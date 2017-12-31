Предновогодний аттракцион неслыханной щедрости. (или почему в 2018 году будут массово гореть архивы)

Как было известно заранее, а Борис Джонсон подтвердил на встрече, решение королевы неизменно и с 01.01.2018 управляющая компания РФ приказала долго жить («Российская Федерация» Б. Ельцина, учрежденная в США). Вместо нее сохранилась и пока действует параллельгная структура – торговая компания «правительство России/Российской Федерации», под руководством того же самого Д. А. Медведева, но это не одно и тоже. Как правораспорядитель «РСФСР» «правительство России» может управлять финансовыми активами, но не может управлять территорией, хотя, вероятно, в самое ближайшее время ее полномочия будут расширены. В любом случае — она будет управлять финансами до 31.12.2022 года, пока баланс не закроется по 100-летнему сроку, и российскому царству перейдут все права на ВСЁ от СССР, если мы, конечно, СССР до этого момента не восстановим.

Последствия реорганизации юридического лица видны невооруженным глазом, но документы, прямо это подтверждающие, пока найти довольно трудно. Как доказать доверчивым согражданам, что страны в которой мы все проживали больше нет? Дежа вю: декабрь, год 1991. Вполне осознанно пытаюсь включиться во всеобщий предпраздничный ажиотаж, краем глаза выхватывая из новостных выпусков бодрые репортажи о достигнутых в декабре 2017 г. успехах, но…

Утром мажу бутерброд –

Сразу мысль: а как народ?

И икра не лезет в горло,

И компот не льется в рот!

Ночью встану у окна

И стою всю ночь без сна –

Все волнуюсь об Расее,

Как там, бедная, она?

(В. Филатов «Сказ про Федота-стрельца.»)

Факты-вещь упрямая. После ультиматума Елизаветы II, переданного Борисом Джонсоном во время его визита в Москву,

К нам на утренний рассол

Прибыл аглицкий посол,

собрался внеочередной сходняк президентов стран-членов СНГ в Ново-Огарево.

http://pravosudija.net/article/ilya-bronskiy-process-vosstanovleniya-sssr-zapushchen-neformalnaya-vstrecha-glav-gosudarstv

(Президенты девяти бывших республик СССР, если считать вместе с Россией, президент Туркменистана не прилетел, так как «по телефону обсудил все вопросы с Путиным», итого — десять. За вычетом бывшей Украины, (которая была представлена на встрече лишь частично — в виде Крыма) и Грузии, (опять же, Абхазия и Южная Осетия мысленно с нами), а также переметнувшихся на «темную сторону» республик бывшей советской Прибалтики — все в сборе.)

«Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор. … – открыл В. В. Путин неформальную встречу глав стран-участниц Содружества Независимых Государств в Ново-Огарево…

Уж не знаю, объявил им В. В. Путин, что юр. лица «РФ» больше нет, закрыты бюджет и баланс, а ЦБ тихонечко переучрежден в г. Москве еще в марте 2017г. сроком на три года, как обычное юр. лицо? Правда, учредителями нового ЦБ пока еще не внесен взнос в уставной фонд…

Чтоб худого про царя

Не болтал народ зазря,

Действуй строго по закону,

То бишь действуй… втихаря.

Видимо, после проведения ревизии должен быть подписан акт приемки-передачи «РФ» к «РСФСР», но ее органов управления нет, как и других управляющих структур от ее имени, значит, видимо, функции управления примет на себя его торговая компания «правительство России/Российской Федерации» Д. А. Медведева. Ну что, очень удобно, он во всех трех — директор, а по совместительству и председатель правящей партии «Единая Россия».

