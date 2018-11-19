РЕАЛЬНЫЙ ХРИСТОС
Иисус как вымышленный персонаж
История Иисуса, представленная в четырёх евангелиях Нового Завета, по сути относится к художественной литературе. О такой фигуре нет аутентичных упоминаний в трудах ни одного из историков начала I века н.э. Доевангельские писания ранних христиан также не упоминают о жизни и учениях недавно существовавшего исторического Иисуса. Например Св. Павел, который предположительно был современником Иисуса, никогда не заявлял, что встречал его во плоти или встречал кого-то, кто лично знал его. Он встречал его только в видениях, как духовное существо. Христианские группы I в. придерживались крайне различных богословских взглядов, и это трудно было бы объяснить, если бы они были последователями одного учителя, который жил совсем недавно. Примечательно, что они не выказывали интереса к святым местам и реликвиям, связанными с предполагаемым земным путём Иисуса: этого не было до IV в., когда на поверхность всплыли куски «истинного креста» и первое святилище было устроено на горе, где как верят, умер Иисус.
Только в четырёх канонических Евангелиях и некоторых других новозаветных писаниях можно найти ортодоксальную историю Иисуса. Эти Евангелия, однако, были в основном написаны во II веке, претерпели многочисленные изменения и добавления и содержат значительные противоречия и несовместимости. Их недостатки признаются как нехристианскими, так и христианскими исследователями. Некоторые богословы сейчас готовы поставить под вопрос не только непорочное зачатие и чудеса, но даже гораздо более фундаментальную доктрину воскресения. Профессор теологии Бёртон Мак, например, заходит так далеко, что называет евангельское изображение Иисуса «фантастическим» и «результатом наслоившейся истории украшений фигуры основателя путём воображения». Но даже само существование великого основателя христианства, жившего в I веке, весьма маловероятно, учитывая молчание тогдашних историков и даже христиан I века.
Е. П. Блаватская заявляла, что история Иисуса была придумана после I в. Иисус, говорит она, «есть обожествлённая персонификация прославленного типа великих иерофантов храмов, и его история, рассказанная в Новом Завете, есть лишь аллегория, несомненно содержащая глубокие эзотерические истины, но тем не менее всё же аллегория... Каждое деяние Иисуса Нового Завета, каждое слово, приписанное ему, каждое событие из трёх лет его миссии, рассказанное там, основывается на программе цикла посвящения, цикла, основанного на прецессии равноденствий и знаках зодиака».
Евангельская фигура Иисуса — это иудейская адаптация мифического богочеловека, встречающегося под многими именами в древних языческих религиях мистерий: в Египте это Осирис, в Греции — Дионис, в Малой Азии — Аттис, в Италии — Бахус, в Персии — Митра. Все основные элементы истории Иисуса — с рождения от девы до распятия и воскресения — можно найти в более ранних историях языческих богочеловеков. Как выразился Г. де Пурукер, «евангельская история — просто идеализированный вымысел, история, написанная христианскими мистиками в подражание эзотерическим мистериям «язычников», показывающих испытания, проходимые кандидатом на посвящение, и не очень хорошо сделанная, поскольку в «Евангелиях» много заблуждений и ошибок»
Исторический Иисус?
Тот факт, что ключевые элементы евангельской истории Иисуса являются очевидно мифическими, не означает автоматически, что весь его портрет — вымысел. За последние два века учёные создали много разных реконструкций «настоящего Иисуса». Его рисуют, например, жрецом зелотом, поднимающим народный бунт против римской оккупации, апокалиптическим пророком, прогрессивным фарисеем, галилейским целителем и чудотворцем и эллинистическим мудрецом. Комментируя этих многочисленных «исторических Иисусов», Роберт Прайс пишет: «Все склонны сосредоточиваться на конкретных скоплениях евангельских элементов, толкуемых определённым образом, оставляя другие данные в стороне как подложные... То, что одна реконструкция Иисуса оставляет в стороне, другая берёт и делает своим краеугольным камнем... Каждая звучит хорошо, пока вы не услышите следующую».
Семинар по Иисусу (Jesus Seminar), ассоциация прогрессивных исследователей Библии, базирующаяся в Калифорнии, был основан в 1980-х годах и сыграл важную роль в разоблачении ненадёжности ранних христианских записей. Его члены считают, что Иисус в первую очередь был мудрецом, учившим, что царствие небесное — внутри. Они отвергают евангельские истории о его чудесах, и считают его слишком просвещённым, чтобы он мог пугать своих оппонентов осуждением в судный день. Фактически они отвергают как неаутентичные примерно 3/4 высказываний, приписываемых Иисусу Евангелиями. Но их выборочный портрет больше рассказывает нам об их собственных предпочтениях и предвзятых концепциях, чем об историческом Иисусе.
