Мы не откажемся от своих принципов
11:12. 24 апреля 2019 Просмотров - 154 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Речь Генерала армии Рауля Кастро Рус, Первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы, на Второй внеочередной сессии Национальной ассамблеи народной власти IX созыва, по случаю провозглашения Конституции Республики во Дворце съездов 10 апреля 2019 г., «61-го года Революции».
Товарищ Эстебан Ласо, Председатель Национальной ассамблеи!
Товарищ Мигель Диас-Канель, Президент Республики Куба – он же отныне Председатель Государственного совета и Правительства Республики Куба!
Товарищи!
Для меня составляет исключительную привилегию выступить с центральным докладом на этой сессии, посвященной провозглашению Конституции Республики. Уже второй раз на меня ложится столь высокая ответственность.
Немного более чем 43 года назад Главнокомандующий Кубинской Революции, прежде чем отправиться за рубеж во исполнение непреложных интернациональных обязательств, поручил мне заменить его 24 февраля 1976 г. на торжественном акте провозглашения Конституции, действие которой сегодня завершается.
Избранная дата не случайна: 150 лет назад, 10 апреля 1869 г., мамбисес[1], собравшиеся на Учредительную ассамблею в Гуаймаро, согласовали нашу первую Конституцию – плод единства и институционального воплощения, в чем нуждалась рождавшаяся Вооруженная Республика.
Свободе и независимости от испанского колониализма предстояло стать частью ее сущностных целей, в единстве с признанием равенства всех кубинцев, без фуэрос[2] и привилегий.
Конституция, которую мы сегодня провозглашаем, является продолжением той, первой, поскольку охраняет, как фундаментальные устои нации, единство всех кубинцев, независимость и суверенитет родины.
Конституции Барагуа, Химагуайю и Ла-Йайа, провозглашавшиеся впоследствии в различные моменты повстанческого противоборства, являются дальнейшим выражением революционной конституционалистской традиции нашей истории.
Нелишне напомнить, что, несмотря на победоносные кампании мамбисес перед лицом испанского колониализма, ни подлинная национальная независимость, ни установление демократической и прогрессивной республики, к чему стремились кубинские патриоты, не были достигнуты; победа была вырвана у нашего народа интервенцией североамериканского империализма[3], об опасности которого давно предупреждали некоторые из наших героев, в первую очередь Хосе Марти.
В условиях североамериканской военной оккупации одобряется Конституция Республики 1901 г., в качестве приложения к которой была навязана поправка Платта[4], подчинявшая наш суверенитет интересам Соединенных Штатов.
Как скажет Фидель в Отчетном докладе Первому съезду Партии в декабре 1975 г., после Войны за независимость Кубы (цитирую) «20 мая 1902 г. была предоставлена формальная независимость, с базами североамериканского военно-морского флота и с навязанной конституционной поправкой, которая, среди прочего, давала Соединенным Штатам право совершать интервенцию на Кубу. Так на нашей родине была установлена неоколония янки» (конец цитаты).
Не забудем, что та конституция была введена в действие приказом военного губернатора янки.
Впоследствии Конституции 1940 г., ставшей результатом сложного исторического процесса, порожденного свержением мачадистской диктатуры[5], удалось отчасти отразить чаяния нашего народа в те времена.
Международная конъюнктура, при которой состоялась Учредительная ассамблея, принявшая тот Основной Закон, – в рамках всемирной борьбы против фашизма при активном участии депутатов ассамблеи, приверженных прогрессивным идеалам, особенно коммунистов, – повлияла на то, что был одобрен конституционный текст, передовой для той эпохи, поскольку он устанавливал новые социальные и экономические права. Его положения отвергали всякую дискриминацию по признаку расы, цвета кожи и пола, устанавливали восьмичасовой рабочий день и запрет латифундизма.
Как известно, многие из этих постулатов остались мертвой буквой, в некоторых случаях потому, что не получили дальнейшего законодательного развития, а в других – потому, что их воплощение не было жизненным в рамках того буржуазного общества.
Действие Конституции 1940 г. было прервано государственным переворотом, устроенным Батистой в 1952 г., и введением фальшивых конституционных статутов. Этот акт стал катализатором революционного движения, возглавленного Поколением Столетия[6], чья политическая программа обрела синтез в защитительной речи Фиделя, известной как «История меня оправдает», на суде, которому он был предан за штурм казарм «Монкада» и «Карлос Мануэль де Сеспедес».
