Да, на Западе есть клиники для эксклюзивных особ, но… нет народного здравоохранения. Кстати, медицина в нашей стране ни в коем случае не хуже, чем на Западе, но, как и во всех странах капитализма, медицина поставлена на службу коммерции и лишена своего гуманного содержания.

Будем жить! 2020 год входит в историю как год начала вселенского бедствия, постигшего человечество – жестокой коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения ежесуточно сообщает о сотнях тысяч заражающихся и тысячах погибших. Нет уголка на Земле, свободного от этой заразы. Жестокий вирус охватил все «цивилизованные» страны Запада и США. А ведь нам либералы внушали, что медицина Запада – это чудесное зеркало здравоохранения. Туда, как мотыльки на яркий свет, слетаются представители элиты, «звезды», чтобы излечиться от недугов.



В тех же США Б. Обама проходил в Белый дом под лозунгом сделать медицину доступной для каждого гражданина страны, а сегодня весь мир видит, как миллионы белых, цветных афроамериканцев вышли на улицы с требованием доступного лечения… Такая же ситуация в Италии, Франции, Германии – во всех странах капитала.



Сегодня трещат по швам мифы об обществе благоденствия на Западе, где возмущающихся людей «лечат» дубинками, слезоточивыми газами и арестами…

В России первые проявления коронавируса были встречены «шапками», которыми либеральная власть надеялась закидать надвигающуюся заразу. Но вскоре оказалось, что сил у здравоохранения нет. Несколько месяцев частнокапиталистические предприятия не могли наладить производство масок, нечем было защитить врачей, медперсонал, скорую помощь от заражения. Как это могло случиться? Это результат «оптимизации», проведенной либеральной властью в здравоохранении, уничтожена материальная база лечебных учреждений – больницы, поликлиники, санэпидстанции, транспорт.



Повсеместно утвердился платный доступ к охране здоровья, специалисты немедленно перебрались в частные медицинские центры с привлекательной рекламой и соответствующими зарплатами.

Весь мир с напряжением и тревогой ожидал появление вакцины от «короны», и лишь на исходе 2020 года она появилась. «Российская газета» 7.12.2020 года опубликовала очень ценную и вразумительную информацию о том, какие вакцины подготовлены для прививок населения в России, США, Германии, Великобритании, Китае, объемы производства в миллионах доз, способ введения вакцины, ее эффективность, цена одной дозы, сроки вывода на мировой рынок.



Кроме отечественной в России будет производиться до 40 млн доз вакцины из Китая, которая зарегистрирована в обеих странах, причем производство китайской вакцины будет локализовано в России.

Поучителен план создания инфраструктуры для массовой вакцинации граждан в Германии. Там построено 400 специальных станций для установки гигантских морозильных камер на огромную пропускную способность. В Берлине для вакцинации переоборудованы терминалы двух аэропортов, несколько выставочных павильонов, велодром, ледовые арены хоккеистов и фигуристов. Кое-кого потеснили ради общего блага. Приобретены миллионы одноразовых шприцев и стерильных тампонов.



За сутки будут вакцинироваться более 20 тысяч человек в столице Германии. Особенно важно, что готовится закон, в котором будут прописаны всевозможные нюансы вакцинации, включая ответственность за риски от возможных побочных эффектов. Первыми в очередь на прививку от «короны» в Германии стоят пенсионеры, персонал домов престарелых, врачи, а также сотрудники полиции, школьные учителя и воспитатели в детских садах.

Такая же программа подготовлена в Испании. В Англии прививочные центры будут размещены при необходимости в спортзалах, городских ратушах и даже в помещениях религиозных организаций. Вот так серьезно подходят к организации вакцинации населения в разных странах.

По поручению президента В. Путина вакцинация населения началась с середины декабря уходящего года. Ожидается, что вакцинация будет добровольной и бесплатной. Борьба с коронавирусом встает в новую, ответственную фазу – вакцинацию населения. По утверждению светил медицины, лишь при 70 процентах вакцинированного населения зараза перестанет бесконтрольно распространяться. Поэтому потребуется воля государства в реализации намеченных мероприятий и ответственное отношение всех граждан к соблюдению рекомендаций медицины в борьбе с пандемией на весь 2021 год.

* * *

Известно, что стратегическая безопасность государства, уровень жизни населения, социально-политическая стабильность прямо зависят от состояния экономики. А в этой сфере в 2020 году никаких позитивных сдвигов не происходило. Наоборот, снизилось промышленное производство и товарооборот внутренней и внешней торговли, тяжелейшие техногенные катастрофы: взрывы, пожары, транспортные аварии сотрясали нашу страну. По данным Центробанка, вывоз капитала из России в уходящем году составит 50 млрд долларов. («РГ», 24.11.20 г., № 264.)

