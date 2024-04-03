Главная » Видео, Мировоззрение, Путь к пробуждению, Творчество

Сочетание медитации и внешней деятельности. Парамханса Йогананда

0 0


Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Для духовного освобождения человек должен отречься от мирских желаний и наладить связь со своим божественным источником через экстатическую медитацию.

2. Наилучший путь – сочетание бескорыстного исполнения обязанностей с медитацией на Бога, что позволяет отработать карму.

3. Монаху легче уйти от мирской жизни, но труднее избавиться от внутренних психологических привязанностей и желаний.

4. Для достижения йоги лучше не отказываться от мирских обязанностей, а жить в миру, но не быть от мира сего под руководством истинного гуру.

5. Уединение и тишина помогают сосредоточиться на Боге, но главное – так полюбить Бога, чтобы слышать Его в своем сердце везде.

6. Чтобы узреть Бога, не нужно уходить из мира, достаточно войти в безмолвие внутри себя.

Вывод: Лекция призывает идти по пути синтеза активной жизни в миру с глубокой внутренней духовной практикой медитации и любви к Богу, черпая силы в периодическом уединении, но оставаясь в миру ради отработки кармы через бескорыстное служение.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rfVA7jgHHVk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Есть двоичная логика, есть троичная. Мы поговорим о высшей логике десяти аспектов. ( реферат )
По новостям и событиям: Лига Справедливости
Светлена Неволина: Дородовое воспитание детей
Целительная сила звука
Очищение физического тела. Теория адекватного питания

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru