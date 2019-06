Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 июня 2019

Теракт в Сирии: в Африне прогремел взрыв

На грани войны

1, Схема полета американского БПЛА RQ-4 Global Hawk (США настаивают, что был сбит MQ-4C Triton). Машина вылетела с авиабазы в ОАЭ, после чего подошла к границе воздушного пространства Ирана и начала следовать вдоль нее с разворотом на юго-восток. Позднее, уже над Оманским заливом она развернулась и направилась обратно вдоль границы. Не долетая до Ормузского пролива, RQ-4 залез в воздушное пространство Ирана, где по нему и отработал комплекс Hordad-3, уверенно поразив машину стоимостью около 200 млн. долларов. Иран также приводит координаты, где была сбита машина, а также заявляет, что в своих территориальных водах он поднял некоторые обломки RQ-4. Пентагон же продолжает настаивать, что в воздушное пространство Ирана RQ-4 не заходил и был сбит над международными водами.2. По заявлениям NYT, Трамп вчера одобрил удар по объектам ПВО Ирана, но когда корабли с крылатыми ракетами были на позиции, а самолеты поднялись в воздух, он передумал и отменил удар. Якобы чиновники Пентагона донесли до него мысль, что ответный удар Ирана приведет к гибели американцев. При этом чуть ранее он трактовал этот эпизод так, что "кто-то в Иране действовал ошибочно и небрежно", фактически сводя ситуацию к эксцессу исполнителя. Вполне очевидно, что Трампу не хочется втягиваться в полноценную войну с Ираном, куда его тянут Болтон и Помпео. Поэтому он вновь спускает ситуацию на тормозах, но прошлой ночью его к войне с Ираном подтащили уже совсем близко. Возможно, что Трамп даже согласится на разовый удар, чтобы как-то выпустить пар, но проблема в том, что Иран непременно ответит на агрессию и Болтон и Ко получат то, что они хотят. Сколько еще Трамп будет упираться перед чередой провокаций направленных на разжигание войны с Ираном – неизвестно. Часть рейсов в Иран или через иранское воздушное пространство отменены. Группировка США в Персидского заливе вполне может нанести удар в ближайшие дни, если Трампа дожмут.3. Касательно обломков RQ-4, то в случае, если машина полностью не разрушилась, то интерес к ее начинке проявят конечно не только Иран, но и Россия с Китаем. Машины данного типа безусловно опережают все-то, что в данном сегменте вооружений есть у России и Китая, поэтому доступ к этим технологиям представляет существенный интерес. Тут многое зависит от того, что осталось от RQ-4 после попадания ракеты и падения. Если, что-то ценное уцелело и попало в руки КСИР, то у Тегерана появится дополнительная переговорная позиция в отношениях с Москвой и Пекином. Да и собственная программа БПЛА явно получит дополнительный буст.4. В США также задаются вопросом, почему не сработала система защиты от ракет от корпорации "Raytheon", которая установлена на RQ-4. Резонно задаются вопросы о том, что правильно ли оценивается текущий потенциал иранской ПВО и ее возможности по борьбе с современными самолетами и БПЛА. Как никак, это первая официально признанная потеря БПЛА этого типа от огня ПВО противника.5. Оман сообщил, что ночью он выступил в качестве посредника, передав послание из Вашингтона в Тегеран, где Трамп требует от Ирана начать с США переговоры, иначе нападение станет неминуемым.Иран занимает на данный момент отвергает переговоры с США, заявляя, что разговаривать с Трампом будут, лишь когда он прекратит политику санкционного давления. У попыток атаковать Иран непременно будут военные последствия для США.Плюс фото обломков RQ-4 выловленных Ираном. https://andrei-bt.livejournal.com/1357604.html – цинк

Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану, — СМИ

Президент США Дональд Трамп в четверг, 20 июня, утвердил нанесение ударов по Ирану в ответ на сбитый американский дрон, но затем отозвал свое решение. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. Сотрудники администрации Белого дома на условиях анонимности рассказали, что Трамп утвердил удар по ряду целей, включая радары и ракетные батареи. Когда пришел приказ об отмене, корабли уже были на позициях, а самолеты в воздухе, заявил один из собеседников NYT. По данным издания, удар планировалось нанести рано утром чтобы минимизировать риски жертв среди гражданских лиц. Однако вскоре военные получили сообщение о том, что операция отменяется, по крайней мере временно. В Белом доме и Пентагоне отказались от комментариев, в NYT отметили, что никто из представителей власти не просил издание не публиковать материал. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что ему удалось сбить американский беспилотник 20 июня. В КСИР заявили, что дрон был атакован как только вошел в воздушное пространство Ирана. Тегеран пожаловался в ООН на нарушение американским беспилотником воздушного пространства страны. В Вашингтоне изначально заявляли, что в указанном Тегераном районе не было беспилотников, а позже сообщили, что дрон был сбит в международном пространстве. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан назвал случившееся «неспровоцированным нападением на объект наблюдения США». Трамп посчитал данную атаку большой ошибкой Тегерана, а на вопрос о том, будут ли США в ответ наносить удары по Ирану ответил «вы скоро узнаете». Позже президент США заявил, что допускает, что иранские военные могли атаковать беспилотник по ошибке. «Трудно поверить, что это было преднамеренно», — сказал он. Трамп отметил, что в данной ситуации никто не пострадал, так как речь идет о дроне. Если бы Иран сбил пилотируемый самолет события развивались бы иначе, добавил президент. Читайте также: Иран показал кадры уничтожения американского стратегического БПЛА (ВИДЕО)

Угроза для Америки: боевики и авиация США вместе атакуют Сирию и Иран (ФОТО)

Новость обновляется

Присутствие американских войск в Сирии будет сохраняться, пока хотя бы одна из сторон сирийского конфликта преследует интересы, невыгодные Вашингтону. Вмешательство в политику других государств и ведение боевых действиях на чужих территориях — яркие характеристики военной деятельности Америки, и это особенно заметно на примере Ирана. Богатые запасы углеводородов в Иране делают его важным геополитическим игроком на Ближнем Востоке. Чтобы выйти на европейский рынок и еще больше развить экспорт энергоносителей, Тегерану нужен выход к Средиземному морю, который ему может обеспечить сотрудничество с Сирией. Сегодня Тегеран настаивает на том, что с его мнением необходимо считаться по любому региональному вопросу. Иран готов решительно сопротивляться распространению американского влияния на ближневосточные страны: «Иранская нация готова превратить любые угрозы своей безопасности в возможности для Революции, особенно в сфере обороны», — заявил начальник генерального штаба вооружённых сил Исламской Республики Иран генерал-майор Мохаммад Багери. Вашингтон осознает, что, объединившись, Иран, Ирак, Сирия и страны Средиземноморья могут оказать серьезное сопротивление американской «демократизации», поскольку обладают необходимым для этого экономическим и военным потенциалом. Дамаск официально принимает позицию Ирана, рассчитывая на его вмешательство в том случае, если Америка начнет активные действия в Сирии. Американцам приходится оказывать непрямое давление на Иран, действуя привычным для США способом — операции под ложным флагом. В частности, американцы делают все возможное для срыва поставок иранской нефти в Сирию. Ранее основная доля перевозок топлива осуществлялась по маршруту Персидский залив — Красное море — Суэцкий залив — Сирия, однако в конце 2018 года США ввели санкции и запретили своим союзным государствам в регионе пускать иранские танкеры в свои территориальные воды. Но препятствовать прибытию в Сирию иранских нефтевозов Вашингтон не может: для этого необходимо требовать от Ирака закрытия своих границ для иранского транспорта, на что Багдад, определенно, не пойдет. Всё, что остаётся Штатам, — устраивать диверсии на сирийской территории силами своего контингента, находящегося на базе Эт-Танф, и боевиков, которых тренируют на этой же базе. Цель этих диверсий — уничтожение нефтевозов из Ирана и ослабление иранских сил, контролирующих участок сирийской границы в районе Абу-Кемаля. Основная масса диверсий происходит на участке трассы в пустыне между Дейр-эз-Зором и Пальмирой. Например, 7 июня американцы руками джихадистов нанесли удары по сирийским и иранским транспортным средствам недалеко от насосной станции Т-3 в районе Пальмиры. Оценивая интенсивность и эффективность операций боевиков, сирийское военное руководство отметило, что действия террористов хорошо скоординированы и тщательно спланированы, что было бы невозможно без поддержки некой стороны, обладающей качественной разведывательной информацией о ситуации на юге Сирии. Это доказывает, что присутствие американских войск в Сирии имеет ряд причин, и, к сожалению, борьба с терроризмом является далеко не самой приоритетной задачей Америки, если вообще они такую задачу перед собой ставят. Не только военная, но и политическая деятельность США в Сирийской Арабской Республике направлена, в первую очередь, на усиление сирийской оппозиции и, как следствие, ослабление правительства Башара Асада и изменение расстановки сил в регионе. Удар авиации США и боевиков 31 мая СМИ сообщили, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевой самолёт возглавляемой США международной коалиции атаковал паром с нефтью во время его движения по реке Евфрат. Паром направлялся с подконтрольных проамериканским курдо-арабским «Сирийским Демократическим силам» территорий в районы, подконтрольные правительству Сирии. Уточняется, что в операции принимали участие и проамериканские боевики, которые уничтожали инфраструктуру на берегу Евфрата. Наёмники разрушили переправы через реку и линии передачи сырой нефти в районы, контролируемые «режимом Асада». Арабская Республика в последнее время испытывает колоссальную нехватку топлива, поэтому Дамаск вынужден покупать нефть у «Сирийских Демократических сил». Читайте также: Иран готовит нападение на войска США — Центральное командование

