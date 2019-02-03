Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 февраля 2019
- 09:40 Террористы ИГИЛ атаковали позиции сирийской армии после удара коалиции.
- 07:30 Сирия: Российские бойцы ЧВК с георгиевскими лентами учат убивать боевиков (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:00 Россия переиграла Турцию в Сирии.
- 04:19 Коалиция США нанесла удар по сирийским военным.
- 02:21 ВВС США бомбили позиции САА под Абу-Кемалем.
Террористы ИГИЛ атаковали позиции сирийской армии после удара коалиции
Боевики ИГИЛ* напали на позиции вооружённых сил САР в районе ас-Суккария после удара возглавляемой США международной коалиции.
Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство САНА.
Выдвинувшись из посёлка Багуз, контролируемого ими, террористы атаковали подразделения правительственных войск, завязался бой, в результате которого была уничтожена большая часть наступавших террористов.
Ранее сирийский военный источник заявил РИА Новости, что международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии в районе ас-Суккария, уничтожив ее, ранения получили двое военнослужащих.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Сирия: Российские бойцы ЧВК с георгиевскими лентами учат убивать боевиков (ФОТО, ВИДЕО)
Военкор Олег Блохин сделал для «Русской Весны» репортаж о том, как российские бойцы ЧВК тренируют сирийцев на новых курсах спецподготовки. Просочившаяся информация об этом уже вызвала тревогу в рядах боевиков.
В Сирии начался большой отбор курсантов под руководством и с участием российских инструкторов.
В первый день его прошли более 750 человек. Из них останется только 50. И из 50 в дальнейшем останется 20.
Сначала желающие стать курсантами сдают тесты по физподготовке, это первый этап отбора, дальше стрельба. Это второй этап. Оставшаяся группа пройдёт усиленный двухмесячный курс по физической, тактической, огневой и медицинской подготовке.
Курсы проводятся в одном из разрушенных и безлюдных городков Сирии. Здесь и проведут весь курс обучения будущие курсанты, которые должны будут не только пройти подготовку, но и научиться выживать в условиях, максимально приближенных к экстремальным.
После этапов по сдаче нормативов прошли этапы по стрельбе и тактике. Кандидаты, показавшие лучшие результаты, прошли следующий этап отбора и были зачислены в сформировавшиеся группы, получив статус курсантов.
Уровень организации курсов и подготовки российских инструкторов достаточно сильно впечатлил представителей САА, которые уже предложили расширить число кандидатов и провести дополнительный набор и дополнительные курсы. И это ещё только на стадии отбора. Этот факт сам по себе достаточно красноречиво свидетельствует о высоком уровне наших специалистов.
После зачисления новоиспеченные курсанты прошли четыре дня слаживания и теории по тактике и медицине и получили дальнейший инструктаж и план обучения.
Далее группы распределяются по периферии в разных районах, где ведутся боевые действия. Это и провинция Дейр эз-Зор, Ат-Танф, провинция Идлиб, провинция Хама, провинция Алеппо. Группы будут проходить подготовку и обучение в зоне боевых действий либо вблизи от неё. На данный момент они уже прибыли в расположения и приступили к обучению и выполнению задач.
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Россия переиграла Турцию в Сирии
Турецкая идея политики безопасности в Сирии все больше напоминает иллюзию. Анкара проигрывает по всем статьям Москве, и после нескольких встреч на высшем уровне Реджепу Эрдогану теперь придется просить «постыдное» разрешение Башара Асада на любые действия в регионе.
Напомним, что подконтрольная протурецким боевикам территория САР сжалась до зоны деэскалации Идлиб всего за пару лет операции российской армии, отступление Анкары продолжается ина дипломатических фронтах.
После состоявшейся в Москве дискуссии президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Эрдогана стало понятно, кто решает, как будет складываться ситуация в Сирийской Арабской Республики.
Россия на данный момент ждет от турецкого правительства содействия по вводу сирийских правительственных войск в операцию против боевиков, контролирующих территории в провинции Идлиб, до которой сократилась Ведь Эрдоган так и не выполнил своего обещания — не смог уничтожить джихадистов силами турецкой армии.
На встрече с Эрдоганом Владимир Путин фактически поставил крест на идее создания зоны безопасности в Сирии под турецким контролем. Когда был поднят этот вопрос, российский президент напомнил собеседникам о имеющимся Аданском протоколе, подписанном Анкарой и Дамаском в 1998 году. Согласно этому документу стороны должны содействовать друг другу в области безопасности. В том числе речь идет об обмене разведывательными данными о нахождении террористических организаций.
По сути, Путин также дал понять Реджепу Эрдогану, что ему предстоит получить разрешение Башара Асада, чтобы противостоять курдским вооруженным формированиям на сирийской земле.
Кроме того, турецкая сторона не смогла ничего противопоставить российской в вопросе конституционной реформы. В прошлом году Эрдоган требовал от Англии, Германии и Франции поддержать процесс изменения основного закона Сирии. Но в результате европейцы Анкару в ООН не поддержали. В итоге сегодня этот вопрос решается комиссией под эгидой России, Турции и Ирана. Наша страна имеет весомое положение в этой тройке.
Получается, что Путин превзошел Эрдогана по всем статьям и фактически заставил его «пресмыкаться». Теперь решение сирийского кризиса полностью под контролем нашей страны.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Коалиция США нанесла удар по сирийским военным
Самолёт возглавляемой США антитеррористической коалиции в ночь с субботы на воскресенье выпустил ракету и уничтожил артиллерийскую установку Вооружённых сил Сирии в восточной провинции Дейр-эз-Зор, по которой проходит граница американской зоны оккупации САР.
Авиаудар был нанесён по позициям САА в районе ас-Суккария к западу от города Абу-Кемаль (Аль-Букемаль), расположенного на западном берегу реки Евфрат, недалеко от границы Сирии и Ирака. В результате атаки ранения получили двое военнослужащих.
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ВВС США бомбили позиции САА под Абу-Кемалем
Сирийское командование сообщает, что ВВС США нанесли удар по позиции сирийской армии.
Нападение произошло в районе границы с Ираком между границе и Абу-Кемалем.
Как заявляют сирийцы, ранения получили два солдата. Уничтожено артиллерийское орудие.
Обстоятельства удара не уточняются.
Можно напомнить, что это далеко не первый случай в провинции Дейр-эз-Зор, когда США под видом борьбы с ИГИЛ наносят удары по сирийским войскам. Наиболее памятным был удар осенью 2016 года, который привел к гибели десятков сирийских солдат и обвалу обороны анклава Дейр-эз-Зора, который поставил город на грань катастрофы и лишь неимоверными усилиями гарнизон смог устоять, месяцами борясь с последствиями того авиаудара, который США нанесли в интересах ИГИЛ.
Стоит отметить, что на другом берегу реки продолжаются интенсивные боевые действий SDF при поддержке США против ИГИЛ, с большим кол-вом авиаударов со стороны ВВС США.
По заявлениям курдских представителей, к марту войсковые операции против ИГИЛ в бывшем Хаджинском кармане должны завершиться, хотя о полном уничтожении ИГИЛ в этом районе речь не идет, часть боевиков уже перешла на территорию Ирака или временно залегла на дно, ожидая возможности возобновить деятельность с опорой на сеть ячеек и схронов с оружием.
Среди пленных боевиков обнаружились и иностранцы, включая граждан США, России, Швеции и Германии.
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