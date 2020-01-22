ДАТИРОВКА ЕВАНГЕЛЬСКИХ СОБЫТИЙ ПО ПАЛЕЕ. (НЕЗАВИСИМАЯ ПРЯМАЯ ДАТИРОВКА ПО СТАРОМУ ИСТОЧНИКУ).

ТРИ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ИНДИКТОВЫЕ ДАТЫ В СТАРИННОЙ ПАЛЕЕ.

Оказывается, в старых текстах можно найти и прямые датировки евангельских событий. В данном разделе мы расскажем о евангельских датах, содержащихся в старинной русской Палее из Румянцевского фонда Государственной Библиотеки. Напомним, что Палея – это старая церковная книга, в настоящее время уже вышедшая из употребления, но до XVII века заменявшая собой библейский Ветхий Завет для русских читателей. Палея освещала также и новозаветные события. При этом, иногда дополняя Евангелия. Отметим, что Палея существенно отличалась от привычного сегодня канона Ветхого Завета. Это был не просто вариант привычной нам Библии, а совершенно самостоятельная книга. Но она освещала те же события, что и современная нам каноническая Библия.

Сначала сделаем необходимые пояснения по поводу дат в старых источниках, следуя нашей книге «Библейская Русь», гл. 19. Известно, что в старых летописях широко применялся следующий способ записи дат, впоследствии полностью вышедший из употребления.

Номер года задавался не одним числом, как сегодня, а тремя числами, каждое из которых менялось в весьма ограниченных пределах. Числа эти имели собственные названия: «индикт», «круг Солнцу», «круг Луне». Каждое из них ежегодно увеличивалось на единицу, но как только достигало положенного ему предела, сбрасывалось до единицы. А потом снова каждый год возрастало на единицу. И так далее. Таким образом, вместо одного, в принципе бесконечного счетчика лет, используемого сегодня, в индиктовом способе применялось три конечных циклических счетчика. Они задавали год тройкой небольших чисел, каждое из которых не могло выйти из предписанных ему узких границ. Это были:

– индикт, который менялся от 1 до 15 и снова сбрасывался на 1;

– круг Солнцу, который менялся от 1 до 28 и снова сбрасывался на 1;

– круг Луне, который менялся от 1 до 19 и снова сбрасывался на 1.

Летописец, использующий индиктовый способ летосчисления, мог написать, например, следующее: «данное событие произошло в индикт 14, круг Солнцу 16, круг Луне 19. А на следующий год случилось то-то и то-то в индикт 15, круг Солнцу 17, круг Луне 1. А еще через год произошли такие-то события, в индикт 1, круг Солнцу 18, круг Луне 2». И так далее.

Поскольку участвующие в индиктовом летосчислении числа-ограничители 15, 28 и 19 являются взаимно простыми, то любое их сочетание повторяется только через количество лет, равное произведению этих чисел: 7980 = 15 х 28 х 19. Таким образом, повторение индиктовой даты происходит лишь через 7980 лет. Следовательно, на отрезке времени продолжительностью почти восемь тысяч лет индиктовый способ задает год совершенно однозначно.

В XVII веке старинный способ счета лет по индиктам, кругам Солнцу, кругам Луне уже потерял свое практическое значение. Однако в текстах предшествующей эпохи XIV–XVI веков он был еще очень распространен. Переписчики XVII века не понимали смысла таких дат и искажали их при переписывании. Не исключено, что в некоторых случаях искажения были внесены намеренно с целью уничтожения старой хронологической традиции. Так, например, часто опускался круг Солнцу. Иногда сами слова «круг Солнцу» или «круг Луне» в рукописи присутствуют, но числа, выражающие их значения, утрачены. И тому подобное.

