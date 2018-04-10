Новости Украины и Новороссии 10 апреля 2018
- 14:14 Минздрав Украины рекомендует врачам обучаться по сериалам «Доктор Хаус» и «Анатомия страсти».
- 13:08 Томагавки для Дамаска или для Киева?.
- 12:52 ФCБ уничтoжает пoлyocтpoв.
- 10:58 «Северный поток — 2» угрожает ЕС расколом, — глава «Нафтогаза».
- 05:00 Украина настигла убийцу с Майдана. И ужаснулась.
- Вчера 23:33 «Диалог с Киевом вести невозможно», — заявление командования ДНР.
- Вчера 21:16 “Народный тpибунaл”. Это так смешно?.
Минздрав Украины рекомендует врачам обучаться по сериалам «Доктор Хаус» и «Анатомия страсти»
Министерство здравоохранения Украины рекомендовало врачам обучаться и повышать квалификацию при помощи просмотра сериалов на медицинскую тематику.
«Большинство медиков скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах. В то же время просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, а и полезным форматом обучения», — говорится в сообщении в Facebook.
Отмечается, что герои медицинских сериалов не только используют разговорные фразы, но и «пользуются медицинской терминологией, ведут диалоги с пациентами и тому подобное».
В качестве учебного пособия рекомендуется использовать различные американские сериалы, среди которых «Доктор Хаус», «Скорая помощь», «Клиника», «Части тела», «Анатомия страсти».
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Томагавки для Дамаска или для Киева?
Все готово для применения военной силы против Дамаска, отгремело «дело Скрипалей», показано кино «Белых касок» под условным названием «химатака в Думе», к берегам Сирии идет американский эсминец USS Donald Cook:
https://echo.msk.ru/news/2181450-echo.html?utm_source=smi2
10 апреля 2018
Оснащённый ракетами «Томагавк» американский эсминец приблизился к порту Тартус в Сирии
Он находится примерно в 100 километрах от места, где расположена российская военно-морская база. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet. В прошлом году Соединённые штаты использовали «Томагавки» для удара по сирийской авиабазе в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую Вашингтон возложил на режим Башара Асада.
Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что очень скоро объявит об ответных мерах на недавнюю химическую атаку в сирийском городе Дума. Москва называет сообщения о химической атаке в Думе не подтверждёнными и уверяет, что российские эксперты не нашли следов применения химического оружия в этом городе.
Москва передала американцам очередное китайское предупреждение:
https://ria.ru/syria/20180410/1518264421.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
Небензя предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. США ждут тяжелые последствия в случае применения силы против Сирии, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
“По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям”, — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.
Дипломат призвал западных политиков “поумерить ястребиную риторику” и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. При этом Небензя отметил, что западных руководителей никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов.
И никто не говорит о подготовке второй провокации, где осколки американского «Томагавка», прилетевшие в здание Верховной Рады Украины будут выданы за части российских «Калибров». Осколки от «Калибров» американская и израильская разведки насобирали в Сирии и уже завезли на Украину, разложили в нужных местах, большую часть намеченных для провокации зданий и сооружений заминировали. Для провокации с обвинением России в нападении на суверенную Украину уже намечены школы и больницы, но главный удар будет проведен по зданию Верховной Рады. Счастливо уцелеют «их» люди: Турчинов, Парубий и будущий президент – Ю. Тимошенко, ну и еще депутаты-прогульщики, кому повезет в час Х отсутствовать на заседании.
После «обмена» ударами под телекамеры и изумления российской власти и мирового сообщества — стартует очередной громкий международный хайп, Россию объявят «страной дважды-агрессором» наступят и другие печальные последствия.
За «коварным ударом Москвы в спину молодой украинской демократии» немедленно последует госпереворот на Украине. Женщина с косой будет костерить Россию на всех мировых перекрестках, не зря же она ездила в Израиль утверждать план свержения П. Порошенко. Вероятно, переворот последует и у нас.
Уцелевшие остатки Верховной Рады проголосуют за присоединение УНР к Польше (УНР – это не оговорка, юр. Лицо Украина закрыто, вместо него восстановлена УНР, у которой существует договор с Польшей об объединении), и через присоединение к Польше — введение воинского контингента НАТО на территорию Украины.
Пока наш МИД оправдывается за «дело Скрипалей» и «химатаку в Думе», к проведению грандиозной провокации на Украине давно все готово.
Готово всё и все… кроме нас, конечно..
ФCБ уничтoжает пoлyocтpoв
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«Северный поток — 2» угрожает ЕС расколом, — глава «Нафтогаза»
Введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» угрожает Евросоюзу и «позволит Путину начать полномасштабную военную операцию в Украине», сокрушается глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев.
В интервью Жанне Немцовой на телеканале DW Коболев назвал новую ветку газопровода «троянским конем» для Евросоюза. Он утверждает, что этот амбициозный проект «противоречит интересам Европы».
Если газопровод построят и введут в эксплуатацию, «европейцам впоследствии придется серьезно расплачиваться» за это, пугает Запад глава «Нафтогаза». Ценой за запуск «Северного потока — 2» он назвал «раскол в Евросоюзе».
