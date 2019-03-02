Тараканьи бега Екатерины Великой.

Таракан лежит на печке -

Там теплей, чем на крылечке.

Лапки свесил он с печи

И лежит себе, молчит.

Мило улыбается,

Хочет всем понравиться.

Хочет быть домашним зверем,

Но сказать он не умеет.

Лапками подпёр мордашку,

До чего ж хорош, милашка!



Амелина А.



Среди множества загадок русской истории, есть одна, которая не дает мне покоя много лет. Причем зная многие тайны романовского двора, о которых я рассказывал в иных миниатюрах, я всегда относился скептически к официальной «великоекатерининской» версии тех событий, канувших в Лету. Зная за Романовыми делишки, похлеще описываемых далее событий, я тем не менее, склонялся к официальной версии, не смотря на массовые фальсификации русской истории во времена правления немки Софии-Шарлотты, ставшей в романовской России Екатериной Великой. Сегодня мне ясна роль этой императрицы и причины ее появления на троне. Я писал, что Като, это племянница Петра Великого. Вот только не Петра Первого, а именно Великого – человека из Анхальтского дома, подмененного на Петра Романова, судьба которого оказалась скрыта под уделом узника Бастилии и Буаярда во Франции - Железной Маски. В истории правителей России есть только два человека с именем Великий, и оно означает родовое прозвище Анхальтов (пер. великий). То есть Династия Романовых, узурпировавших во времена Великой Смуты власть Рюриков, просуществовала на троне Московии (не России, а Московии, то есть части Руси) всего в виде трех царей. Далее, на троне правили кто угодно, но не Романовы. Династия, которая пошла от Петра Великого, это совершенно новая Династия, которую лишь на короткое время прервали Анна Иоанновна Романова и Анна Леопольдовна, имевшая романовской крови «полстакана на бак бензина».

Тем не менее, последний Романов – Иоанн Посмертный, убитый в правление Като, это последний царь из династии Романовых. Удивительно, но жизни ему сократил Мирович, из хохляцко-польской мелкотравчатой шляхты. Я невольно сравниваю приход поляков и хохлов в Кремль и их роль в Великую Смуту, с тем, как окончил свое несчастное существование шлиссельбургский узник Иванушка, и удивляюсь поворотам судьбы. Что Мирович, что хохлы с поляками, явно принимали косвенное участие в гибели двух династий. Кстати, хочу заметить современным украинцам, что они не хохлы, так что рассчитывать на падение Москвы в очередной раз не стоит. Желающие найдут у меня миниатюру, поясняющую, кто такие хохлы на самом деле.

Все, кто правил после Екатерины, это потомки человека, которого мы зовем Петром Великим. Настоящее имя его Исаак и Исакиевский собор в Питере, с особой любовью и терпением возводимый «Романовыми» в поколениях 4 царей, тому веская улика. Именно Петр заложил первый Исаакий святому, о котором до этого совсем не знали в России. Их всего будет три –последний высится за спиной Медного Всадника, латинская надпись на котором гласит «Следующая за Петром Екатерина – Петро прима Екатерина секунда». Именно так читаются в латыни римские цифры.

Фальсификации Като ужасны по масштабам и наглости. Суворов, ставший Рымницким за победу над ордынским царем, известным ныне как Емельян Пугачев, получил речку Рымник, которой никогда не было в Молдавии, но зато течет и сегодня по Рымницким горам и зовется Уралом (Яиком, а до того Рымником). Одессу основал Дерибас, на месте города Очакова, а самим Очаковым назначили малую крепость в 60 км от настоящего города. Питер превратился в Санкт-Питербург из русского города Орешек, а Орешек переместили в крепость на остров. И наконец, началось уничтожение кремлевских соборов и палат. А причина проста, слишком не совпадали их названия с романовской версией истории, а точнее тех, кого мы ныне зовем Романовыми. На самом деле в 1616 на Русь началось нашествие богоизбранного народа, которое по версии Иеговы, должно закончиться полным подчинением Руси, через 400 лет. Правда Иегова бог хитрый, примерно как МВФ – выполнишь условия, получишь кредит, а не выполнишь – пеняй на себя. Что то мне подсказывает, что завоевание Руси не удалось и хананеи (это русские, названные так иудеями, потому что ими правили ханы) с амореями ( а это русичи, государственно образующий народ Руси, названные так в честь своего Бога-Солнца) решили не сдаваться.

В общем, не зря Михайло свет Васильевич Ломоносов был в опале у Кати. Его видение истории не совпадало с политикой запада, а значит и ставленницы его Екатерине.

Переходя к сути миниатюры, я хочу пояснить, что страшно не люблю когда обижают женщин. Моя профессия воина, рассчитана на совсем иное: баб, стариков и детей не трожь! Убью!

Так вот в истории (ИсТорыЯ) екатерининского правления есть плачущая женщина. Я долго подбирался к этой теме, но с большим трудом, я и мои коллеги по виртуальной оперативно-следственной группе, накопали совсем крохи материала.

Напомню, что я создал в социальной сети группу, состоящую из отставных сыщиков более, чем 100 стран мира, которым предложил расследовать преступления прошлого. Что из этого получилось? Да те самые миниатюры, которые нашли успех у читателя.

Дело оказалось настолько сложным, что даже расследование по Пугачеву проходило легче. Ну, нигде, не могли найти зацепок, все указывало на правоту версии екатерининских следователей! И, тем не менее, мы обнаружили следы истины. Эта миниатюра, расскажет о первой части расследования, потому, что вторую часть заканчивают наши коллеги из Ирана.

Итак, дело «княжны Таракановой»! И сначала, как всегда официальная версия.

Подозреваемая, княжна Екатерина Тараканова принцесса Владимирская (именно так она себя именовала) предположительно родилась в 1745 году. Авантюристка и самозванка выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа Алексея Разумовского от морганатического брака. Доподлинное имя этой женщины неизвестно, что, конечно, очень странно, зная традиционную всесильность российского сыска и желание Екатерины докопаться до истины В разные периоды своей жизни мнимая княжна, называла себя по разному: то девица Фрэнк, то Шейль, то Тремуйль, то Али-Эмете, принцесса Волдомирская с Кавказа , то Азовская принцесса, она же — графиня Пиннеберг и, наконец, — царица Елизавета.

Далее я пересказывать не буду, желающие найдут историю этой женщины, похожую на авантюрный роман. Он действительно увлекателен, но абсолютно не соответствует действительности. Это такая же сказка, что и маркиз Пугачев. Для информации читателю, сообщаю, что Пугачами звали огородное чучело, а маркизами удельных князей Европы. Так вот, Екатерина, грешила еще и изящной словестностью и среди ее пьес для придворного театра, была и такая, в которой, существовал персонаж маркиз Пугачов, то есть князь Чучело. И появился он лет на 15 ранее наступления на Романовых русско-ордынского царя, имевшего столицу в Тобольске. Кто бывал в этом городе, тот знает, что там есть и Кремль и Красная площадь и Китай-город. Все просто, бежавшие за Урал остатки Рюриков, после романовского переворота, строили в Тобольске Новую Москву. Вот с этими остатками и была война между Россией и Русью. Причем остатков было два. Первая война это восстание Астраханской Орды против Московии. Вы его знаете как казацкая война С.Т. Разина. Это, астраханский воевода, а не казак, приютивший у себя потомков Рюрика, с фамилией Черкасские – боковой ветви ромейского царского рода. Восстание Разина, это первая попытка вернуть на трон империи славян Рюриков. Пугачев вторая. Обе неудачные.

Сегодня, любой историк, услужливо вам объяснит, что никаких князей Таракановых на Руси не было. И будет прав. Дело все в том, что екатерининским фальсификаторам, в отношении исторического имени Таракановой не пришлось выдумывать Гришку Отрепьева или маркиза Пугачова. Сама фамилия и былина Руси подсказала выход – заменив одну букву, Романовы создали не очень приятный образ таракана, а заодно затушевали русскую хронологию

Действительно, князей не было, а вот ханы были!

Тут следует заметить, что все русские цари были не только Великими Князьями, но и Великими Ханами, про что так же старательно «забыто» историками.

Ну что, читатель, давай поищем на Древней Руси ханов Тараканов. Вот ты только ищи усатых прусаков, а я попробую поискать Таро-ханов. И найду их в Московском Кремле.

По данным автора исследования о московских храмах «Сорок сороков» Петра Паламарчука, к 1917 году Кремль украшали маковки 31 храма. После революции уничтожили 17 церквей. При изъятии церковных ценностей из кремлевских храмов вывезли пять тонн серебра и почти центнер золота. Кроме церквей, за зубчатой стеной находилось 54 исторических сооружения - Оружейная палата, Малый Николаевский дворец, часовни, памятник Александру II и многое другое.

До XXI века не дожило 26 из этих строений. Современный Кремль и Кремль белокаменный, совсем разные сооружения.

А давайте-ка заглянем в еще более раннюю историю Кремля. Кстати, значение этого слова аналогично Крыму, и означает на славянском языке: «высокий обрывистый берег над водой». Кырым(ль) и есть исковерканный тюркскими народами Кремль.

Кирилловское подворье — подворье Кирилло-Белозерского монастыря, находившееся в Московском Кремле, налево от Спасских ворот (ранее Фроловских).

Русский археолог и историк Забелин полагал, что каменные палаты подворья появились не позже 1571 года и что подворью могли принадлежать перестроенные, и уже бывшие ранее в Кремле ТАРОКАНОВЫ ПАЛАТЫ. По документам 1730-х гг. на подворье, кроме храма, числились два келейных корпуса, два каменных сушила и двое надвратных палат (ворота на улицу и на задний конюшенный двор). Все постройки были снесены в 1776 году в рамках подготовки к строительству Большого Кремлёвского дворца по проекту В. Баженова. Надо сказать, что масон Баженов никогда не любил Русь и планировал вообще снести все постройки Кремля. Так, что не только большевикам мешала кремлевская былина.

