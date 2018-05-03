“Революция – самое прекрасное дело, которые мы совершили”
21:19. 3 мая 2018 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Перевод программной речи Рауля Кастро на сессии Национальной Ассамблеи, где он передал власть своему преемнику.
Кастро рассказал про перспективы развития социализма на Кубе, новом кубинскогм лидере, пересмотре Конституции, борьбе с американским империализмом и отношениях с Россией.
"Революция – самое прекрасное дело, которые мы совершили"
Товарищи!
Хочу прежде всего поблагодарить за поручение сказать заключительное слово на этой глубоко прочувствованной Учредительной сессии Национальной ассамблеи народной власти IX созыва, которая завершается именно сегодня, когда исполняется 57 лет одержанной при Плайя-Хирон под руководством Главнокомандующего Фиделя Кастро Рус победе над вторжением наемников, организованных, профинансированных и высаженных правительством Соединенных Штатов. Этот исторический факт приобретает еще большее значение потому, что впервые бойцы Повстанческой армии, полицейские и ополченцы сражались, защищая знамена социализма, провозглашенного Фиделем 16 апреля 1961 г. во время траурного прощания с жертвами бомбежки воздушных баз.
«Мы живем в таком месте и в такие времена, когда нам нельзя совершать ошибок»
Как известно, на последней Очередной сессии VIII созыва Национальная ассамблея одобрила продление мандата депутатов кубинского парламента и делегатов провинциальных ассамблей вследствие больших разрушений, вызванных ураганом «Ирма», чей прямой удар почти по всей национальной территории вызвал необходимость пересмотреть временной распорядок избирательного процесса, который мы завершаем сегодня и который располагал массовым участием граждан, что стало еще одним свидетельством массовой поддержки Революции и нашей социалистической демократии.
Необходимо выразить признательность за проведенную работу избирательным комиссиям и кандидатам всех уровней, а также всем институтам, внесшим вклад в хорошее проведение выборов.
6-й съезд партии, состоявшийся в апреле 2011 г., одобрил предложение ограничить занятие основных политических и государственных постов максимум двумя пятилетними сроками подряд. В том же смысле высказался 7-й съезд два года назад, и, хотя это ограничение еще не включено в Конституцию – вопрос, который, как мы ожидаем, будет решен в рамках ее реформы, – в самом начале своего второго мандата как Председателя Госсовета и Совета министров, 24 февраля 2013 г., я говорил, что он станет последним, и подтвердил это в минувшем декабре, когда с этой же трибуны заявил, что с сегодняшнего дня у Кубы будет новый президент. Не было необходимости дожидаться осуществления конституционной реформы, чтобы выполнить данное слово и действовать соответственно; еще важнее было подать пример. Национальная ассамблея народной власти избрала товарища Мигеля Диас-Канеля Бермудеса Председателем Госсовета и Совета министров. В то же время товарищ Сальвадор Вальдес Меса был избран первым заместителем Председателя Госсовета, а затем Национальная ассамблея одобрила его назначение первым заместителем председателя Совета министров.
Товарищ Диас-Канель прошел трудовой путь почти в 35 лет. Окончив Центральный университет Лас-Вильяс по специальности инженера-электронщика, он работал по этой профессии. Проходил военную службу в ракетных противовоздушных частях Революционных вооруженных сил, после чего был преподавателем на электроинженерном факультете того же университетского центра, где ему было предложено перейти на профессиональную кадровую работу в Союзе молодых коммунистов; последовательно проходил все более высокие посты в руководстве этой организации, пока не был выдвинут на профессиональную работу в партии. С июля 1994 г., на третий или четвертый год Особого периода, когда самый острый этап особого периода достиг апогея, он в течение девяти лет был первым секретарем провинциального комитета Вилья-Клары и еще шесть лет находился на той же должности в провинции Ольгин, в обоих случаях с удовлетворительными результатами.
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Он является членом Центрального комитета партии с 1991 г., а 15 лет назад был выдвинут в Политбюро. Выполнял интернациональную миссию в Республике Никарагуа и окончил Колледж национальной обороны.
В 2009 г. он был назначен министром высшего образования, а в 2012 г. – заместителем Председателя Совета министров, ответственным за органы, связанные с образованием, наукой, спортом и культурой.
