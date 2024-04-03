О дебатах "Есть ли на Кубе социализм?"





Дебаты канала Революционной Инициативы и канала Шторма. «Канал Революционной Инициативы» защищал позицию социализма на Кубе, а «канал Шторма», соответственно, защищал позицию отсутствия социализма на Кубе. Сам формат дебатов состоял в выдвижении аргументов против социализма на Кубе «каналом Шторма», и опровержения их «каналом Революционная Инициатива».

На мой взгляд, дебаты ниже среднего. Знание истории и экономики Кубы в большей степени демонстрировал «канал Революционной Инициативы», у «канала Шторма» с этим дело обстояло куда хуже. И этим дебаты любопытны, а вот понимание марксистской теории обе стороны продемонстрировали слабое. Так как знаний о Кубе у меня немного, выскажу своё мнение с позиции марксистской теории по ряду аргументов.

Как это неудивительно, но первую половину спора в ход шли аргументы далекие от экономики. Например, уровень знания марксизма революционерами Кубы, наличие коммунистической партии в начальный период Кубинской революции, мнения о Кубинской революции западных коммунистов и т.п. Что меня неприятно удивило. Потому что это совсем не аргументы, так как к экономике они имеют очень далёкое отношение.

1. Капитализм, социализм и т.д., это понятия формационной теории. И марксисты и коммунисты говорят о данных понятиях в рамках этой теории. Формационная теория – экономическая теория. Соответственно, если вы доказываете наличие или отсутствие формации, надо плясать от экономики. Если доказываете наличие капитализма, и тут не важно какого (гос- или не гос-), требуется показать наличие капиталистических отношений (частную собственность на средства производства и наёмный труд). И госкапитализм тут отличается только тем, что государство стоит над частнокапиталистическими предприятиями, аккумулируя их усилия. Почему-то не все понимают, что капитализм становится госкапитализмом в тот момент, когда требуется наступать на рынки др. государств, так как усилий отдельного капиталиста перестаёт хватать. Или когда требуется защититься от такого нападения. Или когда производство в собственности у отдельного капиталиста разрастается и начинает всё больше влиять на др. капиталистов, и чтобы не устраивать резню между собой каждый раз, капиталистам требуется привлечь арбитра со стороны. Фактически, империализм – госкапитализм. Но не только империализм – госкапитализм. Тут оговорюсь, что государственным бывает не только капитализм, но и рабовладение, феодализм, социализм. Государство – институт, который позволяет концентрировать усилие. Например, феодализм становился абсолютизмом, когда усилий отдельного феодала для экспансии переставало хватать, потому требовался монарх с безграничной властью.

2. «Канал Шторма» заявляет, что не считает СССР после 1956 года социализмом, а считает социал-империализмом, аргументируя это политическим переворотом. Мол, с этого времени в СССР госкапитализм. Тут можно похвалить Шторм, что они хотя бы понимают логику формационной теории. Т.е. отрицая одну формацию, утверждают наличие другой формации. Необходимость чего далеко не все красные понимают. Однако демонстрируют непонимание терминов: капитализм, империализм и социализм. Называя СССР капитализмом, необходимо, согласно этого определения, показать в СССР капиталистические отношения. Причем они должны быть господствующими. Т.е. доля капиталистических предприятий в общественном продукте должна быть существенной. А если вы собрались назвать какую-то страну империалистической, необходимо, согласно этого определения, показать экспорт капиталов. Или они не знают, что значит экспорт капиталов? Ни того, ни другого показать в СССР невозможно, потому очевидно, что терминами ребята из «канала Шторма» не владеют.

Также политические перевороты не обязательно определяют смену формации. Точнее чаще всего не определяют. Для сравнения можно посмотреть реформы 1991 года в России. Вот насколько серьёзные перемены должны происходить в государстве при смене формации. Утверждать, что формацию можно тихо-мирно сменить, да ещё чтоб никто не заметил… это анекдот. Так просто не бывает. Также если утверждать, что в СССР был капитализм, пусть и с приставкой гос-, то что тогда произошло в 1991 году? Капитализм сменился капитализмом? А чего это в 1991 году это все заметили, а в 1953-1956 годах почти никто? Т.е. никто кроме троцкистов.

Смена формации – это не юридическая процедура! Смена формации – это серьёзные изменения в экономике. Нельзя росчерком пера, нельзя изменением Конституции отменить социализм, капитализм или любую другую формацию. Вы ж называете себя коммунистами/марксистами! Откуда этот идеализм?! Откуда эта вера в юридическую процедуру?! Юридическая процедура лишь оформляет намерение или реальное положение дел. Сама по себе она ничего изменить не может. Чтобы реформа осуществилась, чтобы не осталась только на бумаге, необходимы реальные материальные усилия. Не слова, а фактические дела, которые, к примеру, в 1985-1995 годах были. Вот и покажите такие же реформы в 1953-1956 годах. Проблема в чём? В том, что нельзя показать того, чего нет? Почему коммунистам и марксистам, которые должны(!!) быть материалистами, это надо объяснять?!