Сегодня о Тарокане, нельзя узнать практически ничего. Современные историки сообщают, что был он купцом, который построил ВТОРОЙ КАМЕННЫЙ ДОМ в Москве. Первым домом из камня в Кремле был дом митрополита.

Скажи, читатель, тебе самому не смешно, когда ты читаешь такую официальную ересь. Представь жилище митрополита, рядом деревянный сруб царя Гороха и дом КУПЦА Тарокана. Да кто бы пустил в Кремль этого купца, господа. Для купцов посад был, а позже Китай-город.

А теперь внимание: первая фальсификация!!! После строительства Китай-города в нем находились палаты всех бояр и князей не царских фамилий. Например, там находились и палаты Романовых! Так вот после сноса Тарокановых палат, эти купцы, якобы переехали в Китай-город. Ну что же, вполне логично. Китайцами в те времена торговцев именовали и Китай-город это просто Торговый город. Странное дело, но Забелин в своих исследованиях, как то неуверенно обозначает новые палаты Тароканов на схемах в Китай-городе. Они вообще похожи на флигель во дворе Романовых. И это «купец» имевший каменный дом в Кремле, согласился на флигель на задворках двора никому не известных тогда Романовых? Ой, сомневаюсь, глядя на современных купцов! Уж ежели Чубайс до Кремля добрался, то его от туда дихлофосом не вывести. Так это всего лишь Чубайс – мифологическое существо славянского эпоса, мелкий рыжий домашний пакостник с лицом крысы ( чубысь или чубайс). А тут дело о целом Таракане идет!

Старейшие из перечисленных, Тарокановы палаты, стояли у Фроловских (Спасских) ворот в Кремле. На плане-реконструкции Забелина они почему-то показаны пристроенными вплотную к крепостной стене, южнее башни. Однако более вероятно, что Тарокановы палаты, действительно стоявшие близко к стене (но не существующей, а белокаменной прежней) простояли недолго и были разобраны в 1485 году, одновременно с её перестройкой. Дальнейшие следы рода Таракановых прослеживаются не в Кремле, а на китайгородских выселках. Кстати: таракан, по Далю — первый жилец, к добру. Странная примета у этих русских!

А что если этот первый жилец в Кремле действительно ПЕРВЫЙ, но не в смысле первенства поселения, а в смысле ПЕРВОГО ЛИЦА Кремля. Скажи, читатель, ты веришь, что палаты митрополита из камня, были построены ранее царских? Не кажется тебе, что примета явно не зря, если первый жилец царь земли русской?

А что если поверить княжне Таракановой в том, что она Владимирская царевна (принцесса по западному)? То есть владелец, каменных палат, о которых сейчас не найти и строчки, должен быть родом из Владимира! Конечно версия косвенная, все таки, 300 лет между событиями. Но ведь, что то всполошило Екатерину, раз она послала целую эскадру во главе с Орловым, ради доставки Таракановой в Россию. Повторяю, именно послала. Я смотрел документы эскадры Орлова. Она перемещалась вокруг Европы, следом за княжной. Да и потом, в расследовании этого дела не было совсем зацепок, хотя опытный взгляд опера, показывал, что дело старательно приглажено и прилизано. В жизни так не бывает, следаки тоже люди и работая с документами, допускают ошибки. Дело же Таракановой, а я его видел частично в виде фотографий, поражает – ни помарки, ни ошибки. Как будто его переписывали под диктовку, причем одним почерком. Вывод однозначный, дело шито белыми нитками, вот только где они? Ну, крутился Орлов у берегов Европы, ну транжирил государственные деньги почем зря! Что это доказывает?

Мне много раз приходилось сшивать дела и отдавать их в суд. С каждым расставаться сложно, потому, что в нем частичка самого себя и удовлетворение от хорошей работы. В деле с Таракановой, я и мои коллеги чувствовали подвох, но не могли понять где именно, нас пытаются облапошить. Розыск дело увлекательное и требующее внимания к мелочам, но старость, к сожалению, о мелочах забывает. Причина: церебральный атеросклероз головного мозга без изменения кровообращения. Хохочешь, читатель?! А ты попробуй запомнить этот диагноз и повторять его на всех медкомиссиях, протяжением 25 лет, после контузии! Да мне не один врач не верил, когда я выпаливал то, что мне записали врачи после первого ранения в Афганистане! Какой склероз? Иди, служи, болезный! Так 35 лет прослужил и вспоминал, пока не сообразил, что промолчать надо или дурачком прикинуться. Последнее помогло – уволили вчистую!!!

Летом 1774 года Тараканова попросила содействия в восстановлении «справедливости» у турецкого султана и написала ему письмо. В послании султану она привела веские причины, замедлившие ее появление в обществе- болезнь, гонения, покушения и т.д. Также она упомянула и имя Емельяна Пугачёва, назвав его своим братом, и попросила султана помочь ей поскорее встретиться с ним. По странному стечению обстоятельств именно в этот день «брат» потерпел решающее поражение, под Царицыім.

Письма турецкому султану, благодаря хорошо поставленному сыску Екатерины, до адресата не дошли. Это доказывает, что за Таракановой был строгий присмотр русской контрразведки. Стоила ли игра свеч, ради безродной самозванки? Видно стоила.

Почесывание нижней и верхней чакр, у русского народа нередко приводило к открытиям. Поэтому, я и мои коллеги, начали активно чесаться, причем настолько энергично, что получили предложение сходить в баню. В настоящую русскую баню, а не в то место, куда собирается послать меня читатель, за долгое изложение материала. Ты уж прости болтливого отставника, одной из самых серьезных контор мира – про дела свои мне молчать до гробовой доски, а вот про предания старины глубокой, я готов чесать языком с утра до вечера.

По законам детективного жанра, наступило время создать словесный портрет Таракановой. И поможет нам тот, кто ее видел близко – Орлов.

Граф Алексей Орлов так в последствии описывал авантюристку- «Оная женщина росту небольшого, тела очень сухого, лицом ни бела, ни черна, глаза имеет большие, открытые, цветом темно-карие, косы и брови темнорусы, а на лице есть и веснушки. Говорит хорошо по-французски, по-немецки, немного по-итальянски, разумеет по-английски, думать надобно, что и польский язык знает, только никак не отзывается; уверяет о себе, что она арабским и персидским языком очень хорошо говорит. Свойство она имеет довольно отважное и своею смелостью много хвалится».

И это все данные о женщине, у которой по версии историков Орлов в любовниках был и даже ребенка ей организовал? Ой, не верится! Мне приходилось общаться с серийными убийцами, ворами, шпионами и прочим человеческим отребьем, попавшим за решетку. А еще я читал мемуары людей, которые описывают женщин на своем жизненном пути, попавших в их сети. Конечно Орлов подлец, каких еще поискать нужно, и хладнокровный убийца ( Петра Третьего, мужа Екатерины Второй, хотя бы вспомнить), но описание его портрета княжны, явно стороннего наблюдателя. Скорее всего, он ее увидел уже арестованную и тому у меня есть соображения, которые опушу из-за рамок теста миниатюры. Вся эта история с любовью и салютами на кораблях обычная выдумка. Скорее всего Тараканову просто купили у властей, а то и просто выкрали. Тем более, Екатерина прямо сказала Орлову в письме, что разрешает бомбить Неаполь, если они не отдадут княжну. Нет! Тут дело было явно иначе.

И вот еще что. На каком языке разговаривал с княжной Орлов, понять абсолютно невозможно, но то, как он перечисляет иностранные языки, говорит о том, что не на них он беседовал с ней. Сегодня историки утверждают, что Тараканова не знала и слова по русски, но почему тогда, в допросах Голицина в Петропавловской крепости отсутствует толмач. В таких делах скрупулёзно перечисляют всех участников, дабы избежать кривотолков – в деле Таракановой этого нет. Там вообще отвлеченные фигуры заплечных дел мастеров, секретарей на допросе, аудитора – положенного по указу еще самого Петра Великого. Чего боялись то? Видно было чего.

Уже в XV - XVI веках начинают передаваться из поколения в поколение первые фамилии, которые подчеркивали принадлежность человека к конкретной семье. В результате имя или прозвище человека закреплялось за его потомками и домочадцами, оформляясь при этом различными суффиксами. Иногда же именование главы семейства переходило к потомку в неизменной форме. Таким образом, потомок человека, которого звали Тар, со временем получил фамилию Тар.

Фамилия Хантар является достаточно редкой в географических регионах России. В ссылающихся уникальных исторических протоколах однофамильцы были известными деятелями из русского тульского дворянства в XVIII-XIX в., носивших почтенную власть и почести. Древние упоминания фамилии можно почерпнуть в перечне переписи Древней Руси во время правления Ивана Грозного. У великого царя хранился определенный реестр княжеских и ярких фамилий, которые давались приближенным только в случае особых заслуг или поощрения. Поэтому указанная фамилия донесла личное индивидуальное значение и является уникальной. Но вот еще более интересные данные, тарханом (тарканом) зовут царя у башкирцев, которые как известно были одной из главных сил в пугачевских войсках, а Салавата Юлаева, Емельян даже «братом» величал. А что если действительно брат, только не по крови, а в смысле того, что государи и ныне называют друг друга братьями? Проверим, наличие этой фамилии в списке Ивана Грозного? И снова удача – есть Юлаев.

Вот, что ребята, пора сказать правду! Список Ивана Грозного, это не список «наградных» фамилий Руси, а список ВСЕХ ОРДЫНСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ ИМПЕРИИ СЛАВЯН, от Атлантики до Тихого океана и Америки

Фамилия Юлаев образовалась от мужского имени Юлай, которое имеет монгольско-древнетюркское происхождение и состоит из двух частей. Относительно происхождения первого компонента имени – юл – существует три версии.

По одной из них, элемент «юл» является редуцированной формой монгольского слова «жолло», которое имеет значение «узда повод». Возможно также, он восходит к древнетюркскому слову «йула», то есть «указатель пути, маяк, факел». Не исключена связь компонента «юл» и с тюркско-татарским словом «юл» - «дорога, путь».

Вторая часть имени Юлай – ай – в буквальном смысле означает «месяц», а в переносном – «красивый, ценный; святой; чистый, светлый, лучистый; умный; дорогой; обильный; счастливый». По древнему обычаю, ребенку, родившемуся во время сияния луны или полнолуния, давалось имя, в состав которого входило слово «ай». Иногда элемент «ай» используется и в качестве аффикса со значением призыва, повелительного обращения.

Таким образом, имя Юлай родители могли дать своему сыну в надежде, что он вырастет сильным и могущественным ГОСПОДИНОМ, мудрым руководителем (здесь узду следует рассматривать как символ управления). Уж не царем ли?

Вот в этом случае «маркиз Пугачев», сам ордынский царь, мог называть царя башкиров братом.

И вот снова странности, Тараканова называла себя Али-Эмете. У иранского шаха и грузинской наложницы действительно была такая дочь. Запомни это место читатель, я к нему еще вернусь.

Фамилия Тар образована от аналогичного прозвища. Оно ведет свое начало от персидского нарицательного тар - щипковый народный музыкальный инструмент. Точное место изобретения этого музыкального инструмента не известно, предположительно, на территории Персидской империи. Тар распространен также у народов Кавказа, в частности в Азербайджане и Армении, странах Ближнего Востока, Афганистане и Турции. Тар является одним из самых популярных музыкальных инструментов в Иране и Азербайджане, глубоко повлиявшим на общие тенденции классической музыки этих стран.

В нашем расследовании точно установлено, кто был ханом Таром, построившим Тарокановы палаты Кремля. Мало того, мы точно установили, что тар это обычные гусли, на которых любил играть ветхозаветный царь, отнесенный к иудейскому народу. Тут следует заметить, что Ветхий Завет не древняя книга и появился в Библии из Торы, а сама Библия это книга 17 века, пришедшая на Русь из Ватикана. На Руси до Романовых знали Святое Писание, Апостол, Палею, Кормчую. А Библию, еще в начале 19 века, сжигали, как вредную книгу. Тора списана с истории средневековой Руси и все ее «еврейские цари», это либо цари Киевской Руси ( Византию так звали, а не Украину) или Великой Руси. Впрочем империя тех времен была одна и перемещалась ее столица то в междуречье Оки и Волги, в совокупность городов Золотого Кольца Руси – Господин Великий Новгород, то в Византию. Причем на волге царские ставки в разное время, располагались в разных городах: Суздаль, Ярославль (Ярославово дворище Великого Новгорода), Ростов Великий и конечно Владимир. Очевидно, Владимир и есть первая столица империи – города владеющего миром.

Так вот в библейской версии и в старом обряде большой любитель гуслей был Давид.

Многие исследователи обращали внимание на то, что сохранившийся в русской фольклорной традиции образ царя Давида сильно отличается от библейского. Например, М.Л. Серяков в работе ««Голубиная книга» — священное сказание русского народа» писал: «Все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что в «Голубиной книге» библейский царь Давид, сын Иессея, заменил собой, благодаря сходству ряда черт, образ Великого Гусляра, существовавшего в ней в языческий период»

С языческим периодом Серяков конечно переборщил – Русь язычества не знала никогда, а вот Голубиную книгу нам подсказал!.

Царь Давид русских сказаний — это, прежде всего, царственный певец и музыкант, именно в этой роли он появляется и в духовных стихах, и на церковных барельефах. Очевидно, что предтеча фольклорного царя Давида — это некий славянский царь — гусляр и певец, образ которого отстоит от исторического царя Давида так же далеко, как деяния Егория Храброго от жития святого Георгия Победоносца.

Однако из всех достоинств библейского Давида славянский царь-гусляр Давид Евсеич схож с библейским прототипом только царским титулом, мастерством гусляра и певца. Некоторые русские сказки повествуют о мальчике-пастушке, который благодаря игре на волшебных гуслях становится царём. В сказках этого гусляра обычно называют Иваном, а отнюдь не Давидом. Яркой отличительной чертой славянского царя-гусляра является его мудрость и хранение тайных знаний. Наиболее отчётливо это видно в апокрифическом духовном стихе о Голубиной книге. Там премудрый царь Давид Евсеич, читая книгу Голубиную, рассказывает по памяти предание о сотворении мира и о божественном мироустройстве. Причём, сам стих о Голубиной книге — это песня, соответственно, и царь Давид Евсеич устами сказителя поёт священные предания, а не просто их рассказывает. Эпитет «премудрый царь» не согласуется с историческим образом библейского царя Давида. В библии мудрецом называют его сына — Соломона. Давид же не является каким-то особенным носителем мудрости. Таким образом, необычайную мудрость «премудрого царя Давида Евсеича» следует отнести к чертам славянского царя-гусляра.

Я посмотрел в работах академика Фоменко, кто такой библейский царь Давил. Как оказалось, это Магомед Второй Завоеватель. Перепроверил сам, опираясь на ссылки академика и свои поиски. Все правильно – это он.

Мехмед, Эль-Фатих, Магомет Великий,Магомет Завоеватель (30марта 1432 — 3мая 1481) — османский султан в 1444—1446 и 1451—1481.

Я не буду мучить читателя, а просто поясню, что этот Магомед, был правнуком одного из Братьев Андроника Комнина, императора Византии. Кто читал мои работы о нем, знает, что Андроник это реальный прототип Исуса Христа. Так вот его старший сводный брат (не от русской княжны Марии Богородицы, а от греческой царевны), был вынужден бежать к туркам сельджукам, которые и захватили Византий, назвав его столицей Исуса – Исстамбул. То есть, Мехмед Завоеватель, это все тот же потомок рода Комнинов. Комонь на славянском языке означает конь, то есть рода всадников, которые и правили в Византии. Нужно тебе называть национальность византийских императоров? Конечно, они славяне!

Так вот, Тарокан, построивший каменные палаты в Кремле, это русский царь из династии Комнинов, Не было никаких купцов в Кремле, а был царь, который правил в то время.

Ну, что, пора посмотреть дату строительства палат и глянуть, что за Иван правит в это время. А построены они в конце 14 – начале 15 века и простояли до 1485 года. Так рассказывает путеводитель по Кремлю. Ну что же – поверим на слово, но перепроверим. И первая же перепроверка дала уточнение, середина 14 века, времена правления царя Ивана Второго Ивановича, по прозвищу Красный, князя Московского, Новгородского и ВЛАДИМИРСКОГО.. Вот он и есть хан Тарокан, поставивший палаты в Кремле.

В 1761 году в Европе появилась некая княжна Владимирская. В Польше она произвела фурор своим богатством, изяществом, умом и длинной свитой блестящих поклонников. Для нее нанимались шикарные особняки с многочисленной челядью. Именитые гости не сводили глаз с обворожительной хозяйки, восторгались ее игрой на арфе, умением рисовать, наслаждались приятными с ней беседами.

Али-Эмете, как предположительно звали княжну, была дочерью персидского шаха и его грузинской наложницы. В возрасте семи лет ее отправили в Европу, надеясь впоследствии украсить чей-то гарем европейски образованной девицей. Но длинная цепь дворцовых переворотов, последовавшая вслед за этим, оборвала всякую связь между юной персиянкой и ее родиной. В том числе оборвались и денежные поступления. Али-Эмете была обречена на безвестность и нищету.

Вскоре Али-Эмете, теперь уже под именем Алины, была представлена князю Лимбургскому, а еще некоторое время спустя стала его официальной невестой. Она выудила у своего сиятельного жениха огромную сумму денег и сбежала в Италию, поскольку для заключения официального брака требовались документы о происхождении «княжны Владимирской» .

Почему принцесса отправилась в Италию через Польшу, неизвестно. Известно только, что по пути состоялась встреча, окончательно определившая трагическую судьбу женщины: на нее обратил внимание глава польских конфедератов – Карл Радзивилл, человек очень богатый и с непомерным честолюбием.

Для него принцесса была просто подарком судьбы. Ее внезапное появление на политической арене создавало угрозу трону Екатерины II, ненавистной полякам, грозило раздуть затихшее пламя крестьянских восстаний в России, повлиять на отношения с Турцией, реально благоволившей к «всероссийской княжне» .

Между тем Екатерина, только что усмирившая пугачевский бунт и напуганная появлением нового претендента на трон, начала подумывать о том, как разделаться с ней.

После свадьбы с Орловым ее арестовывают.. .

Родив сына – Александра Алексеевича Чесменского, «дворянина неизвестного происхождения» , «княжна Владимирская» скончалась от кровотечения.

То, что происходит дальше, напоминает лихо закрученный сюжет детектива. Мои приятели опера, почуяли дичь и сделали стойку. Лягавые, что с нас возьмешь!?

Несколько дней спустя, после смерти Таракановой, объявилась подлинная княжна Владимирская, Анастасия Андреевна, в замужестве – миссис Ли. Держись за стул, читатель. Вот официальная екатерининская версия о похождениях этой женщины. Потеряв мужа и двух сыновей во время войны Америки с Англией за свою независимость, она решила вернуться на родину и вступить в права наследства. И с изумлением узнала, что она якобы «всклепала на себя» имя дочери императрицы Елизаветы и предъявляла свои права на российский престол.

Она поспешила объяснить Екатерине, что ни на что не претендует, Екатерина сначала предложила ей погостить в монастыре, а впоследствии и заточила там, заставив передать ее капиталы и владения в пользу государства.

Княжна постриглась в монахини под именем Досифеи.

Ну и ну! Господа, вот они белые ниточки. Вот она романовская версия гибели Таракановой. Сегодня известна картина, на которой изображена княжна в момент того, как невская вода, во время наводнения 1771 года, хлынула в ее камеру, в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Мы установили, что художник написал правду об этом событии, хотя историки этого не подтверждают. Вот только на картине не камера Петропавловки, а полуподземная клеть-келья монастыря, в которой Екатерина приказала УБИТЬ инокиню Досифею. Именно тогда, появилась на Руси версия, что Тараканова погибла от наводнения.

Мы с уверенностью утверждаем, что княжна открыла свое имя Голицину и сказала, кто ее мать. Так вот мать Анастасии Андреевны, как раз и есть та самая «грузинская» княжна, выданная замуж в Персию.

Не женился Орлов на Таракановой и не рожала она от него сына. Скорее всего дворянин Чесменский, это незаконнорожденный сын самой Екатерины и Орлова, выданный за сына Таракановой.

Вот, что произошло в Рагузе, куда из-за бури попал корабль Эсме, на котором она плыла в Турцию, после разлада с поляком Радзивиллом.

Мы утверждаем, что княжна Владимирская – это изощренная выдумка самой Екатерины, спрятавшей под этим «псевдонимом» подлинную дочь иранского шаха, так же происходившего из ордынской династии. Я ранее рассказывал, что империя в мире была одна и существовала она на всей территории планеты (естественно в открытых землях). Речь идет о ВЕЛИКОЙ ТАРТАРИИ, империи славян, устроенной по принципу федеративного правления и подчинявшей себе всех царей, князей, ханов, султанов, богдыханов и прочих правителей единому центру. Птому и находят по всему миру захоронения славян, что они были ГОСУДАРСТВЕННО – ОБРАЗУЮЩИМ народом этой империи. И падет эта империя в результате захвата имперского трона в ее центральной части – Московии, во времена Великой Смуты, в результате романовского переворота.

А вот версия того, что Эсме дочь императрицы Елизаветы и ее мужа, графа Разумовского, придумана самой Екатериной – самозванкой на престоле одного из осколков Руси – Московии. Только после победы над Пугачевым, Романовы получили доступ за Урал и Московия-Россия, стала Российской империей. С этого момента, Русь прекратила свое существование и в мире появились все независимые государства известные ныне.

Потому и допрашивала Като несчастную с таким пристрастием, что знала о существовании вполне законной наследницы дочери иранского шаха и владимирской княжны, потому и поддерживала восстания и войны в Персии Екатерина, что знала: там правят Рюрики – остатки родов перечисленных в списке фамилий Ивана грозного И успокоилась, кровожадная немка с иудейскими корнями, только тогда, когда возможная соперница сама явилась к ней, а затем позволила постричь себя в монахини и удалилась от мира.

Княжна Тараканова, стесненная средствами и уставшая от борьбы, просто сама пришла на эскадру Орлова, зная, что ее все равно убьют. Она решила сдаться на милость победителя, тем более войска Суворова, разбившего Пугачева в Рымницких горах (Урал-Яик), готовы были идти на Иран (Персию). Именно во врtмена Екатерины, совершен первый мирный договор с новым шахом бывшей Персии, ставшей после переворота в ней Ираном.

Для того, что бы понять силу этого государства, я расскажу, что такое Персия того времени.

Ислам шиитского толка был принят в Иране в качестве государственной религии при шахе Исмаиле I из династии Сефевидов. После победы над Алванд-ханом, правителем тюркского государства Ак-Коюнлу, под Шаруром (в Нахичевани), Исмаил победоносно вступил в Тебриз, где в июле 1501 года провозгласил себя шахом Азербайджана. Исмаил вскоре же подчинил себе весь Иран — и в мае1502 года короновал себя шахом Ирана. Столицей Сефевидского государства стал город Тебриз; впоследствии столица была перенесена в Казвин, а оттуда — в Исфахан. Наивысшего расцвета империя Сефевидов достигла при Аббасе I, разгромив Османскую империю и присоединив к себе территории современного Ирака, Афганистана, части Пакистана, территории Азербайджана, части Армениии Грузии, а также провинций Гилян и Мазендеран на берегу Каспийского моря. Таким образом, владения Ирана простирались уже от Тигра до Инда.

Завоёванные территории принесли Ирану богатство и процветание. Начался расцвет культуры. Иран стал централизованным государством, была проведена модернизация вооружённых сил. Однако после смерти Аббаса Великого империя пришла в упадок. Неумелое руководство привело к потере Кандагара и Багдада. В 1722 году афганцы-гильзаи совершили набег на Иран, с ходу взяв Исфахан, и возвели на престол Махмуд-хана. Тогда Надир-шах, полководец последнего правителя из Сефевидов, Тахмаспа II, убил его вместе с сыном и установил в Иране власть Афшаридов.

Первым делом Надир-шах сменил государственную религию на суннизм, а затем разгромил Афганистан и вернул Персии Кандагар. Отступающие афганские войска бежали в Индию. Надир-шах призвал индийского могола, Мохаммед-шаха, не принимать их, но тот не согласился, тогда шах вторгся в Индию. В 1739 году войска Надир-шаха вошли в Дели, однако вскоре там вспыхнуло восстание. Персы устроили в городе настоящую резню, а потом вернулись в Иран, полностью разграбив страну. В 1740 году Надир-шах совершил поход в Туркестан, в результате которого границы Ирана продвинулись до Амударьи. На Кавказе персы дошли до Дагестана. В 1747 году Надир-шах был убит.

