Александр Проханов о Змеином, Невзорове и рисунках на броне
Финляндия и Швеция члены альянса НАТО – чем это опасно для России? Польша построила 5-метровую стену на границу с Белоруссией – зачем Запад отгораживается от Русского мира? ВС РФ ушли с острова Змеиный – как объяснить такой шаг?
Надо и возможно ли возвращение смертной казни в России? Невзоров получил гражданство Украины – какова его дальнейшая судьба? Серебренников покинул Гоголь-Центр. Кто его заменит: такой же либерал или представитель настоящей русской культуры? Об этом, а также о новом романе Александра Проханова “Меченосец” говорим в свежем интервью с писателем, главным редактором газеты “Завтра” Александром Прохановым. Ведущая – Дария Павлова.
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