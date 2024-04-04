Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Секретный золотой картель, или Кем поддерживался американский доллар | Валентин Катасонов

4 1


Лаборатория «ТОЧКА СБОРКИ»

Уход от Бреттон-Вудской системы. Ямайская конференция 1976 года и решение о демонетизации золота. Золотая интервенция. Секретный золотой картель. Бумажное золото. 
Вашингтонские соглашения по золоту 1999 года. Институциональные акционеры ФРС. Стабилизация цен на золото. Аудит золота. Нефтяной картель. Эпоха потребления и печатный станок. Развал СССР и приватизация национального достояния государства.

Гость программы:
Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, Председатель Русского экономического общества имени Сергея Фёдоровича Шарапова.

Ведущий: Александр Пастухов, координатор Проекта ЭРА, экономист-кибернетик

#ВалентинКатасонов #АлександрПастухов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:
 
1. Обсуждение вашингтонского консенсуса и ямайской валютной системы.
2. События, которые повлияли на трансформацию ямайской системы после распада СССР, включая рост цен на золото в 1980 году.
3. Роль "секретного золотого картеля" и бумажного золота (деривативов) в сдерживании цены на золото.
4. Вашингтонские соглашения по золоту в 1999-2009 гг. для контроля над ценами на золото.
5. Проблемы с аудитом золотых резервов США и Германии, возможность замены физического золота вольфрамом.
6. Связь нефтяного картеля с обеспечением глобального спроса на доллар.
7. Приватизация и присвоение нематериальных активов хозяевами денег после распада СССР.
8. События 11 сентября 2001 г. и их влияние на процесс "Великой перезагрузки".
 
Вывод:
Беседа затрагивает комплексные вопросы глобальных финансов, роли золота и нефти в обеспечении гегемонии доллара, а также события, которые потрясли существующую финансовую систему и стали катализатором для ее перезагрузки. Особое внимание уделяется секретным силам и "хозяевам денег", которые манипулировали ситуацией в своих интересах.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qWpEgUFLzSA
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Социализм для «золотого миллиарда» или для всех?
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
В.Ю. Катасонов: Глобальный картель
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7338 5634
    Игорь только что

      Доллар поддерживается заначкой мужика. На Заначку мужика падки в любой стране любые личности от государства до жены. И заначка отданная добровольно дядюшке Сэму на хранение делает долг Америки 30 триллионов, а долг держит доллар. Доллар как суставная часть мирового капитала в обороте, а заначка проценты мужику цедит и то хорошо.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru