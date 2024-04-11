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Как достичь отречения и осбодиться от кармы. Парамхаса Йогананда

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Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Достижение истинной отрешенности и единения с Богом – это сложная задача, требующая медитации и самосознания.
2. Человек, достигший состояния йоги, действует не из личных мотивов, а как высшее "Я", пребывающее во всех сердцах.
3. Йог понимает, что вся его деятельность осуществляется астральным телом, управляемым ментальной оболочкой, созданной из чистой мысли Бога.
4. Йог действует без страха и надежд, не подвержен перепадам настроения, его разум прозрачен.
5. Йог стремится совершать действия, угодные Богу, а не личные. Таким образом он освобождается от кармы и перерождений.
6. Йог воспринимает все аспекты своей жизнедеятельности как проявление Бога, используя тело и ум как инструменты Божественной воли.

Вывод: Лекция посвящена концепции йоги как пути к духовному освобождению через достижение состояния бесстрастного единения с Божественным началом, при котором личное "Я" растворяется в высшем "Я" и все действия совершаются как выражение Божественной воли, а не личных мотивов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6FtnubIkW_k
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