Новости Украины и Новороссии 26 марта 2018
- 12:22 Савченко на Украине морят холодом (ВИДЕО).
- 11:12 На Украине супругу ополченца ДНР обвинили в «пособничестве терроризму» (ВИДЕО).
- 07:14 Как Украина сажает за посты в Facebook: от трех до пяти лет — реальные приговоры за публикацию «крамолы» в соцсетях (ФОТО).
- 06:54 В Раде объяснили, почему Киев не высылает российских дипломатов.
- 03:00 Как угробить медицину: рецепт Майдана.
Савченко на Украине морят холодом (ВИДЕО)
Сестра украинской «героини» Надежды Савченко Вера заявила, что опальный нардеп, которую суд отправил под арест на два месяца, находится в СИЗО в нечеловеческих условиях.
Вера Савченко говорит, что ее сестра, подозреваемая в подготовке терактов в здании Верховной рады, находится под постоянным видеонаблюдением, кроме того, в ее камере нет отопления.
«Камеры кругом, то есть это именно видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации», — не забыла сравнить условия с российскими изоляторами Вера Савченко.
Она уточнила, что с сестрой общается только через адвокатов — личных встреч начальство СИЗО не разрешает. Через адвоката же она узнала, что Надежда Савченко просит принести ей одеяло, так как ее камера не отапливается.
Вера Савченко говорит, что не надеется на апелляцию, так как судья, ведущий дело нардепа, является «ручным» и подчиняется украинской власти.
Напомним, как ранее сообщала «Русская Весна», сама Савченко говорила, что условия в украинском СИЗО «еще хуже, чем у врага», то есть, в России.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Украине супругу ополченца ДНР обвинили в «пособничестве терроризму» (ВИДЕО)
Украинские спецслужбы в Херсонской области задержали Элину Борзенко, приехавшую на территорию Украины, чтобы оформить документы.
Женщине инкриминируют статью 258–3 ч.1 — пособничество террористическим организациям. Срок по этой статье составляет от 8 до 15 лет тюремного заключения.
Украинские СМИ позиционируют Элину как «офицера так называемых спецслужб ДНР». Украинская сторона утверждает, что девушка является младшим лейтенантом МГБ ДНР.
Действительно, муж Элины Борзенко является ополченцем ДНР — он бывший офицер МВД Украины в Крыму, перешедший на сторону законного правительства в марте 2014 года.
Пока неизвестно, применяются ли к девушке меры физического или морального давления.
Мы надеемся, что благодаря публикации на «Русской Весне» информация о происходящем дойдет до компетентных организаций Республики, которые смогут оказать Борзенко помощь. Наш портал будет следить за судьбой этого человека.
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Как Украина сажает за посты в Facebook: от трех до пяти лет — реальные приговоры за публикацию «крамолы» в соцсетях (ФОТО)
Западная пресса, власти США и Евросоюз сейчас обвиняют социальную сеть Facebook во влиянии на результаты президентских выборов в США и в несанкционированном предоставлении доступа к персональным данным миллионов пользователей.
Однако украинские власти пошли намного дальше — пользователи Facebook получают реальные приговоры за свои публикации.
Украинское издание «Страна», главный редактор которого был вынужден просить политического убежища в Австрии из-за политического преследование на родине, собрала сведения об уголовных преследованиях украинскими правоохранителями за публикации в крупнейшей социальной сети мира.
Три года условно — за два поста в Facebook
В феврале 2016 года житель Светловодска Кировоградской области Роман Коломиец получил приговор сроком три года условно за призывы к свержению действующей власти.
Вся вина светловодца заключалась в том, что в своем Facebook он разместил две «неправильные» записи. В тексте под названием «Украина, восстань» 24 января 2015 года он написал: «Добавляйтесь в новое революционное сообщество „Украина, восстань!“ Когда нас будет 100 000 — идем в правительственный квартал и выносим всю нечисть из кабинетов!».
