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На грани КАТАСТРОФЫ. Боевые дроны ВСУ атаковали ЗАЭС

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Боевые дроны ВСУ атаковали Запорожской АЭС. В результате атаки Украины отключилась линия электропередачи, связывающая ЗАЭС и украинскую энергосистему. Россия предостерегла Киев от попыток нападения на ЗАЭС. Глава МАГАТЭ Гросси заявил о реальной угрозе для ЗАЭС. Запорожской АЭС грозит очередной блэкаут? Расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Произошла авария на резервной линии электроснабжения Запорожской АЭС мощностью 330 кВт.
2. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает это серьезной угрозой для безопасности.
3. Есть надежда, что Росэнергоатом оперативно решит эту проблему.
4. На Запорожской АЭС присутствуют инструкторы, тревожной информации от них не поступало.
5. Причины аварии могут быть связаны с политическими нюансами, но об этом МАГАТЭ никогда не скажет вслух.
6. На АЭС есть резервные дизельные электростанции для обеспечения безопасности, но в прошлом была проблема с их размещением.
7. На сухом хранилище ОЯТ Запорожской АЭС были введены дополнительные меры защиты.
8. Существует проблема с дальнейшим обращением с ОЯТ, так как его нельзя вывезти из-за сложной политической обстановки.
9. Росатому предстоит решить эту проблему, но пока неизвестно, как именно это можно сделать.
10. Количество попыток диверсий на Запорожской АЭС значительно снизилось, но причины этого не ясны.

Вывод: Ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной из-за повреждения резервной линии электроснабжения и проблем с обращением с отработанным ядерным топливом. Хотя Росэнергоатом предпринимает меры для обеспечения безопасности станции, существует ряд неопределенностей, связанных с политическими факторами. Дальнейшее развитие событий требует пристального наблюдения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5CiylFZqLgM
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