Ложная невинность

Болтон продолжает попытки втянуть Иран в войну

Иранские военные выложили видео пуска ракеты по американскому БПЛА RQ-4A Global Hawk.На видео показана работа комплекса Hordad-3.Пентагон выложил несколько кадров (очень низкого качества) горящего БПЛА над Ормузским проливом.США утверждают, что Иран сбил БПЛА в международном воздушном пространстве. Трамп заявил, что "Иран допустил большую ошибку".Иран указывает на то, что БПЛА вторгся в воздушное пространство Ирана и был уничтожен. Иран также намерен передать фактическую информацию по этому делу на рассмотрение ООН.Плюс неплохая американская (!) статья на тему.Сговор господствующей журналистики мешает бросить вызов самооценке Америки как миролюбивой нации. Но прелестная правда заключается в следующем:Исторических примеров предостаточно.Администрация Уильяма МакКинли искала предлог для войны в 1898 году, когда – движимая желанием выгнать Испанию из ее колоний в Карибском море – она ​​проигнорировала свидетельство того, что внутренний взрыв, а не атака Испании, взорвал американский военный корабль в гавани Гаваны.В 1964 году Линдон Джонсон преувеличивал нападение северных вьетнамцев на американские эсминцы в Тонкинском заливе, чтобы получить одобрение конгресса на эскалацию войны во Вьетнаме.В 1986 году администрация Рональда Рейгана направила военные самолеты к побережью Ливии, чтобы спровоцировать ракетный огонь, который оправдал бы американскую кампанию бомбардировок.В 1997 году, согласно мемуарам генерала Хью Шелтона, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов, высокопоставленный чиновник в администрации Билла Клинтона предположил, что генерал заманивает Саддама Хуссейна к тому, чтобы он сбил самолет-шпион U-2 над Ираком, чтобы у США было «стремительный повод», чтобы «пойти и выгнать Саддама» Шелтон отказался. В своей книге "Высокомерие", Дэвид Корн и Майкл Изикофф приводили план ЦРУ от 2002 года, где предлагалось помочь иракским эмигрантам захватить иракскую авиабазу и, таким образом, по словам авторов плана «создают инцидент, в котором Саддам наносит удар», чтобы «у вас была предпосылка для войны».Болтон делает что-то подобное сегодня. На протяжении более десяти лет он последовательно пропагандировал войну с Ираном. Все, что изменилось, это предлоги, которые он пытается изобретать.В январе 2007 года президент Джордж Буш обвинил корпус Революционной гвардии Ирана в «оказании материальной поддержки нападениям на американские войска» в Ираке и начал серию рейдов, в ходе которых американские солдаты задерживали там иранских чиновников. Аналитики американской и британской разведки ставят под сомнение заявления высокопоставленных чиновников Буша о том, что Иран был главной движущей силой иракского мятежа. Тем не менее, во время обсуждений внутреннего круга администрации тем летом, вице-президент Дик Чейни, как сообщается, призвал нанести воздушные удары по предполагаемым повстанческим лагерям в Иране. И Болтон, покинувший администрацию Буша в прошлом году, публично поддержал эту идею. Он утверждал на Fox News, что США «имеют полное право принимать защитные меры, которые могут включать в себя преследование революционной гвардии внутри Ирана».Но Болтон только начинал. В 2008 году он предложил еще одно обоснование для удара по Ирану: помимо поддержки антиамериканских сил в Ираке, оно «делает то же самое, помогая талибам в Афганистане». В течение следующих нескольких лет, когда американские солдаты покинули Ирак, первоначальное обоснование Болтона исчезло. Но его стремления к войне – нет. С 2012 по 2015 годы он неоднократно призывал бомбить Иран, чтобы остановить его ядерную программу.С тех пор, как Болтон стал советником Трампа по национальной безопасности, он продолжил развивать эту модель. Вместе с госсекретарем Майком Помпео он предлагает оправдание за оправданием нападения на Иран. Когда один аргумент не работал, он находил другой.В сентябре прошлого года ополченцы, связанные с Ираном, якобы выпустили три мины на открытый участок возле посольства США в Багдаде, никого не ранив. Согласно «Нью-Йорк Таймс» , тогдашний министр обороны Джим Мэттис отклонил атаку как «незначительную» . Но Болтон потребовал, чтобы военные составили планы возмездия. «Люди были в шоке», – сказал один из бывших чиновников администрации The Wall Street Journal . «Это было ошеломляюще, насколько зацикленно они собирались ударить по Ирану».Мэттис предотвратил американский удар. Но он не мог помешать Болтону выступить в том же месяце с речью , в которой он почти объявил о своем желании войны. Обращаясь к лидерам Ирана, Болтон объявил: «Если вы затронете нас, наших союзников или наших партнеров, если вы наносите вред нашим гражданам, если вы продолжаете лгать, обманывать, да, действительно, за это придется платить … Мы наблюдаем и мы придет за вами".В ноябре, по данным The New Yorker , Болтон нашел еще один повод для военных действий. Иран готовился к испытаниям баллистической ракеты средней дальности, и Болтон предложил сбить ее. Снова его совет был отклонен.Затем в январе Иран запустил спутник в космос. «Это вопреки резолюции 2231 СБ ООН», – написал Помпео в Твиттере . «Мы не будем стоять в стороне, пока режим угрожает международной безопасности». «Нью-Йорк Таймс» отметила, что «Пентагон и спецслужбы не согласны с интерпретацией г-на Помпео угрозы, создаваемой запусками спутников», которые Иран ведет с 2005 года. Еще раз, военные чиновники обуздали Помпео и Болтон. Но внутри военных распространялась тревога. «Высокопоставленные чиновники Пентагона высказывают опасения», что воинственный советник по национальной безопасности президента Трампа, Джон Р. Болтон, может втянуть США в конфликт с Ираном»Эти страхи имели определенное основание.. В апреле Помпео сказал Конгрессу: «Нет никаких сомнений в том, что между «Аль-Каидой» и Ираном есть связь», что породило перспективу того, что администрация Трампа не будет запрашивать новые разрешения Конгресса на войну с Тегераном. Она будет просто ссылаться на резолюцию против «Аль-Каиды», которую Конгресс принял через три дня после 11 сентября. В том же месяце Болтон и Помпео выдвинули идею назначить КСИР террористической группой, отвергнув возражения генерала Джозефа Данфорда, председателя Объединенного комитета начальников штабов, и других военных чиновников, которые предупреждали , согласно Times, что этот шаг «может спровоцировать возмездие Тегерана против американских войск и офицеров разведки».И все же Болтон и его коллеги-ястребы еще больше усилили давление. В апреле администрация Трампа объявила о том, что США – уже восстановившие санкции против Ирана после выхода из ядерной сделки 2015 года – устраняют лазейки, которые позволили Китаю, Индии, Японии, Южной Корее и Турции покупать иранскую нефть. По словам Помпео, цель состояла в том , чтобы довести экспорт нефти Тегерана, который обеспечивает примерно 40 процентов государственных доходов, до «нуля». В мае администрация добавила санкции в отношении иранской стали, алюминия, железа и меди, которые составляют 10 процентов экспорта страны.