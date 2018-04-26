Целительная сила звука

Звуки — неотъемлемая составляющая нашего мира. Есть звуки слышимые нами, есть те, которые не улавливают человеческие органы слуха, но их улавливают другие органы. Мы тоже "фоним", то есть создаём определённые звуки и музыку. Наш организм — это большой и сложный музыкальный инструмент. Каждый орган в процессе своей работы вибрирует на определённой звуковой частоте. К сожалению, эта музыка недоступна для человеческого уха, но каждый из нас — это живой аккорд. И когда что-то происходит, Вы начинаете чувствовать боль, дискомфорт, упадок сил или другие негативные состояния, Ваш аккорд начинает "фальшивить". Звуковая частота, которую производит организм, начинает меняться. Один из интересных способов исцеления, известный ещё с давних времён — это терапия звуками и музыкой. Как средство психотерапевтического исцеления музыко-и звукотерпию предложил использовать французский психиатр Жан-Этьен Доминик Эскироль. Ведя работу в клинике для душевнобольных Сальпетриер, он заметил терапевтический эффект от прослушивания больными классических произведений: они становились более уравновешенными, снижался уровень тревоги и беспокойства, приходили в норму сон и аппетит. Хотя уже в древнейших целительных практиках Тибета использовались "поющие чаши" — своеобразные музыкальные инструменты с уникальными звуковыми вибрациями. На тело хворого человека ставили чаши и водили по их краям палочкой из сосны или палисандрового дерева. Возникающая вибрация расходилась по всему телу, воздействуя на внутренние органы.

Скорее всего, у Вас тоже есть любимые песни и мелодии, послушав которые, Вы чувствуете эмоциональный подъём. Возможно, успокоение Вам дарят несколько минут в тишине, вдали от раздражающих городских шумов. Или Вы предпочитаете отдохнуть, слушая голоса природы: течение реки, шум дождя, пение птиц… Когда мы находимся под влиянием внешних звуков, то возникает явление биорезонанса (сочетание двух звуковых частот). Внешние звуковые частоты совмещаются со звуковыми частотами нашего организма. Таким образом, Вы можете "настраивать" звучание своего тела подобно тому, как мастер настраивает музыкальный инструмент.

Российские учёные — доктор медицинских наук Владимир Горовский и доцент Иван Желобов — экспериментально изучили теорию русского изобретателя Льва Термена о частоте вибрации органов тела. Они выяснили, например, что вибрации различных органов здорового человека соответствуют одной из семи нот:

До — костная система, мышцы нижней части спины и ног, нижняя часть кишечника, органы обоняния.

— костная система, мышцы нижней части спины и ног, нижняя часть кишечника, органы обоняния. Ре — частота вибрации органов обмена веществ и выделительной системы. Прослушивание этой ноты способствует очистке организма от токсинов и шлаков.

— частота вибрации органов обмена веществ и выделительной системы. Прослушивание этой ноты способствует очистке организма от токсинов и шлаков. Нотой Ми вибрируют органы зрения, она также способствует снятию головных болей и усиливает интеллектуальную деятельность.

вибрируют органы зрения, она также способствует снятию головных болей и усиливает интеллектуальную деятельность. Фа схожа с вибрацией желудочно-кишечного тракта, сердца и лёгких, благотворно влияет на иммунную систему. Напевайте эту ноту, если чувствуете повышенное кровяное давление

схожа с вибрацией желудочно-кишечного тракта, сердца и лёгких, благотворно влияет на иммунную систему. Напевайте эту ноту, если чувствуете повышенное кровяное давление Соль настраивает слуховой аппарат, центральную нервную систему.

настраивает слуховой аппарат, центральную нервную систему. Ля — вестибулярный аппарат, отвечающий за координацию движений

— вестибулярный аппарат, отвечающий за координацию движений С нотой Си связана кроветворная система.

Голос человека тоже обладает целительной силой. Даже если Вы не обладаете музыкальным слухом, и у Вас нет рядом музыкального инструмента, пропевание или произношение определённых звуковых сочетаний может помочь Вам восстановиться. Например, звук у способствует вентиляции лёгких, а и о оказывают общее активизирующее действие, поднимают тонус и настроение. Если Вы испытываете дискомфорт в области почек или мочевого пузыря, снять его поможет пропевание звука ю. Как специалист, я считаю, что каждому человеку важно подобрать свою цепочку исцеляющих звуков. Для этого важно быть чувствительным к знакам своего тела, прислушиваться к смене своих состояний от влияния различных звуков.

Музыкотерапия

Если простое напевание одной ноты может позитивно повлиять на Ваше самочувствие, то прослушивание некоторых музыкальных произведений воздействует на организм комплексно. Интересные опыты с кристаллами воды, проведённые японским учёным Масару Эмото, показывают влияние музыкальных звуковых волн. Он выяснил, что если вблизи с ёмкостью с водой проигрывается красивая классическая мелодия (Вивальди, Моцарт, Бетховен), то кристаллы воды приобретают красивую правильную форму, улучшается её химический состав и свойства. Противоположный эффект возникает, когда звучит "тяжёлая" музыка. Кристаллы воды становятся ломаными, нечёткими, разорванными. Какое отношение это имеет к нам? Основное вещество нашего организма — это вода. Она наполняет все органы нашего тела, и от её качества зависит и наше самочувствие. Возможно, у вас тоже есть любимые музыкальные произведения, классические или современные. Понаблюдайте за собой: как меняется Ваше физическое и эмоциональное состояние после их прослушивания? Может быть так, что они провоцируют головную боль или, наоборот, дарят чувство гармонии и умиротворения.

