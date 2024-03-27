В ненависти к России воспитывают учебники истории всех бывших республик Советского Союза (исключение – Белоруссия)

Пост Александра Дюкова, приведенный выше, о том, как преподают историю в российско-таджикских школах (финансируемых из бюджета РФ) буквально «разлетелся» по социальным сетям. Возмущению таджикской неблагодарностью (это еще мягко сказано) нет предела.

Поэтому считаю необходимым внести уточнение. Во всех бывших республиках СССР присоединение к России трактуется, как национальная трагедия. Даже в тех, чьи титульные народы сами добивались принятия под руку русского царя (казахи, грузины, молдаване). Затем, как подобает, период русского колониализма, советского угнетения и национально-освободительной борьбы. Крах СССР – обретение свободы, воплощение в жизнь многовековой мечты народа (имярек), победа в национально-освободительной борьбе.

В этом плане нет никакой принципиальной разницы в трактовках совместного с Россией/СССР периода истории в учебниках республик, ставших членами НАТО и ОДКБ. Разница лишь в нюансах и степени ненависти к России/СССР.

На Украине после прихода к власти Януковича министр просвещения г-н Табачник прямо признал, что с момента обретения «незалежности» курс истории строился на концепции многовековой национально-освободительной борьбы украинского народа против русского колониализма, и пообещал создать новые учебники, в которых будет говориться о совместном созидании России/СССР русским и украинским народами. Переворот 2014 года поставил крест на этих намерениях. Сейчас в ВСУ сражаются как раз поколения украинцев, со школьной скамьи приученных видеть в России заклятого врага своего народа.

Единственное исключение в этом «историческом» консенсусе бывших советских республик – Белоруссия. Точнее было два исключения – Армения и Белоруссия. Но господин Пашинян очевидно намерен с таким исключением покончить. При этом не надо забывать, что если бы в 2020 году удалось в результате государственного переворота свергнуть Александра Лукашенко то, не было бы уже и белорусского исключения.

И последнее. Проблему, порожденную разрушением СССР, не стоит упрощать. Как там в басне Крылова - "Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?". Разве в Российской Федерации не появились учебники истории, очерняющие и имперский и советский периоды истории, или только советский? Появились. Да, они не были, как в других бывших республиках, монополистами. Но они были. Ситуация с учебниками зашла так далеко, что Президенту пришлось ставить вопрос о наведении порядка в школьном преподавании истории России, о создании единой линейки учебников. Показательно, что только в 2023 году удалось начать практическую реализацию президентских поручений. Сопротивление и саботаж антирусского прозападного лобби было не так-то легко сломить. И это в России, а не в Таджикистане или Эстонии.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Во всех бывших республиках СССР присоединение к России трактуется как национальная трагедия, период русского колониализма и советского угнетения.

2. Крах СССР представляется как обретение свободы и победа в национально-освободительной борьбе против России/СССР.

3. На Украине после Евромайдана 2014 года усилилась антироссийская риторика в преподавании истории.

4. Единственным исключением является Белоруссия, где не наблюдается очернения совместного исторического пути с Россией.

5. В РФ также появились учебники, очерняющие имперский и советский периоды истории, но они не были монополистами.

6. Президент РФ был вынужден ставить вопрос о наведении порядка в преподавании истории России и создании единой линейки учебников.

Вывод:

В большинстве бывших советских республик в учебниках истории культивируется негативный образ России как колониальной державы и угнетателя национальных свобод. Это способствует формированию антироссийских настроений среди молодежи. Исключением является Белоруссия. Однако и в самой России присутствовали учебники с искаженным взглядом на историю, что вызвало необходимость наведения порядка в преподавании истории и создания единой концепции учебников.

Важно отметить, что распространение антироссийской трактовки истории в бывших советских республиках не было стихийным процессом, а представляло собой целенаправленную политику, проводимую при поддержке Запада. После крушения СССР западные фонды, такие как фонд Сороса, вкладывали значительные средства в систему образования этих стран, культивируя среди молодежи ненависть к России и идеи национальной исключительности малых народов. Таким образом преследовалась цель не допустить воссоединения бывших республик с Россией. Аналогичные процессы наблюдались и в самой России, где определенные силы пытались внедрить антироссийскую повестку в преподавание истории.

Перед Россией стоит большая работа по очищению информационного пространства от этих деструктивных влияний, а также борьбе с деятельностью зарубежных фондов, направленной на разжигание межнациональной розни и русофобии на постсоветском пространстве. Необходимо сформировать объективную концепцию преподавания истории, основанную на принципах правды и уважения к общему наследию народов бывшего СССР.