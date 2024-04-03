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К 100-летию со дня основания Государственного академического русского оркестра им. Андреева (1988)

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Праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня основания Государственного академического русского оркестра им. Василия Андреева. Художественный руководитель и дирижер Дмитрий Хохлов.
Запись по трансляции из Концертного зала Ленинградской филармонии им. Д. Шостаковича.

Главная редакция народного творчества 1988

#ОркестрНародныхИнструментов #концерт

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gO5Ag_BHNXY
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