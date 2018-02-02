В.Ю. Катасонов: Глобальный картель

Сегодня наблюдаются признаки возвращения золота из мира товаров в мир денег. Пока возвращение очень робкое, с трудом различимое на фоне глобальных событий в мире бумажных денег и ничем не обеспеченного доллара США.

Один из признаков того, что в мировой финансовой системе происходят мощные тектонические сдвиги, – многочисленные события в мире золота. Они происходят в разных странах, в разных сферах международных финансов, на разных уровнях. Мировые СМИ в основном обращают внимание на то, что в мире растет интерес к желтому металлу, как объекту инвестиций. Это совершенно верно. Однако за пестрой картиной событий вокруг золота просматривается еще более важный вектор изменений – золото постепенно возвращает себе статус денежного металла. Не исключено, что завтра золото из обычного биржевого товара может превратиться во всеобщий эквивалент и средство обмена и платежа. А это будет означать коренной переворот в мировой экономике и политике.



На микроуровне одно из первых событий в мире золота – создание денежных систем, называемых «электронным золотом» (e-gold). Первые системы e-gold стали появляться в конце прошлого – начале нынешнего столетия. Ограничусь лаконичным перечислением некоторых важнейших элементов данной системы:

а) в основе денег, называемых «электронным золотом», лежит реальный физический металл, который депонируется в специальной организации (имеющей необходимые лицензии и сертификаты);

б) расчеты между участниками системы осуществляются не физическим золотом, а с помощью электронных документов;

в) круг пользователей данного вида денег достаточно ограниченный, хотя «электронное золото» может использоваться не только для расчетов внутри страны, но также международных расчетов.

Некоторые предприниматели вообще не дожидаются каких-то решений по легализации золотых денег «сверху» и не утруждают себя сложными в техническом отношении проектами локальных золотых денег. Они просто явочным порядком переходят к расчетам золотом – в виде монет, слитков и иных приемлемых форм.

На этот счет имеется достаточно много интересных примеров. Например, «Комсомольская правда» сообщила: «Американский миллиардер Дональд Трамп решил брать плату с арендаторов своей недвижимости не долларами, а… золотом».

Расчеты золотом – «серый» сегмент рыночных отношений, особенно в тех странах, где сохраняются налоги на операции с золотом и другими драгоценными металлами. Поэтому давно уже ведется борьба за полную отмену таких налогов. К настоящему времени, в частности, налога на добавленную стоимость (НДС) при использовании золота в странах Западной Европы уже почти нигде нет.

Уловив потребности бизнеса и граждан в золоте, как средстве расчетов и платежей, некоторые частные компании предлагают свои «золотые продукты». Несмотря на то, что золото часто называют «деньгами последней инстанции», многие потенциальные инвесторы жалуются на его дороговизну.

В данный момент оно стоит около 1700 долларов за унцию и не представляет собой жизнеспособный инструмент для обмена, в случае резкого прекращения поставок продовольствия и нормальной розничной торговли.

Недостаток золотой монеты весом в одну унцию (31,1 грамм) или даже в 1/10 унции заключается в том, что для покупки нескольких буханок хлеба, лекарств или одежды в чрезвычайной ситуации серебро представляется более удобным, чем дорогое золото.

В этой связи у швейцарской компании Valcambi родилась идея создания «золотой карты» под названием «комбислиток» (Combibar Gold Card). Она весит 50 грамм, изготовлена из золота 999 пробы и легко разламывается на сегменты весом 1 грамм, которые можно использовать для относительно небольших платежей. Каждый грамм стоит приблизительно столько же, сколько и унция серебра, то есть около 34 долларов, являясь удобным средством расчетов в розничной торговле.

Как отмечается в рекламных материалах швейцарской компании, «комбислиток» – простое решение для тех, кто ожидает «страшные времена», карта отлично разместится в вашем кошельке, так что теперь «настоящие деньги» всегда будут у вас собой, где бы вы ни были. По данным Valcambi, карта Combibar появится в продаже в 2015 году.

* * *

Планы легализации золотых денег на государственном уровне. Государственные и политические деятели разных стран понимают: если не дни, то годы мировой финансовой системы, основанной на гегемонии доллара, сочтены. А любая национальная денежная система прямо или косвенно привязана к валюте США. Поэтому готовятся к грядущим изменениям. В том числе – прорабатывая различные варианты организации своего внутреннего денежного обращения на основе золота.