По заключению привлеченного следствием специалиста, здесь содержится прямой призыв к каждому (кто знакомится с данным текстом) к насильственной смене власти и свержению общественного строя в Украине.
Кроме того, 8 августа 2015 года обвиняемый разместил на своем аккаунте запись под названием «Украина, вставай!» с прикрепленным к нему видео и надписью: «Украина, восстань! Жить по-новому со старыми крысами невозможно».
В этом видео, согласно заключению привлеченного следствием специалиста, содержится прямой призыв восстать на борьбу, поднять восстание против существующей власти, то есть совершить действия, направленные на захват государственной власти в Украине.
Следствие по данному делу с 4 ноября 2015 года вело кировоградское управление СБУ. Поначалу Ленинский районный суд Кировограда трижды отказывал спецслужбе в проведении обыска у подозреваемого. В последний раз судья указал, что призывы к смене власти связаны с «фактами масштабной коррупции в правительстве и ухудшением жизни людей в результате деятельности власти, при этом указывается на необходимость учета ошибок Майдана-2».
Поэтому, по мнению судьи, «согласно ходатайству следователя, все подобные призывы, в том числе призывы, которые провозглашались во время Революции достоинства 2013–2014 годов, следует считать преступными». По мнению судьи, подобная позиция следствия не основывается на требованиях закона:
Источник: reyestr.court.gov.ua
Тем не менее прокуратуре и СБУ удалось «дожать» обвиняемого. С ним заключили соглашение, по которому он полностью признал свою вину. Взамен было утверждено минимальное наказание — три года лишения свободы без конфискации имущества.
А поскольку обвиняемый не был раньше судим, приговор был вынесен условно, с отсрочкой на один год.
Три года условно за 15 постов в Facebook и «ВКонтакте»
Аналогичный приговор получил житель Луцка Василий Соломонюк в июне 2017 года. Свои призывы он публиковал сразу в двух соцсетях — «ВКонткате» и Facebook.
Его тоже обвинили по статье 109 Уголовного кодекса «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и к захвату государственной власти».
Следствие по этому делу тоже вела СБУ. В деле фигурируют 15 преступных эпизодов. Призывы к захвату власти обвиняемый размещал в соцсетях с мая 2015 по март 2017 года.
Вот примеры текстов, которые поставили в вину Соломонюку:
— «Если мы не уничтожим власть, власть уничтожит нас»;
— «Смерть режиму внутренней оккупации — да здравствует националистическая революция»;
— «Власть, объявившая неприкрытую войну своему народу, должна быть убрана силами национальной революции»;
— «Они ни в коем случае не отдадут власть добровольно через мирные выборы, сбросить их можно только силой оружия, путем повстанческой вооруженной борьбы. Вся организационная работа патриотов должна быть сосредоточена на 3 основных направлениях: набор, боевая проверка и обучение повстанцев, формирование групп; добыча любым способом оружия, финансов и снаряжения; революционно-повстанческая пропаганда с четкими акцентами на вооруженной борьбе против режима…»;
— «Единственный способ бороться с властью, которая игнорирует закон и зарабатывает деньги» и т. д.
Источник: reyestr.court.gov.ua
Как видим, житель Луцка призывал к свержению власти с националистических позиций. Согласно заключениям НИИ спецтехники и судебных экспертиз СБУ, эти публикации имели пропагандистско-агитационный характер и были направлены на организацию вооруженного восстания против действующей власти.
Эксперты СБУ обнаружили «инвективные (содержащие острую критику) оценки «режима Порошенко», то есть образа правления, а также государственной власти в целом, которую автор призывал уничтожить насильственным, вооруженным способом в ходе «национальной революции».
В итоге житель Волыни был приговорен к трем годам условно.