Пять лет назад он был избран первым заместителем Председателя Госсовета и Совета министров – и с этого момента у нас, группы товарищей из Политбюро, была абсолютная уверенность, что мы попали в точку, что это и есть решение, которое материализуется сегодня на нашем важнейшем собрании, – эти последние посты, которые я упомянул, и особенно пост первого заместителя Председателя Госсовета и Совета министров, который он совмещал с курированием идеологической сферы ЦК партии. Также не случайно, что столь важная тема должна была пройти через руки того, кто сегодня является председателем Госсовета и Совета министров; и когда меня не будет – я еще скажу, что останусь Первым секретарем до 2021 г., – он сможет занимать пост председателя Госсовета и Совета министров одновременно с постом Первого секретаря ЦК Коммунистической партии (аплодисменты). Так и запланировано, оставляя в силе ближайшее предложение Ассамблеи, которое будет рассматриваться наравне с Советом министров на июльской сессии; там же будет предложена комиссия депутатов, чтобы заняться редактированием и представлением Ассамблее проекта новой Конституции, которую затем будет необходимо обсудить с населением и вынести на референдум. Заранее заявляю, что в предстоящей Конституции не будет изменена стратегическая цель работы нашей партии – она сохранится, и наш народ несомненно ее поддержит, как поддержал уже десятки лет назад, в 1976 г., огромным большинством голосов в 98%.
И в этом случае смогут быть вновь объединены, как я уже говорил, те два поста, которые являются основными, чтобы Первый секретарь партии и Председатель Госсовета и Совета министров имел в своих руках всю власть и влияние, даже при наличии, возможно, премьер-министра, который занимался бы правительством. Всем этим я показываю, что мы достаточно обсуждали формулировку, которая будет представлена вам посредством той комиссии, о которой я говорил, в июле месяце.Он должен выполнить два мандата, как мы установим в Конституции, по пять лет каждый. Их даты утвердит съезд партии. Я был избран на 7-м съезде партии на период до 2021 г., мне уже 3 июня исполнится 87 лет – это я говорю не затем, чтобы мне сделали какой-то подарок, знаю, как здесь трудно приобрести подарок, даже скромный (аплодисменты). приобрести здесь подарок, даже скромный, труднее, чем отыскать нефть (смех), так что не присылайте мне ничего.
Когда он выполнит свои два мандата – если поработает хорошо, и это одобрит ЦК нашей партии и высший орган власти государства, которым является наша Ассамблея, в состав которой мы входим, – он должен оставаться. Как мы делаем и сегодня, так и впредь у него должен быть заместитель. Завершив свои 10 лет как председатель Госсовета и Совета министров, он еще на три, которые останутся до съезда, останется Первым секретарем, чтобы обеспечить нам надежный переход и сэкономить на обучении его преемника, а потом выйдет на пенсию, заниматься внуками, которые уже у него будут – если сейчас еще нет – а, у вас уже есть внуки? Ладно, тогда правнуками, как я – у меня их уже трое, и еще один на подходе (смех). Так мы думаем. Естественно, решать предстоит высшим органам партии и государства, им принимать окончательное решение в этих делах, о которых я только что упомянул.
Мы живем в таком месте и в такие времена, когда нам нельзя совершать ошибок. Я из тех, кто, когда хватает времени, читает и изучает все, что попадает в руки, о тех зловещих исторических событиях, которые произошли в недавней истории, международной, в истории разных стран; и нам нельзя совершать ошибок не только ввиду нашего географического положения, но и ни по какой иной причине; есть ошибки, которых нам нельзя совершать, вроде тех, что погубили процессы, важнейшие для человечества, и за последствия которых поплатились мы, многие страны; за последствия создавшегося нарушения международного равновесия поплатились и продолжаем платиться мы, многие страны, в том числе и наша. Вы хорошо меня понимаете? (Отвечают: «Да!»)
