, ребят всё же потащили на допрос и потом, как злостных хулиганов, их поставили на учет. Дальнейшая судьба молодых комсомольцев мне не известна…

О них я написала стихотворение:

«А навесні, до Великодня,

Погудка облетіла Львів.

Силовики у день суботній

Вели на допит юнаків.

Сміливці гідності не втратять!

Не згасне світла джерело!

Одному з них було сімнадцять,

Тринадцять іншому було.»

(отрывок из стихотворения «Злодії»)

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Но, как говориться, нет такого замка, который невозможно было бы открыть. Вот и моя программа «ТОR» была взломана.

Меня вычислили.

____________________

Это случилось 1 апреля 2016 года.

Мы с супругом как раз должны были лететь в Иерусалим, и сидели на чемоданах.

Деньгами нам помогла свекровь, ведь она вышла замуж за иностранца и проживала в Тель-Авиве.

Муж вышел в магазин, а я осталась хлопотать по хозяйству. Как раз пошла на кухню, как слышу — вдруг, как в сказке, скрипнула дверь… Муж вернулся? Так быстро?

Мой дом окружили с четырёх сторон, лестничную клетку и лифт заблокировали крепкие ребята, в мою квартиру влетел парень в маске со звериным оскалом.

— Ааааааааааааааааааааааааааа!!! Это что, «хэллоуин»?! -, застигнутая врасплох на кухне с кастрюлей в руках, я заголосила на весь дом.

Перепугав меня до полусмерти, он крепко схватил меня за руки. Потом вошли все остальные.

Оказывается сотрудники СБУ встретили мужа на улице, и забрали у него ключи от квартиры.

Их было человек так около пятнадцати, а может и больше. Они даже не все поместились у нас в коридоре. У меня округлились глаза. Нет, я такого, и правда, не ожидала. Ну, два человека… ну три… ну максимум пять… но чтоб аж вот столько!!!!

Надо же! Можно подумать, что у меня дома находиться группа вооруженных террористов. А может, они именно меня так испугались, что пришли такой толпой?

Начался обыск. Кроме кастрюль и мочалок у меня в доме ничего больше не нашли. Забрали компьютеры, и повели меня на допрос.

Всё происходило крайне спокойно, и даже как-то натянуто, я ожидала намного худшего. Чувствовалось, что эта процедура была неприятна не только мне.

Я приведу небольшой отрывок из этого допроса:

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Следователь: Как вы могли пойти против правительства и своего государства, если вы подписали присягу?

Я: Простите, пан следователь, но этим преступникам я присягу не давала, и против Украины не шла. Я всего лишь призывала людей к порядку, так как именно «Майдан» расколол Украину на части.

А 1998 году, когда я подписывала присягу, в стране такого беспредела не было и власть в государстве была законная.

Следователь: Но вы же призывали свергнуть эту власть?

Я: Нашу законную власть свергли ещё на «Майдане», а я всего лишь призывала вернуть статус-кво.

Следователь: Но вы же в своих стихотворениях поддерживали действия сепаратистов, а значит и раскол Украины тоже, не так ли?

Я: Не совсем. В них я как раз призывала объединять обе стороны и гнать незаконную власть ко всем чертям.

Та влада, що зі зброєю прийшла,

Зі зброєю і буде панувати,

Штовхаючи народ свій до війни.

Як мати, закликаю вас, сини!

Нам треба разом зброю в руки взяти!

Та гнати цю злочинну владу ГЕТЬ!

(отрывок из стихотворения «Подвиг десантникiв у Cлов’янську»)

Следователь: Вам кто-нибудь платит за это? На кого вы работаете?

Я: Хорошие стихотворения за деньги не пишутся, и всё что я делаю – только моя инициатива.

Вы можете меня за них судить, но потом, со временем, мне за них «Спасибо» скажут. Ведь они исторические, а значит – настоящие.

Оперативник СБУ: (язвительно)

Поддерживаете ли коммунистов? Ведь вы в своих постах хвалили советский режим, как я понимаю, вы «ватник»?

Я: Ну что вы, дорогой мои коллега. У вас стереотипные взгляды.

Нет, я не коммунистка и, тем более, не «ватник».

СССР я хвалила, но далеко не за всё, и в коммунизм тоже не верю.

Я либерал.

Я выступаю против тоталитарного режима «Майдановской» власти.

Я борюсь за соблюдение прав и личных свобод человека в Украине.

А именно: свобода публично высказываться, свобода выбора религии, свобода выбирать себе представителей на честных и свободных выборах, а не так как на вашем «Майдане», с оружием в руках!

Только у нас в стране двойные стандарты. Российских либералов боготворят, а своих цинично преследуют.

Оперативник СБУ: В октябре, на территории генерального консульства Польши во Львове взорвалась ручная граната. Женщине оторвало две ноги.

Вы не знаете, кто это сделал?

Я: Нет, но догадываюсь. Скорее всего, это сделали последователи Степана Бандеры. Ведь теперь, в наше время, молодёжь вооружили и поставили им в пример террористов, вот вам и результат нового воспитания.

Следователь: Зачем же вы порочите бандеровцев? В одном из своих стихотворений вы описали, как они в лесу расстреляли еврейскую семью с маленьким ребёнком.

Я: Да, написала. Но эту историю мне рассказал наш замполит. Он хвастался!

Его бабка была бандеровкой, и всё это происходило у неё на глазах. Она носила еду им в схроны, и замполит этим очень гордиться.

Он называет партизан УПА рыцарями.

Вот я в своём стихотворении и выложила всю правду, как есть. Пусть теперь не обижается.

«Зі скрипом покотилась балагула,

На цьому розійшлися їх шляхи.

А незабаром, все село почуло

Дитячий плач та постріли глухі.

