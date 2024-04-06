Как закипает экономика, или Развитие вопреки обстоятельствам | Николай Азаров
Беседа с Николаем Азаровым о современной Турции, железном характере Эрдогана, галопирующей инфляции и релевантности экономических правил.
Ведущий: Максим Романычев
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Обсуждение результатов муниципальных выборов в Турции, на которых правящая партия потерпела поражение.
2. Экономические успехи Турции в последние годы: рост ВВП в 5 раз за 20 лет, развитие современных отраслей промышленности.
3. Анализ политики Эрдогана и его стремления к большей самостоятельности Турции во внешней политике, несмотря на членство в НАТО.
4. Критика экономической политики Турции, в частности, высоких учетных ставок и резкой девальвации лиры, ведущих к высокой инфляции.
5. Обсуждение путей Турции в Европейский союз и оценка возможной смены власти в Турции после ухода Эрдогана.
6. Оценка значения Турции как торгового партнера и геополитического игрока для России.
Вывод: Беседа охватывает широкий спектр экономических, политических и геополитических аспектов, связанных с современной Турцией, ее руководством и внешними связями, в том числе с Россией. Основной фокус – анализ сильных и слабых сторон Турции, ее развития и внутренней/внешней политики.