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«Тема, которую мы не можем предоставлять свободной стихии»
Состав Госсовета, избранного сегодня Национальной ассамблеей, отражает обновление на 42%. Представительство в нем женщин возрастает до 48,4%. Растем, Тереса, а? Но надо теперь продолжать, как вы сами говорите, двигаться к ответственным постам, а не только расти численно (аплодисменты). Итак, доля женщин возрастает до 48,4%, а доля негров и мулатов достигает 45,2%. И ни в том, ни в другом аспекте мы не должны отступать ни на миллиметр, ведь нам это стоило многих лет, со времен победы Революции, начиная с Фиделя, который положил начало этим идеям женского равноправия и против воли многих старых партизан в Сьерра-Маэстре – когда в оружии не было избытка, а совсем наоборот – сформировал отряд имени Марианы Грахалес (аплодисменты), и здесь даже присутствует депутатка Тетé Пуэбла Вильтрес, которая была одним из офицеров того отряда.
Это стоило большого труда, это не было легко, и нам еще предстоит бороться за пропорциональность не только количественную, но и качественную, по ответственным постам. В стране уже есть подготовленные кадры из женщин и из негров, и это показательно, мы видим послужной список всех их; но это стоило труда, поэтому я перед вами настаиваю: «Ни шагу назад!»; и у нас еще есть нехватка на руководящих постах, не на том или другом, а по их качеству, по их подготовке. Я сам ошибался в некоторых назначениях, стремясь достигнуть цели, не предусмотрев всех данных назначаемого, и потом, конечно, приходилось поправлять дело. Но я привлекаю к этому ваше внимание, потому что это – тема, которую мы не можем предоставлять свободной стихии.
Средний возраст членов Госсовета снизился до 54 лет, 77,4% родились после победы Революции. Годы проходят, мы этого не замечаем, но они проходят.
Три женщины избраны заместителями Председателя Госсовета, две из них – негритянки, но избраны они не за цвет кожи, а за свои заслуги и способности, что служит еще одним проявлением выполнения решений, принятых съездами партии и ее Первой Национальной конференцией 2012 г. относительно кадровой политики.
Об этом же свидетельствует и тот факт, что более половины – 53,22% – депутатов Национальной ассамблеи составляют женщины, а представительство негров и мулатов достигло 40,49%, и так надо продолжать.
Вы видите, что уже есть темнокожие товарищи обоего пола, хотя пока их маловато, которые работают дикторами как на телевидении, так и на радио, – не правда ли, некоторые там уже появляются? Это было нелегко, я сам дал конкретную инструкцию ответственным за эти органы радио и телевидения, и сказал: «Делайте это, никого не обижая, но понемногу решайте вопрос». Кое-какие шажки сделаны, но, с моей точки зрения, недостаточные; надо и дальше продолжать, не так медленно, но продолжать двигаться вперед осмотрительно, чтобы никто не говорил, что чувствует себя пострадавшим оттого, что там-то назначили мулата или негра. Уже хорошо, что у нас преподает гидрологию один великан-негр, который все показывает руками – не знаю, почему не дадут ему указку, чтобы показывать ею (аплодисменты), а то он все руками, вот так (показывает), а вот здесь у него карта, где обозначена ситуация, – как бы ему пригодилась указка. Еще у нас есть одна по части спорта, и уже неплохо, что она иногда появляется в главных выпусках новостей, и никого она не подсидела. Этим я хочу показать вам, что дела надо продумывать, а не сказать раз – и как бог на душу положит, выполнили или нет; надо настаивать, находить новые методы, избегать ошибок, чтобы нас не критиковали за столь благородные цели; надо обдумать раз, и снова обдумать в другой ситуации, когда нам не удается решить проблемы. Так или не так? (Говорят: «Да!») Вот я и распространяюсь, выходя за пределы текста, тщательно подготовленного для такого важного случая, чтобы поделиться с вами этими впечатлениями, которые очень полезны, когда столько лет видишь, анализируешь.
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«Мы собственными глазами видим передачу новым поколениям миссии продолжать строительство социализма»
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Еще 4 апреля 1962 г., завершая Первый съезд Ассоциации молодых повстанцев, товарищ Фидель сказал: «Верить в молодых – это видеть в них, кроме энтузиазма, способности; кроме энергии, ответственность; кроме молодости, чистоту, героизм, характер, волю, любовь к родине, веру в родину! Любовь к Революции, веру в Революцию, уверенность в себе, глубокое убеждение в том, что может молодежь, на что способна молодежь, глубокое убеждение в том, что на плечи молодежи можно возлагать великие задачи!»