По мнению Коболева, для достижения этой цели Москва применит тактику «разделяй и властвуй».
«Господин Путин позвонит в Польшу и скажет: “Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы».
Затем он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола», — глубокомысленно заявил глава украинской компании.
Председатель правления Нафтогаза также озвучил «гипотезу» о том, зачем Россия с помощью «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» уводит транзит газа с территории Украины.
«Мы думаем, что, переводя транзит из Украины куда-нибудь, Путин по сути расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния», — заявил он.
По мнению Коболева, вероятность такого развития событий «превышает 50 процентов в случае прекращения транзита». Существование же газового транзита через Украину делает такую «полномасштабную агрессию» очень затратной для РФ, отметил он.
«Есть и другой, более мягкий сценарий. Прекращение транзита через Украину может помочь Путину выиграть войну в экономическом плане», — добавил глава «Нафтогаза».
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Украина настигла убийцу с Майдана. И ужаснулась
Попытка арестовать одного из самых одиозных майданщиков Украины, убийцу Ивана Бубенчика абсолютно предсказуемо закончилась привычным для Киева черным водевилем. Сама по себе идея была настолько бессмысленной, что мотивы прокурора, инициировавшего арест, так и не смогли объяснить взволнованной публике даже самые говорливые эксперты, обыкновенно имеющие ответы на все вопросы мироздания.
Львовянин Бубенчик — личность в своем роде легендарная. В 2013–2014 годах он сумел выделиться из общей майданной массы накрученных адреналином и запахом горячей крови революционеров гидности.
Благодаря своему цинизму и готовности к любому беспределу боевик даже на фоне общего безумия поражал жестокостью. Он успел поучаствовать во всей кровавой майданной бузе, потом в составе батальона при МВД отправился воевать в «АТО», снова вернулся то ли в Киев, то ли во Львов, и о нем уже слегка подзабыли, но жажда славы никуда не делась.
Его подельники стали депутатами, заняли высокие должности и безудержно пиарились в медиа, а майданный герой как-то ушел в тень. О какой-либо трудовой деятельности активиста ничего не известно.
И вот в 2016 году удобный шанс напомнить о себе представился и Бубенчику. В украинском документальном фильме «Пленные» убийца на камеру сказал наконец то, чем ранее хвастался в кругу побратимов-карателей.
Бубенчик, то и дело поминая Бога, объявил, что на всем Майдане автомат Калашникова был только у него и он использовал его по назначению, убив двоих «беркутовцев» выстрелами в затылок, а некоторым прострелил ноги, в результате чего несколько раненых умерли от кровопотери.
К слову, по версии адвокатов той самой «Небесной сотни», Бубенчик на Майдане был «провокатором, намеренно стрелявшим в спецназовцев, чтобы сделать невозможным перемирие и обеспечить эскалацию насилия».
Иван Бубенчик
Сенсация в 2016-м, однако, кипела недолго — с одной стороны, украинцев, живущих в обстановке криминальной диктатуры, давно уже трудно чем-то потрясти. С другой — травмированная ужасными событиями Майдана и постмайданной реальности общественность в массе своей имеет память бабочки-однодневки и это, возможно, даже неплохо, потому что охраняет коллективную психику от срыва.
Бахвалясь убийствами спецназовцев, Бубенчик совершенно ничем не рисковал — Верховная рада давно приняла закон, согласно которому прямо запрещаются не только преследования участников Майдана, но даже выявление пострадавших и любое следствие по фактам совершенных в ходе переворота преступлений.
Кроме, конечно, тех, что вменяются «беркутовцам» — некоторые из них уже четыре года сидят в тюрьмах в ожидании суда.
То есть, хочется еще раз это подчеркнуть, в каком бы тяжком преступлении ни подозревали майдановца — ограбление, разбой, изнасилование, похищение людей, неумышленное убийство, — ему ничто не грозит.
Тем более странным выглядит задержание по дороге в Польшу пана Бубенчика и попытка предъявить ему обвинение в убийствах правоохранителей через полтора года после фактической явки с повинной.
Не успела эта весть разнестись по сообществам ветеранов Майдана и группам «побратимов», как в соцсетях поднялась буря. Взволнованные активисты устроили натуральный флешмоб под девизом «Покарайте меня тоже», украинскую версию MeToo.
В социальных сетях появились сотни и тысячи комментариев, в которых участники Майдана, с одной стороны, признавались в том, что и они во имя революции практиковали насилие в самых брутальных формах, а с другой — требовали немедленно прекратить травлю патриота, кавалера нескольких орденов и обладателя звания Народного Героя Украины.
Особенно в комментариях, кстати, неистовствовали девушки. Это вообще особенный феномен Майдана — он выявил в обществе легионы барышень, которые превосходят в кровожадности даже брутальных бойцов карательных отрядов.
Общее мнение сводится к одному: начав с Бубенчика, репрессии могут накрыть всех участников революции гидности, уже привыкших к мысли о том, что возмездие не придет никогда.