Евангелие от Марка, самое короткое и простое, широко признано написанным первым из четырёх канонических. Авторы Евангелий от Матфея и Луки копировали оттуда большие куски, но также,по-видимому, располагали и другим документом, ныне утерянным, и известным под обозначением Q (от Quelle, по-немецки — источник), который, вероятно, содержал высказывания Иисуса. Думают, что Q писался в три этапа: Q1 содержал мудрые высказывания, Q2 — более сектантские, апокалиптические, и лишь Q3 упоминает фигуру основателя по имени Иисус. Эта легендарная фигура описана как чисто человеческий учитель — такой, каким считали Иисуса ранние христиане, такие как эбиониты и назареи; там нет упоминания Иисуса как Сына Божиего, или его распятия и воскресения.
Некоторые учёные,однако, считают, что даже Q1 может основываться на жизни фактически существовавшего странствующего галилейского проповедника 20-х или 30-х годов, бывшего одним из прототипов евангельского Иисуса. Оппоненты их отвечают, что эти высказывания представляют идеи, широко распространённые в разных братствах и школах мистерий задолго до создания христианства. В частности, они несут заметные черты происхождения от киников с параллелями в трудах Сенеки, Эпикета, Диогена Лаэртского и т.д. Роберт Прайс утверждает, что эти высказывания передают «не личность человека, а взгляды движения — острый и юмористический взгляд киников на жизнь».
Еврейский историк Иосиф Флавий упоминает трёх персонажей, которых люди считали мессиями, и которые были распяты римлянами: Ехуда Галилейский (6 г.), Феуда (44 г.) и Беньямин Египтянин (60 г.). Возможно, что история Иисуса частично основывается на их жизнях. Дж. А. Уэллс утверждает, что св. Павел считал Иисуса небесным, предсуществовавшим существом, пришедшим на землю, возможно, за столетие или два до его собственного времени. Альвар Эллегард зашёл на шаг дальше и предположил, что главным прототипом Иисуса был Учитель Праведности, упомянутый в Свитках Мёртвого Моря, открытых в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Эллегард выдвигает аргумент, что он был основателем иудейского реформистского движения, известного как ессеи, и умер около 100 г. до н.э. На него смотрели как на великого пророка и также как на мученика, которого истязала и в конце концов убила иудейская жреческая иерархия. Согласно Эллегарду, Павел и его коллеги были первыми, кто упоминает его под именем Иисуса, и это они ввели идею, что он был мессией или спасителем. Он признаёт, что Учитель из Свитков во многих отношениях отличается от Иисуса из Евангелий, но подчёркивает, что последний — персонаж в значительной части вымышленный.
Есть разница во мнениях относительно того, считали ли Павел и его товарищи по вере Иисуса человеком, жившим на Земле в какое-то отдалённое время в прошлом, или же они рассматривали его как полностью мифическую фигуру, духовное существо, жившее и действовавшее в «сверхъестественном» мире, подобно всем другим богам-спасителям того времени. Хотя Павел ясно свидетельствует, что никогда не встречал исторического Иисуса, в его писаниях есть несколько высказываний, которые можно толковать как относящиеся к предыдущему земному существованию Иисуса. Эрл Дохерти, однако, отвечает, что они лучше толкуются в соответствии с платоническими представлениями о реальностях в высшем духовном мире, которые являются соответствиями. По его мнению, доевангельские христианские записи не дают никаких свидетельств распространённого предания о человеке-основателе, который был пророком, учителем, чудотворцем и толкователем писания — будь то в недавнем или отдалённом прошлом.
В весьма умозрительной реконструкции жизни Учителя Праведности (которого могли звать Иуда), Майкл Вайз отстаивает мнение, что он был жрецом и пророком, принадлежавшим к элите, и вышел на авансцену около 105 г. до н.э. как лидер политической коалиции, поддерживавшей царя Александра Яннея, правившего с 103 по 76 г. до н.э.. Александр имел поддержку саддукеев и подавлял фарисеев, но когда его жена Александра стала царицей, она сделала поворот на 180 градусов и приветствовала фарисеев. Иуда, который стал считать себя мессией, отвергал новый режим, заклеймив его как царство Сатаны. Он был арестован, обвинён в лжепророчестве и отправлен в изгнание в 74 г. до н.э., а через несколько лет был убит. Вайз не проводит особой связи этого учителя с ессеями.