Растет безработица, сокращаются доходы населения, а значит, падает жизненный уровень населения, растет бедность. Это в нашей-то стране, да еще в мирное время и при несметных природных богатствах и трудолюбивом народе!?

По данным Росстата, минимальный доход, необходимый для средней российской семьи – 58,5 тысячи рублей. Столько требуется средств, чтобы лишь свести концы с концами.



Не случайно 79,5 процента семей испытывают трудности с приобретением самого необходимого для жизни. Еще во втором квартале 2020 года в стране было 19,9 млн бедных! В связи с затяжным кризисом цель снизить уровень бедности в два раза к 2024 году, поставленная в майском указе Президента В. Путина в 2018 г., отодвигается аж до… 2030 года.

Наряду с такими факторами, как пандемия и враждебные санкции со стороны империалистических государств, ситуацию в стране безбоязненно осложняют неугасимая коррупция, воровство бюджетных средств.

Причем в казнокрадстве участвуют высокие персоны (министры Абызов, Улюкаев), чиновники высокого ранга из силовых структур, губернаторы…



В настоящее время в Басманном суде г. Москвы рассматриваются 832 тома уголовного дела группировки, которая в течение ряда лет (!) под прикрытием различных фирм и организаций, разрешенных рыночным законодательством России, нанесла ущерб государству в 11 млрд рублей при строительстве стадиона для чемпионата мира по футболу и аэропорта в Калининграде, при строительстве искусственного острова Крестовский в С.-Петербурге, автодороги Чуйский тракт, участка железной дороги Кызыл – Курагино, двух электроподстанций в Якутии…



Как это было возможно? Ведь есть кабмин, Минфин, Счетная палата России? Есть, но бизнес – неприкосновенное завоевание либеральных реформ, за ним и сегодня контроль и любые проверки… отодвигаются на «позднее время»…

Кроме классической безработицы в России появилась категория «самозанятых». Кто они? Это те граждане, которые заявили о себе в налоговой инспекции и перешли на специальный налоговый режим. Для них отсутствуют социальные гарантии! Они самостоятельно должны думать, на какие средства болеть, рожать детей, жить в старости… Ведь для того, чтобы сформировать на ту же старость страховую пенсию, они должны отчислять средства в пенсионный фонд много лет подряд. А как быть со стажем, который тоже необходим для получения страховой пенсии? («РГ», 1.12.20 г., № 270.)

А в России «самозанятых» по самым заниженным данным более 1 млн человек. Вот где бомба, которую либералы закладывают под социальную сферу для пенсионного возраста. Сократится ли бедность от такой политики?

Власти регионов не могут положительно влиять на развитие хозяйственной деятельности на местах. Вот пример. Многие годы в пос. Магнитка Челябинской области на привозном сырье из Казахстана работала обогатительная фабрика. Поставки прекратились и, как утверждают в правительстве области, «власти были поставлены перед фактом – до наступления зимы им необходимо помочь в трудоустройстве более 300 работникам, которым хозяева предприятия предложили в качестве альтернативы “вахтовку”». (Экономика УрФО, 8.11.20 г., № 250.)

Эта альтернатива – абсурд. Ведь сейчас у рабочих есть жилье, семья, школа, социальные объекты, сложившийся уклад жизни, да и в бюджет поселка поступало от фабрики 20 млн рублей налогов.

Власть должна не созерцать ситуацию, а решительно помогать людям в этой беде: учредить госхоз или народное предприятие, выделить землю, закупить необходимую сельхозтехнику, за зиму переквалифицировать рабочих и уже весной посадить картофель, овощи, в которых так нуждаются в горнозаводской зоне области.

Однако сделать это невозможно: государство не имеет права вмешиваться в организацию экономической деятельности. Это, мол, дело бизнеса, т.е. частной инициативы… Вот так и затухает жизнь в малых городах, рабочих поселках, деревнях нашей родины.

Как считают в Институте мировой экономики РАН, «мы – открытая экономика и прямо зависим от мирового спроса на российское сырье и спокойствия в мировых финансах… Никакой определенности на 2021 год не просматривается». Позорно, но по итогам 2020 г. бывшая британская колония Малайзия обгонит Россию по ВВП на душу населения, а в 2021 г. и по паритету покупательской способности. Продолжительность жизни в этой стране на 2-3 года выше, чем в России. Темпы роста экономики + 5 процентов в год. («РГ», 7.12.20 г., № 275.)

