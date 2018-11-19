РЕАЛЬНЫЙ ХРИСТОС

История Иисуса, представленная в четырёх евангелиях Нового Завета, по сути относится к художественной литературе. О такой фигуре нет аутентичных упоминаний в трудах ни одного из историков начала I века н.э. Доевангельские писания ранних христиан также не упоминают о жизни и учениях недавно существовавшего исторического Иисуса. Например Св. Павел, который предположительно был современником Иисуса, никогда не заявлял, что встречал его во плоти или встречал кого-то, кто лично знал его. Он встречал его только в видениях, как духовное существо. Христианские группы I в. придерживались крайне различных богословских взглядов, и это трудно было бы объяснить, если бы они были последователями одного учителя, который жил совсем недавно. Примечательно, что они не выказывали интереса к святым местам и реликвиям, связанными с предполагаемым земным путём Иисуса: этого не было до IV в., когда на поверхность всплыли куски «истинного креста» и первое святилище было устроено на горе, где как верят, умер Иисус.

Только в четырёх канонических Евангелиях и некоторых других новозаветных писаниях можно найти ортодоксальную историю Иисуса. Эти Евангелия, однако, были в основном написаны во II веке, претерпели многочисленные изменения и добавления и содержат значительные противоречия и несовместимости. Их недостатки признаются как нехристианскими, так и христианскими исследователями. Некоторые богословы сейчас готовы поставить под вопрос не только непорочное зачатие и чудеса, но даже гораздо более фундаментальную доктрину воскресения. Профессор теологии Бёртон Мак, например, заходит так далеко, что называет евангельское изображение Иисуса «фантастическим» и «результатом наслоившейся истории украшений фигуры основателя путём воображения». Но даже само существование великого основателя христианства, жившего в I веке, весьма маловероятно, учитывая молчание тогдашних историков и даже христиан I века.

Е. П. Блаватская заявляла, что история Иисуса была придумана после I в. Иисус, говорит она, «есть обожествлённая персонификация прославленного типа великих иерофантов храмов, и его история, рассказанная в Новом Завете, есть лишь аллегория, несомненно содержащая глубокие эзотерические истины, но тем не менее всё же аллегория... Каждое деяние Иисуса Нового Завета, каждое слово, приписанное ему, каждое событие из трёх лет его миссии, рассказанное там, основывается на программе цикла посвящения, цикла, основанного на прецессии равноденствий и знаках зодиака».

Евангельская фигура Иисуса — это иудейская адаптация мифического богочеловека, встречающегося под многими именами в древних языческих религиях мистерий: в Египте это Осирис, в Греции — Дионис, в Малой Азии — Аттис, в Италии — Бахус, в Персии — Митра. Все основные элементы истории Иисуса — с рождения от девы до распятия и воскресения — можно найти в более ранних историях языческих богочеловеков. Как выразился Г. де Пурукер, «евангельская история — просто идеализированный вымысел, история, написанная христианскими мистиками в подражание эзотерическим мистериям «язычников», показывающих испытания, проходимые кандидатом на посвящение, и не очень хорошо сделанная, поскольку в «Евангелиях» много заблуждений и ошибок»

Исторический Иисус?

Тот факт, что ключевые элементы евангельской истории Иисуса являются очевидно мифическими, не означает автоматически, что весь его портрет — вымысел. За последние два века учёные создали много разных реконструкций «настоящего Иисуса». Его рисуют, например, жрецом зелотом, поднимающим народный бунт против римской оккупации, апокалиптическим пророком, прогрессивным фарисеем, галилейским целителем и чудотворцем и эллинистическим мудрецом. Комментируя этих многочисленных «исторических Иисусов», Роберт Прайс пишет: «Все склонны сосредоточиваться на конкретных скоплениях евангельских элементов, толкуемых определённым образом, оставляя другие данные в стороне как подложные... То, что одна реконструкция Иисуса оставляет в стороне, другая берёт и делает своим краеугольным камнем... Каждая звучит хорошо, пока вы не услышите следующую».