Уж не поэтому ли В. В. Путин идет на выборы самовыдвиженцем? Кстати, «агитаторы» от «Единой России» только что подставили кандидата «от партии власти», разместив на официальном канале партии предвыборный ролик, нарушающий требования законов к предвыборным агитационным материалам, за что немедленно уцепилась кандидат Ксюшадь:

http://www.newsru.com/russia/30dec2017/devochka.html

Собчак пожаловалась в ЦИК на агитационный ролик “Единой России” о Путине с маленькой девочкой и Дедом Морозом, которого та просит, чтобы Владимир Владимирович остался президентом России. В штабе Собчак говорят, что ролик нарушает целый ряд статей законов о выборах. Видео оперативно удалилис официального канала партии в YouTube. В ролике маленькая девочка просила Деда Мороза сделать Путина президентом России. Тот отвечал, что получает много таких просьб. В штабе Собчак от ЦИКа и Генпрокуратуры требуют “установить, является ли размещенный на видеоканале партии “Единая Россия” ролик агитационным материалом, с последующим обращением в органы внутренних дел (полиции) для привлечения виновных к административной ответственности и пресечению административного правонарушения и незаконной агитационной деятельности”. Юристы Собчак утверждают, что ролик “нарушает сразу несколько законов: федеральный закон “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ” и “О выборах президента РФ”, а также содержит “признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.11 Кодекса об административных правонарушениях”. Данная статья КоАП устанавливает наказание за привлечение к предвыборной агитации несовершеннолетних. Также штаб Собчак просит прокуратуру “провести проверку действий непосредственных организаторов и исполнителей по привлечению к предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет на день голосования, изготовления, демонстрации агитационных материалов с использованием изображений и высказываний таких лиц в агитационных материалах”. В ЦИКе РИА “Новости”заявили, что ролик не видели и готовы рассмотреть жалобу кандидата Собчак. “Единая Россия” на съезде приняла решение поддержать на выборах Путина, который баллотируется на новый срок в качестве самовыдвиженца. Он уже подал документы в ЦИК, после чего комиссия разрешила ему открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей. Выборы пройдут 18 марта

Или это было разыграно на два паса? Не идиоты же работают в подчинении у Дмитрия Анатольевича! Не верю я в случайные совпадения…

Ты у нас такой дурак

По субботам али как?

Нешто я должон министру

Объяснять такой пустяк?

(Л. Филатов.)

«Дурак» Медведев, или только руководит дураками, – это лишь оценочное мнение, а вот исторический факт в том, что «Единая Россия» подыграла основному противнику В. Путина — П. Грудинину. В этом смысле выдвижение П. Грудинина коммунистами не должно запутать внимательных наблюдателей. Геннадий Андреевич Зюганов еще в 1996 году помог Ельцину захватить власть, «слив» победу коммунистов на выборах, за что лично для себя и получил статус несменяемого «лидера коммунистов». Теперь супостатам вновь потребовались его услуги, вот от его партии и выдвинули очередную картонную дурилку под вывеской «директора совхоза», хоть совхозов и не существует, но народ, подталкиваемый популярными телеведущими радостно на этот обман «повёлся». Что поделать, в этом выборном сезоне особенно хорошо продается советская символика.

Грудинин отвечает главному требованию к кандидатам в президенты — против него имеется надежный компромат, – злые языки болтают, что бывший директор совхоза, взял в управление земельные паи на 20 000 га., а потом внес их в качестве уставного капитала в свой ЗАО, «забыв» испросить согласие большинства владельцев. Пострадавшие подали против него иски (Говорят, в суды обратились 400 человек. Письма от пострадавших поступили и в АП, но жалобы лишь укрепили позиции кандидата). Неприкосновенность ему не помешает, он и ранее «ходил во власть», правда не от коммунистов, а по спискам «Единой России», так надежнее. (в 2007-2011 годах был депутатом Московской областной думы).

Сейчас, по слухам, его готовят как вариант “технического президента” в связи с ликвидацией РФ и возвратом СССР на период до октября декабря 2018 г. Единый кандидат от «нерушимого блока коммунистов и «Единой России»» вовсе не Путин, а скорее Грудинин, так что подлянка Путину с предвыборным роликом от партии власти далеко не последняя.

Теперь о признаках реорганизации юр. лица «РФ», выдаваемых за «подарки президента» народу к выборам.

