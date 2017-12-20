Сводки от ополчения Новороссии 20 декабря 2017

Позиции ВС ДНР в Зайцево под постоянным огнем ВСУ

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МЧС ДНР обезвредили неразорвавшийся снаряд ВСУ вблизи жилых домов

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Киев готовится к броску на Донбасс

Фото: AP/TASS

Все российские и украинские офицеры из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня благополучно пересекли линию соприкосновения. Об этом во вторник, 19 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на, представителя ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

«Хотелось бы отметить, что выход российских офицеров был вынужденный и по этой причине досрочный. Их смена должна была находиться тут еще полтора месяца», — рассказал он.

Напомним, Москва объявила о прекращении работы в рамках СЦКК и отзыве российских офицеров-наблюдателей на прошлой неделе, объяснив это невозможностью работать из-за препятствий, чинимых украинской стороной и созданной ей «напряженной морально-психологической обстановки». Киев расценил этот шаг как «провокацию и принял решение также вывести своих представителей с неподконтрольной ей территории.

Вывод наблюдателей должен был состояться в понедельник, однако он был перенесен на сутки. Украинская сторона сообщала, что военные наблюдатели из СЦКК не смогли пересечь линию соприкосновения в Донбассе из-за обстрела якобы со стороны ополченцев.

«Боевики НЗФ ОРДЛО продолжают цинично нарушать предоставленные ими же гарантии безопасности и режим прекращения огня. Так, 18 декабря 2017, около 17:00 они обстреляли с использованием РСЗО населенный пункт Новолуганское… При этом стоит отметить, что на это же время должен был начаться переход линии разграничения офицерами российской стороны СЦКК через КПВВ „Майорск“, который находится недалеко от района обстрела… украинская сторона СЦКК была вынуждена прекратить переход через КПВВ и перенести его на следующий день», — говорилось в сообщении пресс-центра т.н. «АТО».

Представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов вину за перенос перехода линии соприкосновения возложил на Киев.

«Патрули миссии ОБСЕ, осуществлявшие зеркальный мониторинг ситуации на КПВВ Горловка-Майорск, где должен был состояться переход офицеров РФ и ВСУ, покинули место патрулирования. Руководство представителей Вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК приняло решение в целях безопасности сегодня не пересекать линию соприкосновения. Украинская сторона так и не предоставила транспорт, повторная попытка пересечь линию соприкосновения будет завтра», — заявил Якубов.

Следует отметить, что провокации вокруг вывода российских наблюдателей, возможно, уже начинаются. В понедельник в пресс-центре т.н. «АТО» заявили, что ожидают нападения со стороны ополченцев. По данным украинской разведки, из-за заявления Минобороны РФ о намерении отозвать российских офицеров из СЦКК «противник может прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии соприкосновения района проведения антитеррористической операции».

«В частности, враг планирует активизировать работу своих ДРГ на военных объектах Вооруженных Сил Украины, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличить количество провокационных обстрелов в сторону наших позиций и жилых кварталов населенных пунктов вблизи линии разграничения. Кроме того, для обвинения сил АТО в нарушении Минских договоренностей боевики будут чаще обстреливать свои позиции из ствольной артиллерии большого калибра, реактивных систем, танков и других видов вооружения», — заявила украинская сторона.

В пресс-центре АТО говорят, что обстрелы своей территории вооруженными силами республик Донбасса «направлены на возмущение местного населения с целью негативного отношения, а иногда и агрессии в сторону украинских войск».

При этом, реальное обострение, которое можно наблюдать в Донбассе в последние дни вызвано именно действиями Киева. Так В ЛНР Луганский информационный центр сообщает о массированном обстреле из артиллерийских установок города Стаханов и Первомайск, произошедшем вечером в понедельник.

«В Стаханове в квартале Мирный повреждены крыши домов, выбиты стекла в окнах. Перебит газопровод низкого давления», — сообщил пресс-секретарь генпрокурора ЛНР Давид Кац.

По сообщению представителя оперативного командования ДНР, два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков Горловки и ее окраин:

«В результате обстрелов со стороны ВСУ населенного пункта Гольмовский ранения получила мирная жительница 1996 года рождения. Также в результате обстрелов со стороны ВСУ города Горловки ранения получила мирная жительница 1957 года рождения», — рассказал представитель ведомства.

