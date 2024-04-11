Атомные послы России, передний край прорыва в науке и тотальное превосходство над всеми. Марцинкевич
В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Автор считает, что атомная энергетика является важнейшим достижением цивилизации, а не айфон или искусственный интеллект. Атомная энергетика обеспечивает надежную и безопасную энергию, сдерживая риск новой мировой войны.
2. Атомная энергетика стала источником для развития многих новых технологий, применяемых в медицине, сельском хозяйстве, геологии и др.
3. После распада СССР Россия сохранила государственную корпорацию "Росатом", которая продолжает традиции советской атомной отрасли. Росатом подчинен напрямую президенту РФ.
4. Росатом не только развивает атомную энергетику, но и берет на себя решение многих других технологических задач, эффективно работая как государственная компания.
5. Росатом активно экспортирует свои технологии и обучает специалистов из других стран, расширяя сферу влияния и технологическое превосходство России.
Вывод: Автор убежден, что Росатом как преемник советской атомной отрасли является ключевым фактором реализации стратегии России как энергетической сверхдержавы, обеспечивая технологическое лидерство и расширение сферы влияния страны.