Нижняя палата, где большинство у «Единой России», Совет Федерации и примкнувший к ним президент «простили» россиянам задолженности по налоговым платежам, штрафам и пенни, возникшим до 1 января 2015 года.

https://russian.rt.com/business/news/465899-putin-zakon-nalogi

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, содержащий нормы, направленные на освобождение граждан от земельного налога с участков до шести соток и списание их долгов по имущественным налогам. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале правовой информации. 26 декабря Совет Федерации одобрилзакон, согласно которому физлицам будет списана задолженность по имущественным налогам на 1 января 2015 года. Данный закон направлен на реализацию инициатив Путина об освобождении граждан от земельного налога с участков до шести соток и о списании долгов по имущественным налогам.

А чего их не «простить», если трехгодичный срок исковой давности на исходе, а у юр. лица «РФ» закрыт бюджет и сведен баланс? Не просроченные на 1 января 2018 года права требования от РФ перейдут в управление торговой компании РСФСР/СССР, зарегистрированной в Лондон-сити, которая будет действовать до 30.12.2022 года, пока будет существовать баланс СССР.

Итак, главный президентский, а точнее правительственный «подарок», частично перешел в категорию безнадежных долгов. Предоставление налоговой льготы пенсионерам по земельному налогу на шесть соток, по сути своей носит временный характер и призвано снизить социальное напряжение, возникшее с введением расчета земельного налога от кадастровой стоимости. Стоимость эта сильно завышена, зачастую взята с потолка или из газетных объявлений, в результате чего земельный налог в одночасье вырос в сотни раз и стал нашим нищим пенсионерам просто не по карману.

Таким образом, то, что при СССР люди получили бесплатно, правительство РФ через повышение налогов и мизерные пенсии фактически отнимает. Спешно установленная «льгота» позволит сохранить этот грабительский налог для остальных счастливых владельцев шести соток в полном объеме, и продолжить начисление по заведомо завышенной кадастровой стоимости, которую еще и чрезвычайно сложно и дорого оспаривать в судах. Наследникам сегодняшних пенсионеров пенсионный возраст, скорее всего повысят, так что до получения льготы по налогообложению на унаследованные шесть соток можно и не дожить, как и до мизерной пенсии.

С 1-го января для населения фактически отменяются римские/ватиканские налоги — НДС и подоходный налог, о чем принято решение населению не сообщать. Дело в том, что раньше правительство от имени РФ распоряжалось активами СССР и осуществляло выплаты гражданам СССР, отчасти по этой причине у либералов или акул капитализма, кому как больше нравится, не было возможности повысить пенсионный возраст. Но пенсионные выплаты и зарплаты бюджетникам сильно занижались, разница от 7 до 19 трлн. Банально уворовывалась, и переводилась на счета РФ зарегистрированной в Нью-Йорке. (Это у них американцы «по беспределу» отобрали дипломатическую собственность СССР. На самом деле отобрали не по беспределу, а совершенно законно.) Теперь контору «РФ» в Нью-Йорке прихлопнула Елизавета II. Вот и нашлись у правительства деньги на выплаты.

Знаете, зрелищем смерти, печали

Детское сердце грешно возмущать.

Вы бы ребенку теперь показали

Светлую сторону… — IV ‎«Рад показать! Слушай, мой милый: труды роковые

Кончены — немец уж рельсы кладет.

Мертвые в землю зарыты; больные

Скрыты в землянках; рабочий народ



Тесной гурьбой у конторы собрался…

Крепко затылки чесали они:

Каждый подрядчику должен остался,

Стали в копейку прогульные дни!



Всё заносили десятники в книжку —

Брал ли на баню, лежал ли больной:

„Может, и есть тут теперича лишку,

Да вот поди ты!..“ Махнули рукой…



В синем кафтане — почтенный лабазник,

Толстый, присадистый, красный, как медь,

Едет подрядчик по линии в праздник,

Едет работы свои посмотреть.



Праздный народ расступается чинно…

Пот отирает купчина с лица

И говорит, подбоченясь картинно:

„Ладно… нешто… молодца!.. молодца!..



С богом, теперь по домам, — проздравляю!

(Шапки долой — коли я говорю!)