Три года условно за призыв «брать в руки оружие»
Аналогичный приговор получил и житель Ужгорода Юрий Барановский. 31 января 2017 года в местной Facebook-группе «Пересічка «Ужгород» под сообщением о созыве митинга у здания обладминистрации он разместил следующие высказывания (орфография сохранена):
— «А оружие будут выдавать или надо со своим?»;
— «Вы же понимаете, что без оружия туда идти не стоит так просто постоять и помитинговать это не поможет эта сволочь уже адаптировалась к митингам и они продолжают размножаться как колорадские жуки»;
— «народ засс… с оружием серьезно идти и валить этих подонков потому что у каждого своя хата с краю. Может ошибаюсь?»;
— «А полиция — милиция и другие СБУ и нац. Гвардия уже готова для разгона и избиения людей это я тебе говорю как человек, который разбирается в тактике Аваковщины»;
— «Если хотите порядка то надо брать все в руки оружие и валить то всю братию если нет то зачем эти призывы».
Правоохранители сочли эти высказывания публичными призывами к захвату государственной власти насильственным способом. Закарпатское СБУ 4 февраля провело обыск по месту жительства, а 7 февраля арестовало автора сообщений.
В результате уже 17 февраля он полностью признал вину и заключил с прокуратурой об этом соглашение. Похоже, мера пресечения в виде ареста подействовала на обвиняемого в нужном следствию направлении.
Соглашение о признании вины было утверждено приговором 7 марта 2017 года. Как и в предыдущих случаях, за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и к захвату государственной власти закарпатец получил три года условно по статье 109 Уголовного кодекса.
Пять лет условно — за призывы к отделению Закарпатья
А вот другой закарпатец, Золтан Ваш, по значительно более серьезным обвинениям тоже получил условный приговор. Ему выдвинули четыре обвинения по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса.
Золтан Ваш был администратором венгероязычной Facebook-группы «Karpatalja nem Ukrajna», что переводится как «Закарпатье не Украина». Начиная с 2014 года, он размещал в ней призывы к автономии, отделению Закарпатья и присоединению его к Венгрии. Причем нередко он это делал, находясь на территории Венгрии:
Источник: reyestr.court.gov.ua
Кроме того, в интервью телеканалу «Россия 1», находясь в Будапеште, 13 июля 2015 года обвиняемый призывал: «Или уехать, или бороться за освобождение Закарпатья от украинской власти!».
Несмотря на тяжесть обвинений, прокуратура тоже заключила с закарпатцем соглашение. Он признал свою вину, в обмен на смягчение наказания, и получил пятилетний условный срок. На него лишь возложено обязательство уведомлять органы надзора о смене места жительства, работы или учебы.
3,5 года тюрьмы за посты в Facebook и калашников под кроватью
В отличие от названных выше «национально-ориентированных» подсудимых, харьковчанину Алексею Головко повезло меньше: он получил не условный, а вполне реальный тюремный срок.
Харьковское СБУ в августе 2015 года возбудило дело из-за нескольких текстов в Facebook харьковчанина, который работал кладовщиком в коммерческой фирме. Его обвинили по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Вина харьковского кладовщика состояла в том, что на своей странице в Facebook он несколько раз размещал тексты, которые СБУ посчитала антиукраинскими. Согласно приговору Октябрьского районного суда Харькова, обвиняемый имел «пророссийские взгляды» и не поддерживал проведение АТО.
СБУ установила, что с мая по июль 2015 года харьковчанин размещал в своем Facebook тексты «о подвигах народа Донбасса», изображения с текстами «Украинец, помни! Ты, не нация, а принадлежность к униатской религии!», «бойцы ВСУ ничем не отличаются от нацистов» и т. п.
Киевский НИИ судебных экспертиз по результатам изучения текстов харьковчанина выдало следующее жесточайшее заключение.