Тут поясню, что мода отрицать в СССР социализм пошла с Троцкого. Потому отрицателей социализма в СССР называют троцкистами. Таких очень много среди западных коммунистов. Потому, кто изучает марксизм, опираясь на их труды, чаще всего имеет троцкистскую позицию. Ребята из Шторма это только подтвердили в ролике ссылками на европейских коммунистов. Также чаще всего друг европейских коммунистов оказывается троцкистом. Конечно, что европейский коммунист – троцкист, это не аксиома. Но корреляция такая есть. Почему так? Потому что западные коммунисты в основной своей массе давно куплены капиталом, и работают на дискредитацию социалистических государств. Также как это делал Троцкий!

3. «Канал Шторма» нашёл признаки товарности в экономике Кубы в использовании рентабельности, как критерия эффективности экономики. В очередной раз вместо прямых доказательств используются аргументы второго и третьего порядка. Что мешало рассмотреть экономику Кубы и показать её капиталистическую сущность предметно? Найти капиталистические предприятия. Оценить долю продукта этих капиталистических предприятий в общественном продукте. Т.е. взять экономику Кубы и показать, где в ней капиталистические отношения согласно определения. Что помешало? К чему эта нелепая попытка зайти через товарность? Причем саму товарность определить через такой критерий как рентабельность. Кто не понимает смысла, то, приводя аналогию, это как в суде доказывать причастность к преступлению только на косвенных доказательствах.

Для начала поясню, что такое товарность, и почему за неё любят цепляться троцкисты.

Товарность – отношение той части продукции, которая идет на рынок как товар, к общему объему продукции.(с)словарь Ушакова.

Если судить по определению, то ничего ужасного в товарности нет. Как правило, троцкисты неглубоко изучают экономику и путаются в трёх соснах. Как видно из определения, товарность показывает распределение продуктов труда с помощью рынка. Тем самым данный показатель определяет эффективность экономики в части распределения продуктов труда среди населения, а также эффективность предприятий в сфере обеспечения населения продуктами труда. Таким образом, товарность предприятия показывает насколько предприятие выпускает нужный населению продукт. Если население продукт труда завода или фабрики покупает охотно, значит товарность предприятия высокая, а если покупает плохо – низкая. Получается роль у товарности сугубо положительная. Но в чём же тогда проблема? Чем же так троцкистов пугает товарность?

А пугает товарность троцкистов тем, что они путают товарность в распределении с товарным производством. Т.е. товарность бывает двух видов: товарность в производстве и товарность в распределении. Капиталистические экономисты их не разделяют, так как при капитализме одно подразумевает другое. А вот при социализме – нет. Марксисты их разделяют. По крайне мере должны разделять! Маркс, Энгельс, Ленин и др. разделяли. И даже если называют одним словом, то из контекста высказывания, понятно о чём идёт речь. Также и Ленин, и Маркс в своих работах объясняли, что товарностью в производстве надо бороться, а с товарностью в распределении – нет. И что меня удивляет, что современные «коммунисты и марксисты» в этом разобраться не могут. Если понять, о чём писали классики марксизма, не можете, как вы берётесь кого-то учить?

Чем же плоха производственная товарность? Обратимся к определению.

Товарное производство – производство продуктов не для собственного потребления, а для обмена посредством купли-продажи товаров. Условием возникновения товарного производства является общественное разделение труда и наличие обособленных товаропроизводителей, владеющих средствами производства.(с) Политэкономический словарь.1972.

Как видим, здесь важный момент в «наличие обособленных товаропроизводителей, владеющих средствами производства». Что здесь имеется ввиду? Здесь имеется ввиду частная собственность на средства производства. Всё ясно на уровне определений! Зачем наводить тень на плетень? Потому, когда Маркс, Энгельс или Ленин ругают товарность в производстве, они ругают её за частную собственность на средства производства. И это хорошо видно из контекста работ, в которых они её ругают. Вот что они пишут про товарность в распределении:

Что видно из приведенных цитат? Что товарность, она же производство товаров, характерно не только для капиталистического общества. Что производство занимает более главенствующую роль, чем распределение. Потому при определении формации следует исходить из производства, а не из распределения. Что если у вас нет частной собственности на средства производства, т.е. нет частных хозяйчиков на заводах и фабриках, то у вас нет этой опасной капиталистической товарности. Что если некие марксисты или коммунисты ищут капитализм, идя от товарности, то они занимаются вульгаризацией марксизма, т.е. понимают марксизм неправильно. Также отмечу, что такое ложное понимание роли товарности было характерно ещё во времена Маркса и Ленина. И они уже тогда этот момент чётко прояснили. Чётко объясняли его и в СССР. Почему же это вопрос опять всплывает? Западные коммунисты не могут разобраться? Маркс и Ленин уже не указ? В который раз вижу, что троцкисты любят запутывать достаточно простые и ясные понятия. Путаются и путают других на ровном месте. Откровенное вредительство.

Если интересно, то про ложную роль товарности, понимаюмую современными троцкистами, я уже ранее писал тут.