В старых текстах круг Солнцу, входящий в индиктовую дату, мог даваться не прямо, а как вруцелето такого-то перста руки Дамаскиновой. Дело в том, что значения круга Солнцу в прежние времена часто располагались в особой таблице-картинке по пальцам (перстам) руки Дамаскиновой. В ней под каждым значением круга Солнцу указывалось соответствующее ему вруцелето, рис. 1.33. Как легко убедиться, глядя на рис. 1.33, перст и вруцелето полностью задают круг Солнцу. Поэтому, скажем, вместо «Круг Солнцу 11» в старинной летописи могло стоять «Круг Солнцу 6 на мизинце». В самом деле, смотрим на рис. 1.33 и видим, что вруцелето 6 на мизинце руки Дамаскиновой действительно дает круг Солнцу 11. Но позднейший переписчик, уже отвыкший от индиктовых дат и, напротив, привыкший к летосчислению по эре, мог не понять такой записи, и, скажем, опустить слово «мизинец». Этим он превращал круг Солнцу из 11 в 6. Или, например, мог перепутать название перста. Подобная замена сдвигает индиктовую дату на СОТНИ и даже ТЫСЯЧИ лет. Такие ошибки в индиктовых датах возникали часто. В этом и состоит их неудобство для глобальной хронологии. Понятно, что со временем от подобного способа записи дат отказались.

Рис. 1.33. Таблицы «кругов Солнцу» (слева) и «кругов Луне» (справа) из Следованной Псалтыри московской печати 1652 года. Таблицы изображены в виде двух человеческих рук. Одна из них, относящаяся к кругам Солнцу, называется в церковно-славянской пасхалии «рука Дамаскинова» (на рисунке слева), а вторая, показывающая круги Луне, «рука жидовская» (т. е. иудейская рука). Названия подписаны на обеих «руках» сразу под таблицами, см. рисунок. Таблица «кругов Луне» названа «рукой жидовской» потому, что имеет непосредственное отношение к иудейской Пасхе. Взято из [112], лист 617.

Однако, к счастью, аккуратные переписчики во многих случаях все-таки сохранили для нас полные или частичные индиктовые даты, извлеченные из старых текстов. Обратимся к старой русской рукописной Палее, хранящейся в Румянцевском фонде Государственной Библиотеки, г. Москва, шифр Ф.256.297. В ней даны сразу три даты, относящиеся к Христу. А именно, индиктовые даты РОЖДЕСТВА, КРЕЩЕНИЯ и РАСПЯТИЯ.

Процитируем Палею: «В лето 5500 РОДИСЯ плотию предвечный царь Господь Бог наш Исус Христос декабря в 25 день. Круг Солнцу тогда бе 13, Луна же 10, индикта 15-го, в день недельный в 7-ой час дни» (Палея, лист 275, оборот). см. рис. 1.34.

Рис. 1.34. Выписка из старинной Палеи ф.256.297 (Румянцевский фонд), сделанная Г.В. Носовским в Отделе рукописей Государственной Библиотеки (г. Москва) в 1992 году. Лист 255, оборот. Все предложение написано киноварью.

«Царство третие Тиверия кесаря. В лета 5515 по Августе кесари восприя царство Тивирий сын Каулиев, и царствова в Риме 23 лета. При сем велий трус бысть и разорении, 13 градов даже и до земля сокрушишася. В 15 лето Христос ОТ ИВАННА ВО ИОРДАНСТЕЙ РЕЦЕ, 30-ти лет возраста своего месяца генваря в 6-ой день в 7-ой час дни индикта 15 круг Солнцу 3 безименнаго перста. И от того времени избра себе ученик 12, и чудеса нача творити, и по крещении бысть на земли 3 лета до святыя своея страсти. При сем Тивирии бысть и СПАСЕНАЯ СТРАСТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ Господа нашего Исуса Христа. Лет во 18-е лето царств[а] Тивириева пострада Господь наш Исус Христос спасения ради человеча в лета 5530 марта в 30 день, в пяток в 6-й час дни, индикта 3, круг Солнцу 7, Луна 14, а пасха жидом» (Палея, лист 256, оборот, лист 257). См. рис. 1.35.

Рис. 1.35. Выписка из старинной Палеи ф.256.297 (Румянцевский фонд), сделанная Г.В. Носовским в Отделе рукописей Государственной Библиотеки (г. Москва) в 1992 году. Листы 256, оборот, и 257.