К маю события подтвердили опасения Пентагона. «На частных встречах, – отмечала «Таймс» , – военные чиновники предупреждали Белый дом, что его кампания максимального давления против Ирана подпитывает… угрозу войскам США и американским интересам на Ближнем Востоке». Бывший чиновник администрации Буша Кори Шак заметил, что «каждое европейское правительство считает, что возросшая угроза, которую мы наблюдаем со стороны Ирана, является реакцией на действия Соединенных Штатов и их выход из иранского ядерного соглашения , а также попытки заставить Иран капитулировать по другим вопросам».Это был план: провоцировать Иран до тех пор, пока не появится предлог для удара Америки.То, что приходит после такого удара, – это то, что Болтон публично не обсуждал в качестве советника по национальной безопасности. В своем предыдущем письме он обычно проносился мимо темы, лишь смутно предполагая, что атака может способствовать смене режима.В мае Болтон объявил, что США отправляют ударную группу авианосца "Авраам Линкольн" и бомбардировщиков ВВС на Ближний Восток, и предупредил, что «любое нападение на интересы Соединенных Штатов или на наших союзников будет встречено неодолимой силой». Помпео добавил. что США будут винить «иранское руководство, несущее прямую ответственность» за любую атаку со стороны «стороннего представителя, будь то шиитская группировка ополчения, или хуситы, или хезболла». Условия, изложенные Болтоном и Помпео, были широкими и достаточно расплывчатыми, чтобы обвинять Иран, ведь нарушить их будет легко.Что представляет собой «интерес» американских союзников, таких как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, далеко не ясно. И многие эксперты просто не верят, что Тегеран, который, по словам Помпео, будет нести ответственность за правонарушения повстанцев-хуситов в Йемене, имеет над ними большой оперативный контроль. В своем стремлении найти доказательства иранской агрессии Помпео в июне обвинил Тегеран в теракте-самоубийстве в Кабуле, ответственность за который взяли на себя талибы. The Washington Post сообщила, что заявление Помпео «удивило региональных экспертов и бывшего американского дипломата, который сказал, что для Ирана было бы необычно начать атаку внутри афганской столицы».Теперь Болтон и Помпео обвиняют Иран в нападении на корабли, перевозящие нефть из Персидского залива. Даже американские союзники относились к этим заявлениям скептически и по уважительной причине: в администрации Буша Болтон был известен тем, что, по словам одного бывшего коллеги , «очень вольно обходился не только с данными разведки, но и с фактами» иБолее того, если Иран действительно атакует нефтяные танкеры, собственные действия администрации Трампа являются главной причиной этого. Как отметил в мае израильский аналитик Эхуд Яари:По словам Карима Саджадпура, эксперта по Ирану из фонда Карнеги за международный мир,Одним из таких последствий, как заявил Иран на этой неделе, станет нарушение ограничений на обогащение урана, закрепленных в ядерной сделке 2015 года. Пресс-секретарь Болтона назвал этот шаг «ядерным шантажом», который «должен встретить усиление международного давления». Лицемерие поразительно. После массового расширения санкций и, таким образом, отрицания ключевых выгод Ирана, которые были обещаны в рамках ядерной сделки, – администрация Трампа теперь угрожает Ирану за возможное нарушение международного соглашения, которое Соединенные Штаты сами нагло нарушают в течение более года.Сам Трамп преуменьшил атаки танкеров как «очень незначительные» Но может ли он ослабить напряженность, которую систематически разжигали его помощники, неясно. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/06/bolton-keeps-trying-goad-iran-war/592108/ – оригинал на английском

