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Интервью Александра Проханова Андрею Фурсову

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В студии – писатель, публицист, политический и общественный деятель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Андреевич Проханов и кандидат исторических наук Андрей Ильич Фурсов.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Александр Андреевич Проханов – советский и российский писатель, общественный деятель, публицист. Его творчество охватывает поздний советский период и постсоветское общество.

2. Проханов не вписывается в "три угла" поздней советской литературы – официоз, "деревенщиков", и "либеральный угол". Он занимает особое место, сочетая в себе разные влияния: от народной культуры до городской интеллектуальной элиты.

3. После краха СССР наступил период разрушения и распада, когда из "русского подполья" вышли "уродливые явления" – герои в духе Босха и Брейгеля. Проханов отразил этот "русский ад" в своей прозе.

4. В постсоветское время литература отошла на периферию, писатели утратили былое влияние на общество. Проханов сам не публикует новые произведения, находясь как бы в "спячке".

5. Тема "детей войны" – поколения, пережившего войну, но не сумевшего сохранить свои позиции в последующие годы – также звучит в творчестве Проханова.

Вывод: Беседа затрагивает ключевые темы в творчестве Александра Проханова – его особое место в советской и постсоветской литературе, отражение в его произведениях процессов распада и разрушения в стране после 1991 года, а также личную позицию писателя в меняющихся общественно-политических условиях.

Источник: https://rutube.ru/video/31106ac73e2311ae9b252f87749b4188/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12233 9457
    chu 14 мин. назад

      Не сама ли компартия нагнетала строительство всего чтобы потом все это ограбить и сказать что случаейное явление все разрушило ?
      Любое хозяйствование имеет то за что можно зацепиться. Важно в вопросе хозяйство работало для кого ? Для народа или против народных интересов ?
      И когда это Путин просился в НАТО, господин Проханов ? Может это примерно также как Германия просилась в БРИКС ?

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