Семинар по Иисусу (Jesus Seminar), ассоциация прогрессивных исследователей Библии, базирующаяся в Калифорнии, был основан в 1980-х годах и сыграл важную роль в разоблачении ненадёжности ранних христианских записей. Его члены считают, что Иисус в первую очередь был мудрецом, учившим, что царствие небесное — внутри. Они отвергают евангельские истории о его чудесах, и считают его слишком просвещённым, чтобы он мог пугать своих оппонентов осуждением в судный день. Фактически они отвергают как неаутентичные примерно 3/4 высказываний, приписываемых Иисусу Евангелиями. Но их выборочный портрет больше рассказывает нам об их собственных предпочтениях и предвзятых концепциях, чем об историческом Иисусе.

Евангелие от Марка, самое короткое и простое, широко признано написанным первым из четырёх канонических. Авторы Евангелий от Матфея и Луки копировали оттуда большие куски, но также,по-видимому, располагали и другим документом, ныне утерянным, и известным под обозначением Q (от Quelle, по-немецки — источник), который, вероятно, содержал высказывания Иисуса. Думают, что Q писался в три этапа: Q1 содержал мудрые высказывания, Q2 — более сектантские, апокалиптические, и лишь Q3 упоминает фигуру основателя по имени Иисус. Эта легендарная фигура описана как чисто человеческий учитель — такой, каким считали Иисуса ранние христиане, такие как эбиониты и назареи; там нет упоминания Иисуса как Сына Божиего, или его распятия и воскресения.

Некоторые учёные,однако, считают, что даже Q1 может основываться на жизни фактически существовавшего странствующего галилейского проповедника 20-х или 30-х годов, бывшего одним из прототипов евангельского Иисуса. Оппоненты их отвечают, что эти высказывания представляют идеи, широко распространённые в разных братствах и школах мистерий задолго до создания христианства. В частности, они несут заметные черты происхождения от киников с параллелями в трудах Сенеки, Эпикета, Диогена Лаэртского и т.д. Роберт Прайс утверждает, что эти высказывания передают «не личность человека, а взгляды движения — острый и юмористический взгляд киников на жизнь».

Еврейский историк Иосиф Флавий упоминает трёх персонажей, которых люди считали мессиями, и которые были распяты римлянами: Ехуда Галилейский (6 г.), Феуда (44 г.) и Беньямин Египтянин (60 г.). Возможно, что история Иисуса частично основывается на их жизнях. Дж. А. Уэллс утверждает, что св. Павел считал Иисуса небесным, предсуществовавшим существом, пришедшим на землю, возможно, за столетие или два до его собственного времени. Альвар Эллегард зашёл на шаг дальше и предположил, что главным прототипом Иисуса был Учитель Праведности, упомянутый в Свитках Мёртвого Моря, открытых в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Эллегард выдвигает аргумент, что он был основателем иудейского реформистского движения, известного как ессеи, и умер около 100 г. до н.э. На него смотрели как на великого пророка и также как на мученика, которого истязала и в конце концов убила иудейская жреческая иерархия. Согласно Эллегарду, Павел и его коллеги были первыми, кто упоминает его под именем Иисуса, и это они ввели идею, что он был мессией или спасителем. Он признаёт, что Учитель из Свитков во многих отношениях отличается от Иисуса из Евангелий, но подчёркивает, что последний — персонаж в значительной части вымышленный.

Есть разница во мнениях относительно того, считали ли Павел и его товарищи по вере Иисуса человеком, жившим на Земле в какое-то отдалённое время в прошлом, или же они рассматривали его как полностью мифическую фигуру, духовное существо, жившее и действовавшее в «сверхъестественном» мире, подобно всем другим богам-спасителям того времени. Хотя Павел ясно свидетельствует, что никогда не встречал исторического Иисуса, в его писаниях есть несколько высказываний, которые можно толковать как относящиеся к предыдущему земному существованию Иисуса. Эрл Дохерти, однако, отвечает, что они лучше толкуются в соответствии с платоническими представлениями о реальностях в высшем духовном мире, которые являются соответствиями. По его мнению, доевангельские христианские записи не дают никаких свидетельств распространённого предания о человеке-основателе, который был пророком, учителем, чудотворцем и толкователем писания — будь то в недавнем или отдалённом прошлом.