Смотрите, какое глубокое понимание молодежи и ее способности действовать.
Так было, есть и так будет; не зря одна из постоянных ставок врагов Революции – в том, чтобы проникать, запутывать, разделять и отдалять нашу боевую молодежь от идеалов, истории, культуры и революционного дела, сеять индивидуализм, алчность, меркантилизацию чувств и заражать новые поколения пессимизмом, отдалять их от этики и гуманистических ценностей, солидарности и чувства долга. Эти планы обречены на провал, поскольку на протяжении истории, в настоящем и будущем кубинская молодежь играет важнейшую роль в защите своей социалистической революции. Показателем этого служит то, что 87,8% депутатов нашей Ассамблеи родились после 1 Января 1959 г.
Молодые кубинцы показали и показывают, насколько прав был Фидель, когда выступал перед ними в 1962-м. Сегодня мы подтверждаем это доверие, уверенные в том, что молодежь будет ревностным стражем заветов, содержащихся в блестящем определении Концепции Революции, которое дал ее Главнокомандующий.
Партии, государству и правительству надлежит выполнять и добиваться выполнения политики целенаправленного и с должной поэтапностью продвижения молодежи, женщин, негров и мулатов на руководящие посты, так, чтобы гарантировать создание с достаточным упреждением резерва главных руководителей нации в будущем, не повторяя дорогостоящих ошибок, которые мы до сих пор совершали в этом стратегическом вопросе.
«Процесс перемен ни при каких обстоятельствах не может означать шоковой терапии против самых нуждающихся, которые в целом и есть те, кто тверже всего поддерживает социалистическую революцию»
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Мы никогда не строили себе иллюзий, что путь будет коротким и легким. Мы знали, что начинаем процесс огромной сложности, который по своему масштабу охватывает все элементы общества, что он потребует преодолеть колоссальное противодействие образа мышления, сцементированного десятилетиями патернализма и уравнительства, что наложило сильный отпечаток на функционирование национальной экономики. К этому присоединялось стремление двигаться вперед быстрее, чем это можно делать как следует, что оставляло место импровизации и наивностям, по причине недостаточной целостности, неполной оценки издержек и преимуществ, ограниченного видения рисков, связанных с применением различных мер, не имевших к тому же требуемого руководства, контроля и отслеживания, что предопределило проволочки и пассивность в надлежащем исправлении обнаружившихся отклонений.
Полагаю, что мы извлекли важные уроки из ошибок, совершенных за прошедший период, и накопленный опыт позволит нам впредь идти более уверенным и твердым шагом, крепко стоя на земле и прислушиваясь к ней, и тем самым избегать неуместных попятных движений.
Мы не отказываемся от дальнейшего расширения самозанятости – я уже говорил об этом в разных выступлениях в нашем парламенте, – которая составляет трудовую альтернативу в рамках действующего законодательства и, отнюдь не означая процесса неолиберальной приватизации общественной собственности, позволит государству избавиться от управления видами деятельности, не являющимися стратегическими для развития страны. Продолжится также эксперимент с несельскохозяйственными кооперативами.
На обоих направлениях достигнуты результаты, которыми нельзя пренебрегать; но также верно, что стали очевидны ошибки в их обеспечении, контроле и отслеживании, способствовавшие возникновению немалого числа проявлений недисциплинированности, уклонений от налоговых обязательств (тем более в стране, где до этих наших мер налогов почти не платили), нарушений закона и норм ради ускоренного личного обогащения, чему не давалось надлежащего отпора, и это привело к необходимости модифицировать некоторые регулирующие документы в этой сфере.
В то же время, не допускающая уклонений предпосылка – ни один гражданин не будет оставлен на произвол судьбы, и процесс перемен в Кубинской экономической и социальной модели ни при каких обстоятельствах не может означать, в отличие от практики многих стран, применения шоковой терапии против самых нуждающихся, которые в целом и есть те, кто тверже всего поддерживает социалистическую революцию – в значительной мере обусловила ритм преобразований в важнейших вопросах, как, например, в решении проблемы денежного и валютного дуализма, продолжающей вызывать у нас серьезную головную боль и порождать новые проблемы.
