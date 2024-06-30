Есть много причин, по которым я продолжаю рассказывать вам, уважаемые читатели, об атомной энергетике. Главная причина — это, конечно, совсем не секрет — люблю я её. А если серьёзно, то всё наше развитие базируется на основном фундаменте — освоении новых энергетических ресурсов и всё более совершенных технологий их использования.

От мышечной силы самого человека к мышечной силе животных, к энергии ветра и падающей воды, к энергии пара, получаемого за счёт сжигания разных видов углеродного и углеводородного сырья. Эра угля, эпоха нефти, век природного газа помогли освоить такое чудо, как электрическая энергия. Электростанции ветровые, солнечные, геотермальные — то, что человеку было известно сотни лет назад, —теперь осваиваются на совершенно иных технологиях. А вершина нашего развития, пиковое достижение цивилизации на современном этапе — освоенная нами энергия распада атомного ядра.

Именно атомная энергетика — высшее достижение цивилизации, а не айфон с закруглёнными уголками и даже не многоуважаемый искусственный интеллект. В считаных граммах урана сконцентрирован запас энергии, эквивалентный запасам энергии десятков тонн угля. Уран — металл, который в активной зоне реактора становится газом, а мечта средневековых алхимиков про золото из свинца — вполне рядовым событием.

Атомная энергетика — это очень сложно, если во всём её объёме, но в любом случае очень красиво и захватывающе интересно. Атомная энергетика — это, кто бы что ни говорил, надёжно и безопасно. Именно надёжно: технологически освоенная атомная физика скоро вот уже 80 лет удерживает планету от очередной мировой войны. То, что продемонстрировали атомщики во время испытаний ядерного оружия, доказывает даже самым тупым: у новой мировой войны порядкового номера не будет, поскольку она будет Последней с большой буквы. Ядерная энергетика калечит, но вот уже десятки лет она ещё и лечит, причём лечит от болезни, с которой никакими иными методами не справиться. Ядерная энергетика стала источником, гнездом, фонтаном для десятков новых и новейших технологий, которые используются в медицине, сельском хозяйстве, геологии, астрономии, материаловедении — перечислять можно долго.

Но это, так скажем, некая романтика, а есть ещё и третья причина, по которой я убеждён в чрезвычайной важности атомной энергетики. Эта причина — существование и развитие нашего советского, российского отечественного атомного проекта. После 1991 года в истории России чего только не происходило: приватизация, ваучеризация, совершенно новые государственные границы и прочие валюты с таможнями. Частными стали все отрасли экономики, федеральные министерства перестали быть хозяйствующими субъектами, оставив себе только регуляторные и частично координационные функции.

И вот посреди всего этого океана бурных изменений, реформ, модернизаций и прочего мы умудрились сохранить незыблемый остров стабильности. Легендарное Министерство среднего машиностроения в Советском Союзе было государством в государстве с момента создания Спецкомитета по энергии атомного ядра. Властная вертикаль была чрезвычайно лаконичной: Иосиф Сталин как верховный руководитель государства — Лаврентий Берия как главный организатор с высочайшей персональной ответственностью — Игорь Курчатов как научный руководитель. Что характерно: имя, фигура Игоря Васильевича Курчатова широкой публике стали известны далеко не сразу, а уж имена его соратников — и подавно. Сейчас времена, конечно, другие, но вот кто из вас, уважаемые читатели, без подсказок ответит на простой вопрос: кто такой почётный гражданин города Снежинска, Герой Российской Федерации Олег Никандрович Шубин? Никаких государственных секретов — о том, что Олег Шубин занимает пост директора дирекции ядерного оружейного комплекса государственной корпорации "Росатом", можно в интернете прочитать. Вот только, положа руку на сердце, — без моей подсказки вы бы прочитали? А имена руководителей "Росатома" точно известны: как и "Роскосмос", "Росатом" подотчётен напрямую президенту страны Владимиру Путину, высшим исполнительным органом "Росатома" является его генеральный директор Алексей Лихачёв, который назначен на этот пост указом президента.

Вопреки всяким там либеральным демократиям и инклюзивным капитализмам Россия и её "Росатом" умудрились сохранить традиции, заложенные при создании Спецкомитета. О скалу по имени "Росатом" расшибли лбы Гайдар с Чубайсом, "Росатомом" не смог покомандовать даже Дмитрий Медведев: удивительным образом в период его президентства "Росатом" был переподчинён главе правительства, но с лета 2012-го всё вернулось на круги своя. Сергей Кириенко, который, напомню, стал первым главой "Росатома" и руководил им с декабря 2007 года до осени 2016-го, привёл в "Атоммаш" ту команду, которая умудрилась вернуть в контур корпорации и подольский ЗиО (бывший завод имени Орджоникидзе), да ещё и усилила машиностроительное подразделение новым заводом, петрозаводским "Тяжбуммашем", который с 2010 года называется "Петрозаводскмаш".