В мире существует несколько центров музыко-и звукотерапии, специалисты которых ведут исследования влияния различных звуков на здоровье человека. Британский Центр музыкотерапии рекомендует следующие классические произведения для улучшения Вашего здоровья:

от чувства тревоги и неуверенности — Ф.Шопен, прелюдия №6, опус 28; И. Штраус "На прекрасном голубом Дунае"; А.Г. Рубинштейн, симфония "Океан" 2;

от раздражительности — И.С. Бах, кантата №2:; Л. Бетховен, "Лунная соната (№14)", Симфония №7;4

для успокоения — Л. Бетховен, Симфония №6; И. Брамс, "Колыбельная"; Ф. Шуберт "Аве Мария"; Ф. Шопен, Ноктюрн №3; К. Дебюсси "Свет луны";

для поднятия тонуса, улучшения самочувствия — П.И. Чайковский, Симфония №6, Л. Бетховен, Увертюра "Эгмонт"; Ф. Шопен, Прелюдия №3, опус 28; Ф.Лист, "Венгерская рапсодия №2".

Музыкальные инструменты, вибрируя на разной частоте, тоже по-разному могут воздействовать на организм человека. Например, звук скрипки по своим характеристикам сходен с вибрацией человеческого голоса. Недаром музыкальные произведения для скрипки считаются наиболее эмоциональными и трогательными. Слушая их, человек может залечить свои душевные раны, повысить эмоциональную чувствительность, развивать душевные качества. Замечено, что звуки флейты вводят человека в состояние равновесия. А у тех, кто умеет на флейте играть — здоровые лёгкие и бронхи. Музыка струнных инструментов (гитара, виолончель, контрабас) может оздоровить сердце, прослушивание таких мелодий врачи рекомендуют людям, перенёсшим операции на сердце, инфаркты. А ритмичные звуки барабана (например, ритмы африканских барабанов) активизируют работу кровеносной системы, приводят в норму давление.

Исцеление звуками природы

Окружающий мир тоже богат разнообразными звуками. Некоторые из них вредны (шум машин, промышленные вибрации, резкие звуки сигнализаций и сирен) и способны вызывать усталость, переутомление, головные боли. Но природные звуки способны помогать в эмоциональном восстановлении. Дыхание океана, шум горной реки, пение китов и дельфинов, голоса леса… Сегодня в музыкальных магазинах Вы можете найти богатые коллекции со звуками и мелодиями для медитаций. Но многие целительные звуки доступны Вам и в естественной среде. Найдите в своём рабочем графике место для выездов на прогулку в лес, на рыбалку к ближайшей реке. Даже после нескольких часов, проведённых вдали от города, Вы почувствуете прилив сил и душевное спокойствие.

Что делать?

Звукотерапия может стать для Вас полезным и приятным средством для профилактики здоровья и восстановления душевных сил. Для этого внедрите в свой образ жизни полезные привычки:

проводить сеансы медитации. Лучше всего делать это перед сном, в спокойной обстановке. Музыку слушайте без наушников, потому что они могут нанести вред барабанной перепонке, а также из-за слишком сильных звуковых вибраций терапевтический эффект сойдёт на ноль.

учитесь играть на музыкальных инструментах. Учиться никогда не поздно! Сейчас в широком доступе есть множество самоучителей и уроков игры на музыкальных инструментах. Выберите подходящий для себя инструмент (фортепиано, гитара, флейта, губная гармоника) и дерзайте! Те, кто когда-то учился в музыкальных школах, но утратил свои навыки игры, смогут при должном усердии довольно быстро их восстановить.

собирайте коллекцию из подходящих Вам звуков, мелодий и произведений. Вы можете руководствоваться информацией из этой статьи, а можете опираться на свой вкус. Лучше, если эта коллекция будет включать в себя редкие композиции, которые Вы не будете слушать "по ходу", в фоновом режиме. Ориентируйтесь на сборники классических произведений, медитативной и духовной музыки.

создайте свою личную мантру (небольшая последовательность из звуков на определённой частоте). Вы можете поискать целительные буддийские мантры, которые благотворно влияют на здоровье. А можете создать свою, опираясь на ощущения и самочувствие. В минуты упадка сил, настроения, негативных состояний пропевайте её в укромном месте, прислушиваясь к вибрациям своего тела.

чаще выезжайте на природу, подальше от вредных шумов города. Устраивайте себе "время тишины", когда Вы можете насладиться гармонией природы, побыть наедине с собой, послушать звучание своего тела и освободить голову от посторонних мыслей.

Настраивая своё тело и душу каждый день на гармонию и позитивные состояния, Вы однажды станете источником прекрасной музыки, состоящей из Ваших идей, творческих устремлений и результатов.

Источник: www.b17.ru