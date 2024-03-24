Сразу же после теракта в "Крокусе" социальные сети накрыло информационное цунами. Сколько версий, догадок, эмоций и репостов чужих сообщений. Казалось бы, все вполне естественно и безобидно: потрясенные случившимся люди выплескивали в сети свои чувства, пытались найти ответы, на мучающие их вопросы. Иного и нельзя было ожидать. Происходило то, что прогнозируемо должно было происходить в социальных сетях цифрового общества.

Однако именно это и было нужно организаторам теракта.

Теракты с массовым убийством людей никогда не организуют ради убийства (в отличие от терактов против конкретных личностей). Массовое убийство – лишь средство воздействия на общество, способ его провоцирования на действия и реакции, необходимые организаторам и заказчикам теракта.

Информационный удар по обществу – это обязательная составная часть теракта. Мощь и направленность поднятой массовым убийством информационной волны имеют для организаторов и заказчиков теракта даже большее значение, чем количество убитых мирных граждан. Первый акт теракта (массовое убийство) без второго акта (информационной атаки) абсолютно бессмыслен.

Представьте невероятную в действительности ситуацию: теракт с огромным количеством жертв в полном информационном вакууме. Очевидно, что такой теракт будет абсолютно бесполезен для заказчиков, и они сами оторвут головы его организаторам за бесцельно истраченные ресурсы.

В реальности, конечно, полностью оградить общество от информационного удара после теракта невозможно. Но власть обязана минимизировать этот удар, не позволить неизбежной информационной волне перерасти в разрушительное цунами, движущееся в нужном для организаторов и заказчиков теракта направлении. Это такая же важная часть контртеррористической деятельности, как и борьба с непосредственными исполнителями терактов.

Теперь давайте с этой точки зрения посмотрим на первый в России теракт с массовым убийством людей в условиях развитого цифрового общества с многомиллионными социальными сетями и целой армией всевозможных блогеров.

На российское общество тут же после теракта из социальных сетей обрушился мощнейший информационный удар. Бесчисленные ЛОМы, движимые по большому счету исключительно стремлением выпятить свое «я», набрать побольше лайков и не потерять подписчиков из-за молчания по горящей теме, бросились выдвигать свои версии, опровергать чужие, репостить все, что под руку попадется. Поднялась даже не информационная волна – цунами.

В этих условиях, которые несомненно заранее просчитывались организаторами терактов, создалась крайне благоприятная ситуация, для вброса нужных им идей, для провоцирования необходимых реакций и действий.

Фактически любители информационного самовыражения оказались бесплатными добровольными пособниками террористов. Сами того не понимая, работали на организаторов теракта. Непреднамеренно. Но непреднамеренное соучастие в теракте (в его второй, информационной части) – это соучастие в теракте и никакой иной квалификации не подлежит.

Да, спровоцировать погромы, межнациональные и межконфессиональные столкновения организаторам теракта не удалось. Во многом благодаря на редкость эффективным действиям федеральных телеканалов – оперативная и массированная подача достоверной информации с места трагедии и от специальных служб, своевременное четкое и ясное обозначение вероятных заказчиков и организаторов.

Однако мы не знаем какие ментальные мины организаторам теракта удалось заложить и когда, и как они попробуют их активировать. А в том, что такие мины в хаосе информационного цунами были заложены, сомневаться не приходится.

Поэтому уже сейчас необходимо начинать выработку мер противодействия информационной составляющей терактов в условиях цифрового общества с многомиллионными социальными сетями и мессенджерами. Мер, которые не позволят любителям «красного словца» становиться крайне опасными для общества и государства пешками в руках организаторов терактов.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Информационный удар по обществу является обязательной частью теракта, имея для организаторов даже большее значение, чем само массовое убийство.

2. Социальные сети и блогеры, распространяя версии и слухи после теракта, фактически работают на руку террористам, провоцируя нужные им реакции.

3. Власти обязаны минимизировать информационный удар после теракта, не позволяя волне распространяться в выгодном для террористов направлении.

4. В случае с терактом в "Крокусе" массовое распространение информации в соцсетях создало благоприятную ситуацию для вброса нужных террористам идей.

5. Необходима выработка мер противодействия информационной составляющей терактов в условиях цифрового общества.

Вывод: Автор указывает на огромную роль информационного воздействия после теракта и опасность неконтролируемого распространения информации через соцсети, которым могут воспользоваться террористы. Предлагается ввести меры для борьбы с этой угрозой в цифровую эпоху.