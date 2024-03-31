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Рыбные битвы. В России спущен на воду СУПЕРтраулер

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В пятницу на «Северной верфи» спущен на воду большой рыболовный траулер «Капитан Абакумов» проекта 170701. Это настоящая современная плавучая фабрика с безотходным производством, которая позволяет производить продукцию прямо на борту. Тем временем Россия запретила Великобритании вести рыбную ловлю в Баренцевом море и готовит аналогичные запреты для других недружественных режимов. О «рыбных битвах современности», судостроении, а также о новой истории спасения расскажем, как обычно, после краткой сводки позитивных новостей.

Комментарий редакции

Основные тезисы выпуска:

1. В России активно развивается судостроение, в том числе строятся новые рыболовные траулеры-процессоры.
2. Россия запретила Великобритании вести рыбную ловлю в Баренцевом море и готовит аналогичные запреты для других недружественных режимов.
3. Российская рыбная промышленность показывает рекордные показатели добычи и оборота, но цены на рыбу остаются высокими для потребителей.
4. Для снижения цен на рыбу реализуется программа инвестиционных квот, строятся новые суда и перерабатывающие заводы, планируется развитие логистической инфраструктуры.
5. Принято решение о развитии судостроительной отрасли на Дальнем Востоке, ближе к новому мировому центру судостроения в Азии и рыбным промыслам.
6. Рассказывается история о подвиге 13-летнего мальчика, спасшего пожилую пару из горящего дома.

Вывод:
Выпуск освещает важные события в развитии российского судостроения, рыбной промышленности и усилия по обеспечению продовольственной безопасности страны. Несмотря на сложности, Россия наращивает производство рыболовных судов и перерабатывающих мощностей, принимает меры по защите своих интересов в водах Баренцева моря. Развитие судостроительной отрасли на Дальнем Востоке рассматривается как стратегическое направление. Также в выпуске приводится пример мужества и самоотверженности российского подростка.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wUdTHf6S-gI
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