Всё созданное в Минсредмаше — на месте. Научный дивизион, горнодобывающий дивизион, дивизионы машиностроительный, топливный, инжиниринговый, строительный, проектные подразделения, базовые вузы, подразделения, занятые выводом из эксплуатации ядерных и радиационных объектов, атомный подводный и атомный ледокольный флоты и, разумеется, тот самый ядерный оружейный комплекс. Сугубо филологическое, кстати: аббревиатура ядерного оружейного комплекса — ЯОК, давала возможность политкорректно и миролюбиво зашить в букву "О" слово "оборонительный", но в "Росатоме" этого делать никто и не подумал. Ну, не было в Минсредмаше ничего оборонительного — вот нет его и в "Росатоме".

Согласитесь, невольно возникает вопрос: а почему в нашей России с "Росатомом" вот так, а не иначе? Случайно ли, что с момента создания корпорации она подчинена только и исключительно Путину, причём вне зависимости от того, какой пост в руководстве страны он занимает: президента или премьер-министра? Совпадение? Не думаю. Не думаю по той причине, что до того момента, когда начались организационные изменения в атомной отрасли (Министерство атомной энергетики — государственное агентство "Росатом" — государственная корпорация "Росатом"), произошли ещё два события, о которых теперь почти не вспоминают.

Кстати, отдельная тема: а почему, собственно, не вспоминают-то? 22 декабря 2005 года, в День энергетика, Владимир Путин выдвинул концепцию дальнейшего развития России в качестве энергетической сверхдержавы. Не поленюсь ещё раз рассказать, что под этим термином подразумевается: государство, на территории которого имеются контролируемые именно им (контролируемые во всех отношениях!) месторождения энергетических ресурсов, объём которых позволяет поставлять эти ресурсы на мировой рынок. Ещё один признак: энергетическая сверхдержава поставляет на мировой рынок не только энергетические ресурсы, но и собственные технологии, позволяющие эти ресурсы использовать по назначению. И разумеется, энергетическая сверхдержава имеет все необходимые собственные технологии добычи, предварительной переработки и транспортировки энергоресурсов.

Через несколько месяцев, уже в 2006 году, Аркадий Дворкович сообщил, что до развития собственных технологий Россия не доросла, а потому начинать работу в этом направлении необходимо в добром сотрудничестве с ведущими западными компаниями. Пользуясь этой вот добротой, постепенно осваивать передовые технологии — уже потом, в светлом и, конечно, добром будущем… Настроения той поры известны: строительство Европы от Лиссабона до Владивостока, "сырьё вывезем — готовые технологии купим, отвяньте с вашими идиотскими предложениями вкладываться в научные и конструкторские изыскания". Какое-то время вокруг концепции России как энергетической сверхдержавы пошумели СМИ, при этом основной лейтмотив тоже замысловатым не был: "Оно нам надо? Нас ведь и так неплохо кормят". Концепция как инфоповод исчезла, а вот корпорация "Росатом" годом позже — появилась.

"Росатом" сохранил все традиции Минсредмаша, основная из них проста и незатейлива: у нас всё своё. Свои научные, геологические, технологические, конструкторские, инженерные и строительные подразделения, свои вузы и даже средние школы. В современных условиях ещё и юристы-международники — тоже свои, потому как они реально востребованы. Работа со странами-новичками начинается с подготовки "атомного" законодательства — законы страны должны соответствовать всем требованиям МАГАТЭ, причём не только по договору о нераспространении ядерного оружия, но и по всему, что касается безопасности АЭС и обращения со всеми ядерными и радиоактивными материалами.

Каковы результаты? 2/3 строящихся за рубежом АЭС строит "Росатом", уверенно сохраняя все позиции по поставкам обогащённого уранового продукта, ядерного топлива. А эти заказы — загрузка собственных машиностроительных и приборостроительных подразделений, к тому же "Росатом" стал привлекать всё больше наших предприятий из-за пределов своего контура. Собственные предприятия "Росатома" умудряются выдерживать темпы работы и уровень нагрузки, уже превысившие показатели советской эры. В прошлом году, к примеру, выпущено пять комплектов реакторного оборудования, включая корпуса реакторов, а рекорд Минсредмаша был только три, да ещё с учётом того, что в советские времена в одной упряжке были и машиностроительные предприятия союзных республик.