Роберт Айзенман считает, что Свитки Мёртвого Моря датируют слишком ранним временем и что их надо рассматривать как работы I века, происходящие из сообщества, предводителем которого был Яков Справедливый. Учитель, как сказано в свитках, был предан, попал в засаду и был убит злым жрецом, и это имеет близкие параллели с планом первосвященника Анана по поимке и убийству Якова. Если эта теория подтвердится, это исключит гипотезу Эллегарда, что историческим Иисусом был Учитель Праведности и подорвёт реконструкцию его жизни, сделанную Вайзом. Но более важный кандидат на роль исторического Иисуса есть в иудейском Талмуде.
Иисус Талмуда
Талмуд содержит несколько высказываний, относящихся к некоему Йешу (или Йошуа) бен Пандира, жившему около 100 г. до н.э. Там сказано, что он был учеником Йошуа бен Перахия, который определённо был исторической фигурой и одним из самых выдающихся раввинов того времени. Во время преследований фарисеев Александром Яннеем, начавшихся около 94 г. до н.э., Йошуа бен Перахия бежал вместе с Йешу в Египет, где Йешу, как сказано, научился магии. Йешу, описанный как человек учёный, был исключён из школы, которую возглавлял Йошуа, за склонность к ереси. Он стал религиозным учителем, имевшим несколько учеников, и проповедовал простому народу. Его обвинили в колдовстве, обмане Израиля и отчуждении людей от Бога. После пыток и обвинительного приговора его забросали камнями, а его тело было потом повешено в назидание другим.
Некоторые иудеи всё ещё придерживаются даты 100 г. до н.э. для датировки Иисуса и выдвигают аргумент, что многие евангельские истории написаны в ответ на талмудическое описание Йешу (Иисус, Jesus — латинская форма этого имени). Христиане, с другой стороны, заявляют, что талмудический Йешу частично основывается на «реальном», евангельском Иисусе, и что эти истории отражают сильную ненависть иудеев к христианам. Многие авторы, отстаивающие взгляд, что евангельский Иисус был вымышленным персонажем, так же отрицают и историческую реальность талмудического Йешу. Авторы-теософы, такие как Е. П. Блаватская и Г. Пурукер, с другой стороны, настаивают, что существовал исторический Иисус, живший около 100 г. до н.э., на котором отчасти основан евангельский Иисус, и не отказывают в историчности талмудическому преданию.
Блаватская пишет:
«Какими бы осторожными нам ни следовало быть, принимая что-либо об Иисусе из иудейских источников, нужно признать, что в некоторых вещах они представляются более точными в своих утверждениях (в тех местах, где у иудеев не было прямой заинтересованности в определённом изложении фактов), чем наши благие, но ревнивые отцы [церкви]».
Талмуд был составлен между II и VI в. н.э. из более ранних преданий. В средние века рассыпанные там высказывания, касающийся Йешу, были обработаны и вместе с другим материалом собраны в книгу «Толдот Йешу» (Жизнь Иисуса). В то время как Талмуд достаточно трезвая книга, «Толдот Йешу» полна самых диких историй, которые ясно нельзя считать историческими. Утверждения Талмуда и «Толдот Йешу» об Иисусе,иногда, спутанны, а некоторые вероятно написаны уже после появления евангельской истории, чтобы высмеять христианские верования (например, истории о том, что мать Иисуса изменяла мужу, и Иисус — незаконнорожденный, и что ученики Иисуса украли его мёртвое тело и спрятали его).
Талмуд также рассказывает о человеке по имени бен Стада («блуждающий»), которым иногда обозначает Иисуса, но одно из высказываний подразумевает, что он жил около 100 г. — примерно 200 годами позже смерти царя Яннея. Однако это не следует использовать как повод отвергать все раввинические предания об Иисусе как неисторические и ненадёжные, особенно поскольку бен Стада по-видимому первоначально был отдельным персонажем, которого позже смешали с Йешу. Дж. Мид показывает, что дата 100 г. до н.э. упоминается в старейшей части Талмуда, предшествующей историям, содержащим более позднюю дату и разработанным в полемических целях раввинической школой Людда.