4. По мнению «канала Шторма» малая доля производств, и как производная от этого, отсутствие большого числа классических (заводских) пролетариев, является аргументом против социализма на Кубе.

Это классический аргумент некоторых «марксистов», которые не могут отрицать рост числа пролетариев, потому объявляют их не такими как надо пролетариями. Они готовы курьеров, айтишников и др., вообще всех готовы выписать из пролетариата, только бы не признавать социалистических государств, а также чтобы показать бессмысленость борьбы с капиталистами. Мол, некем бороться, потому они и не борются. Очень подозрительная позиция. Тем более подозрительная, что Энгельс наоборот, стремился в пролетариат вписать всех. А именно работников умственного труда: инженеров, ученых и т.д. И логика у него понятная. Производство усложняется, непосредственно на нём требуется работать всё меньшему числу людей, а в сопутствующих областях: изобретательству, тестированию, поиску, опытному производству и т.д.; всё большему. Непосредственно производство всё больше обслуживают, и всё меньше работают на нём. Т.е. упор на классический (работников заводов и фабрик) пролетариат, это упор на уже примитивные формы организации производств. Определённая форма луддизма.

Также отмечу ошибку «канала революционной инициативы», что якобы крестьяне не всегда имеют мелкобуржуазное сознание. Вообще-то, всегда. По марксизму труд определяет стремления. Характер труда определяет, что и как человек думает, а также его интересы. Конкретный крестьянин может быть сколь угодно прогрессивен, но в целом класс «крестьянство» не мелкобуржуазным быть не может. Другой вопрос: Насколько колхозники были крестьянами? Я уже не раз писал, что колхозы – переходная форма к пролетариату. У колхозников ещё сохранялись определенные черты крестьян, но уже появлялись определенные черты рабочих.

5. По мнению «канала Шторма» Куба выгодна капиталистам, как пример того, куда не надо стремиться (в смысле строить социализм по примеру Кубы), как способ отвлечения внимания(?) коммунистов от чего-то реального(?), потому они её не уничтожают.

Их на дебатах правильно спросили, что отвлекает от чего? Что происходит в мире такого, что пролетариат надо отвлекать? Думаю, что как раз отвлечение пролетариата от социализма занимаются троцкисты. И к сожалению, успешно. Отвлекают от реальных социалистических государств: СССР, Кубы, Китая, Северной Кореи. Отвлекают в пользу неких миражей, которые существуют только в воображении троцкистов, и никогда не могут быть построены. Т.е. вместо того, чтобы брать за образец реальные примеры построения социализма (рабочие примеры!!), проанализировать и проработать их, предлагают строить социализм через демократические процедуры в капиталистическом обществе, также предлагают объединяться с мелкой буржуазией. Т.е. предлагают бороться с капитализмом наиболее удобным для капиталистов способом. Таким, каким капиталистов победить нельзя!

6. По мнению «канала Шторма» Китай – империалист. Как я говорил в пункте 1, империализм надо доказывать согласно определения империализма. Покажите империализм Китая предметно. Идёт типичное навешивание ярлыка вместо аргументированной позиции. Хотя казалось бы, чего проще? Взять и показать на примерах действия Китая, как империалиста. На мой взгляд, нельзя не заметить, что действия Китая сильно отличаются от действий тех же США или Франции, или др. Т.е. можно хотя бы на прямом сравнении посмотреть, как действует классический империалист, и как действует Китай. И сделать выводы.

https://smertnyy.livejournal.com/61595.html – цинк

PS. С моей точки зрения на Кубе сейчас существует деформированный социализм. Для понимания разницы достаточно сравнить Кубу с соседнней Гаити, где действительно нет никакого социализма.

PS2. Данный "Шторм" по всем параметрам подходит вот под этих персонажей https://colonelcassad.livejournal.com/5121214.html мимикрирующих под социалистов.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Для определения наличия социализма или капитализма в стране необходимо анализировать экономические отношения (наличие частной собственности на средства производства, эксплуатацию наемного труда и т.д.), а не политические процессы.

2. Товарность в распределении (обмен товаров через рынок) возможна при социализме, а товарность в производстве (частная собственность на средства производства) является признаком капитализма.

3. Критика позиций "канала Шторма", которые отрицают социализм на Кубе, основываясь на косвенных признаках (роль пролетариата, товарность и пр.) вместо анализа экономических отношений.

4. Утверждение, что "канал Шторма" некорректно трактует марксистскую теорию и замаскированные троцкисты, целью которых является дискредитация реальных социалистических государств.

5. Необходимость доказывать наличие империализма в Китае согласно определению империализма, а не просто навешивать ярлыки.

6. На Кубе существует деформированный, но все же социализм, что видно при сравнении с капиталистическими странами региона.

Вывод: Автор критикует позицию "канала Шторма", обвиняя их в неправильном понимании и трактовке марксистской теории, особенно относительно товарности, роли пролетариата и критериев определения социализма/капитализма. Он защищает идею о существовании социализма на Кубе, несмотря на его деформированный характер.