По мнению киевских экспертов, тексты харьковского кладовщика были направлены на «…уничтожение Украинской государственности путем создания на территории Украины государственного образования «Новороссия» и отсоединения от нее западных регионов Украины, лишение украинцев их духовно-культурной сути и национальной идентичности и физическое уничтожение тех, кто отстаивает украинскую национальную идею, и, в целом, на дискредитацию государства Украина, украинской власти, народа Украины, украинцев, которые отстаивают украинскую национальную идею, и военнослужащих украинской армии в глазах жителей восточных регионов и украинского общества в целом, противопоставление Востока и Запада Украины и интересов этих регионов, усиление гражданского и вооруженного противостояния между жителями Донбасса и центральной властью, и между жителями Донбасса и жителями других регионов Украины, массовых беспорядков и увеличения территории самопровозглашенных «ДНР» и «ЛHP».
В итоге эксперты пришли к выводу, что через свою страницу в Facebook обвиняемый совершил «публичные призывы к совершению умышленных действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины»:
Источник: reyestr.court.gov.ua
В дальнейшем к этим обвинениям добавились покупка и хранение оружия и боеприпасов. В приговоре сообщается, что при «неустановленных в ходе следствия обстоятельствах», в «неустановленное время» и в «неустановленном месте» обвиняемый приобрел автомат Калашникова.
Личность продавца оружия следствию СБУ тоже «установить не удалось». Единственное, что о нем известно правоохранителям — это имя «Сергей».
Еще, согласно приговору, точно таким же неустановленным способом обвиняемый приобрел 30 автоматных патронов. Причем пули были почему-то с бронебойным сердечником.
Оружие и боеприпасы во время обыска 21 сентября 2016 года были обнаружены под кроватью в квартире обвиняемого. 23 сентября обвиняемый был задержан и помещен в СИЗО. А 24 октября прокуратура заключила с ним соглашение о признании вины, которое 16 ноября утвердил суд. В итоге по совокупности двух статей харьковчанин получил три года и шесть месяцев тюремного срока. И, в отличие от предыдущих случаев, не условных, а вполне реальных.
За призывы «снести хунту» в Херсоне арестовали медицинский центр
Еще СБУ расследует уголовное производство в отношении экс-нардепа Алексея Журавко. Поводом стало видео, размещенное на его Facebook-странице, где бывший нардеп призывал «вставать с колен и защитить свою Херсонскую область от этого беспредела» и «снести эту хунту».
СБУ скрупулезно подсчитала, что по состоянию на 12 ноября 2015 года указанное видео в социальной сети Facebook было просмотрено 271 раз, сделано его 4 репоста, 31 лицу упомянутое видео понравилось (лайки), а также под видео находятся 4 комментария граждан, которым понравилась эта видеозапись.
Еще Служба безопасности запаслась заключением специалистов Херсонского государственного университета, которые пришли к выводу, что в выступлении Алексея Журавко на самом деле содержатся публичные призывы к свержению государственной власти.
По мнению не названных сотрудников университета, в контексте высказываний в указанной видеозаписи «надо снести хунту», «.эту хунту мы должны снести…» экс-нардеп под термином «хунта» подразумевает государственную власть, а под термином «снести хунту» — свержение государственной власти.
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Также СБУ заказала проведение семантико-текстуальной (лингвистической) экспертизы в уже упомянутом нами Киевском НИИ судебных экспертиз. По выводам экспертов, обращение А. Журавко содержит публичные призывы к осуществлению определенных действий, в частности — препятствованию работе органов местной власти в Херсонской области, гражданскому сопротивлению действующей власти, изменению или отстранению должностных лиц органов государственной власти, проведению активных действий, которые могут способствовать насильственной смене, свержению конституционного строя, захвату государственной власти в Украине, нарушению принципов единства и целостности территории Украины.
На основании этих выводов экспертов херсонская СБУ посчитала, что бывший нардеп Журавко совершил уголовное преступление, предусмотренное частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса «Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти».