В весьма умозрительной реконструкции жизни Учителя Праведности (которого могли звать Иуда), Майкл Вайз отстаивает мнение, что он был жрецом и пророком, принадлежавшим к элите, и вышел на авансцену около 105 г. до н.э. как лидер политической коалиции, поддерживавшей царя Александра Яннея, правившего с 103 по 76 г. до н.э.. Александр имел поддержку саддукеев и подавлял фарисеев, но когда его жена Александра стала царицей, она сделала поворот на 180 градусов и приветствовала фарисеев. Иуда, который стал считать себя мессией, отвергал новый режим, заклеймив его как царство Сатаны. Он был арестован, обвинён в лжепророчестве и отправлен в изгнание в 74 г. до н.э., а через несколько лет был убит. Вайз не проводит особой связи этого учителя с ессеями.

Роберт Айзенман считает, что Свитки Мёртвого Моря датируют слишком ранним временем и что их надо рассматривать как работы I века, происходящие из сообщества, предводителем которого был Яков Справедливый. Учитель, как сказано в свитках, был предан, попал в засаду и был убит злым жрецом, и это имеет близкие параллели с планом первосвященника Анана по поимке и убийству Якова. Если эта теория подтвердится, это исключит гипотезу Эллегарда, что историческим Иисусом был Учитель Праведности и подорвёт реконструкцию его жизни, сделанную Вайзом. Но более важный кандидат на роль исторического Иисуса есть в иудейском Талмуде.

Иисус Талмуда

Талмуд содержит несколько высказываний, относящихся к некоему Йешу (или Йошуа) бен Пандира, жившему около 100 г. до н.э. Там сказано, что он был учеником Йошуа бен Перахия, который определённо был исторической фигурой и одним из самых выдающихся раввинов того времени. Во время преследований фарисеев Александром Яннеем, начавшихся около 94 г. до н.э., Йошуа бен Перахия бежал вместе с Йешу в Египет, где Йешу, как сказано, научился магии. Йешу, описанный как человек учёный, был исключён из школы, которую возглавлял Йошуа, за склонность к ереси. Он стал религиозным учителем, имевшим несколько учеников, и проповедовал простому народу. Его обвинили в колдовстве, обмане Израиля и отчуждении людей от Бога. После пыток и обвинительного приговора его забросали камнями, а его тело было потом повешено в назидание другим.

Некоторые иудеи всё ещё придерживаются даты 100 г. до н.э. для датировки Иисуса и выдвигают аргумент, что многие евангельские истории написаны в ответ на талмудическое описание Йешу (Иисус, Jesus — латинская форма этого имени). Христиане, с другой стороны, заявляют, что талмудический Йешу частично основывается на «реальном», евангельском Иисусе, и что эти истории отражают сильную ненависть иудеев к христианам. Многие авторы, отстаивающие взгляд, что евангельский Иисус был вымышленным персонажем, так же отрицают и историческую реальность талмудического Йешу. Авторы-теософы, такие как Е. П. Блаватская и Г. Пурукер, с другой стороны, настаивают, что существовал исторический Иисус, живший около 100 г. до н.э., на котором отчасти основан евангельский Иисус, и не отказывают в историчности талмудическому преданию.

Блаватская пишет:

«Какими бы осторожными нам ни следовало быть, принимая что-либо об Иисусе из иудейских источников, нужно признать, что в некоторых вещах они представляются более точными в своих утверждениях (в тех местах, где у иудеев не было прямой заинтересованности в определённом изложении фактов), чем наши благие, но ревнивые отцы [церкви]».

Талмуд был составлен между II и VI в. н.э. из более ранних преданий. В средние века рассыпанные там высказывания, касающийся Йешу, были обработаны и вместе с другим материалом собраны в книгу «Толдот Йешу» (Жизнь Иисуса). В то время как Талмуд достаточно трезвая книга, «Толдот Йешу» полна самых диких историй, которые ясно нельзя считать историческими. Утверждения Талмуда и «Толдот Йешу» об Иисусе,иногда, спутанны, а некоторые вероятно написаны уже после появления евангельской истории, чтобы высмеять христианские верования (например, истории о том, что мать Иисуса изменяла мужу, и Иисус — незаконнорожденный, и что ученики Иисуса украли его мёртвое тело и спрятали его).

