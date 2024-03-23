Подлинная история Исуса Христа хранится в подвалах Ватикана
Михаил Полторанин, бывший вице-премьер Правительства России, журналист:
«Подлинная история Исуса Христа хранится в подвалах Ватикана…»
СПОРНОЕ МНЕНИЕ
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. В Ватикане хранятся древние документы и книги, раскрывающие истинную историю христианства и происхождение человечества.
2. Согласно этим документам, Иисус Христос был обычным человеком, а не сыном Божьим. Религия христианства была создана искусственно на основе более древних религий и текстов.
3. Ватикан собирал и уничтожал книги и документы, противоречащие официальной доктрине церкви, чтобы удержать власть над народами.
4. Религии использовались как инструмент управления и подавления народов правящими элитами.
5. Существуют свидетельства о внеземном происхождении человечества от "инопланетных колонистов".
6. Библейские тексты и многие исторические события были переписаны и искажены для утверждения определенной идеологии.
Вывод: Беседа ставит под сомнение официальную историю и положения основных мировых религий. Утверждается, что в Ватикане скрываются древние знания о истинном происхождении человечества и религий, которые были искажены правящими элитами в целях управления народами.