На протяжении последних нескольких лет мы постоянно слышим о проектах создания золотого динара (в ряде исламских стран), золотого юаня (Китай), золотого франка (Швейцария). Зафиксированы также выступления первых лиц государства в пользу возвращения золота во внутреннее денежное обращение в таких странах, как Швеция, Норвегия, ЮАР, Южная Корея, Иран, Тайвань, Зимбабве и целом ряде стран Латинской Америки…

Наиболее близко к реализации планов введения золотых денег во внутреннем обращении подошла Швейцария. Между прочим, Швейцария была последней страной в мире, которая оборвала в свое время связь бумажных денег с металлом. Это произошло в 2000 году, когда в стране было отменено золотое содержание швейцарского франка, и он ничем не стал отличаться от других бумажных валют – доллара США, фунта стерлингов Великобритании, немецкой марки, японской иены и т. д.

Конечно, планы швейцарцев не столь радикальны, как это представляют некоторые СМИ. Речь идет о планах введения золотого франка как «параллельной» валюты. Она будет обращаться наряду с обычными бумажными франками на территории Швейцарии и Лихтенштейна, который находится с ней в валютно-таможенном союзе.

При этом между золотым и бумажным франком образуется определенная пропорция обмена (курс). На старте, согласно авторам проекта, 1 золотой франк будет стоить 5 нынешних швейцарских франков или 5,3 доллара США. Авторы проекта полагают, что колебания обменного курса золотого и бумажного франка будут намного меньшими, чем, скажем, нынешние колебания курса швейцарского франка по отношению к доллару США или евро.

Выпуск золотого франка предполагается делегировать частным банкам под строгим контролем со стороны государства и Центрального банка страны. Лицензированные финансовые учреждения получат право выпускать монеты со своим официальным логотипом на одной стороне и с узнаваемым логотипом золотого швейцарского франка – на другой.

Золотой франк не следует путать с коллекционными и инвестиционными монетами. Он должен стать не объектом инвестирования, а средством обращения. Само собой разумеется, что обращение золотого франка не будет облагаться НДС и иными налогами. Золотой франк – это еще не классические деньги, но уже и не простой инвестиционный товар.

Парламентская инициатива о введении золотого франка принадлежит Ульриху Шлюйеру, члену Национального совета Швейцарии (нижняя палата парламента) от Швейцарской народной партии (3) и является частью кампании «Здоровая валюта».

«При сегодняшней цене золота около 45 тысяч франков за килограмм это позволит швейцарским гражданам более эффективно защитить себя от девальвации валют», – утверждает Ульрих Шлюйер в представленных в Национальный совет предложениях. Один новый золотой франк с содержанием золота 0,1 грамма может стоить всего 4,5 франка, утверждает политик. Монета с 1 граммом золота будет стоить около 45 франков.

«Я хочу, чтобы люди в Швейцарии имели свободу выбирать совершенно другую валюту. Сегодня денежная система поддерживается долговыми обязательствами – все держится ни на чем, и я хочу, чтобы люди поняли это», – заявил Томас Йакоб, главный идеолог концепции золотого франка.

Одновременно с подготовкой к введению золотого франка, Швейцарская народная партия добивается в парламенте введения запрета на вывоз золота, организует в стране кампанию под девизом «Спасите наше швейцарское золото». Инициатива направлена на запрет продажи запасов золота за границу: политики требуют, чтобы швейцарские резервы оставались в стране.

Сейчас многие политики в Швейцарии пытаются выяснить, каким образом страна несколько лет назад лишилась значительной части своего золотого запаса? После того, как было отменено золотое содержание франка, Центральный банк начал активную продажу своего запаса желтого металла под предлогом, что оно стало бесполезным активом.

Только за период 2000–2005 годов было продано по демпинговым ценам 1300 тонн золота, а убытки от заниженных цен, по оценкам критиков, составили в общей сложности 60 миллиардов долларов.

Правда, более глубокие исследования показали, что золото из страны не ушло, а оказалось в сейфах швейцарских частных банков.

А вот в случае введения золотой монеты, проблемы с утечкой драгоценного металла за границу действительно возникнут. Все предлагаемые решения сводятся к возведению достаточно мощной таможенной и экономической стены вокруг Швейцарской Конфедерации, что противоречит принципам европейкой интеграции. Запуск золотого франка потребует поправок к швейцарской Конституции. Если поправки будут отклонены, будет запланировано всенародное голосование (референдум).

Кроме золотого швейцарского франка, популярной в СМИ темой является золотой юань. Его еще нет. Но все признаки подготовки Китая к введению своей золотой валюты имеются.

