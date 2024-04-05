Интервью Александра Проханова Андрею Фурсову
В студии – писатель, публицист, политический и общественный деятель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Андреевич Проханов и кандидат исторических наук Андрей Ильич Фурсов.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Александр Андреевич Проханов – советский и российский писатель, общественный деятель, публицист. Его творчество охватывает поздний советский период и постсоветское общество.
2. Проханов не вписывается в "три угла" поздней советской литературы – официоз, "деревенщиков", и "либеральный угол". Он занимает особое место, сочетая в себе разные влияния: от народной культуры до городской интеллектуальной элиты.
3. После краха СССР наступил период разрушения и распада, когда из "русского подполья" вышли "уродливые явления" – герои в духе Босха и Брейгеля. Проханов отразил этот "русский ад" в своей прозе.
4. В постсоветское время литература отошла на периферию, писатели утратили былое влияние на общество. Проханов сам не публикует новые произведения, находясь как бы в "спячке".
5. Тема "детей войны" – поколения, пережившего войну, но не сумевшего сохранить свои позиции в последующие годы – также звучит в творчестве Проханова.
Вывод: Беседа затрагивает ключевые темы в творчестве Александра Проханова – его особое место в советской и постсоветской литературе, отражение в его произведениях процессов распада и разрушения в стране после 1991 года, а также личную позицию писателя в меняющихся общественно-политических условиях.
Не сама ли компартия нагнетала строительство всего чтобы потом все это ограбить и сказать что случаейное явление все разрушило ?
Любое хозяйствование имеет то за что можно зацепиться. Важно в вопросе хозяйство работало для кого ? Для народа или против народных интересов ?
И когда это Путин просился в НАТО, господин Проханов ? Может это примерно также как Германия просилась в БРИКС ?