По этому делу пока что приговора нет. Сам Журавко находится за границей. Но в рамках уголовного производства СБУ арестовала принадлежащую А. Журавко долю в размере 30% уставного фонда медицинского центра «Мед-сити».
Об этом стало известно из определения херсонского городского суда от 22 декабря 2017 года.
Угрозы по Facebook — тоже преступление
Не так давно стало известно, что кто-то через Facebook угрожал главе Запорожской обладминистрации Константину Брилю. 27 ноября 2017 ему через Facebook Messenger начали приходить сообщения, которые содержали угрозы убийством ему и его семье. Сообщения приходили от неизвестного лица под ником «Устим Кармелюк».
После того как неизвестный обвинил Бриля в завладении имуществом, запорожский губернатор догадался, с кем имеет дело. Его отец в свое время в ходе судебного спора со «Златобанком» в качестве погашения долга банку отсудил имущество, которое было отнято у одного из должников банка.
Когда «Златобанк» забирал это имущество у должника, последний открыл стрельбу и ранил одного из сотрудников полиции.
Теперь обиженный должник начал угрожать запорожскому губернатору. По данному факту было открыто уголовное производство по статье 129 Уголовного кодекса. Об этом стало известно из определения Орджоникидзевского районного суда Запорожья.
Как Лисичанский суд истребовал документы у корпорации Facebook
А вот в деле о громком убийстве депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского 2 ноября 2017 года корпорация Facebook стала одним из фигурантов.
Следователи полиции установили, что информация аккаунта facebook.com/sergej.samarskij, который принадлежал убитому депутату, находится в администрации социальной сети Facebook. Администратор доменного имени facebook.com зарегистрирован по адресу: Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States.
В результате следствие, через местный суд, решило истребовать документы у американской корпорации.
Свою просьбу следователи обосновали тем, что имеющиеся и удаленные сообщения по общению Сергея Самарского с другими пользователями через Facebook-месенджер могут быть связаны с совершенным убийством, в частности, содержать информацию об угрозах, подготовке и совершении убийства.
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В итоге Лисичанский городской суд удовлетворил ходатайство следователей и затребовал доступ к информации и документам корпорации Facebook:
Источник: reyestr.court.gov.ua
Как сообщала «Страна», Facebook обвиняют в утечке персональных данных 50 миллионов американцев. Причем, как считают бывшие разведчики и специалисты по кибербезопасности, эта социальная сеть могла быть в курсе того, что происходит.
Алексей Романов
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В Раде объяснили, почему Киев не высылает российских дипломатов
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко объяснила, что официальный Киев не высылает российских дипломатов, поскольку дипломатические отношения между Украиной и Россией и без того сведены к минимуму.
Она подчеркнула, что в Киеве нет российского посла, как и в Москве украинского.
«В посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулы», — написала Геращенко на своей странице в социальной сети.
Это заявление Геращенко сделала на фоне высылки двадцати трёх российских дипломатов из Лондона после того, как скандал с отравлением экс-шпиона ГРУ Скрипаля набрал обороты.
То, что украинские консулы по-прежнему остаются на территории «государства-агрессора», Геращенко пояснила необходимостью оказывать поддержку украинским заключенным, отбывающим наказание в России — речь идёт о Станиславе Клыхе, Николае Карпюке и Романе Сущенко, которых Пётр Порошенко называет не иначе как «заложники Путина».
Напомним, Карпюк и Клых — члены националистической организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона»* (УНА-УНСО), Верховным судом Чечни они приговорены к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима соответственно.
Сущенко обвиняют в шпионаже. По данным ФСБ, он работал на украинскую разведку и собирал сведения о деятельности российских Вооруженных сил и Росгвардии.
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* запрещенная в России экстремистская группировка
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Как угробить медицину: рецепт Майдана
Принятый в октябре прошлого года закон Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» стал одним из самых скандальных решений постмайданной Верховной рады. По сообщениям СМИ, количество поправок к этому сравнительно небольшому документу доходило до тысячи, хотя большинство из них не прошли.