Главным политическим событием 2020 г. явилось голосование по поправкам в Конституцию РФ, по итогам которого были приняты новые законодательные акты. Так, статус конституционного органа обрел Госсовет, определен его состав, принцип формирования и полномочия.



В состав Госсовета под руководством президента войдут спикеры обеих палат парламента, председатель кабмина, губернаторы, глава администрации президента. Теперь не 17, а 30 человек будут назначены президентом, в т.ч. 7 человек – пожизненно. На пожизненный срок в состав Госсовета войдет экс-президент по собственному решению.



Вводится закон о неприкосновенности экс-президента, его нельзя привлечь к уголовной ответственности, арестовать, подвергнуть допросу, обыску. Принят новый закон о порядке формирования кабинета министров, закрепляются некоторые новые полномочия Совета Федерации.

Результаты голосования по поправкам к Конституции РФ не повлияли на основы капиталистического общественного строя в России.

В уходящем году морально-психологическую, духовную сферу общества отравляла последовательная, дерзкая и циничная антисоветчина. Идеологи олигархической власти утверждают, что все беды в нашей стране идут от пережитков социализма, советской власти, партии большевиков, от Ленина, Сталина и надо выжечь из памяти людей всё, что связано с советским периодом жизни нашего народа.

Потрясающее событие прошлого в нашей стране: втайне от народа, тихой сапой коллегия Минпроса и Российское историческое общество утвердили «обновленную концепцию преподавания истории в средней школе», в соответствии с которой изменяется оценка российской революции 1917 года.



Впредь не будет (!) именоваться «Великая Октябрьская социалистическая революция». Теперь она будет называться «Великая российская революция 1917–1922 года и включать в себя гражданскую войну», – объявляет нам и всему миру научный руководитель института всеобщей истории РАН А. Чубарьян. («РГ», 24.11.20 г., № 264.) А кто спросил народ России? Вправе ли любая «коллегия», кроме народа, интерпретировать исторические события в своей стране на глазах миллионов еще живущих советских людей?!

А совсем недавно общественность страны была взбудоражена намерением якобы архитекторов страны преобразовать мемориал на Красной площади и Мавзолей В.И. Ленина в «полноценный экскурсионный комплекс».

Издеваясь над руководством ВКП(б) (в связи со 100-летием Е.К. Лигачева), в статье «Олимп – Мавзолей» («РГ», 1.12.20 г., № 270) утверждалось, что Ленин собрал вокруг себя публичных политиков, идеологов, как достойный для себя фон.



В 1930-е годы они были уничтожены, а на их трупах поднялся один из них, Сталин, который поэтому объявил себя Лучшим Учеником Ленина. В апреле уходящего года, накануне дня рождения В.И. Ленина, газета («РГ», 21.04.20 г., № 86) писала: «Фанатичный утопист, идеалист – абсолютный. Ледяной циник-прагматик, Гениальный Разрушитель – Великий Созидатель. Величайший Революционер в Истории – Творец Великой Бюрократии… это – не эклектическое совпадение, а органичный синтез в одном человеке».

С наслаждением издевается над памятью о социализме и «тяжелая артиллерия» либерального искусства – современные театр и кино. С восторгом отозвалась критика о спектакле режиссера Ю. Фокина «Рождение Сталина». Спектакль предложен зрителю, «как всеобщее трагическое прошлое» нашей страны. Нам внушается мысль о том, как «перерождался и погибал Джугашвили и как вырастал Сталин, как идея справедливости обернулась фашизмом и тиранией…»

Критики утверждают, что это режиссерское творение войдет в разряд тех спектаклей, которые влияют на умы и перепахивают сознание людей… («РГ», 4.03.19 г.) И все это печатается в «Российской газете», которую в соответствии с проектом «Россия – Китай: события и комментарии» пристально читают в Китае.



А ведь там диаметрально противоположно оценивают роль и значение Великой Октябрьской социалистической революции, Советской власти, Советского Союза, В.И. Ленина, И.В. Сталина в судьбе России, Китая, всего прогрессивного человечества. Способствуют ли столь реакционные выпады идеологов либерализма в России укреплению отношений между нашими странами?

На киноэкранах России недавно появился фильм А. Кончаловского «Дорогие товарищи!», который предварительно (а как же иначе?) демонстрировался на Венецианском фестивале и получил спецприз жюри. Фильм рассказывает о трагических событиях 1962 г. в Новочеркасске.