Бочку рабочим вина выставляю

И — недоимку дарю!..“



Кто-то „ура“ закричал. Подхватили

Громче, дружнее, протяжнее… Глядь:

С песней десятники бочку катили…

Тут и ленивый не мог устоять!



Выпряг народ лошадей — и купчину

С криком „ура!“ по дороге помчал…

Кажется, трудно отрадней картину

Нарисовать, генерал?..»

(Н. Некрасов «Железная дорога» 1864.)

За выплаты «РФ» отвечал лично Д. А. Медведев, так что это он нас «облагодетельствовал», а вовсе не В. Путин. Кстати, принятие закона о ежемесячных выплатах на каждого ребенка тоже будет профинансировано из «защечных мешков» правительства.

https://russian.rt.com/russia/news/465668-putin-deti-zakon

Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении первенца и второго ребёнка. Об этом говорится на официальном сайте правовой информации. «Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка… имеют граждане России, постоянно проживающие на территории России», — говоритсяв тексте закона. 21 декабря Госдума приняла в третьем чтении данный законопроект. Совет Федерации 26 декабря одобрил принятый Госдумой документ.

А говорил «денег нет»! Как аудит начался, так и деньги на выплаты матерям сразу нашлись…

Выплатив матерям деньги, немедленно нашли и резервы для экономии бюджетных средств.

Устами Жириновского было озвучено предложение, поступившее в АП о необходимости объединения и укрупнения регионов, соответственно, сокращение госаппарата.

https://philologist.livejournal.com/9923452.html

Лидер ЛДПР и кандидат на пост президента РФ Владимир Жириновский предложил укрупнить территориальное устройство в России, создав 30 губерний вместо 85 субъектов РФ. “Мы хотим укрупнить регионы. Вместо 85 субъектов мы хотим, чтобы было 30 губерний, каждая с населением примерно пять миллионов человек”, – заявилон в интервью ТАСС. По словам Жириновского, “образованы эти губернии должны быть без национального принципа путем присоединения малых регионов к соседним крупным”. “А новые границы должны быть проведены только по административно-территориальному принципу, никаких национальных регионов”, – добавил лидер либерал-демократов.

Можно сказать, что это будет действенная превентивная мера против любителей разыгрывать в регионах сепаратистскую «национальную карту», как местных, так и иностранных.

Проблема «самостоятельности» регионов плотно пересекается с еще одной, затронутой на заседании президиума госсовета, – перекредитованностью регионов.

https://iz.ru/649287/2017-09-22/putin-prizval-razobratsia-s-zakreditovannostiu-biudzhetov-regionov

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость освобождения бюджетов регионов от закредитованности. Об этом российский лидер заявил на заседании президиума Госсовета. «С 1 января 2018 года — прошу на это обратить внимание всех коллег из регионов — мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, рассчитанную как минимум на семь лет», — сказал Путин, отметив, что для некоторых регионов программа может быть рассчитана на 12 лет.

По словам президента, расчистить региональные финансы необходимо, чтобы бюджеты развивались, а не тратили ресурсы на выплачивание кредитов. «Нам нужно расчистить региональные финансы с тем, чтобы они приобрели новое качество, которое позволяло бы делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюджетами выплачивания процентов по кредитам. Сейчас на погашение долгов уходит порядка 31% собственных доходов субъектов Федерации», — подчеркнул глава государства.

Проблема «закредитованности регионов» зачастую тесно связана с проблемой коррупции. Схема выглядела так — руководство региона, получив бюджетные деньги, размещает средства на счетах «дружественного» с руководством региона коммерческого банка, исправно получая небольшие проценты региону и откаты себе любимому. Но бюджетные деньги выделяются на осуществление определенных программ, за невыполнение которых центр может и наказать нерадивого главу региона. Чтобы регион все же работал, регион берет кредит в коммерческом банке под гораздо больший процент, и на заемные средства выполняет намеченную программу. Разницу между процентами по вкладу и процентами по кредиту гасит из доходов региона. Как говорилось на госсовете, через отработанные способы честного отъема денег, из бюджетов некоторых регионов утекало до 31% собственных доходов региона! Схема действует с незапамятных времен, но только теперь ей решено положить конец. Лучше поздно, чем никогда… Опять же — аудит.