Можно привести в пример, кроме того, реформы зарплаты и пенсий, а также отмену неуместной бесплатности и всеобщих субсидий на продукты и услуги, вместо того, чтобы оставить это для тех, кому иначе не продержаться.
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«Мы не претендуем менять социализм как характер нашей политической и социальной системы, не подлежащий пересмотру»
Как уже сообщалось в минувшие дни, при проведении V Пленума ЦК партии было дано разъяснение о происходящем изучении необходимости реформировать Конституцию в соответствии с преобразованиями, происшедшими в политическом, экономическом и социальном порядке.
Чтобы осуществить этот процесс, наша Ассамблея должна будет на предстоящей очередной сессии создать из депутатов комиссию, которая займется разработкой и представлением проекта на обсуждение в парламенте, чтобы затем вынести его на всенародную консультацию и, наконец, в соответствии с установленным в Конституции, одобрить окончательный текст на референдуме.
Это подходящий случай, чтобы еще раз разъяснить, что мы не претендуем менять ни социализм как характер нашей политической и социальной системы, не подлежащий пересмотру; ни руководящую роль Коммунистической партии Кубы как организованного авангарда и высшей руководящей силы общества и государства, как устанавливает статья номер 5 нынешней Конституции, и мы будем добиваться, чтобы и в предстоящей сохранилась та же статья.
«Куба пришла в Лиму по собственному праву и с поднятой головой»
Переходя к темам внешней политики, не могу не упомянуть 8-й Саммит Америк, недавно проведенный в Перу, который был отмечен, уже за несколько месяцев до начала, возобновлением неоколониальной и гегемонистской позиции правительства Соединенных Штатов, чья приверженность Доктрине Монро была с очевидностью подтверждена. Самое бесцеремонное выражение она получила в произвольном и несправедливом исключении Венесуэлы из этого события. Было известно, что правительство Соединенных Штатов намеревалось разыграть там пропагандистский спектакль против Кубинской революции, воспользовавшись остатками наемнической контрреволюции.
Куба пришла в Лиму по собственному праву и с поднятой головой. Она продемонстрировала готовность в любой обстановке к диалогу и дебатам при условии равенства и уважения. В то же время она подтвердила ршимость кубинцев защищать свои принципы, свои ценности и свое законное место.
Кубинская делегация, делегации Боливии и других стран помешали продемонстрировать единый фронт против Боливарианской революции, и подтвердили требование новой системы отношений между двумя Америками.
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Мы подчеркиваем также свои обязательства перед Боливарианским альянсом для народов Нашей Америки.
Мы являемся регионом мира с наибольшим неравенством в распределении богатств, пропасть между богатыми и бедными огромна и растет, бедность нарастает, несмотря на усилия прошлого десятилетия, когда прогрессивные и народные правительства достигли благоприятных результатов в области социальной справедливости.
Сегодня нас хотят разделить и разрушить Сообщество латиноамериканских и карибских государств; стряхивают пыль с того инструмента североамериканской политики, каким всегда была дискредитировавшая себя ОАГ, и создают группы стран, которые под предлогом защиты демократии вносят вклад в увековечение имперского господства.
Агрессия против Боливарианской Республики Венесуэла – в настоящее время центральный элемент стараний империализма свергнуть народные правительства на континенте, стереть социальные завоевания и ликвидировать прогрессивные модели, альтернативные неолиберальному капитаизму, который пытаются навязать.
Мы особо подчеркиваем нашу полную солидарность с Венесуэлой, ее законным правительством и гражданско-военным союзом, возглавляемыми президентом Николасом Мадуро Моросом, который хранит наследие президента Уго Чавеса Фриаса.