Власть совершенно разделяет эти опасения. Личная инициатива одного из прокуроров ввергла в шок его начальника, генпрокурора Луценко, а также всю властную верхушку.
Известная ироническая максима — главное, в ходе следствия не выйти на себя — имеет к отцам украинской политической нации настолько конкретное отношение, что выглядит дурным анекдотом.
Сам Луценко, выступая на Майдане, призывал стрелять в правоохранителей и обещал подвезти оружие. Участие народного депутата и члена Совета безопасности Сергея Пашинского было установлено еще в разгар трагических событий, когда сами майдановцы остановили машину, в которой сидел Пашинский со снайперской винтовкой и карабином в руках.
За минувшие четыре года об участниках спецоперации «Расстрелы на Майдане» высказались десятки людей, в том числе и сами киллеры, прямо назвавшие заказчиков. Об этом сняты фильмы, записаны подробные интервью.
Все указывает на то, что снайперы были наняты высокопоставленными вождями Майдана — тогдашней оппозицией. Несмотря на то, что улики уничтожались олимпийскими темпами, зачистить Интернет, запретить и уничтожить все свидетельские показания не удалось.
Сотрудники правоохранительных органов во время столкновений с митингующими на площади Независимости в Киеве. 19 февраля 2014, РИА Новости / Андрей Стенин
Однако миф о том, что людей на Майдане, ту самую «Небесную сотню», расстреливали силовики Януковича, вбит пропагандистскими гвоздями в темя простых граждан. Подвергать это сомнению при свидетелях, часть которых весьма вероятно могут оказаться стукачами, — значит сильно рисковать.
В итоге в поддержку Бубенчика выступили также: глава Верховной рады Парубий, министр МВД Аваков, ряд парламентариев, чей жизненный путь едва ли не кровавее бубенчиковского, и целая вереница майданных журналистов. Все вместе они составляют большое семейство украинской политической фауны, которое всегда чует опасность хордой и центральным ганглием, поэтому и реакция на возможный прецедент вышла дружной и молниеносной.
На осадочек все же остался. Если на Бубенчика как следует нажать, он может раззвенеть много постыдных тайн. Так что власть поспешила дать задний ход.
И вот уже прокурора меняют, а новый мгновенно отзывает ходатайство об аресте, которое должен был рассмотреть суд. Соответственно, суд отменяется. Бубенчика отпускают. Адвокат уверен, что статью, которую пытались было вменить его клиенту, а именно убийство сотрудников правоохранительных органов, теперь уже точно не предъявят.
Абсолютно всем ясно, что убийца будет гулять на свободе, овеянный жаркой славой, получивший новую легитимность, жирный пиар и перспективы взлета на социально-политическом лифте.
Государство же, начавшее свою новейшую историю с того, что передало право на насилие криминальной банде активистов, совершенно в соответствии с логикой развития само срослось с этой бандой — как сиамские близнецы.
Нюра Н. Берг
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«Диалог с Киевом вести невозможно», — заявление командования ДНР
Украинские оккупанты грубо нарушили перемирие в день Пасхи, убив военнослужащих вооруженных сил ДНР, что подтверждает невозможность ведения диалога с киевским режимом.
Об этом говорится в заявлении заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, поступившем в редакцию «Русской Весны».
«Между представителями Трехсторонней контактной группы ДНР и Украины была достигнута договоренность о введении «Пасхального перемирия».
Это было сделано для того, чтобы люди могли спокойно навестить своих родственников, могли отдать дань памяти умершим предкам. Однако, даже столь значимый для всех верующих христиан праздник не остановил украинских головорезов от очередного преступления в отношении мирного населения.
В районе многострадального населенного пункта Зайцево был организован открытый коридор для жителей территории, подконтрольной Украине.
Все желающие могли беспрепятственно пройти по нему на кладбище, возложить цветы и помянуть усопших.
Украинские военные были оповещены об этом решении, но украинские вояки, как показали события 8 апреля, не намеревались его выполнять. По данным разведки ДНР, в районе н. п. Зайцево была замечена ДРГ, в задачи которой входило спровоцировать военнослужащих ДНР, а также обвинить руководство республики в нарушении «Пасхального перемирия». К нашему сожалению, в ходе перестрелки с украинскими боевиками ДРГ двое защитников республики были убиты.
Наш вывод только один: невозможно вести диалог с представителями карательного киевского режима, тем более, что человеческое отношение к своим согражданам у них уже утрачено. Украинское руководство и командование грубо попрало религиозные чувства верующих, все святое украинскими националистами растоптано.
Мы в очередной раз убеждаемся в лживости заявлений пресс-центра «штаба АТО», который скрывает потери среди своих военнослужащих и не показывает погибших в результате диверсионной вылазки на нашу территорию. Это очередное подтверждение срыва перемирия по вине бандформирований Киева. Преступные действия палачей из ВСУ получат соответствующую правовую оценку. Их ждет народный трибунал и всеобщее презрение».
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“Народный тpибунaл”. Это так смешно?
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