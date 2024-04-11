Сегодня в 12:00 (мск) с космодрома Восточный состоялся успешный первый пуск «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, «ракета-носитель отработала в штатном режиме».

Этим пуском начались лётно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями тяжёлого класса «Ангара» на космодроме Восточный.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов назвал сегодняшний успех «огромным событием».

«Этот пуск ждала вся страна… Для нас это были тяжёлые три дня, потому что это не телевизионное шоу и не запуск праздничного фейерверка. Это рутинная тяжёлая работа. Мы приступили к старту лётно-конструкторских испытаний, которые предназначены для того, чтобы выявить все недочёты, все нюансы и обеспечить надёжность в будущем при серийных пусках "Ангары"», — сказал он.

Он напомнил, что это четвёртый пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» за десять лет.

«Ракета ещё не набрала нужного уровня готовности. Это естественный процесс. Это новый космодром, это совершенно новый старт, автоматический, поэтому все те технические сбои, которые произошли позавчера и вчера, — это нормальная работа для всех нас. Нам предстоит ещё очень много работать с ракетой, чтобы обеспечить её надёжность, а ей в 2028 году нужно будет запускать пилотируемый корабль», – отметил Борисов.

Он поблагодарил весь боевой расчёт, готовивший первый пуск «Ангары» с Восточного.

«Только благодаря их усилиям — они не сложили руки, они вдумчиво работали над исправлением всех ситуаций — и в конце концов нас всех сегодня ждал успех», — заключил глава Роскосмоса.

Позднее пресс-служба госкорпорации сообщила, что разгонный блок «Орион» доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат «Гагаринец».

«Спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы, – говорится в сообщении. – Разгонный блок "Орион" продолжает выведение испытательной полезной нагрузки на заданную орбиту».

«Присоединяемся к поздравлениям наших ракетчиков, которые запустили "Ангару". Радуемся вместе с ними», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков..

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что сегодняшним запуском ракеты «подтверждён статус Российской Федерации как ведущей космической державы, в полной мере обеспечивающей суверенитет в области пусковой космической деятельности со своей территории».

«Подтверждаем настрой на сохранение космоса в качестве исключительно мирной среды. Выступаем за поступательное развитие космической науки и технологий, а также равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в исследовании и использовании околоземного пространства в мирных целях со всеми, кто в этом заинтересован», – добавила дипломат.

«Ангара-А5» — это вторая российская серийная ракета-носитель тяжёлого класса за всю историю, которая в перспективе должна будет полностью заменить — ракету «Протон-М». «Ангара-А5» — экологически чистая, не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от своего предшественника.

Под новую ракету на космодроме Восточный специально возвели новейший стартовый комплекс «Амур». Кроме того, впервые использовался разгонный блок «Орион».

Одной из основных задач «Ангары» станет строительство Российской орбитальной станции (РОС). Предполагается, что именно эта ракета доставит на орбиту все модули, первый из них планируют отправить уже в 2027 году.

По материалам сайта Роскосмоса, сайта МИД РФ, НТВ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. 11 апреля 2024 года состоялся успешный первый пуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный.

2. Этот пуск ознаменовал начало лётно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур" с ракетами-носителями "Ангара" на космодроме Восточный.

3. Глава Роскосмоса Юрий Борисов назвал этот пуск "огромным событием" и отметил, что ракета "Ангара" ещё не набрала нужного уровня готовности, и предстоит много работы для обеспечения её надёжности.

4. Разгонный блок "Орион" доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат "Гагаринец", созданный российской частной компанией Avant Space.

5. Официальные представители Кремля и МИД РФ поздравили ракетчиков с успешным запуском и отметили, что это подтверждает статус России как ведущей космической державы.

Вывод: Успешный первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный является важным событием для российской космической программы, знаменующим начало лётно-конструкторских испытаний нового космического ракетного комплекса. Несмотря на то, что ракета ещё не достигла необходимого уровня готовности, это событие расценивается как подтверждение статуса России как ведущей космической державы.