Ранние христиане были вполне в курсе иудейских историй о Иисусе. Языческий философ Цельс, знаменитый своими аргументами против христианства, упоминает циркулировавшие в его время (около 170 г.) еврейские предания, что Иисус ездил в Египет, где научился магии, а потом вернулся домой и стал заявлять, что он бог. Его мать, Мария, согласно им, была разведена со своим мужем, плотником, после того как была доказана её измена. Она скиталась в стыде и вынашивала Иисуса в секрете, а его настоящим его отцом был солдат по имени Пантера или Пандира. В III в. один из отцов церкви Ориген посчитал эту историю имеющей достаточную важность и стоящей трудов, чтобы выдвинуть аргументы против неё в своей книге «Против Цельса». В конце II в. яростный отец церкви Тертуллиан в своей обличительной речи против иудеев показал, что он был в курсе некоторых элементов талмудических историй об Иисусе, а также некоторых дополнительных элементов, в Талмуде не упомянутых, но включённых в «Толдот Йешу», книгу, которая появилась в письменном виде лишь многими веками позже.
В IV в. христианский святой Епифаний дал христианскую генеалогию, в которой Пантера упомянут как дед Иисуса. Он даже утверждает, что Иисус жил во времена царя Яннея, но затем продолжает, что он родился во 2 г. до н.э., т.е. примерно через 70 лет после смерти Яннея! Епифаний пытался избавиться от иудейского предания об Иисуса путём вставки элементов его в свой собственный (очевидно вымышленный) рассказ, по-видимому, не заботясь о явной несообразности, которая из этого получилась.
Согласно Евангелию от Матфея, Иосиф и Мария должны были бежать с младенцем Иисусом в Египет, потому что царь Ирод приказал убить всех младенцев, родившихся в Вифлееме. А как уже было упомянуто, Талмуд говорит, что бен Перахия бежал в Египет с Йешу, чтобы не быть убитыми царём Яннеем. В противоположность христианской истории об «избиении невинных младенцев» при Ироде, которой не имеется никаких исторических свидетельств, преследования фарисеев Александром Яннеем — исторический факт. Янней (поддерживаемый саддукеями) победил фарисеев около 88 г. до н.э. после 6 лет борьбы. Он, как утверждают, распял 800 фарисеев и на виду у них перерезал горла их жёнам и детям, а другие 8000 раввинов бежали из Иудеи. «Избиение невинных» может отчасти основываться на этом факте (посвящённые иногда называются «невинными» или «детьми»). Однако надо заметить, что тема божественного или полубожественного ребёнка, которого боится злой царь, в языческой мифологии очень распространена.
Согласно Евангелиям, Иисус был распят. Однако Павел и Пётр, которые писали ещё до сочинения Евангелий, говорят, что он был «повешен на дереве» (Послание Галатам 3:13; Деяния апостолов 5:30, 10:39). Талмудический же Иисус был забит камнями и повешен на дереве (в соответствии с еврейским законом). Распятие Иисуса, конечно, тоже символическое. Христос представляет и духовное солнце (эмблема которого — солнце физическое), и духовное «я» в каждом человеке. Крест представляет пересечение эклиптики и небесного экватора, а также взаимозависимость духа (вертикальный столб) и материи (горизонтальная перекладина). Точно как Солнце «возрождается» в весеннее равноденствие, когда оно пересекает небесный экватор и начинает свой путь на север вдоль эклиптики, так и цель посвящения — окончить «распятие» высшего «я» в мире материи, вызвав второе или духовное рождение, при котором низшая природа трансмутируется и соединяется с высшей. Во время испытаний при посвящении кандидата часто кладут на крестообразное ложе.
Тема божественного или полубожественного существа, приносимого в жертву на дереве, шесте или кресте, а затем воскресшего, часто встречается в языческой мифологии. Например, в весеннее равноденствие язычники северного Израиля праздновали смерть и воскресения рождённого девой Таммуза-Осириса. В Малой Азии (где были основаны самые ранние христианские церкви) проводились аналогичные праздненства в честь рождённого девой Аттиса, который был показан умирающим на дереве, захороненным в пещере, а на третий день воскресшим
Иисус Назарей
Еврейским названием христиан всегда было ноцрим, и хотя современные христиане заявляют, что христианство началось только в I в. н.э., израильские христиане I в. считали себя продолжателями движения ноцри, которое уже существовало около 150 лет. В раввинистической традиции Йешу бен Пандира также называется Йешу ха-Ноцри (Иисус Назарей). Греческий эквивалент слова «ноцри» — назорэйос. Корень этого слова означает «держаться отдельно» — указание на аскетический характер этой секты. Ранние христиане предположили, что «назарей» значит — человек из Назарета и что Иисус жил в Назарете. Однако, первоначальное еврейское название Назарета — Нацрат, а человек из Назарета называется не ноцри, а нацрати. Потому выражение «Иисус из Назарета» есть просто неправильный перевод Йешу ха-Ноцри.