https://philologist.livejournal.com/9923452.html

Последние перестановки полпредов президента в Северо-Западном и Центральном федеральном округах и намечающаяся реформа этого института (в одном из ее вариантов предлагается наделить всех полпредов статусом заместителей председателя правительства РФ) может указывать и на направление, где, вероятно, планируется укрупнение регионов. Это северо-западная и центральная Россия, исконно русские, но малонаселенные депрессивные и абсолютно бесправные области.

Не такие уж мы и бесправные, как нам внушают. Мы все имеем права требования именно как граждане СССР, будь то пенсии, социальные выплаты и прочие блага. Доказать наличие своего гражданства мы может только старыми советскими документами — паспортами СССР, свидетельствами о рождении, выданными СССР, и др. Паспорта СССР были организованно изъяты и вывезены в США через питерский порт контейнерами, операция по вывозу продолжалась три месяца, обеспечивали ее Грызлов и Путин.

У граждан СССР остались только свидетельства о рождении, выданные еще советскими ЗАГСами. Документальное подтверждение гражданства СССР совсем не радует британскую королеву, – зачем ей лишние претенденты на наследие СССР.

И вдруг, как будто ожогом, рот скривило господину. Это господин чиновник берет мою краснокожую паспортину. Берет - как бомбу, берет - как ежа, как бритву обоюдоострую, берет, как гремучую в 20 жал змею двухметроворостую. Моргнул многозначаще глаз носильщика, хоть вещи снесет задаром вам. Жандарм вопросительно смотрит на сыщика, сыщик на жандарма. С каким наслажденьем жандармской кастой я был бы исхлестан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт.

Работа на нужном направлении закипела… В процедуру взаимодействия граждан с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления Правительством Российской Федерации внедрен посредник, – МФЦ, которому с декабря 2017 года переданы полномочия по регистрации актов гражданского состояния, в том числе — рождения и смерти. Разумеется, исключительно «ради удобства граждан» и в целях «борьбы с коррупцией», хотя, в целях борьбы с коррупцией должно было бы застрелиться в полном составе руководство ЦБ РФ и так называемый «экономический блок правительства».

Но «борьба с коррупцией» почему-то развернулась там, где коррупции отродясь не бывало, очереди были, но коррупцию до учреждения управляющей структуры РФ в органах ЗАГСа, паспортных столах и проч. я что-то не припомню.

По бюрократической логике, параллельно с созданием дублирующей структуры произойдет урезание финансирования архивов, и как следствие снижения зарплат их сотрудникам. Архивы, скорее всего, будут сначала соединены -укрупнены, потом расхищены, а потом, возможно и сожжены или утрачены какими-либо другими способами…

В общем, тем, кто потерял старые советские документы, советую запастись архивными справками, пока не поздно. Если кто забыл, юридические двойники крупнейших российских корпораций недавно обнаружились в Лондоне, но после скандала их пришлось закрыть.

Так что — британские жулики не лучше наших, когда дело доходит до денег.

Юр. лицом является только одно подразделение МФЦ на один субъект РФ, которое заключило соглашение о сотрудничестве с госорганами, какой статус, права и ответственность у «рядовых» МФЦ — не ясно. (Мы все выясним, когда массово начнем обращаться в суды против РФ-РСФСР, например, в связи с повышением пенсионного возраста, или в связи с полным прекращением социальных выплат на всей территории бывшего СССР…)

Право на управление финансовыми активами, которое есть у РСФСР, далеко не тоже самое, что право управление территорией, которым обладала не действующая с завтрашнего дня РФ, поэтому права на идентификацию личности спешат передать банкам:

https://pandoraopen.ru/2017-12-22/biometricheskaya-diversiya-gosduma-sdaet-bankam-lichnye-dannye-grazhdan-i-samu-vozmozhnost-polucheniya-gosuslug/



