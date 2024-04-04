Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждение вашингтонского консенсуса и ямайской валютной системы.

2. События, которые повлияли на трансформацию ямайской системы после распада СССР, включая рост цен на золото в 1980 году.

3. Роль "секретного золотого картеля" и бумажного золота (деривативов) в сдерживании цены на золото.

4. Вашингтонские соглашения по золоту в 1999-2009 гг. для контроля над ценами на золото.

5. Проблемы с аудитом золотых резервов США и Германии, возможность замены физического золота вольфрамом.

6. Связь нефтяного картеля с обеспечением глобального спроса на доллар.

7. Приватизация и присвоение нематериальных активов хозяевами денег после распада СССР.

8. События 11 сентября 2001 г. и их влияние на процесс "Великой перезагрузки".

Вывод:

Беседа затрагивает комплексные вопросы глобальных финансов, роли золота и нефти в обеспечении гегемонии доллара, а также события, которые потрясли существующую финансовую систему и стали катализатором для ее перезагрузки. Особое внимание уделяется секретным силам и "хозяевам денег", которые манипулировали ситуацией в своих интересах.

Лаборатория «ТОЧКА СБОРКИ»Уход от Бреттон-Вудской системы. Ямайская конференция 1976 года и решение о демонетизации золота. Золотая интервенция. Секретный золотой картель. Бумажное золото.Вашингтонские соглашения по золоту 1999 года. Институциональные акционеры ФРС. Стабилизация цен на золото. Аудит золота. Нефтяной картель. Эпоха потребления и печатный станок. Развал СССР и приватизация национального достояния государства.Гость программы:Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, Председатель Русского экономического общества имени Сергея Фёдоровича Шарапова.Ведущий: Александр Пастухов, координатор Проекта ЭРА, экономист-кибернетик#ВалентинКатасонов #АлександрПастухов #ТочкаСборки