Триумф Революции Первого января 1959 г. возродил конституционные постулаты 40-го, которые были приведены в соответствие с обстоятельствами подлинного революционного процесса. Одной из первых мер в юридической сфере было принятие Фундаментального закона от 7 февраля 1959 г. – конституционной базы новых вызовов.
Поступить иначе было нельзя: или мы задержали бы революционный процесс, чтобы заняться созданием новой Конституции, или надо было сделать то, что в итоге и было решено.
В сфере конфигурации государственных институтов, самое важное изменение состояло в том, что Совет Министров определялся как высший законодательный и исполнительный орган с конституционными полномочиями. Это было повелительной необходимостью, чтобы в дальнейшем иметь возможность принимать меры с оперативностью, требуемой тем историческим моментом.
Под его эгидой стали реальностью те права, что были признаны в тексте 40-го, и в то же время возникли другие, более глубокие, которым предстояло распространиться на самых бедных.
В первом случае надо было выполнить установленное, но довести до конца, как было с дополнительными законами, отменяющими латифундизм.
Эти дополнительные законы – годы шли, а их выполнение никого не занимало, пока не пришли Революция и Фидель; и через несколько месяцев после победы, 17 мая 1959 г., в самом сердце Сьерра-Маэстры была принята аграрная реформа Кубинской революции.
Революция была источником права: именно она дала землю крестьянам, она гарантировала бесплатный и всеобщий доступ к образованию, она поставила здравоохранение на службу гражданам, она гарантировала кубинцам равенство, она национализировала при народной поддержке крупную собственность, которая находилась в руках иностранных компаний, эксплуатировавших наших соотечественников.
В Отчетном докладе Первому съезду партии товарищ Фидель отмечал (цитирую): «Сегодня мы нуждаемся в социалистической конституции, в соответствии с характеристиками нашего общества, с общественным сознанием, идеологическими убеждениями и чаяниями нашего народа. Такой конституции, которая отразила бы общие законы общества, которое мы строим, глубокие экономические, социальные и политические преобразования, осуществленные Революцией, и исторические успехи, завоеванные нашим народом. Наконец, такой конституции, которая упрочила бы то, чем мы являемся сегодня, и помогла бы достичь того, чем мы хотим быть завтра» (конец цитаты).
Период временного статуса продолжался до провозглашения Конституции Республики 24 февраля 1976 г., ставшего результатом также широкого народного обсуждения и референдума.
Конституция 1976 г. подтвердила социалистический характер Революции, провозглашенный Фиделем 16 апреля 1961 г., узаконила те права, которые народ завоевал в результате революционного процесса, и установила систему правления, основанную на органах народной власти.
Решения, идущие от Четвертого съезда партии в 1991 г., в единстве с опытом процесса исправления ошибок и негативных явлений, падением социалистического лагеря и необходимостью нашего совершенствования в обстоятельствах, господствовавших в нашем обществе, и других, новых, которые уже вызревали с наступлением Особого периода[7], повлекли за собой частичную реформу Конституции Республики 1992 г.
В основном, были внесены изменения в экономическую систему, организацию и функционирование органов народной власти, установлено прямое избрание народом депутатов Национальной ассамблеи и делегатов в провинциальные ассамблеи народной власти, расширена религиозная свобода.
Выдающееся значение имела также конституционная реформа 2002 года, когда Соединенные Штаты наращивали свои угрозы против Революции. По настоянию массовых организаций и при поддержке большинства народа, в Конституции был обозначен необратимый характер нашего социализма и революционной социально-политической системы. С этим соединялось официальное заявление, что экономические, дипломатические и политические отношения с любым другим государством никогда не могут быть предметом торга в условиях агрессии, угрозы или принуждения со стороны иностранной державы.
Основные положения экономической и социальной политики партии и революции, одобренные на шестом съезде партии в апреле 2011 г., и решения, принятые по итогам ее Первой национальной конференции в январе 2012 г., наглядно выявили необходимость внести изменения в конституционный порядок.
Вследствие этого, в 2013 г. Политбюро одобрило создание с этой целью рабочей группы.
На Седьмом съезде в апреле 2016 г. были подтверждены решения Шестого съезда и достигнуто продвижение в разработке программных документов относительно Кубинской экономической и социальной модели социалистического развития, материальное осуществление которой должно было равным образом получить отражение в конституционной сфере.