* * *

В США на федеральном уровне реальных проектов введения золотых денег пока нет. Имеются лишь отдельные эмоциональные призывы вернуться к золотому стандарту, который существовал в Америке до прихода к власти Франклина Рузвельта. Такие политические призывы не раз делал, например, известный критик ФРС конгрессмен Рон Пол.



Он говорил о необходимости накинуть «золотую узду» на хозяев печатного станка. То есть ограничить эмиссию долларов определенным процентом от величины официального золотого запаса США (на сегодняшний день он равняется 8133,5 тонн металла). Предполагается ли при этом свободный размен бумажных банкнот на металл (как это было до 1933 года), Рон Пол не уточняет.

А вот на уровне отдельных штатов движение в пользу введения золотых денег достигло уже определенных успехов. В СМИ это движение нередко называют «парадом денежных суверенитетов» штатов, входящих в состав США. «Парад» возглавляет штат Юта.

В этом штате в 2011 году был принят и начал действовать закон «Об обеспеченных деньгах». Согласно закону, отчеканенные американским Монетным двором золотые и серебряные инвестиционные монеты, так называемые American Gold Eagle (весом от 0,1 до 1 унции и номиналом от 5 до 50 долларов) и American Silver Eagle (весом от 1 унции и номиналом в 1 доллар) теперь могут приниматься для оплаты любых товаров и услуг по реальной стоимости содержащегося в них драгоценного металла.

На момент вступления закона в силу это равнялось примерно 1,5 тысячи долларов за унцию золота и по 38 долларов за унцию серебра.

Одним из основных нововведений принятого в штате Юта закона считается тот факт, что отныне такие монеты «признаются законным платежным средством и не могут быть объектом налогообложения некоторых налогов, действующих на территории штата».

В частности, операции с монетами будут освобождены от взимаемых на уровне штата налога на увеличение рыночной стоимости капитала (capital gains tax) и налога с продаж.

После принятия закона в штате Юта был создан Золотой и серебряный депозитарий штата, который призван избавить людей от непосредственного использования монет (очевидно, что это создает существенные неудобства). В этих депозитариях граждане могут хранить свои золотые и серебряные монеты, получив дебетовую карту, которую они могут использовать так же, как и в случае с размещенными на депозите обычными деньгами. Стоимость золотой и серебряной монеты основана на цене на металлы в долларах США, ежедневно фиксируемой в Лондоне (Лондонский фиксинг).

Штаты Миссури и Южная Каролина в 2012 году ближе всего подошли к принятию таких же законов и созданию депозитария золотых и серебряных монет. Например, в Миссури предложенный законопроект назван «Закон об обеспеченных деньгах штата Миссури от 2012 года».

Другими штатами, рассматривающими принятие закона об объявлении золотых и серебряных монет законными платежными средствами, стали Монтана, Колорадо, Айдахо, Индиана, Нью-Гемпшир, Джорджия, Вашингтон, Миннесота, Теннесси, и Вирджиния.

Примечательно, что в большинстве из перечисленных штатов предлагается использовать не только инвестиционные монеты, отчеканенные на Монетном дворе США, но также любые иностранные монеты. А для удобства их использования – создать (так же, как в Юте) депозитарии, в которых бы проводилась точная оценка реального содержания драгоценного металла в монетах и проводилась бы корректировка стоимости металла с учетом цен на мировом рынке.

«Отец» Чайной Партии конгрессмен Рон Пол в настоящее время спонсирует «Акт о свободной конкуренции валют», который позволит штатам вводить свои собственные валюты; известный американский политик и бизнесмен, бывший конгрессмен Ньют Гингрич также призывает к созданию комиссии, которая должна изучить вопрос о возвращении страны к золотому стандарту.

* * *

Наиболее яркий пример попытки сделать золото официальным средством международных расчетов – золотой динар Муаммара Каддафи. Ливийский лидер был главным инициатором отказа от международных расчетов в долларах и евро. Он призвал арабо-африканский мир к переходу к расчетам в единой валюте под названием золотой динар.

На этой базе полковник Каддафи предлагал создать единое государство с арабо-негритянским населением в 200 миллионов человек. Идеи создания единой золотой валюты и объединение стран Африки в одно могущественное федеративное устройство были поддержаны многими развивающимися странами. Противниками идеи выступили ЮАР и руководство Лиги арабских государств.

