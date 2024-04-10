Согласно опубликованному в апреле годовому отчету Центробанка, внешний долг России по итогам 2023 года сократился на 17,7%, до $316,8 млрд. И теперь, как отмечают банковские аналитики, мы имеем минимальный показатель с 2007 года (в то время долг составлял $313,2 млрд).

Назло недругам, ужесточившим санкции, нам удалось почти полностью погасить внешний долг 2022 года ($488 млрд). Общее снижение долговой нагрузки на ВВП достигнуто за счёт уменьшения задолженностей госсектора и «прочих» секторов экономики, поскольку долг банковского сектора ($94,7 млрд) остался практически неизменным. Сокращение внешнего государственного долга аналитики также связывают со снижением цен на нефть, сокращением импорта, увеличением экспорта и ростом ВВП.

Страна стремительно избавляется от внешней долговой зависимости, начиная с 2014 года, не только потому, что дешёвые зарубежные займы, на которые экономика жила в начале нынешнего века, поучить сегодня гораздо сложнее. При снижении внешнего долга повышается устойчивость российской экономики, потому что она перестаёт зависеть от внешних кредиторов. При ослаблении рубля по отношению к доллару лучше побыстрее расплатиться с кредиторами, потому что они в любой момент могут выставить нам дополнительный счёт. Такое уже случилось в конце прошлого века, когда резкое падение рубля при высоком уровне внешнего долга в 1998 году при неуступчивости кредиторов привело страну к дефолту.

Сегодня финансовый каркас российской экономики устойчив как никогда. Риски обанкротить нашу страну практически отсутствуют. Добросовестное исполнение обязательств перед кредиторами привлекает инвесторов из-за рубежа, и они продолжают работать с российскими компаниями, несмотря на нешуточные ограничения и запреты санкционной политики.

Растут в цене акции наших компаний. Все попытки объявить страну неплатежеспособной по внешним долгам, которыми совсем недавно грозились из-за океана, провалились.

Хотя и сегодня некоторые международные финансовые ресурсы по-прежнему доступны участникам рынка с государственной поддержкой (если они никак не связаны с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и другими стратегическими компаниями), государство и бизнес предпочитают не рисковать. Да и особой необходимости занимать за рубежом у нас сегодня нет. Для финансирования экономики хватает собственных доходов, к тому же в запасе всегда есть средства ФНБ и многочисленных фондов поддержки промышленности и предпринимательства, созданных в регионах. Макроэкономическая политика после дефолта 1998 года построена так, чтобы зависимость от внешних займов и ключевой ставки Центробанка при исполнении задач государственной важности в окружении недружественных государств была минимальной. Это и позволяет нам проводить самостоятельную финансовую политику.

В 2023 году общий объём государственного долга России, по данным Минфина, увеличился, но общая сумма его укладывается в скромные 15% ВВП. В то же время отношение долга стран ОЭСР к мировому ВВП в 2023 году в целом составило примерно 83%.

В то же время экономисты обеспокоены тем, что задолженность ведущих мировых держав растёт в глобальном масштабе. В отчёте Института международных финансов (IIF) говорится, что доля долга в мировом ВВП выросла до 336% (!). Более 80% пришлось на развитые страны, наибольший рост зафиксирован в США, Японии, Великобритании и Франции. Один только госдолг США – более $34 трлн.

В прошлом году независимая организация прикладных исследований Penn Wharton Budget Model определила, что у США есть 20 лет для того, чтобы решить свою долговую проблему. Потом никакие меры уже не помогут. Но сегодня американскую прессу наводнили ещё более мрачные прогнозы. По мартовским расчетам экономистов Bank of America, США каждые 100 дней увеличивает свой долг на триллион (!) долларов.

Пока доллар составляет больше половины резервов мировых центральных банков, правительство США сможет без проблем занимать вновь и вновь. Однако рано или поздно выплаты по процентам приведут к увеличению дефицита американского бюджета, а это значит, что придется занимать ещё больше. Глава ФРС Джером Пауэлл признаёт, что госдолг США растет быстрее, чем американская экономика, и это не приведёт ни к чему хорошему. По мнению профессора из Уортонской школы экономики при Пенсильванском университете Жоао Гомеша, финансовый кризис в Америке может начаться уже в 2025 году. Директор независимого бюджетного управления конгресса США Филипп Сваджел в интервью Financial Times утверждает, что США неизбежно столкнутся с рыночным шоком, что спровоцирует обвал на фондовом рынке и создаст реальные угрозы позиции доллара как мировой резервной валюты. При этом «темпы роста обязательств, которые только ускоряются, примерно уже в пять раз выше темпов роста американской экономики, которые только замедляются».

Угрозы долгового кризиса США пугают весь мир. Ведь рост американского госдолга обернётся шоком не только для США, но и для всех экономик наиболее «долларизованных стран».

Доля американской валюты в совокупных мировых резервах составляет примерно 60%. Россию же, как утверждает академик РАЕН Константин Андрианов, последствия всемирного дефолта почти не затронут, потому что наша зависимость от западных стран за последнее время радикально сократилась.

По данным Банка России, рубль впервые стал главной валютой во внешнеторговых расчётах страны. В рублях проходит более 40% платежей за экспорт и немного меньше – за импорт. А доля доллара в нашем внешнеторговом балансе упала до примерно 10%. Ещё 10 лет назад товарооборот США с Россией составлял примерно $40 млрд в год, а теперь из-за санкций упал до нескольких миллиардов. Мы полностью избавились от американских гособлигаций и диверсифицировали свои валютные резервы в пользу китайского юаня и валют других стран, в основном входящих в блок БРИКС. К тому же и большинство наших торговых партнёров – стран БРИКС – выступили за уход от доллара и переход на национальные валюты в торговле.