В данном месте старинной Палеи приведено несколько дат, разных по своей сути. Две даты – это прямые даты по византийской эре от Адама, а именно, 5500 год для Рождества Христова, 5515 год – для начала царствования Тиверия и 5530 год – для распятия Христа. Все три даты, записанные таким образом, были вполне понятны как для позднесредневековых хронистов XVI–XVII веков, так и для ученых нового времени. Они не требуют расшифровки и переводятся в года по н. э. простым вычитанием числа 5508 или 5509 (в зависимости от времени года). Поясним, что для месяцев с января по август юлианского календаря надо вычитать 5508, а с сентября по декабрь – вычитать 5509. Следовательно, переписчикам и редакторам не представляло труда исправлять подобные записи дат в соответствии с последними веяниями в хронологии. Более того, как мы теперь понимаем, подобные даты впервые начали вставляться переписчиками (или редакторами) именно в XVI–XVIII веках. Но в самих старинных первоисточниках, которые они переписывали или редактировали, даты «от Адама», как правило, отсутствовали. Вместо них стояли архаичные индиктовые даты.

К счастью старые, исходные индиктовые даты некоторые переписчики старались все-таки сохранить. Хотя уже не вполне понимали их смысл, а потому невольно портили их. Например, путали круг Луне и возраст Луны (что далеко не одно и то же!). Или ошибались в пальцах руки Дамаскиновой при указании круга Солнцу. С чем мы и столкнемся.

Прежде всего прокомментируем прямые скалигеровские даты, проставленные в Палее. Сразу скажем, что они НЕ СОГЛАСУЮТСЯ со стоящими тут же соответствующими индиктовыми датами. Так например, для даты Рождества 5500-м годом от Адама дан индикт 15, круг Солнцу 13, круг Луне 10. Однако на самом деле в 5500 году от Адама индикт был 10, круг Солнцу 12, а круг Луне 9. Перед нами – совсем другой набор календарных данных. Причем смещением на несколько лет положение не исправить. Отметим также, что в 5508 году от Адама, то есть в стандартном начале н. э., индикт был 3, круг Солнцу 20, а круг Луне 17. Тоже – совершенно другой набор данных.

То же самое видим и с прямой скалигеровской датировкой Крещения на 30-м году после Рождества, то есть примерно в 5530 году от Адама, если исходить из проставленной в Палее скалигеровской даты Рождества 5500 годом. Но в 5530 году от Адама индикт был 10, круг Солнцу 14. То есть индикт не сходится. И опять-таки положение нельзя исправить смещением даты на несколько лет. При подгонке индикта «уйдет» круг Солнцу и наоборот.

Та же картина для прямой скалигеровской датировки распятия. В Палее приведено 5530 от Адама. Но тут, скорее всего, утрачена цифра Г = 3, поскольку перед этим прямо сказано, что распятие произошло через 33 года после рождения. А для Рождества дана скалигеровская датировка 5500 от Адама. Но ни для 5530, ни для 5533, индиктовая датировка не сходится. Для распятия в Палее указан индикт 3 и круг Солнцу 7. А в 5530 году индикт был 10, круг Солнцу 14, как мы уже говорили. А в 5533 году, следовательно, индикт был 13, круг Солнцу 17. Опять – совсем другие цифры.

ВЫВОД. Прямые скалигеровские датировки для Рождества, Крещения и распятия были, скорее всего, проставлены в Палее уже поздними редакторами, и были взяты, так сказать, из «скалигеровского учебника по истории». А индиктовые даты являются остатками архаичной записи и пришли сюда из старого первоисточника. Вероятно, редакторы оставили их, поскольку уже плохо их понимали, и к счастью, посчитали безопасными. И сохранили!

Итак, в цитированном тексте Палеи содержатся три индиктовые даты. Одна из них – полная и две неполных. Перечислим их.

ПЕРВАЯ ДАТА указывает Рождество: круг Солнцу 13, Луна 10, индикт 15.

ВТОРАЯ ДАТА указывает Крещение: индикт 15, круг Солнцу 3 безыменного перста. Круг Луне не указан.

ТРЕТЬЯ ДАТА указывает распятие и воскресение: индикт 3, круг Солнцу 7, Луна 14 = иудейская пасха.

Поясним, что в последнем случае «Луна 14» означает, скорее всего, не круг Луне, а 14-дневный возраст Луны, то есть полнолуние. Что, кстати, тут же и поясняется словами: «а пасха жидом». Напомним, что иудейская пасха, согласно христианским церковным источникам, происходила в «14-ю Луну», то есть, выражаясь современным языком, в астрономическое полнолуние.

Отметим, что переписчик уже не чувствует разницы между выражениями «Луна 14» в третьей дате (здесь это – возраст) и «Луна 10» в первой (здесь это – круг Луне). Хотя в исходном тексте, по-видимому, формулировка была более четкой. Ясно, что для переписчика, даже если он обладал специальными знаниями, эти даты были уже непонятны. И здесь нам повезло, поскольку непонятные датировки переписчик-хронолог или редактор не был в состоянии «исправить». И более того, не мог осознать, насколько они опасны для скалигеровской хронологии. Наивно полагая, что если он их не понимает, то их понять вообще невозможно. Но время идет вперед и то, что было невозможно в XVII–XVIII веках, сегодня становится доступным.

Приступим к расшифровке трех индиктовых дат из Палеи: Рождества, Крещения и распятия. Казалось бы, самый простой способ их расшифровать – понимать их прямо так, как они написаны. Но если брать их буквально, они дают бессмысленный ответ. И даже – внутренне противоречивый.

Возьмем, например, первую дату: «круг Солнцу 13, круг Луне 10, индикт 15». Перед нами – полная индиктовая дата, которая, следовательно, имеет единственное решение на промежутке от 1 года «от Адама» до 7980 года. То есть от 5508 года до н. э. до 2472 года н. э.

Здесь 7980 = 15 х 19 х 28 является произведением взаимно простых периодов трех индиктовых циклов – индикта, круга Солнцу и круга Луне, см. выше. Результат таков: буквальное понимание первой даты дает 1245 год от Адама, то есть 4265 год до н. э. (Поскольку дата декабрьская, то здесь мы вычитаем 5509). Получившаяся «датировка» Рождества Христа явно бессмысленна. Середина пятого тысячелетия до н. э. – слишком рано даже для скалигеровской версии хронологии. К тому же такая дата не соответствует двум другим индиктовым датировкам, указанными в том же тексте. Например, для второй даты, имеющей много решений (поскольку она неполная), ближайшее к 1245 году от Адама «решение» таково: 1470 год от Адама – с учетом того обстоятельства, что Крещение должно быть ПОСЛЕ Рождества. Но при этом возраст Христа в момент Крещения получился бы более 400 лет, что явно бессмысленно.

ВЫВОД. Перед нами – уже несколько подпорченные индиктовые даты. Тем менее, переписчики были, надо полагать, достаточно аккуратны и порча вряд ли является намеренной. А ошибки, возникающие непреднамеренно, возникают, как правило, в сложных или двусмысленных местах. Например – близкое и путающееся написание букв, неспособность переписчика понять какой-то специальный термин и т. д. Поэтому, имея сразу три датировки, ОТНОСЯЩИЕСЯ К КОРОТКОМУ ПРОМЕЖУТКУ ВРЕМЕНИ, у нас есть надежда исправить вкравшиеся в них ошибки и восстановить подлинные старые даты. Зададимся вопросом: существует ли способ, допуская минимальные ошибки переписчика, прочитать все три указанные даты таким образом, чтобы все они оказались близки по времени друг к другу и к упомянутой выше независимой астрономической датировке Вифлеемской звезды? Попадет ли дата Рождества в интервал от 1120 года до 1160 года? А даты Крещения и распятия – приблизительно через 30–40 лет после нее, в соответствии с евангельскими указаниями о возрасте Христа. Подчеркнем, что мы формулируем весьма жесткие условия. Удовлетворить которым случайно для всех трех индиктовых дат даже с учетом вероятных описок переписчиков, практически невозможно. Читатель в этом легко может убедиться из последующего анализа.

Источник: https://iknigi.net/avtor-gleb-nosovskiy/64289-car-slavyan-gleb-nosovskiy/read/page-4.html