Мы подтверждаем поддержку других народов и правительств, противостоящих давлению империализма, имеющему целью обратить вспять достигнутое ими, как обстоит дело с Боливией и Никарагуа. После парламентского переворота против президента Дилмы Руссефф в Бразилии состоялось произвольное и несправедливое заключение в тюрьму товарища Лулы, освобождения которого мы требуем; сегодня его подвергают политическому давлению, чтобы помешать ему участвовать в предстоящих президентских выборах, при том, что по опросам, проведенным различными институтами в Бразилии, если бы выборы состоялись сегодня, никто не смог бы выиграть у Лулы. Поэтому он и в заключении, поэтому против него выдвинуты клеветнические обвинения, которые привели его в тюрьму. Мы подтверждаем нашу поддержку права на свободное самоопределение и независимость народа Пуэрто-Рико. Нации Карибского бассейна, особенно Гаити, смогут рассчитывать всегда, как и до сего дня, на солидарность и сотрудничество Кубы.
«Любая стратегия, направленная на разрушение Революции путем конфронтации или соблазна, встретит самый решительный отпор кубинского народа и потерпит провал»
17 декабря 2014 г. мы объявили, одновременно с тогдашним президентом Бараком Обамой, о восстановлении дипломатических отношений с Соединенными Штатами.
Началось, при самом строгом уважении и суверенном равенстве, решение двусторонних проблем и даже сотрудничество по различным аспектам взаимной заинтересованности, и было продемонстрировано, что, несмотря на глубокие различия между правительствами, цивилизованная совместная жизнь возможна и выгодна.
Стратегическая цель – сломить Революцию – не исчезла, но политический климат между двумя странами испытал неоспоримое продвижение вперед, от чего выиграли оба народа.
Однако, со времени прихода к власти нынешнего президента произошло преднамеренное попятное движение в отношениях между Кубой и Соединенными Штатами, и в декларациях указанного правительства преобладает агрессивный и угрожающий тон.
Это засвидетельствовано с особым нажимом в оскорбительном Президентском меморандуме июня 2017 г., разработанном и распространенном в сговоре с худшими элементами антикубинских правых юга Флориды, которые наживаются на напряженности между нашими странами.
Экономическая блокада ужесточилась, усилилось финансовое преследование и продолжается оккупация части территории провинции Гуантанамо с военной базой и международным центром заключения и пыток. Программы политической подрывной деятельности располагают миллионными фондами американского правительства. Продолжается вербовка и финансирование наемников, незаконное радио- и телевещание. Под неуклюжим предлогом подвергнуто произвольной высылке большинство дипломатических работников нашего посольства в Вашингтоне и сокращен североамериканский дипломатический персонал в Гаване, включая консульский, с последующим негативным влиянием на двусторонние миграционные обязательства и ущербом для тысяч кубинцев, нуждающихся в этих службах.
Среди граждан США и внутри кубинской эмиграции большинство настроено против продолжения блокады и в пользу продолжения улучшения двустороних отношений.
Парадоксально, что лица и группы, которые сегодня, по-видимому, имеют наибольшее влияние на североамериканского президента, – это сторонники агрессивного и враждебного поведения в отношении Кубы.
Мы будем противостоять всем попыткам манипулировать темой прав человека и клеветать на нашу страну. Нам ни к чему получать поучения ни от кого, и уж подавно от правительства Соединенных Штатов.
Мы боролись и боремся почти 150 лет за национальную независимость, защищали и защищаем Революцию ценой большой крови и противостояния еще большим рискам.
Сегодня мы подтверждаем убеждение, что любая стратегия, направленная на разрушение Революции путем конфронтации или соблазна, встретит самый решительный отпор кубинского народа и потерпит провал.
«Мы никогда не будем неблагодарными»
Мы живем при несправедливом и исключающем международном порядке, при котором Соединенные Штаты пытаются любой ценой сохранить свое абсолютное господство перед лицом тенденции мира продвигаться к многополярной системе.
С этой целью они провоцируют новые войны, даже неконвенциональные, усиливают опасность ядерного противостояния, доводят до крайности использование силы, угрозы ее использования и неразборчивое применение односторонних санкций против тех, кто не покоряется их указаниям; навязывают гонку вооружений, милитаризацию внеземного пространства и киберпространства, создают все больше угроз международному миру и безопасности.
Экспансия НАТО к границам России вызывает серьезные опасности, усугубляемые введением произвольных санкций, которые мы отвергаем.
Соединенные Штаты упорствуют в постоянных угрозах и карательных мерах, нарушениях правил международной торговли против Китая, а также против своих же союзников – Европейского Союза, с которым мы недавно подписали соглашение о диалоге и сотрудничестве. Последствия будут чреваты ущербом для всех, особенно для наций Юга.