Министр здравоохранения Ульяна Супрун после голосования не скрывала радости, премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал реформу как «изменение системы медицины в интересах украинских граждан и в интересах украинских врачей».
Почувствовать изменения украинцы должны были с начала этого года, но пока что единственным глобальным событием в сфере здравоохранения стала вспышка заболеваемости корью. К чему еще приведут потуги реформаторов и что стоит за лозунгами о реформировании медицины по европейскому образцу? Об этом 13 марта Минздрав попытался рассказать на своем официальном сайте.
Ведомство рапортует об очередных достижениях: в Украине отменены «морально устаревшие» формы первичной учетной документации. «Отныне медицинские сотрудники не обязаны заполнять, обрабатывать и хранить учетные формы, которые уже давно утратили свою актуальность, но годами продолжали оставаться рудиментами советской бумажно-ориентированной системы здравоохранения», — говорится в сообщении.
Принятый в октябре прошлого года закон Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» стал одним из самых скандальных решений постмайданной Верховной рады
О каких именно «рудиментах» идет речь?
Прежде всего, о карте диспансерного наблюдения. Диспансеризация как регулярный осмотр здоровых людей признается неэффективной, а в цивилизованных странах она якобы вообще не существует. С середины года Украина перейдет на модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска. О какой модели идет речь и чем вообще скрининг в понимании Супрун отличается от диспансеризации?
Авторы публикации «Скрининг в Европе — основы политики» утверждают, что скрининг — это попытка идентифицировать болезнь или предболезненное состояние у внешне здоровых людей.
То есть речь идет именно об осмотре здоровых (или кажущихся таковыми) людей, от которого открещиваются в украинском Минздраве.
«Новейшее определение скрининга, сформулированное НКС Соединенного Королевства, вводит понятие риска, признавая, что скрининг может как повредить, так и помочь, — читаем далее. — Возможно, это сделано в ответ на активизацию в обществе настроений, порождающих жалобы и судебные тяжбы».
По сути, то же самое в ведомстве Супрун говорят о «неэффективной» и «неевропейской» диспансеризации: «Чрезмерные радиологические обследования опасны для пациентов, а значительное количество диагностических обследований и лабораторных исследований приводит к накоплению ложных результатов и дальнейшего ненужного лечения».
От чего к чему переходит украинская медицина?
Судя по сообщению Минздрава, концепция госпожи Супрун сводится лишь к отказу от регулярных осмотров. Следовательно, чем будет заменена «обязаловка»? Осмотры нужно будет проходить только в том случае, если специалисты сочтут это необходимым. Такая практика распространена в США, и выпускница Мичиганского университета Ульяна Супрун наверняка попытается ее перенять.
«Никакая беготня по кабинетам специалистов (за исключением гинеколога) при американском скрининге не предусмотрена, — рассказывает член Американской ассоциации анестезиологов (ASA) Александр Рабухин. — Все обследования назначает и контролирует терапевт или семейный врач».
Такими же полномочиями украинский Минздрав хочет наделить семейных врачей: «Обновленное первичное звено сможет решать большинство проблем пациентов, ведь, согласно данным ВОЗ, около 80% обращений пациентов можно решить именно на приеме у семейного врача».
Еще один способ снизить нагрузку на медицинские учреждения, урезав тем самым финансирование отрасли, — предоставить пациентам самим решать, будут они проходить обследования или нет. В США, опять же, так и происходит, но это скорее демократическая формальность.
«Вообще американцам редко приходит в голову спорить с доктором или пренебрегать его рекомендациями, — добавляет Александр Рабухин. — Жители США медикам доверяют».
На Украине ситуация противоположная. Из-за сомнительного качества медицинского обслуживания и непростых отношений между врачами и пациентами последние наверняка будут массово отказываться не только от платных процедур и обследований, но и от того, что им готово предоставить государство.