Так что теперь наша страна вполне может себе позволить наращивать заимствования у дружественных стран. По замыслам Минфина, государственный долг России будет постепенно расти в течение ближайших трёх лет и к 2026 году достигнет почти 30 трлн рублей. Основной упор по-прежнему будет сделан на привлечении средств от внутренних займов (81,6% от общей суммы предполагаемой задолженности).

Даже при жёсткой кредитно-денежной политике Центробанка до дефолта нам далеко как до Луны. Вот и в марте федеральный бюджет России был сведён с рекордным объёмом месячных доходов (3,7 трлн руб.) и месячным профицитом в 867 млрд. руб. Выросли не только расходы (авансирование госконтрактов), но и доходы – нефтегазовые и ненефтегазовые, налоги и сборы.

Одних только налоговых доначислений за предыдущие годы по итогам проверок собрано на сотни миллиардов рублей. Так что у федерального бюджета хватит денег на реализацию всех программ, заявленных президентом в послании Федеральному собранию в начале 2024 года.

Министерство финансов недавно разместило ещё два выпуска ОФЗ – с погашением в 2027 и 2034 годах. Средневзвешенная доходность по ним составила около 13%. Денег на реализацию проектов прибыло. Но не стоит забывать, что каждый новый аукцион повышает нагрузку на бюджет. Уже сейчас на обслуживание госдолга бюджет вынужден тратить около двух трлн рублей, а через три года цифра может вырасти в полтора раза.Тогда на погашение долгов придётся тратить десятую часть бюджетной выручки.

Но даже при таких, казалось бы, довольно обременительных условиях, никаких проблем с выполнением обещаний перед заёмщиками не должно возникнуть. Государство справляется со своими обязательствами перед международными кредиторами. Исправно платили по долгам и предприятия с государственным участием (за несколько лет они смогли сократить свой долг на 25,6 млрд долларов, выдержав испытания санкциями и ограничениями, связанными с пандемией) и частный бизнес.

Минфин нередко критикуют за то, что доходность облигаций федерального займа сроком на десять лет с 2021 года выросла почти вдвое, то есть государству придётся выплачивать по своим обязательствам довольно большой процент. Если в 2019 году уровень расходов на обслуживание долга к доходам был довольно умеренным – менее 4%, то в 2026 году, по оценкам Минфина, если продолжать проводить плановые заимствования, он будет в 2,7 раза больше.

Жить в долг – дорогое удовольствие. Ведь увеличение ставки по долгу всего на один процентный пункт оборачивается ростом расходов на его обслуживание порядка 150 млрд рублей в год, нагрузка на бюджет возрастает.

Впрочем, нашему Минфину и самому под силу удешевить обслуживание госдолга, не спрашивая совета у международных финансовых организаций. Банки, которые покупают выпускаемые Минфином ОФЗ, являются преимущественно государственными, а значит с ними можно договориться, обозначить условия и количество приобретения ОФЗ с целью финансирования того или иного стратегически важного для страны проекта. Можно пойти другим путём и выпустить ценные бумаги хоть с нулевой доходностью или превратить их в вечные бонды с выплатой приличных процентов. Приобретать ОФЗ государство может также за счёт средств ФНБ, сохранив их текущую доходность. Купонные выплаты можно как возвращать в бюджет, создав своеобразный кэшбек, либо оставлять в ФНБ для финансирования проектов экономического развития.

Китай, Индия и некоторые государства Ближнего Востока готовы помочь в финансировании нашей экономики, предложить альтернативные источники капитала для отечественных проектов. От помощи дружественных стран тоже не стоит отказываться.

Главное, чтобы уровень внешней задолженности соответствовал возможностям экономики.

В любом случае, просчитывая перспективы портфеля заимствований, нам придётся по максимуму задействовать имеющиеся резервы и преимущества текущего момента, чтобы не повторить ошибки государств, на которые мы ориентировались десятилетиями.

Специально для «Столетия»

Иван Полетаев

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Россия стремительно сокращает внешний долг. По итогам 2023 года внешний долг России сократился на 17,7%, до $316,8 млрд, что является минимальным показателем с 2007 года.

2. Снижение долговой нагрузки достигается за счет уменьшения задолженностей госсектора и "прочих" секторов экономики, а также за счет снижения цен на нефть, сокращения импорта, увеличения экспорта и роста ВВП.

3. Сокращение внешнего долга повышает устойчивость российской экономики, так как она перестает зависеть от внешних кредиторов.

4. Общий объем государственного долга России в 2023 году составил 15% ВВП, в то время как в странах ОЭСР этот показатель достигает 83% ВВП.

5. В то же время экономисты обеспокоены ростом государственного долга в "развитых странах", особенно в США, что может привести к глобальному долговому кризису.

6. Россия диверсифицировала свои валютные резервы и сократила зависимость от доллара, что позволяет ей наращивать заимствования у дружественных стран.

Вывод: Россия успешно сокращает внешний долг и укрепляет свою финансовую устойчивость на фоне роста долговой нагрузки в "развитых странах". Это дает ей больше свободы для проведения самостоятельной финансовой политики и привлечения средств от дружественных стран.