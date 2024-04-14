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Как и ожидалось, Иран атаковал Израиль

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Аббас Джума, журналист-международник, автор Telegram-канала @Abbasdjuma

Как и ожидалось, Иран атаковал Израиль. О том, что ответ на удар по консульству исламской республики в Дамаске непременно последует, в Тегеране говорили на всех уровнях. В конце концов, на это намекнул и верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи:

«Консульство и дипучреждения в любой стране считаются территорией этой страны, поэтому, когда нападают на наше консульство, это означает нападение на нашу территорию», — сказал во время одного из своих выступлений Сейед Али Хаменеи.

Накануне весь мир замер в ожидании. Израиль буквально парализовало. Все образовательные учреждения закрылись, воздушное пространство страны тоже. Это коснулось и многих других государств Ближнего Востока. Прекратили работу аэропорты в Иране. При этом в исламской республике наблюдалось активное перемещение ракетных частей и войск ПВО. ЦАХАЛ также ввёл режим максимальной боевой готовности. Вдобавок ко всему иранцы совершили кибератаку на Национальное управление Израиля. Ответка не заставила себя долго ждать. В иранском городе Кум света не было с 15:00 до 23:30.

Наконец, в ночь с 13 на 14 апреля началось крупномасштабное нападение на Израиль с применением сотен ракет и беспилотников. В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили о начале операции возмездия под названием «Его обещание истинно». В следующем своём официальном заявлении КСИР отчитался о поражённых целях на территории Израиля, среди которых была и авиабаза, с которой взлетал самолёт, нанёсший удар по иранскому консульству в сирийской столице.

Корпус также обратился к США — дескать, любая агрессия в адрес Ирана будет встречена решительным ответом.

Беспрецедентным во всей этой истории является то, что Иран схлестнулся с Израилем напрямую, а не используя исключительно свои прокси в регионе, что абсолютному большинству экспертов изначально казалось наиболее логичным вариантом развития событий.

Длительное молчание, которое многие скептики оценивали как слабость и нежелание Ирана развязывать войну, на самом деле было обусловлено сложностью планирования. Впрочем, у Ирана по-другому и не бывает: поспешных действий там никогда не предпринимают. Кроме того, зависший ответ нужен был для психологического давления на Израиль. Тегеран изматывал противника длительным ожиданием, доводя до паники и заставляя тратить ресурсы впустую.

Что до самого удара, то он был скоординирован со всеми прокси. Отметились и ливанцы, и йеменцы, в состояние боеготовности привели ВС Ирака и Сирии. Министр обороны Ирана пригрозил жёстким ответом любому государству, которое посмеет открыть своё воздушное пространство для агрессии в адрес исламской республики.

ИТОГО
По словам постпреда Ирана в ООН, вопрос можно считать исчерпанным, но, если Израиль совершит ещё одну ошибку, «ответ будет более суровым». А один из командиров КСИР в интервью заявил, что, если Израиль атакует территорию Ирана, Тегеран ответит с удвоенной силой. Таким образом, Израиль встал перед ещё более сложной задачкой, чем «Когда ударит Иран и как к этому подготовиться?». Новый вопрос звучит так: что Израилю делать дальше? Как отвечать и отвечать ли вообще?

Всё-таки Иран не ХАМАС. И в одиночку Израиль точно не справится. Так что многое будет зависеть от позиции США. В Вашингтоне почти сразу попросили союзника не предпринимать никаких радикальных действий, не проконсультировавшись. Таким образом, у Штатов в любом случае остаётся возможность снизить напряжённость и не доводить ситуацию до состояния полноценной региональной войны.

Именно так произошло в 2020 году, когда Вашингтон поступил разумно и не стал отвечать на иранскую операцию «Мученик Сулеймани», когда были атакованы американские военные, находившиеся в Ираке.

Впрочем, в Израиле не для того атаковали дипведомство Ирана в Сирии, по сути перейдя все красные линии и объявив Тегерану войну, чтобы не получить желаемого от американцев. А стало быть, Нетаньяху и команда надеются, что Вашингтон начнёт воевать с Ираном.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Иран атаковал Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске. Иран предупреждал, что нападение на его дипломатические учреждения будет воспринято как нападение на его территорию.

2. Перед атакой Иран предпринял ряд подготовительных действий: перемещение войск и ракетных частей, кибератаки на Израиль, введение Израилем режима максимальной боевой готовности.

3. Атака Ирана на Израиль была беспрецедентной, так как Иран действовал напрямую, а не через своих прокси в регионе. Иран готовился к атаке долго, чтобы оказать максимальное психологическое давление на Израиль.

4. Иран задействовал все свои прокси в регионе, координируя с ними свои действия. Также Иран пригрозил жестким ответом любому государству, которое окажет поддержку Израилю.

Вывод: Иран нанес мощный ответный удар по Израилю, перейдя от действий через прокси к прямым военным действиям. Это может привести к серьезной эскалации конфликта в регионе, и многое будет зависеть от позиции США в этом вопросе.

Источник: https://t.me/c/1686844692/5958
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 31703 26957
    марина три часа назад

      “..Так что пожелаем Ирану успеха.

      Кроме того, эти события сами по себе тоже нам на пользу – во-первых, будут расти цены на нефть и газ, во-вторых, США придётся ещё сильнее сосредоточиться на Ближнем Востоке и начать тратить на это направление ещё больше ресурсов, а значит этих ресурсов и внимания для Украины у них будет меньше, в-третьих, происходящее ещё сильнее привяжет Иран к России, сделав его ещё более зависимым от нашего расположения и ресурсов.https://konstantinus-a.livejournal.com/1763389.html

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      1
      • 12300 9524
        chuмарина три часа назад

          +500
          Это самый главный вопрос для России чтобы решился, и самый главный вопрос для Запада чтобы его не решать.
          В мире зверя нет страшней чем напуганный еврей.
          Еще бы Индия пересмотрела свои взгляды !!!
          Но будет проложена дорога – пересмотрит.

      • 18862 17280
        Руса два часа назад

          Израиль получил обратку за убийство иранских военачальников и другие теракты. Вдобавок Иран ещё захватил в море огромный контейнеровоз с грузом израильского олигарха.

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