Талмуд также рассказывает о человеке по имени бен Стада («блуждающий»), которым иногда обозначает Иисуса, но одно из высказываний подразумевает, что он жил около 100 г. — примерно 200 годами позже смерти царя Яннея. Однако это не следует использовать как повод отвергать все раввинические предания об Иисусе как неисторические и ненадёжные, особенно поскольку бен Стада по-видимому первоначально был отдельным персонажем, которого позже смешали с Йешу. Дж. Мид показывает, что дата 100 г. до н.э. упоминается в старейшей части Талмуда, предшествующей историям, содержащим более позднюю дату и разработанным в полемических целях раввинической школой Людда.

Ранние христиане были вполне в курсе иудейских историй о Иисусе. Языческий философ Цельс, знаменитый своими аргументами против христианства, упоминает циркулировавшие в его время (около 170 г.) еврейские предания, что Иисус ездил в Египет, где научился магии, а потом вернулся домой и стал заявлять, что он бог. Его мать, Мария, согласно им, была разведена со своим мужем, плотником, после того как была доказана её измена. Она скиталась в стыде и вынашивала Иисуса в секрете, а его настоящим его отцом был солдат по имени Пантера или Пандира. В III в. один из отцов церкви Ориген посчитал эту историю имеющей достаточную важность и стоящей трудов, чтобы выдвинуть аргументы против неё в своей книге «Против Цельса». В конце II в. яростный отец церкви Тертуллиан в своей обличительной речи против иудеев показал, что он был в курсе некоторых элементов талмудических историй об Иисусе, а также некоторых дополнительных элементов, в Талмуде не упомянутых, но включённых в «Толдот Йешу», книгу, которая появилась в письменном виде лишь многими веками позже.

В IV в. христианский святой Епифаний дал христианскую генеалогию, в которой Пантера упомянут как дед Иисуса. Он даже утверждает, что Иисус жил во времена царя Яннея, но затем продолжает, что он родился во 2 г. до н.э., т.е. примерно через 70 лет после смерти Яннея! Епифаний пытался избавиться от иудейского предания об Иисуса путём вставки элементов его в свой собственный (очевидно вымышленный) рассказ, по-видимому, не заботясь о явной несообразности, которая из этого получилась.

Согласно Евангелию от Матфея, Иосиф и Мария должны были бежать с младенцем Иисусом в Египет, потому что царь Ирод приказал убить всех младенцев, родившихся в Вифлееме. А как уже было упомянуто, Талмуд говорит, что бен Перахия бежал в Египет с Йешу, чтобы не быть убитыми царём Яннеем. В противоположность христианской истории об «избиении невинных младенцев» при Ироде, которой не имеется никаких исторических свидетельств, преследования фарисеев Александром Яннеем — исторический факт. Янней (поддерживаемый саддукеями) победил фарисеев около 88 г. до н.э. после 6 лет борьбы. Он, как утверждают, распял 800 фарисеев и на виду у них перерезал горла их жёнам и детям, а другие 8000 раввинов бежали из Иудеи. «Избиение невинных» может отчасти основываться на этом факте (посвящённые иногда называются «невинными» или «детьми»). Однако надо заметить, что тема божественного или полубожественного ребёнка, которого боится злой царь, в языческой мифологии очень распространена.

Согласно Евангелиям, Иисус был распят. Однако Павел и Пётр, которые писали ещё до сочинения Евангелий, говорят, что он был «повешен на дереве» (Послание Галатам 3:13; Деяния апостолов 5:30, 10:39). Талмудический же Иисус был забит камнями и повешен на дереве (в соответствии с еврейским законом). Распятие Иисуса, конечно, тоже символическое. Христос представляет и духовное солнце (эмблема которого — солнце физическое), и духовное «я» в каждом человеке. Крест представляет пересечение эклиптики и небесного экватора, а также взаимозависимость духа (вертикальный столб) и материи (горизонтальная перекладина). Точно как Солнце «возрождается» в весеннее равноденствие, когда оно пересекает небесный экватор и начинает свой путь на север вдоль эклиптики, так и цель посвящения — окончить «распятие» высшего «я» в мире материи, вызвав второе или духовное рождение, при котором низшая природа трансмутируется и соединяется с высшей. Во время испытаний при посвящении кандидата часто кладут на крестообразное ложе.