В свою очередь, пресс-служба т.н. «АТО» заявила об обстреле ополченцами находящегося под контролем ВСУ населенного пункта Новолуганское. «К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения и разрушения жилых зданий в Новолуганском», — отмечается в сообщении.

Напомним, о том, что количество провокаций со стороны ВСУ резко возрастёт по всей линии фронта, как только представители российской стороны в СЦКК покинут зону конфликта в Донбассе, в понедельник рассказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Обращаем внимание на тот факт, что украинская сторона целенаправленно усилила обстрелы объектов жизнеобеспечения, в том числе, в „серой зоне“ и на своей территории. Чувствуя полную безнаказанность со стороны ОБСЕ, а также ожидая вывод представителей СЦКК от РФ, украинские каратели стали действовать более нагло», — отметил Басурин.

Он также отметил нежелание украинской стороны вести какой-либо диалог об остановке кровопролития с представителями СЦКК от ДНР.

«Мы не исключаем, что количество провокаций со стороны ВСУ с выводом представителей российской стороны в СЦКК значительно возрастет в связи с нежеланием международных наблюдателей ОБСЕ сдерживать украинских карателей. Данные факты подтвердят то, что присутствие российских наблюдателей обеспечило поддержание более стабильной обстановки», -добавил Басурин.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов считает, что некоторый толк от миссии СЦКК, несомненно, был — насколько вообще был толк в Минских соглашениях.

— Увы, СЦКК не смогла повлиять на интенсивность и характер обстрелов территорий республик со стороны Украины. Здесь всё упиралось в отсутствие политической воли украинского руководства выполнять условия перемирия — Украина тянула время и использовала его для восстановления своих вооруженных сил и дипломатических атак на Россию. Но всё же СЦКК помогала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ фиксировать обстрелы территорий республик со стороны ВСУ. Нужно говорить не об эффективности СЦКК, а о результатах «Минска-2». Какая из сторон в большей мере воспользовалась почти трехлетней передышкой? Не думаю, что мы сейчас можем дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Покажет будущее.

Что касается последствий от сворачивания работы СЦКК. Непосредственным следствием выхода русских офицеров из СЦКК станет осложнение работы СММ ОБСЕ и растущая угроза жизням её сотрудников. Однако имеется и более отдаленная и опасная перспектива, не лежащая на поверхности. На мой взгляд это событии говорит о резко возросшей угрозе войны. Если быть точнее, о приближающемся её начале. Сошлюсь на авторитетное мнение очень осведомленного человека, совпавшее с моим собственным — первого зам. председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича. В своем интервью от 18 декабря он заявил, что уход русских офицеров из СЦКК приведет к тому, что властям Украины придется напрямую и без посредников взаимодействовать с ДНР и ЛНР. Киев не станет разговаривать с республиками Донбасса, а начнет полномасштабные военные действия. Клинцевич подчеркнул, что Россия будет просто обязана вмешаться, чтобы не допустить геноцида русских людей в Донбассе.

«СП»: — Почему все же Москва решила вывести своих представителей? Так ли Киев мешал работать? Почему только сейчас это «заметили»?

— Согласно заявлению Минобороны России украинцы намеренно препятствовали выполнению русскими офицерами своих функций. Всячески ограничивалась свобода передвижения, на всем пути следования русских офицеров сопровождали украинские соглядатаи. Каплей, переполнившей чашу терпения, стали новые правила посещения Украины гражданами России с 1 января 2018 года, принятые Верховной радой. Русских офицеров заставляли выдать всю информацию о себе и месте и времени прохождения службы и даже об их семьях. Это неприкрытое психологическое давление, а точнее угроза им самим и членам их семей. Само по себе достаточное основание для выхода из миссии. Поэтому я не стал бы недооценивать фактор безопасности. Украинцы — холопы, ставшие панами. Они пережили несколько котлов, спасались от огня ополченцев на территории России. То, что украинская армия не уничтожена полностью — заслуга (или вина) политического руководства России и, вероятно, западных «друзей», поставивших ультиматумы Москве. Но все эти ужасы украинцами забылись, и они вновь жаждут побед. И ведут себя так словно они уже победили.

«СП»: — Украинская сторона сообщила, что тоже выведет своих наблюдателей с неподконтрольной ей территории, однако она готова продолжить работу в СЦКК, как и Донецкая народная республика. Что останется от этого формата. Сохранится ли он?

