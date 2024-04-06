Беседа с Николаем Азаровым о современной Турции, железном характере Эрдогана, галопирующей инфляции и релевантности экономических правил.

Ведущий: Максим Романычев

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждение результатов муниципальных выборов в Турции, на которых правящая партия потерпела поражение.

2. Экономические успехи Турции в последние годы: рост ВВП в 5 раз за 20 лет, развитие современных отраслей промышленности.

3. Анализ политики Эрдогана и его стремления к большей самостоятельности Турции во внешней политике, несмотря на членство в НАТО.

4. Критика экономической политики Турции, в частности, высоких учетных ставок и резкой девальвации лиры, ведущих к высокой инфляции.

5. Обсуждение путей Турции в Европейский союз и оценка возможной смены власти в Турции после ухода Эрдогана.

6. Оценка значения Турции как торгового партнера и геополитического игрока для России.

Вывод: Беседа охватывает широкий спектр экономических, политических и геополитических аспектов, связанных с современной Турцией, ее руководством и внешними связями, в том числе с Россией. Основной фокус – анализ сильных и слабых сторон Турции, ее развития и внутренней/внешней политики.