Инициативы Ливии вызвали бурную реакцию неприятия и среди некоторых европейских стран. Увещевания лидера ливийской революции не дали никаких результатов: Каддафи предпринимал все новые шаги, направленные к созданию Единой Африки и введению золотого динара.

Обе основные версии причин военной агрессии против Ливии – защита прав человека и попытка отнять нефть у Каддафи – лживы.

А правда заключается в том, что Муаммар Каддафи имел мужество повторить попытку генерала де Голля – выйти из зоны бумажных денег и вернуться к золоту, то есть замахнулся на власть хозяев печатного станка, главных акционеров частной корпорации под названием «Федеральная резервная система США».

Некоторые страны переходят к использованию золота для международных расчетов явочным порядком. Чаще всего речь идет об использовании золота в контрабандной или «серой» торговле. В качестве примера можно привести Непал, который 2/3 всего импорта получает из соседней Индии. Оплата товаров осуществляется золотом.

Часть желтого металла непальские импортеры приобретают в местных банках (порядка 15 кг в день). Примерно столько же поступает по нелегальным каналам из соседнего Китая, где оно стоит дешевле, чем в Индии (4,80 миллионов индийских рупий за 1 кг против 5,05 миллионов рупий). В данном случае главным мотивом использования желтого металла в качестве средства расчетов выступает стремление заработать на разнице цен на золото.

Однако имеются и другие причины, связанные с организацией блокады против отдельных стран. Самый яркий пример – Иран, против которого Запад организовал экономические санкции, в том числе запретил банкам осуществлять расчеты по экспортно-импортным операциям Ирана. В результате соседняя Турция перешла на оплату золотом за импортируемый из Ирана природный газ. Об этом сообщила газета «Уолл-стрит Джорнэл Юроп».

«Зафиксированный в последнее время мощный отток золота – на миллиарды долларов – из турецкой экономики, является платой за иранский газ… Переход двух стран на расчеты золотом за поставки газа, является следствием санкций США, которые угрожают жесткими мерами третьим странам, использующим доллары при торговле с Тегераном. Переход на золотые слитки позволил Анкаре избежать „наказания“ со стороны Вашингтона. Подобная торговля также не нарушает режим международных санкций, введенный против Ирана», – подчеркивает газета.

* * *

Отдельные события в мире золота на первый взгляд кажутся случайными и между собой никак не связанными. На самом деле все они являются отражением закулисной борьбы разных групп интересов мировой финансовой олигархии. В целом эти группы можно объединить в два больших лагеря:

1) лагерь защитников status quo в финансовом мире, т. е. системы бумажных денег, фундаментом которой является ничем не обеспеченный доллар;

2) лагерь сторонников возвращения к золотым деньгам.

В первый лагерь входят хозяева (главные акционеры) печатного станка Федеральной резервной системы США, а также те банки, которые тесно ассоциированы с ФРС (банки все тех же акционеров ФРС) и являются привилегированными получателями ее бумажной продукции. Для представителей этого лагеря золото является опасным конкурентом доллара.

Финансовая олигархия, принадлежащая к этому крылу, будет делать все, чтобы продлить работу печатного станка, включая развязывание большой войны. Этот лагерь в первую очередь представлен кланом Рокфеллеров и несколькими менее известными кланами, которые, помимо печатного станка ФРС, контролируют мировой рынок «черного золота» и военно-промышленный комплекс США.

Второй лагерь, стан сторонников золота, гораздо более пестрый и широкий. В нем есть часть мировой финансовой олигархии, которая не так тесно привязана к ФРС. Она располагает значительными запасами накопленного золота и контролирует добычу, и мировой рынок желтого металла. Она готова пойти на ликвидацию нынешнего печатного станка и замену его золотым стандартом.

Эта часть мировой олигархии, прежде всего, ассоциируется с кланом Ротшильдов и некоторыми, более мелкими, кланами, тяготеющими к Европе.

Надо сказать, нынешняя долларовая система настолько себя дискредитировала, что «золотая» мировая финансовая олигархия без труда вербует своих сторонников в самых разных слоях общества и имеет широкую социальную базу во всем мире. Достаточно вспомнить движение «Оккупируй Уолл-стрит», которое, по сути, было направлено своим острием не только против банков Уолл-стрит, но и против Федерального резерва, как оплота и тыла империи Рокфеллеров.

За многими инициативами по легализации золота, как денежного металла, стоят Ротшильды. Однако на любой практически удар Ротшильдов Рокфеллеры отвечают контрударами. Борьба между Ротшильдами и Рокфеллерами на «золотом фронте» идет с переменным успехом.