Тема божественного или полубожественного существа, приносимого в жертву на дереве, шесте или кресте, а затем воскресшего, часто встречается в языческой мифологии. Например, в весеннее равноденствие язычники северного Израиля праздновали смерть и воскресения рождённого девой Таммуза-Осириса. В Малой Азии (где были основаны самые ранние христианские церкви) проводились аналогичные праздненства в честь рождённого девой Аттиса, который был показан умирающим на дереве, захороненным в пещере, а на третий день воскресшим

Иисус Назарей

Еврейским названием христиан всегда было ноцрим, и хотя современные христиане заявляют, что христианство началось только в I в. н.э., израильские христиане I в. считали себя продолжателями движения ноцри, которое уже существовало около 150 лет. В раввинистической традиции Йешу бен Пандира также называется Йешу ха-Ноцри (Иисус Назарей). Греческий эквивалент слова «ноцри» — назорэйос. Корень этого слова означает «держаться отдельно» — указание на аскетический характер этой секты. Ранние христиане предположили, что «назарей» значит — человек из Назарета и что Иисус жил в Назарете. Однако, первоначальное еврейское название Назарета — Нацрат, а человек из Назарета называется не ноцри, а нацрати. Потому выражение «Иисус из Назарета» есть просто неправильный перевод Йешу ха-Ноцри.

Ко времени появления христианства Ближний Восток представлял сцену огромного религиозного разнообразия, что подтверждается писаниями из Наг Хаммади и Свитками Мёртвого Моря. Многие из его сект — ессеи, терапевты (целители), назары, набатеи, эбиониты и гностики — были тесно взаимосвязаны, и часто трудно разделить их. Как говорит Е.П. Блаватская, все они, с очень незначительными различиями, были последователями древних теургических мистерий. Некоторые учёные указывали на подобия между восточными религиозными традициями (особенно буддизмом и брахманизмом) и идеями ессеев, назаров и гностиков. Торговые пути между греко-римским миром и Дальним Востоком открывались ко времени процветания гностицизма (80–200 г.), буддисты контактировали с гностическими христианами в южной Индии, и на протяжении нескольких поколений буддийские миссионеры проповедовали в Александрии и в других местах Ближнего Востока.

Согласно Блаватской, в одно время, с правления Ашоки (середина III в. до н. э.), обращённые буддийскими миссионерами заполонили Египет, Грецию и даже Иудею. Она утверждает, что хотя Иисус и был учеником ессеев, он не был в строгом смысле ессеем, поскольку расходился со своими прежними учителями по нескольким вопросам формального соблюдения обрядов.

«Назарейский Реформатор, получив образование в их обителях в пустыне и должное посвящение в мистерии, предпочёл свободную и независимую жизнь странствующего назарея, и так отделился от них, оназарился, став странствующим терапевтом, назареем, целителем».

Она описывает назаров как класс халдейских посвящённых и каббалистических гностиков. О миссии Иисуса она пишет:

«Мотивы Иисуса были, как очевидно, теми же, что у Гаутамы Будды — принести пользу человечеству в целом путём проведения религиозной реформы, которая дала бы религию чистой этики...

В своей безмерной и бескорыстной любви к человечеству он считал несправедливым лишать многих плодов знаний, приобретённых немногими. Их он соответственно и проповедовал — единство духовного Бога, чем храм — в каждом из нас, и в ком мы живём, как и он живёт в нас — в духе».

Мандеи утверждали, что Иисус был Нэбу, ложный мессия и разрушитель старой ортодоксальной религии, тогда как другие оппоненты говорили, что он был основателем новой секты назареев. Еврейское слово «наба» означает «говорить по вдохновению», а Нэбо — бог мудрости и также планета Меркурий. Индусы называют эту планету «Будха» (мудрец), что близко связано с Буддой (пробуждённый). Аналогично талмудисты придерживаются взгляда, что Иисус был вдохновлён гением или управителем планеты Меркурий. Согласно современной теософической традиции, между Иисусом и Буддой есть тесная связь в силу аватарического статуса Иисуса.