В ходе проведенных нами исследований мы пришли к заключению, что требуется не просто реформа, а новая конституция, которая, не ограничиваясь актуализацией экономического и социального порядка, шла бы глубже – к принципам структуры государства, расширению прав и гарантий граждан и другим важным аспектам, заботясь не только о сегодняшнем дне, но прежде всего о будущем нации.
2 июня 2013 г. наш парламент принял решение инициировать процесс конституционной реформы и с этой целью образовал комиссию из 33 депутатов для разработки предварительного проекта нового Основного закона. Считаю уместным на этой торжественной сессии отметить труд, достойно проведенный участниками этой комиссии и их четырьмя советниками, не только по разработке первоначального текста, но и на протяжении всего процесса.
Первая версия проекта новой конституции была представлена на рассмотрение нашей Ассамблеи 21 и 22 июля 2018 г.; после широких дебатов новый текст был одобрен и решено вынести его на всенародное обсуждение.
Как уже сообщалось, около 9 миллионов человек приняли участие в более чем 133 000 собраний. Мы можем утверждать, что речь идет не просто о присутствии; все имели возможность сознательно, ответственно и с полной свободой изложить свои суждения, что также способствовало повышению юридической культуры граждан. Выступлений было свыше 1 700 000, их результатом явились 783 000 предложений.
Народ своим участием сам сделал себя подлинным творцом конституции. Достаточно повторить, что в результате народного вклада были внесены изменения почти в 60% статей проекта.
Самой высокой оценки заслуживает работа тех, кому были поручены выяснение мнений населения и работа с ними. Своим трудом в рекордное время они внесли решающий вклад в успех этого глубоко демократического процесса.
В минувшем декабре Национальная ассамблея одобрила новую Конституцию республики, и в соответствии с установленным механизмом реформы постановила вынести ее на референдум, который состоялся 24 февраля; в тот день наш народ дал еще одно доказательство приверженности и поддержки своей революции и социализма.
Показательно, что большинство кубинцев, отдавших свой голос, принадлежат к поколениям, рожденным после революционного триумфа, что отражает силу и преемственность наших принципов.
Результаты референдума – недвусмысленное доказательство этого утверждения. Как уже сообщалось, к урнам пришли 90% граждан, имеющих избирательное право, из них «за» проголосовали 86,85%, что также составляет 78,3% соотечественников, имеющих право голоса; этим была утверждена новая Конституция Республики.
Показательно также, что 95,85% бюллетеней действительны, и только 9% проголосовало «против». В отношении последней цифры мы полагаем, что это не во всех случаях означает отвержение общего содержания новой Конституции, а вызвано отрицательными суждениями по специфическим темам.
Куба еще раз продемонстрировала, что посредством демократических механизмов, основанных на праве свободного самоопределения, возможно упрочить ее социалистическую систему как жизненную альтернативу в моменты эскалации агрессивности империализма, который пытается дискредитировать прогрессивные варианты общественного развития.
Конституция, которую мы сегодня провозглашаем, гарантирует преемственность Революции и необратимость нашего социализма. Она синтезирует чаяния всех тех, кто на протяжении более чем 150 лет боролся за свободную, независимую, суверенную и социально справедливую Кубу.
Этот Основной закон – дитя своего времени. Он отражает исторические обстоятельства строительства нашего общества и юридически оформляет перемены, произошедшие в видении будущего, с высшей целью достичь социализма все более процветающего, устойчивого, включающего в себя всех и предусматривающего участие всех.
Этим новым текстом институционно оформляется и упрочивается революционное государство, от которого требуется действовать гласно и в соответствии с законом. Если что-то в особенности служит его отличительной чертой, то это уважение к полному достоинству женщины и мужчины, а также равенство всех кубинцев, без дискриминации любого типа, а это – именно те устои, на которых зиждется наше общество.
Конституционный текст стал плодом совместного труда нас, имевших привилегию быть рядом с Фиделем в революционной борьбе, и «молодой поросли», постепенно принимающей на себя главную ответственность за нацию. Эта Конституция проистекает из наследства новых поколений кубинцев.
Ее недостаточно провозгласить, необходимо сделать ее положения действенными. В этом стремлении нашей Ассамблее предстоит интенсивная законодательная деятельность, чтобы выполнить нормы, предусматриваемые Переходными распоряжениями по Конституции; это уже поручено нескольким рабочим группам.
Сегодня же, по окончании нашего акта провозглашения, в Официальной Газете республики будет опубликован полный текст Конституции, и с этого момента она вступит в силу.