Стоит, например, присмотреться к кампании за легализацию золотого франка в Швейцарии. Кампания была начата более двух лет назад, но пока не увенчалась успехом. Мы не располагаем никакими сведениями, почему «параллельные» золотые деньги не были запущены в обращение.

Швейцарские и мировые СМИ перестали, словно по команде, публиковать какие-либо материалы по проекту «золотой франк». Можно предположить, что проект был заблокирован Рокфеллерами. Возможно, между кланом Ротшильдов и кланом Рокфеллеров состоялся закулисный торг и был достигнут компромисс: например, власти США прекращают «наезды» на швейцарские банки (обвинения в том, что эти банки занимаются укрывательством денег «диктаторов» и т. п.), а Швейцария замораживает свой проект введения «параллельных» золотых денег.

Выше говорилось о «золотых» инициативах в 13 штатах Америки. После успеха введения золотых денег в штате Юта, аналогичные инициативы в 12 других штатах начали тормозиться. Я уверен, что клан Рокфеллеров усмотрел в этих проектах угрозу будущему ФРС и нажал на все экономические и политические «тормоза».

Неслучайными, видимо, являются также различные ограничения на операции купли-продажи золота, вводимые то в одной, то в другой стране. Обычно такие ограничения мотивируются тем, что это необходимо для борьбы с «отмыванием» грязных денег (золото – идеальное средство для «отмывки»), финансированием терроризма, коррупцией и т. д.

Так, в тихой и цивилизованной Австрии банкам было запрещено продавать в одни руки драгоценных металлов на сумму более 15 тысяч долларов (по тогдашним ценам не более 11 унций золота). Власти Австрии заявили, что тем самым они оказывают содействие Америке в ее борьбе с международным терроризмом и организованной транснациональной преступностью.

Примеру Австрии последовала Франция, введя ограничения на покупку золота физическими лицами в банках.

В США в некоторых штатах ситуация еще более жесткая. Множество американских городов, таких как Хьюстон в штате Техас, ввели требования предъявлять документы при покупке и продаже драгоценных металлов. За операциями с золотом следят не только сами банки, но также секретные службы Министерства финансов, ФБР, Министерства внутренней безопасности.

Думаю, что кампания по раздуванию угрозы международного терроризма, прежде всего, раскручивается кланом Рокфеллеров. С ее помощью они решают, в частности, задачу сдержать использование золота как денежного металла.

* * *

Для оценки перспектив перехода международной финансовой системы от нынешнего долларового стандарта к стандарту золотому, надо учитывать баланс военных сил в мире, возможности и пределы использования военной силы кланом Рокфеллеров. Полезно помнить события вокруг Ирака и Ливии. Когда лидеры этих стран от слов переходили к делу, т. е. к отказу от использования доллара США для своих расчетов по поставкам нефти и других товаров, США немедленно начинали войну против «диктаторов».

Попытка введения золотого динара лидером Ливии Каддафи поддерживалась и осторожно «продавливалась» кланом Ротшильдов. Об этом свидетельствуют некоторые мало афишируемые факты. Например, предыдущий исполнительный директор МВФ Доминик Стросс-Кан был креатурой Ротшильдов. Он поддержал идею по введению золотого динара. Клан Рокфеллеров нанес ответный удар: сначала по Стросс-Кану, а затем по Ливии.

История со Стросс-Каном – проявление глубоких противоречий в кругах мировой олигархии по поводу путей дальнейшего развития международной финансовой системы. С осени 2009 года Стросс-Кан стал четко защищать интересы той части мировой финансовой олигархии, которая желала ликвидации статуса доллара, как мировой валюты. В частности, тогдашний директор МВФ подверг критике «Вашингтонский консенсус» – свод принципов, обеспечивающих глобальное доминирование доллара США.

Военные агрессии и интервенции против суверенных государств выглядят сегодня, как реакция США на угрозы интересам Рокфеллеров. Их цель – пресечение любых прецедентов отказа от «продукции» печатного станка Федерального резерва (установление контроля над запасами «черного золота» – цель второго порядка).

Однако мир уже давно тяготится долларами, которые насильно навязываются ему Америкой с помощью ЦРУ, Пентагона и НАТО. Всех несогласных принимать пустые векселя в виде зеленых бумажек Вашингтон объявляет «центрами терроризма» и организует против них военные агрессии и экономические блокады.





В.Ю. Катасонов

2013 год