— Украине важно показать, что она не препятствует осуществлению международной миротворческой миссии в Донбассе. В том числе, не чинит препятствий свободе передвижений русским офицерам СЦКК. Поэтому Украина не будет спешить с закрытием СЦКК. Вечером 18 декабря стало известно, что им был закрыт проход на территорию ДНР, якобы по причине обстрела с территории ДНР, угрожающей их жизням и безопасности. Офицеры российских Вооруженных сил на время превратились в заложников, удерживаемых на территории Украины. Но стратегически не только СЦКК, но и «Минск-2» обречен. Украинцы тянут время и выжидают удобного момента чтобы окончательно выйти из минского процесса, разумеется, обвинив в его срыве Москву и республики Донбасса.

Сколько осталось времени? Украинцы в течение 2,5 лет, последовавших за Дебальцевским котлом и подписанием Минских соглашений-2 сосредоточивают военную технику и живую силу по периметру границ республик Донбасса, проводят инструктаж у офицеров НАТО. На территории Украины де-факто созданы (вопреки конституционному закону о внеблоковом статусе Украины) и функционируют стационарные базы НАТО и одна база ВМФ США. Украинцы сполна использовали передышку, полученную по итогам подписания «Минска-2», повысили боеспособность своей армии. Дипломатическая поддержка агрессивных действий Украины осуществляется по линии госдепа США и его специального представителя Волкера. Перспектива начала полномасштабной войны зимой — ранней весной следующего года выглядят всё более реалистичной.

«СП»: — Ранее в пресс — центре «АТО» заявили, что в связи с выводом российских наблюдателей они готовятся к отражению нападения ополченцев. Это подготовка провокации? Как она может выглядеть и к чему приведет?

— Наши офицеры не успели покинуть Соледар как уже были обстреляны «ополченцами». Украина использует любые шаги России и республик Донбасса для информационных атак, мы отвечаем тем же. Не думаю, что произойдет нечто серьезное непосредственно из-за выхода русских из СЦКК, но на более отдаленную перспективу, повторюсь, это говорит о приближении войны.

— Вывод российских наблюдателей из зоны конфликта —демонстративная акция. Письма в «Спортлото» не помогли, — уверен старший лейтенант НМ ЛНР, боец ОМБ «Август» Андрей Морозов. — Опять же основной функционал миссии был тоже демонстративен. «Мы пытаемся урегулировать». Думаю, ни на что свертывание особо не повлияет.

«СП»: — Вчера в пресс центре «АТО» заявили, что ополченцы воспользуются выводом российских наблюдений для нападения на ВСУ. Сегодня наблюдаются массированные обстрелы городов Донбасса. Киев решил начать первым?

— Думаю, реальное начало массированных наступательных операций ВСУ будет сопровождаться обстрелами совершенно иного масштаба и начнётся не с них. Провоцируют где как могут. Где-то создают угрозу захвата выгодных позиций или высот, где-то, как в Стаханове, просто лупят по высотным жилым домам, для чего всегда есть обоснование — «там у сепаров наблюдатели сидят».

Полагаю, что возможен длительный период «постоянной активности» противника с неизбежными артиллерийскими дуэлями на разных участках фронта, за который период противник подтянет необходимые ему для наступления не слишком большие ресурсы, «пряча» их в ежедневном траффике. Атаковать ВСУ удобнее всего во второй половине января, если не будет слишком сильных морозов или, наоборот, слишком глубокой грязи. «Артиллерийская прелюдия» в несколько недель перед этим, провоцирующая наших на ответный огонь, позволит сказать что-то типа «Сепары совсем от рук отбились, Минские соглашения нарушают демонстративно, мы так не играем». Саакашвилли, раскачивающий ситуацию в Киеве, по моему мнению, это такой наглядный пинок Порошенко от американских хозяев — «Или воюй, или освобождай место тому, кто будет воевать!»

«СП»: — Какой инструмент совместного контроля, по-вашему, мог бы быть эффективным для наблюдения за соблюдением перемирия? Или с Киевом в принципе нельзя иметь никаких дел?

— В сложившейся ситуации я эффективных инструментов такого плана я вообще не могу себе представить.