А молодиці — втіха та відрада.

В жидів чимало золота й добра.

Сьогодні, в хлопців буде пишне свято.

Ото ж, причепуритись їй пора.»

(Отрывок из стихотворения «Цей епізод мав місце на Волині»)

Следователь: Ваши сослуживцы проливают кровь на АТО, а что мешало вам защищать Украину?

Я: Я и защищаю Украину, но при том не нарушаю законы. Я не стреляю в людей, лишь открываю глаза на происходящее. Сейчас в стране кругом одна ложь и лицемерие, но я это всё вижу! Юридически в Украине войны нет, но военные действия идут, как это понимать?

Ведь власть поменяется и те же АТОшники не смогут подтвердить свой статус. Их будут судить, и будет за что! Как-никак они не имеют права брать в руки оружие! К чему лгать, что у нас нет фашизма, если он есть? Наши боевики носят свастику, и называют Гитлера своим кумиром. К чему лгать, что у нас нет бандеровщины, если она есть? У нас открыто называют Бандеру героем, и маршируют с факелами по центру столицы. И главное — как я могу встать в один строй с этими преступниками? Простите, пан следователь, но я законопослушная гражданка и умею различить где «черное», а где «белое».

Мои предки давили эту фашистскую мразь, и как же я стану позорить их седины, свою честь, и свой военный мундир? Минута молчания….

Сладователь: (повышенный тон)

Нет! Вы всё-таки не правы! Да как же вы посмели ….

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Дальше было в том же духе.

Потом мне сказали, что если я произнесу на камеру то, что они мне скажут, меня отпустят домой и я могу лететь в Израиль.

Только должна дать обещание что вернусь, и я пообещала.

Прошло столько лет, но я до сих пор не могу понять, почему меня отпустили.

Меня могли бы не выпустить из Украины и посадить в тюрьму, НО МЕНЯ ОТПУСТИЛИ!

Очевидно, всё же сработал такой рычаг, как совесть.

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Как «Соломию Галицкую», меня афишировать не стали, чтоб лишний раз не привлекать внимание людей к моему творчеству.

Зато пресса открыто обвинила меня в сепаратизме и сотрудничестве с Россией.

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Но почему? Да потому что не скажут же они людям, что осудили человека за антифашистские взгляды, и за исторические стихи!

На меня было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

На следующий день я была уволена с работы с «волчьим билетом».

А ещё через день, вместе с мужем, покинула страну.

И всё же я дала слово вернуться обратно, и собиралась его сдержать. Но, после того как ролик с моим допросом показали по телевизору, мои родители уговорили меня этого не делать.

Две недели пробежали быстро. В Иерусалиме я прикоснулась к Стене плача и, вложив в неё записки, пожелала здоровья родным и скорейшего прекращения военного конфликта между братскими народами.

Но всё хорошее заканчивается и пришло время уезжать.

Тель-Авив – Москва. Билет в один конец…

Мне купила его свекровь, и на прощание сказала, как она меня ненавидит и презирает, за то, что я слишком честная и этим принесла несчастье в их семью.

Ведь у меня было всё: и престижна работа, и возможность карьерного роста, и неплохая заработная плата. И было бы ещё больше, если б я её послушалась и поехала убивать людей на Донбассе.

Но нет! Во мне, видите ли, заговорила совесть! И что теперь её сыну делать?

Я сломала ему жизнь. Пятнадцать лет прошли даром.

Но что поделать? Свекровь есть свекровь.

Я обняла мужа и позвала его с собой в Россию, поскольку любовь не знает преград, да и какие это преграды?

Квартиру можно продать и купить, да и работа в России найдётся, всего-то проблем.

Но, смерив меня испепеляющим взглядом, он лишь повторил слова своей матери, и добавил, что проще поменять жену, чем место жительства. Это слишком хлопотно и неудобно.

И пусть я была права, но роль жены в семье – создавать уют для мужа, а взбалмошная правдолюбка ему не нужна.

Честность и совесть в нашем мире не цениться. Это скорее порок, чем достоинство.

На прощание он слёзно поцеловал меня в щечку и сказал: «Прощай».

На этом наши дороги разошлись.

Я улетела в Россию, а он отправился на родину.

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По возвращению во Львов мой супруг первым делом кинулся в ноги членам «Правого сектора» и открестился от меня.

После чего сразу подал документы на развод, и вскоре я стала свободна.

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А мой самолёт приземлился в Шереметьево, и мне пришлось начать свою жизнь с чистого листа.

Меня встретил брат. Нелегко мне было.

У меня опыт работы в военной сфере, но в России он ни к чему.

Да и привилегии с получением РВП в то время были только у жителей Донбасса. Пришлось даже выезжать на три месяца к родственникам в Казахстан.

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Мне на помощь пришли модераторы группы «Международный союз антифашистов», и помогли мне деньгами.

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Сейчас я уже получила российское гражданство, но вот с работой – пришлось менять профессию. Я переучилась на флориста и устроилась в цветочный магазин. Работа творческая и очень интересная.

А в своё свободное время всё так же продолжаю писать стихи, и доносить правду до людей.

Вскоре к нам с братом подтянулись родители, и наши дела понемногу пошли на лад.

Только вот душа всё так же рвётся на части. Мне часто сниться мой родной город, мой дом, моя школа, коллегиум, институт, мой танцевальный коллектив, мои друзья и сослуживцы. Как-никак, но вместе с ними я немало соли съела.

Жизнь штука непростая, но она продолжается…

Соломия Г. Львов

Источник: https://nstarikov.ru/jeks-oficer-svjazi-sbu-rasskazala-kak-na-zakarpate-trenirovali-otrjady-dlja-zahvata-kubani-115617