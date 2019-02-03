Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 февраля 2019

Военкор Олег Блохин сделал для «Русской Весны» репортаж о том, как российские бойцы ЧВК тренируют сирийцев на новых курсах спецподготовки. Просочившаяся информация об этом уже вызвала тревогу в рядах боевиков.

В Сирии начался большой отбор курсантов под руководством и с участием российских инструкторов.

В первый день его прошли более 750 человек. Из них останется только 50. И из 50 в дальнейшем останется 20.

Сначала желающие стать курсантами сдают тесты по физподготовке, это первый этап отбора, дальше стрельба. Это второй этап. Оставшаяся группа пройдёт усиленный двухмесячный курс по физической, тактической, огневой и медицинской подготовке.

Курсы проводятся в одном из разрушенных и безлюдных городков Сирии. Здесь и проведут весь курс обучения будущие курсанты, которые должны будут не только пройти подготовку, но и научиться выживать в условиях, максимально приближенных к экстремальным.

После этапов по сдаче нормативов прошли этапы по стрельбе и тактике. Кандидаты, показавшие лучшие результаты, прошли следующий этап отбора и были зачислены в сформировавшиеся группы, получив статус курсантов.

Уровень организации курсов и подготовки российских инструкторов достаточно сильно впечатлил представителей САА, которые уже предложили расширить число кандидатов и провести дополнительный набор и дополнительные курсы. И это ещё только на стадии отбора. Этот факт сам по себе достаточно красноречиво свидетельствует о высоком уровне наших специалистов.

После зачисления новоиспеченные курсанты прошли четыре дня слаживания и теории по тактике и медицине и получили дальнейший инструктаж и план обучения.

Далее группы распределяются по периферии в разных районах, где ведутся боевые действия. Это и провинция Дейр эз-Зор, Ат-Танф, провинция Идлиб, провинция Хама, провинция Алеппо. Группы будут проходить подготовку и обучение в зоне боевых действий либо вблизи от неё. На данный момент они уже прибыли в расположения и приступили к обучению и выполнению задач.

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