Североамериканский империализм создает конфликты, порождающие волны беженцев, и следует репрессивной, расистской и дискриминационной политике против мигрантов; возводит стены, милитаризует границы, делает еще более расточительными и неустойчивыми модели производства и потребления, препятствует сотрудничеству в противостоянии изменению климата.
Он использует свои транснациональные корпорации и рассчитанные на гегемонию технологические платформы, чтобы навязывать единый образ мышления, манипулировать человеческим поведением, вторгаться в наши культуры, стирать историческую память и национальную идентичность, а также контролировать и коррумпировать политические и избирательные системы.
13 апреля сего года, в нарушение принципов международного права и Устава ООН, Соединенные Штаты и некоторые из их союзников по НАТО совершили военное нападение на Сирию, хотя не было доказано использование химического оружия со стороны правительства этой страны. К сожалению, эти односторонние действия превратились в неприемлемую практику, испытанную уже во многих странах региона Ближнего Востока и теперь неоднократно в Сирии, что заслуживает осуждения международного сообщества. Мы выражаем нашу солидарность с сирийским народом и правительством. Не должно забываться, что в марте 2003 г., всего 15 лет назад, тогдашний президент У. Буш начал вторжение в Ирак под предлогом наличия оружия массового уничтожения, фальшь которого стала известна уже несколько лет спустя.
Куба поддерживает усилия по защите мира, будучи убеждена в том, что только диалог, переговоры и международное сотрудничество позволят найти решение тяжких проблем мира.
Мы благодарны за солидарность почти всех стран, почти без исключения, с нашей борьбой против экономической, торговой и финансовой блокады.
Двусторонние отношения с Российской Федерацией устойчиво наращиваются во всех сферах на базе взаимной выгоды. Мы никогда не будем неблагодарными и не забудем поддержку, полученную от народов, составлявших прежний Советский Союз, особенно от русского народа, в самые трудные годы после победы нашего революционного процесса.
Также развиваются связи с Китайской Народной Республикой в экономической, торговой, политической сферах и в плане сотрудничества, что вносит важный вклад в развитие нашей нации.
Несколько недель назад мы принимали прибывшего с визитом товарища Нгуен Фу Чонга, Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама, что стало еще одним свидетельством успешного развития соединяющих нас связей, позволило выявить новый потенциал.
Исторические отношения со странами Африки, Африканским Союзом, а также с Азией продолжают двигаться по восходящей.
Мы будем и дальше отстаивать законные требования стран Юга, их право на развитие и демократизацию международных отношений. Всякое справедливое дело, особенно дело палестинского и сахарского народов и борьба за социальную справедливость, будут иметь поддержку нашего народа.
Сложная международная обстановка подтверждает полную актуальность сказанного Главнокомандующим Кубинской Революции в Отчетном докладе ЦК Первому съезду партии в 1975 г.: «Пока существует империализм, партия, государство и народ будут уделять делам обороны максимальное внимание. Защитой революции никогда нельзя пренебрегать. История учит слишком красноречиво, что те, кто забывает этот принцип, не переживают своей ошибки».
Товарищи!
Всего через 11 дней наши пионеры, студенты, рабочие, крестьяне, люди искусства и интеллигенты, служащие славных Революционных Вооруженных Сил и Министерства внутренних дел, весь народ пройдут вместе по нашим улицам и площадям, празднуя Международный день труда. Мы еще раз продемонстрируем миру поддержку большинством кубинцев своей Революции, партии и социализма. Хотя у меня была договоренность отправиться в другую провинцию во внутренней части страны, но, имея в виду характеристики нынешнего момента, я думаю сопровождать нынешнего Председателя Госсовета и Совета министров на первомайском шествии в Гаване (аплодисменты); потом посещу еще одну провинцию, да и другие, так как полагаю, что работы у меня станет поменьше.
Всегда до победы!
https://prometej.info/blog/golos-kuby/revolyuciya-samoe-prekrasnoe-delo-kotoroe-my-sovershili/ – полностью речь по ссылке
Источник: colonelcassad.livejournal.com