Комментарий редакции

Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Основные тезисы лекции:

1. Для духовного освобождения человек должен отречься от мирских желаний и наладить связь со своим божественным источником через экстатическую медитацию.

2. Наилучший путь – сочетание бескорыстного исполнения обязанностей с медитацией на Бога, что позволяет отработать карму.

3. Монаху легче уйти от мирской жизни, но труднее избавиться от внутренних психологических привязанностей и желаний.

4. Для достижения йоги лучше не отказываться от мирских обязанностей, а жить в миру, но не быть от мира сего под руководством истинного гуру.

5. Уединение и тишина помогают сосредоточиться на Боге, но главное – так полюбить Бога, чтобы слышать Его в своем сердце везде.

6. Чтобы узреть Бога, не нужно уходить из мира, достаточно войти в безмолвие внутри себя.

Вывод: Лекция призывает идти по пути синтеза активной жизни в миру с глубокой внутренней духовной практикой медитации и любви к Богу, черпая силы в периодическом уединении, но оставаясь в миру ради отработки кармы через бескорыстное служение.