Идея фильма не в том, чтобы обличить грубые просчеты в политике Н. Хрущева и местных властей, а в том, что строительство коммунизма – это якобы миф, в который наивно и… напрасно верили люди. Патриотическая общественность России расценила этот фильм Кончаловского как политический заказ враждебных сил Запада, но сам автор заявил, что «фильм, возможно, будет выдвинут от России на премию “Оскар”». («РГ», 10.11.20 г., № 252.) Возможно…

И в то же время СМИ в восторженных тонах преподносят общественности деяния тех, кто резко неоднозначно воспринимается в нашей стране.



В сентябре в Москве, в квартире-музее А. Солженицына была открыта выставка «Товарищ капитан! Фронтовой путь А. Солженицына 1941–45 гг.». А недавно в Театре Наций прошла премьера спектакля «Горбачев». Стоя в ложе, М. Горбачев приветствовал артистов и восторженную публику, которая подобострастно аплодировала герою спектакля. Словами актрисы Ч. Хаматовой нам напомнили «о настоящей, большой любви супругов Горбачевых». «Люди, которые умеют так любить близких, умеют любить и свой народ, свою Родину», – уверяет нас актриса. («РГ», 12.10.20 г., № 229.)

Чем обернулась любовь Горбачева к Родине, сегодня известно не только нам, но и всему прогрессивному человечеству.

Помимо антисоветчины, которая носит социально-классовый характер и направлена на сохранение и укрепление власти олигархического капитала в стране, в России активно действует «пятая колонна», ее авангардом являются иноагенты, действующие абсолютно легально, открыто в интересах и на средства иностранных государств. Кто эти иноагенты? Это физические лица и т.н. некоммерческие организации.



Им разрешено заниматься политической деятельностью: участвовать в организации выборов, организовывать акции – шествия, демонстрации, пикеты, собрания, митинги, заниматься сбором социологической и военно-технической информации, получать информацию из-за рубежа и распространять ее в России, организовывать сбор средств в какие-либо фонды. Особую опасность представляет «раскручивание лидеров» общественного мнения в молодежной среде…

Временная комиссия Совета Федерации при поддержке кабмина, Минюста и Общественной палаты подготовила законопроект, которым – нет, не запрещается деятельность иноагентов, а требует от них прозрачности в поступлении и расходовании средств от зарубежных спонсоров и регистрации в Минюсте. «Законопроект дает возможность заниматься политической деятельностью всем, кто этого хочет, и критику не запрещает. Есть иностранное финансирование? Сказал об этом, зарегистрировался – и, пожалуйста», – заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

И хотя президент В. Путин заявил, что «те, кто платит иноагентам, руководствуется, как правило, целями не укрепления, а сдерживания России» («РГ», 11.12.20 г., № 250), законопроект уже прошел первое чтение в Государственной думе.

* * *

Уходящий год оставляет нашей стране хаотичное нагромождение проблем во внешней и внутренней политике. Западная Европа проявила атлантическую солидарность, прильнула к своему «титанику» – США и продолжает обкладывать Россию санкциями. Империалистические ястребы тычутся натовскими ракетами, дронами, эсминцами у наших границ, разжигают огонь в Украине, Белоруссии, Киргизии, на Кавказе, в Приднестровье, втягивая Россию в опаснейшее противостояние и горячие конфликты.

Во внутренней политике либеральная власть, непрерывно перестраиваясь, настойчиво ищет выход из кризиса, но… безуспешно. Ведь все возможности прогрессивного развития капитализм давно исчерпал. Это наглядно подтверждается судорогами, которые скрючили все страны капитализма.

Левопатриотическая оппозиция предлагает выход на основе научной программы преобразований, отвечающей интересам трудового народа, стратегической безопасности и сохранения исторической самоидентификации уникальной российской нации. Но олигархат не воспринимает разумных, проверенных историей нашей Родины и подтверждаемых современным опытом некоторых государств вариантов выхода страны из гибельного тупика.

Впереди вся надежда на стремительно нарастающее социально-политическое прозрение нашего народа. В.И. Ленин не раз подчеркивал, что масса проходит обучение собственным опытом и в конце концов обретает могучие силы для своего освобождения и великого

созидания новой жизни.

Диалектику не обманешь: если в противоречии одна из противоположностей активизирует свои негативные силы, неизбежно появляются, крепнут силы противодействия злу, накапливаются количественные факторы – масса, единство, сплоченность, которые приведут к качественным изменениям в жизни.

Основания для оптимизма есть! Будем жить!

Н. Чепасов



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