Дмитрий Родионов

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Генерал рассказал о провокациях ВСУ против военных РФ на Донбассе

Украинские военные систематически совершали провокации в отношении российских наблюдателей из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), в том числе при выполнении задач в зоне конфликта в Донбассе. Об этом сообщил после возвращения в Россию руководитель представительства Минобороны в комиссии генерал-лейтенант Сергей Костарев. «В отношении российских военнослужащих в СЦКК систематически осуществлялись провокации как в ходе пересечения ими пограничных пунктов пропуска в ходе ротации, так и при выполнении задач мониторинга в зоне конфликта», — сказал Костарев. По его словам, для офицеров создали жесткие условия проживания и перемещения, например, в столовую и обратно их сопровождал вооруженный конвой. Читайте подробнее: Как нацгвардия пытается выдавить российских военных с Донбасса (ФОТО) Кроме того, провокации имели место и при возвращении наблюдателей на пункте пропуска. «Один офицер проходил пункт пропуска в течение пяти часов. По надуманным предлогам у него изъяли загранпаспорт, потом потеряли предписание на выполнение задач», — рассказал генерал, добавив, что в конечном итоге проблему удалось решить. Он также сообщил, что задержка с возвращением офицеров произошла по вине украинской стороны. «Были не вовремя поданы автобусы, что помешало переходу через КПП „Майорск”, и мы были вынуждены отменить свой переход вчера, так как это было небезопасного. И совершить его сегодня с утра», — пояснил генерал. Костарев добавил, что в последнее время работа российских наблюдателей в СЦКК была ограничена действиям украинских силовиков. «Условия пребывания нашего представительства на территории Украины значительно осложнились, а доступ офицеров российского представительства к линии соприкосновения сторон практически блокирован», — отметил он. Читайте также: Небольшое разъяснение: почему российские офицеры покинули СЦКК на Донбассе? Кроме того, генерал подчеркнул, что дальнейшая работа российских наблюдателей стала бы невозможна при введении Украиной биометрического контроля на границе с Россией. Во вторник российские офицеры из состава СЦКК пересекли границу с Украиной на пункте пропуска Нехотеевка и вернулись на родину. Ранее МИД сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. Во вторник российские офицеры, входящие в состав совместного центра, пересекли линию соприкосновения в Донбассе и покинули территорию ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и украинские военные. Читайте также: Украина похищает российских полковников и оскорбляет российских генералов: об отношении к нашим военным в СЦКК (ДОКУМЕНТ)

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МОЛНИЯ: офицеры ВС РФ из состава СЦКК благополучно пересекли российскую границу

Последним покидал территорию Украины руководитель миссии, генерал-лейтенант Сергей Костарев. Переход осуществлялся через пункт пропуска «Нехотеевка». Об этом «Русской Весне» сообщили представители СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации на Донбассе). История возвращения наших военнослужащих на Родину получилась достаточно долгая и драматичная: сначала они покинули Соледар, въехали в ДНР, собрали всю группу (включая наблюдателей от ВСУ), вместе с ней вернулись обратно на Украину (в тот же Соледар), чтобы уже оттуда убыть на Родину.



Отметим, что вчера ВСУ были организованы провокационные обстрелы, дабы затруднить выезд миссии с территории Донбасса. Читайте также: Волкер прокомментировал отзыв российских офицеров из СЦКК в Донбассе

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В ВСУ поглумились над большими потерями грузинских наёмников на Донбассе

Вчера были убиты и ранены 11 боевиков-наёмников из так называемого «Грузинского Легиона», участвующего в карательной операции на Донбассе. Для такого небольшого подразделения это очень большие потери. О больших рекордных потерях банды рассказали двое — её главарь Мамука Мамулашвили и бывший пресс-атташе посольства Грузии на Украине Бачо Корчилава. А популярное киевское издание «Подробности.уа» сообщило ещё и о трёх убитых. «У Грузинского Легиона 8 раненых и контуженных. Ребята попали под артобстрел», —​ написал на своей странице в соцсети экс-пресс-атташе посольства Грузии Бачо Корчилава. Ветеран «АТО» Сергей Хадченко жестоко поглумился над потерями наёмников:​ «Это те, что вчера под Жовтневым были?» — написал он, имея в виду штурм сторонниками Саакашвили Октябрьского (Жовтневого) дворца на улице Институтской в Киеве. При столкновениях с Нацгвардией там были пострадавшие. Судя по всему, Хадченко является противником нового Майдана, организованного Михаилом Саакашвили. Читайте также: Новая тактика ДНР для уничтожения оккупантов, ВСУ постоянно несут потери

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