Среди ближайших задач, которые нам надлежит выполнить по конституционному мандату, – принятие нового Избирательного закона, над проектом которого ведется работа с целью представить его к принятию нашей Ассамблеей на ближайшей очередной сессии.
После вступления в силу Избирательного закона парламенту надо будет избрать Национальный избирательный совет и, в соответствии со Вторым переходным распоряжением по Конституции, не позднее чем в трехмесячный срок та же Ассамблея изберет своих Председателя, вице-председателя и секретаря, остальных членов Государственного Совета, а также Президента и Вице-президента Республики.
Равным образом, новоизбранный Президент Республики не позднее чем в трехмесячный срок представит к утверждению Национальной Ассамблеей новое Правительство, то есть парламент назначит премьер-министра, заместителей премьер-министра, секретаря и остальных членов Совета Министров.
Мы приложим усилия к тому, чтобы эти акты состоялись до завершения нынешнего года.
В свою очередь, в начале 2020 г., настанет время избрания провинциальных губернаторов и вице-губернаторов, назначения муниципальными ассамблеями мэров.
Как и следовало ожидать, исторические враги Революции пытаются поставить под вопрос легитимность этого широкого конституционного процесса. Однако все их безобразия рассеиваются перед неоспоримым фактом массовой поддержки нашего благородного народа.
Мы уже предупреждали об агрессивном поведении, развязанном правительством Соединенных Штатов против региона Латинской Америки и Карибского бассейна. Это делается во имя «Доктрины Монро»[8], с наглым маккартистским презрением к социализму, свободному самоопределению народов и суверенным правам стран региона.
26 Июля 2018 г., отмечая 65-ю годовщину Монкады, и Первого января нынешнего года, празднуя 60-ю годовщину триумфа Революции, я предупреждал о складывающейся неблагоприятной обстановке, о том, что у наших врагов вновь возникает эйфория и лихорадочное стремление разрушить пример Кубы. Оба раза я выражал убеждение, что имперское окружение сжимается вокруг Венесуэлы, Никарагуа и Кубы. Факты подтверждают эту оценку.
Региону, который Марти назвал Нашей Америкой, в самые недавние времена удалось упрочить региональную независимость в атмосфере мира, сотрудничества и гармонии между входящими в него государствами.
На основе завета – достигать единства в разнообразии –удавалось устойчиво продвигаться к интеграции, взаимодополнению и согласию между всеми, чтобы разрешить экономические и социальные проблемы наших народов.
Латинская Америка и Карибский бассейн были объявлены Зоной мира, прогресс был также достигнут в достижении цели более уважительных отношений с северными соседями.
Сегодня обстановка другая. Нынешнее правительство Соединенных Штатов и его гегемонистские амбиции в отношении региона представляют самую непосредственную за последние пять десятилетий угрозу миру, безопасности и благосостоянию Латинской Америки и Карибского бассейна.
Ради целей господства организовывались на протяжении нескольких лет перевороты, в одном случае военный, в других парламентского типа, чтобы лишить власти прогрессивных президентов и, во избежание подъема левых лидеров, воспрепятствовать их участию в выборах путем кампаний в СМИ и темных юридических дел. Как раз в прошлое воскресенье исполнился год несправедливого тюремного заключения товарища Инасиу Лулы да Силва, чьего освобождения мы требуем.
К несчастью, есть правительства и политические силы, безответственным образом сопровождающие империализм в этой воинственной эскалации.
Непрекращающаяся осада братской Боливарианской Республики Венесуэла с использованием методов неконвенциональной войны и экономического удушения, – главный очаг агрессии, однако угроза касается всех нас.
Венесуэльское правительство и чавистский народ пишут сейчас достойные восхищения страницы сопротивления. На боливарианской земле сегодня решается, действительно ли латиноамериканские и карибские нации имеют право на свободное самоопределение; выступает ли основой суверенной власти народ или иностранное правительство; приемлемо ли, чтобы могущественная страна определяла, кому быть правителями независимого государства; имеют ли нормы и принципы, которыми руководствуется Организация Объединенных Наций, реальную ценность или являются мертвой буквой; останутся ли народы региона пассивными перед отнятием суверенной власти у братской нации или дадут на преступление ответ в порядке его осуждения.
Мы никогда не откажемся от долга выражать действием солидарность с Венесуэлой. Мы не откажемся ни от одного из наших принципов и будем энергично отвергать любую форму шантажа.
С трибуны нашего парламента мы подтверждаем твердую солидарность и поддержку боливарианской и чавистской Революции, президента Николаса Мадуро Мороса и гражданско-военного союза его народа.