…В переводе на человеческий язык это означает что все «клиенты банков»–т.е. все граждане РФ, кто хоть раз по любому поводу имел дело с любым банком, должен пройти процедуру сбора «биометрических персональных данных»–т.е. фотографирование и, возможно, сдачу отпечатков пальцев. Данные сведения банк передаст в специально созданную федеральную базу данных (ЕСИА) –к которой будут подключены как органы власти всех уровней так и банки. В дальнейшем (если быть точным— через 180 дней после вступления законопроекта в силу), любой орган власти, куда гражданин обратится за госуслугой, или банк сможет идентифицировать гражданина, сверившись с ЕСИА. На первый взгляд, казалось бы, очень удобно: не надо лишний раз доказывать что ты не трамвай. Но это только на первый взгляд. На самом деле банк, после принятия законопроекта №1527752-7, без всей этой биометрии просто откажется вас обслуживать –в том числе принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги и перечислять зарплату. Несмотря на то что в ФЗ-210 прямо прописана возможность получения госуслуг в традиционной, неэлектронной форме. Но это еще не все. В перспективе банк и орган, управляющий ЕСИА (на эту роль претендует Ростелеком), получат неограниченную власть над человеком—причем сам гражданин не сможет никак повлиять на этот процесс: с согласия гражданина планируется осуществлять только первоначальный ввод информации в систему, возможность отзыва согласия с последующим удалением личных данных в тексте не предусмотрена, нет оговорки об информированном согласии и в случаях последующего использования системы, в том числе, в целях идентификации (в банкоматах, при консультации с сотрудниками банка, при работе с мобильными банковскими приложениями). Многолетняя практика внедрения электронных технологий – в том числе, истребования подписать согласие на обработку персональных данных при получении той или иной помощи, выполнении гособязательств (медпомощи в больнице, поликлинике, устройстве ребенка в детсад, школу), – свидетельствует о его добровольно-принудительном характере. Достаточно вспомнить толкование государственных органов подпункта «в» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601, согласно которому к 2018 году не менее 70% россиян должны использовать ЕСИА.



Но это еще не все. Во время рассмотрения данного законопроекта в Думе во II чтении 15 декабря с.г. авторы законопроекта пошли на подмену смысла, распространив биометрическую идентификацию не только на банковскую сферу, но и на госуслуги, пенсионное обеспечение, различные виды страхования и др. Неслучайно недавно ряд федеральных СМИ как бы невзначай выкинули новость о скорой отмене паспортов и замене их электронной идентификацией на основе биометрии. А ранее о том же самом говорил глава Сбербанка Герман Греф, который еще год назад просто уведомил всех нас о скором отказе от пластиковых карт и переводе Сбербанка на анализ биометрии клиентов (ряд отделений уже имеют такую систему).

Банки (с иностранными владельцами) претендуют на право выдавать гражданам РФ паспорта, ведь РФ утратит это право с 1 января 2018 года, а РСФСР его пока еще юридически не восстановила…

Вот тут я и возвращаюсь к тому, с чего начала сегодняшний пост — к внеочередной встрече президентов стран СНГ. Не видно радости на лицах:

Управление территорией бывшего СССР с 01 января 2018 года берет на себя Елизавета II, так как ликвидируется РФ с офисом в Нью-Йорке (продолжатель РСФСР 1918-1922 годов Л. Троцкого) и она автоматически становится гарантом прав целостности СССР в границах 1952 года, а также, как младший суверен Русского царства по договору с Иваном Грозным. (Чарльз/Уильям/Гарри/Майкл Кентский — претенденты и возможные регенты на Русское царство по линии рюриковичей…) Что-то не вижу на фото радости на лицах президентов! Видимо от осознания сего факта.

Объявит ли президент в новогоднем обращении о необходимости восстановления СССР?

В сложившейся ситуации единственный выход в правовом поле для государств бывшего постсоветского пространства — в восстановлении структуры органов управления СССР. А подачки от внешнего управления в виде «налоговых льгот» — это мелко для настоящего советского человека.

Всех поздравляю с Новым годом!