Больше того, "Росатом", сохранивший принципы собственного комплектования и системы управления, давно перестал ограничивать себя только атомной энергетикой. Нелиберальная, полностью государственная корпорация "Росатом" стала для нашего правительства палочкой-выручалочкой, вытаскивая на себе решение проблем, которые эффективные частные собственники одолеть неспособны. Ладно ещё Атомфлот — тут более-менее понятно, хотя растущий грузооборот наращивает спрос на ледоколы, которые ведь запросто могли бы строить частные компании. Стало понятно, что за советские и постсоветские годы территория России добралась до реальной угрозы из-за миллионов тонн твёрдых отходов первой и второй группы опасности — тех, с которыми природа самостоятельно справиться не сможет или никогда, или лет так за 150–200. Ничего общего с ядерной физикой, но работа всё равно была поручена "Росатому". И он с ней уверенно справляется.

Многолетние усилия по запуску в производство собственного пассажирского самолёта уткнулись в отсутствие собственных технологий композитных материалов — и теперь они у нас есть, поскольку "Росатом" в них впрягся по полной программе. Аддитивные технологии, собственные IT-решения, технологии переработки руд с редкими и редкоземельными металлами и даже горнодобывающая техника — "Росатом" соглашается брать на себя всё новые направления и справляется. Ядерная медицина, электрохимические накопители, малые ГЭС, уже на 80% локализованные ветроэлектростанции — можно и дальше перечислять.

Тут налицо целая цепочка примеров, насколько эффективнее рыночного разгула работа государственной компании, умеющей планировать своё развитие на годы вперёд. Вспомните, как поставляет энергетическое сырьё пачка наших угольных компаний, нефтяники и газовики: вынужденное следование за мировыми ценами, за всеми этими биржевыми торгами, за результатами трудовой деятельности всевозможных хабов и прочая стихия. А на противоположной чаше весов — 60-летние топливные контракты "Росатома" с Египтом, Бангладеш, Китаем, Индией. Кто себя увереннее чувствует, кто имеет возможность планировать своё развитие на годы вперёд: короли всех сортов углеводородов или же наши атомных дел мастера?

Как Россия выстраивает свои отношения с другими странами? Правильно, прежде всего за счёт работы наших дипломатов, которые трудятся в посольствах и консульствах. Сколько их? Сотни. А в наших ядерных вузах Росатом обучает уже тысячи иностранных специалистов, которые входят внутрь нашей научной, конструкторской, инженерной школы. Возвращаясь в свои страны, эти специалисты становятся нашими послами — только не политическими, а научными и техническими. Внимание, вопрос: а кто вносит больший вклад в расширение сферы влияния России — МГИМО или Томский политехнический университет, где идёт обу­чение студентов-атомщиков из Бангладеш, Египта и Турции? Их нулевой курс обучения — это освоение великого и могучего, их каникулы — череда стажировок на наших АЭС и в многочисленных подразделениях "Росатома", а через семь лет они возвращаются домой специалистами в профессиях, которых в этих странах никогда не было. "Росатом" тихо, без лишнего шума растит научную и технологическую элиту, которая является частичкой нашей научной и технологической школ.

Уже в марте 2022 года коллективный Запад, закусив удила и пользуясь невнимательностью санитаров, обрушил на Россию лавину новых санкций, возвращая нашу с вами в страну в состояние, к которому мы были привычны все годы существования СССР. Правда, наши с вами родители, бабушки и дедушки политкорректностью не страдали, им было удобнее называть вещи своими именами: не выверт "санкционный режим", а экономическая блокада. В апреле того же 2022-го Путин сформулировал ответ России: "В сжатые сроки необходимо переориентировать наше международное сотрудничество на восток и на юг".

Для многих у нас это стало неожиданностью, но результаты такой переориентации весьма убедительны — очередная попытка порвать нашу экономику в клочья порвала в клочья пытавшихся это сделать. Внезапно и неожиданно? "Росатом" строит АЭС в Китае, Индии, Бангладеш, Иране, Турции, Египте — на востоке и на юге, а приступил он к этой работе куда как до апреля 2022-го. Можно и это засчитать в случайности, но куда как больше похоже, что к такому развороту экономики России на восток и на юг подготовка была начата заранее, потому и оказалась настолько уверенной и удачной.