Более чем 20 тысячам кубинских сотрудников, из которых 61% – женщины, несущим миссию в Венесуэле, я передаю нашу глубокую признательность за их верность и преданность благородной и глубоко гуманной задаче, выполняемой ими на благо семей этой братской нации (Аплодисменты).
Правительство Соединенных Штатов выступает против Кубы во все более угрожающем тоне, одновременно делая все новые шаги к ухудшению двусторонних отношений.
Кубу обвиняют во всех бедах, используя ложь в худшем стиле гитлеровской пропаганды. Мы никогда не откажемся от долга выражать действием солидарность с Венесуэлой. Мы не откажемся ни от одного из наших принципов и будем энергично отвергать любую форму шантажа.
Наращивание экономической войны, с усилением блокады и дальнейшим применением закона Хелмса-Бэртона, следуют старому устремлению – свергнуть Кубинскую Революцию посредством экономического удушения и лишений. Это устремление уже терпело провал в прошлом и провалится снова (Аплодисменты).
Мы уже давали понять североамериканской администрации, с максимальной ясностью, твердостью и выдержкой, по прямым дипломатическим каналам и публично, что Куба не боится угроз и что наше стремление к миру и взаимопониманию сопровождается непоколебимой решимостью защищать суверенное право кубинцев решать будущее нации без иностранного вмешательства.
Социализм – систему, чернит которую правительство Соединенных Штатов, – мы защищаем, поскольку верим в социальную справедливость, в уравновешенное и устойчивое развитие, со справедливым распределением богатства и гарантиями качественных услуг для всего населения; осуществляем на практике солидарность и отвергаем эгоизм, делимся не тем, что у нас в избытке, но даже тем, чего недостает самим; осуждаем все формы социальной дискриминации и боремся с организованной преступностью, наркотрафиком, терроризмом, торговлей людьми и всеми формами рабства; защищаем человеческие права всех граждан, а не особо привилегированных кругов; верим в демократию народа, а не в антидемократическую политическую власть капитала; стремимся двигаться к процветанию родины в гармонии с природой, оберегая источники, от которых зависит жизнь на планете; и еще потому, что мы убеждены: лучший мир возможен.
Мы надеемся, что международное сообщество ответит на столь опасный опыт сознательно и с чувством долга, и что не придется жалеть, когда будет уже слишком поздно.
Перед лицом сложившейся запутанной обстановки, мы определяем как неотложные приоритеты подготовку страны к обороне и развитие национальной экономики. Оба направления одинаково важны.
Как может убедиться наше население, уже несколько месяцев проводится комплекс мер в интересах усиления боеспособности и боеготовности Революционных Вооруженных Сил и всей оборонной системы страны на основе стратегической концепции всенародной войны, что подтверждает Конституция Республики, которую мы только что провозгласили.
В то же время принят ряд решений по регулированию работы нашей экономики с тем, чтобы оказать сопротивление и одержать победу над новыми препятствиями, которые нам навязывает ужесточение экономического и финансового окружения, не отказываясь от уже выполняемых программ развития.
Для этого необходимо, чтобы мы были в готовности и сознавали, что сталкиваемся с дополнительными трудностями и что ситуация может еще ухудшиться в ближайшие месяцы. Речь не идет о возвращении к острой фазе Особого периода 90-х годов прошлого века; сегодня другая панорама в плане диверсификации экономики, но мы должны всегда быть готовы к худшему варианту.
Надо удвоить усилия, чтобы увеличить национальное производство, особенно продовольствия; пересмотреть все расходы, чтобы устранить не вполне необходимые; повысить эффективность использования энергоносителей, особенно горючего, в том числе покончить с имеющимися хищениями и усвоить экономию как твердую линию поведения руководителей, от национального до низового уровня, и вообще соотечественников.
За 60 лет, прожитых перед лицом агрессий и угроз, мы, кубинцы, показали железную волю к сопротивлению и победе над самыми трудными обстоятельствами. Несмотря на свою огромную мощь, империализм не обладает способностью сломить достоинство единого народа, гордого своей историей и свободой, завоеванной ценой стольких жертв. Куба уже показала: это действительно было возможно, это действительно возможно и всегда будет возможно – сопротивляться, бороться и достигать победы (Аплодисменты). Другой альтернативы не существует.
Вот пока и все.
Большое спасибо.
https://prometej.info/my-ne-otkazhemsya-ni-ot-odnogo-iz-nashih-principov/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4944252.html