Очевидно, Тараканова, это дочь кого то из рода Сефевидов или близких им Зендов. Этого мы точно ПОКА не установили. Я повторяю, ПОКА не установили, потому, что иранские коллеги из корпуса стражей исламской революции Ирана, согласились нам помочь, но сказали, что требуется время. Именно поэтому, я в начале миниатюры заявил, что расследование незакончено.

В 1750 году власть перешла к династии Зендов во главе с Карим-ханом. Карим-хан стал ПЕРВЫМ за 700 лет ПЕРСОМ, ставшим во главе государства. До этого правили СЛАВЯНЕ. Он перенёс столицу в Шираз. Период его правления характеризуется практически отсутствием войн и культурным расцветом. Власть Зендов продолжалась лишь три поколения, и в 1781 году перешла к династии Каджаров. Основатель династии, скопец Ага-Мохаммед-хан, учинил расправу над Зендами и потомками Афшаридов. Укрепив власть Каджаров в Иране, Мохаммед-хан устраивает поход на Грузию, разгромив Тбилиси и уничтожив более 20 тысяч жителей города. Второй поход на Грузию в1797 году не состоялся, так как шах был убит собственными слугами (грузином и курдом) в Карабахе. Незадолго до своей смерти Мохамммед-хан перенёс столицу Ирана в Тегеран.

Описываемые времена совпадают с годами правления Като - императрица всероссийская с 1762 по 1796 год.

Ну вот, читатель, правоохранительные органы защитили оболганную Романовыми женщину. Конечно, в миниатюре сказано не все, что мы знаем и образ княжны Таракановой значительно шире, о чем я еще расскажу в продолжении к этой миниатюре. А оно будет написано, потому, что мы обладаем фактами того, что Пугачев ждал поддержки из Персии, но просвещенная Европа устроила там точно такой же переворот, как и в Смутные времена на Руси.

Поэтому, заканчивая миниатюру, позволь тебе, читатель, представить погибшую в застенках женщину, поверившую вероломной преступнице Екатерине, заслуженно носящей имя Великой по праву своего анхальтского-цербстского (Цербст это славянский Сербск) происхождения и незаслуженно понимаемая как Великая за свои темные делишки. Свои и своего дяди Петра-Исаака Великого.

Царевна Али-Эмете, дочь шаха Персии и княжны Владимирской, ханша Волдомирская с Кавказа , Азовская или Тьмутараканьская княжна, княжна ТарОканова из рода Рюриков, прямая наследница ордынского престола и родственница «маркиза Пугачева».

Осталось объяснить, откуда на Руси появилось слово таракан.

У немцев название Russe по отношению к тараканам существует около 1500 лет. А что касается древнерусского языка, то нелепо полагать, что наши предки нашли название таракану в виде слова «прусак» только по факту немецкой оккупации Пруссии. А как они раньше называли таракана? Словом «русак» - как чехи и поляки? Но это вообще нелепо – называть «русаками» или «русинами» себя – и своих же тараканов в доме… Да и с Пруссией ни у России, ни у Киевской Руси общей границы не было. Общая граница с Пруссией (Порусьем) была только у Полабской Руси, вассалом которой она и являлась. Поэтому древнее название таракана словом «прусак» отражает местонахождение наших предков, создававших основы языка Древней Руси. Это именно Полабье, которое с Запада граничит с немецким племенем «неметов» (откуда в русском языке слово «немцы»), а с Востока – с Пруссией, откуда слово «прусак» как название таракана.

А теперь держись за стул, боярин ( ну и ты боярыня тоже держись). У немцев ТАРОКАНЫ это вообще русские люди. Кстати в Европе остальной тоже. Причем понимается это как нахлебники и неприятные соседи. Ну еще бы! Вся Ливония Европа под пятой славян и народы платят дань, бесчисленным баскакам русского царя, поставившего на правление в те края всех этих королей и герцогов. Холопы они славян, холопы!

Тарокановы палаты Московского Кремля, это просто русские палаты, а Тьмутараканское княжество это Черная Русь, а княжна Тараканова это просто русская княжна, а «купец Таракан» это шутливое прозвище русского царя. Примерно, как царь Горох.

Окончательная разгадка тайны княжны Тарокановой (буква О в слове, дань московскому оканью) еще впереди. Мы уже догадываемся, какую девочку в 7 лет отправили в Европу того времени из Персии-Ирана. Там настолько удивительная история, что меня прямо разбирает выложить ее прямо сейчас. Но, дорогой читатель, давай дождемся вестей от сыщиков Ирана. Я знаю, что они работают и скоро будет результат. Дождись новой миниатюры дружище и ты узнаешь, каким образом провели переворот на престоле Персии. Ну а пока, удовольствуйся тем, что есть, хотя можешь сам продолжить расследование, тем более, мы указали цель – Персия. Между прочим это слово тоже означает Россию. Она на самом деле Пероссия. А вот что это означает, мы расскажем в продолжении к этой миниатюре.

Дерзай, таракан мой ненаглядный!

Источник: https://www.proza.ru/2016/01/17/898