Так что Путин и не думал отказываться от концепции России как энергетической сверхдержавы, он полтора десятка лет убедительно доказывал, что это совершенно реальный проект, взяв за основу "Росатом" с его организационной структурой и потрясающим опытом, наработанным при Советском Союзе. При этом, разумеется, "Росатом" не застыл на месте: и про рыночные отношения помнит-знает, и СП создаёт с тем же "Норникелем", к примеру. Правда, с этими СП корпорация предельно осторожна, поскольку партнёры порой оказываются не сказать, чтобы надёжные. Было СП с НОВАТЭКом по ледоколам на СПГ — нет такого СП, поскольку НОВАТЭК вышел.

Итак, "Росатом" интересен тем, что это передний край прорыва не только в энергетике, но и в меганауке. "Росатом" интересен тем, что стал источником фонтана новых и новейших технологий: энергетических, но не атомных, атомных, но не энергетических, не энергетических и не атомных. "Росатом" интересен тем, что стал наследником и продолжателем всех традиций, заложенных создателями, основателями нашего отечественного атомного проекта. "Росатом" удивителен тем, что несёт эти антилиберальные традиции сквозь наше время буйного расцвета капитализма и год за годом, раз за разом доказывает просто тотальное превосходство огромной государственной корпорации над всеми эффективными частными собственниками, причём как нашенскими доморощенными, так и зарубежными.

На мой взгляд, "Росатом" — та самая модель России как энергетической сверхдержавы, демонстрирующий принципы, на основании которых наши крупные компании из других отраслей энергетики способны самым мирным образом расширять сферу технологического влияния России. Это расширение идёт уже не по лекалам Советского Союза, а только на взаимовыгодной основе. Россия действительно имеет право говорить о строительстве многополярного мира, поскольку мы никому ничего не навязываем в идеологическом плане. И конечно, "Росатом", как наследник Министерства среднего машиностроения СССР, которое в свою очередь вобрало в себя профессионалов, создававших и развивавших Спецкомитет по энергии атомного ядра, — это история становления отрасли, это биографии удивительных людей, творивших науку и защищавших нашу большую Родину, которая только что прошла через горнило страшнейшей из войн. Так что не возвращаться к "Росатому" при любом удобном случае я просто не могу — слишком уж важным и нужным стало это явление для России и для каждого из нас.

Борис Марцинкевич

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Атомная энергетика – высшее достижение современной цивилизации, источник множества передовых технологий.

2. "Росатом" сохранил структуру и традиции советского Министерства среднего машиностроения, оставаясь "островом стабильности" среди рыночных реформ.

3. Корпорация напрямую подчиняется президенту РФ, сохраняя особый статус.

4. "Росатом" реализует концепцию России как энергетической сверхдержавы, выдвинутую Путиным в 2005 году.

5. Госкорпорация успешно развивается не только в атомной энергетике, но и в других высокотехнологичных областях.

6. "Росатом" демонстрирует преимущества государственного управления над частным бизнесом в стратегических отраслях.

7. Корпорация способствует расширению технологического и научного влияния России в мире через образовательные программы и международные проекты.

8. "Росатом" играет ключевую роль в переориентации международного сотрудничества России на восток и юг.

Вывод:

На фоне многочисленных предприятий, разоренных и обанкроченных в результате приватизации 90-х годов, "Росатом" представляет собой яркий пример эффективности государственного управления стратегическими отраслями. Под контролем государства корпорация не только сохранила, но и значительно приумножила свой научный, технологический и производственный потенциал.

Опыт "Росатома" убедительно демонстрирует, что именно под контролем государства крупные корпорации могут успешно существовать и развиваться в долгосрочной перспективе. Это подтверждается и опытом США, где, несмотря на риторику о преимуществах частной собственности, все крупные корпорации тесно связаны с государством и военно-промышленным комплексом.

Ирония заключается в том, что под лозунгами о частной собственности и свободном рынке, западные страны фактически присваивают ресурсы других государств. История с преднамеренным банкротством советских заводов в 90-е годы, о чем впоследствии признался Чубайс, является ярким тому подтверждением. Эти действия были направлены на окончательный развал остатков советской экономической системы.

Таким образом, опыт "Росатома" и анализ глобальных экономических процессов приводят к важному выводу: если национальное государство не осуществляет эффективный контроль над стратегическими корпорациями, то ими неизбежно начинают управлять внешние силы, что может привести к потере экономического суверенитета страны.