Возвращение кори лишний раз это подтверждает. «Украинцы зачастую отказываются от прививок из-за низкого качества предлагаемых государством вакцин, отсюда и низкий уровень охвата прививками, и эпидемии забытых в цивилизованных странах инфекционных болезней, и смерти наших сограждан», — пишет украинское РИА «Новости».
Проблема, кстати, не нова: еще десять лет назад «Корреспондент» сообщал, что украинцы массово отказываются от прививок против кори, хотя за два года до этого в стране произошла большая вспышка заболевания. И проблем с вакцинами, на которые сегодня сетует губернатор Закарпатья Геннадий Москаль, тогда не наблюдалось…
Геннадий Москаль
Новый девиз украинской системы здравоохранения
Как бы то ни было, описанная концепция «украинского скрининга» соответствует новому девизу украинской системы здравоохранения: «Деньги ходят за пациентом». Предполагается, что отныне объемы финансирования конкретного медицинского учреждения будут напрямую зависеть от того, скольких пациентов оно обслуживает и какие услуги им оказывает.
То есть чем меньше процедур будут проходить украинцы, тем больше средств сможет сэкономить на них государство.
И в этой связи опять вспоминается проблема недостатка вакцин (кстати, не только от кори). Уж не потому ли их не хватает, что «заботливое» правительство, зная о нежелании украинцев прививаться, решило особо не тратиться на приобретение достаточного количества вакцин?
Ничем иным, кроме безудержной жажды экономии, нельзя объяснить и другие «сюрпризы» от Минздрава. В частности, на Украине отныне отменены медицинские карты ребенка для поступления в школу и детский сад.
Медицинская карта студента также отменена, студентов отныне признают «обычными людьми». С апреля наряду с остальными гражданами они будут заключать договоры с выбранными семейными врачами, а студенческие поликлиники будут конкурировать за пациентов на общих условиях.
С детьми ситуация до конца не ясна: об изменениях в порядке их осмотра Минздрав обещает рассказать позже, но уже сообщил о скринингах для детей, состав которых должен быть приведен к «научно обоснованному уровню», и о привлечении специалистов при условии «реальной необходимости».
То есть лечение ребенка не будет принципиально отличаться от лечения взрослого: ответственность за него ляжет на плечи семейного врача или педиатра, который может принять решение о привлечении узкого специалиста.
Ульяна Супрун
Но, пожалуй, самая примечательная инициатива Супрун и компании — отмена книги записей вызовов врачей на дом. Раньше все обращения граждан фиксировались в ней работниками регистратуры и в этом же журнале врач должен был отчитаться о визитах по всем указанным вызовам. Теперь он это делать не обязан. Пациент и врач будут совместно принимать решение о целесообразности визита на дом.
При этом Минздрав четко расставил приоритеты: «Время врача является ценным и ограниченным общественным ресурсом.
Каждый пациент должен понимать, что, когда врач идет к нему домой, он не помогает как минимум трем другим пациентам». Таким образом, Минздрав собирается ликвидировать промежуточное звено (регистратуру) и рекомендует врачу и пациенту взаимодействовать на уровне простого человеческого общения. Без лишних бумажек и отчетов, контактируя напрямую, как принято на Западе.
Но в украинских реалиях это означает, что врача придется уговаривать совершить визит на дом. И чаще всего он будет отказывать, ведь во время этого визита «он не помогает трем другим пациентам» (позиция Минздрава, как-никак).
Рассмотренные нововведения лишь малая часть того, что происходит в украинской медицине под предлогом ее реформирования. Якобы перенимая передовой европейский и американский опыт, Минздрав просто пытается перераспределить ресурсы (проще говоря, сэкономить на пациентах). Рушится неэффективная, но существующая система здравоохранения, и едва ли украинские «реформаторы» смогут построить на ее фундаменте что-то новое.
Алексей Ильяшевич
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