Ко времени появления христианства Ближний Восток представлял сцену огромного религиозного разнообразия, что подтверждается писаниями из Наг Хаммади и Свитками Мёртвого Моря. Многие из его сект — ессеи, терапевты (целители), назары, набатеи, эбиониты и гностики — были тесно взаимосвязаны, и часто трудно разделить их. Как говорит Е.П. Блаватская, все они, с очень незначительными различиями, были последователями древних теургических мистерий. Некоторые учёные указывали на подобия между восточными религиозными традициями (особенно буддизмом и брахманизмом) и идеями ессеев, назаров и гностиков. Торговые пути между греко-римским миром и Дальним Востоком открывались ко времени процветания гностицизма (80–200 г.), буддисты контактировали с гностическими христианами в южной Индии, и на протяжении нескольких поколений буддийские миссионеры проповедовали в Александрии и в других местах Ближнего Востока.
Согласно Блаватской, в одно время, с правления Ашоки (середина III в. до н. э.), обращённые буддийскими миссионерами заполонили Египет, Грецию и даже Иудею. Она утверждает, что хотя Иисус и был учеником ессеев, он не был в строгом смысле ессеем, поскольку расходился со своими прежними учителями по нескольким вопросам формального соблюдения обрядов.
«Назарейский Реформатор, получив образование в их обителях в пустыне и должное посвящение в мистерии, предпочёл свободную и независимую жизнь странствующего назарея, и так отделился от них, оназарился, став странствующим терапевтом, назареем, целителем».
Она описывает назаров как класс халдейских посвящённых и каббалистических гностиков. О миссии Иисуса она пишет:
«Мотивы Иисуса были, как очевидно, теми же, что у Гаутамы Будды — принести пользу человечеству в целом путём проведения религиозной реформы, которая дала бы религию чистой этики...
В своей безмерной и бескорыстной любви к человечеству он считал несправедливым лишать многих плодов знаний, приобретённых немногими. Их он соответственно и проповедовал — единство духовного Бога, чем храм — в каждом из нас, и в ком мы живём, как и он живёт в нас — в духе».
Мандеи утверждали, что Иисус был Нэбу, ложный мессия и разрушитель старой ортодоксальной религии, тогда как другие оппоненты говорили, что он был основателем новой секты назареев. Еврейское слово «наба» означает «говорить по вдохновению», а Нэбо — бог мудрости и также планета Меркурий. Индусы называют эту планету «Будха» (мудрец), что близко связано с Буддой (пробуждённый). Аналогично талмудисты придерживаются взгляда, что Иисус был вдохновлён гением или управителем планеты Меркурий. Согласно современной теософической традиции, между Иисусом и Буддой есть тесная связь в силу аватарического статуса Иисуса.
Иисус как аватара
Термин «аватара» означает «нисхождение» божественного существа, которое осеняет человека и работает через человеческий проводник. Махатма Кут Хуми заявлял, что человек Иисус был «смертным, подобным любому из нас, адептом скорее по присущей ему чистоте и неведению настоящего Зла, чем по тому, чему он учился у посвящённых раввинов и уже быстро вырождавшихся в тот период египетских иерофантов и жрецов». Иисус был хрестос (благой и святой) и стал христос (помазанный, т.е. прославленный) только когда через него начала действовать небесная сила. Как объясняет Блаватская, «западные теософы принимают Христа в том же смысле, что и гностики веков, предшествовавших христианству, и как ведантисты — своего Кришну: они отличают телесного человека от божественного Принципа, который, в случае аватары, его одушевляет».
Но для полного аватары необходим и третий элемент: физически-астральное тело и духовно-божественное существо должны быть соединены психическим аппаратом, обеспеченным учителем мудрости, достигшим уровня будды. Блаватская и Пурукер указывают, что в случае Иисуса это адепт, в своём последнем воплощении известный как Гаутама Будда, обеспечил это связующее звено. Сказано, что когда Будда достиг просветления, его духовное «я» вступило в нирвану, тогда как его промежуточное «я», бодхисаттва, оставалось после его смерти в тонкой атмосфере Земли как нирманакая, чтобы иметь возможность продолжать помогать человеческой эволюции.
Пурукер объясняет, что аватары — люди необычайных духовных и интеллектуальных способностей, воплощающие божественный луч, у которых нет человеческой кармы, потому что они не являются перевоплощениями обычных человеческих душ, эволюционирующих на нашей Земле. Они создаются актом белой магии в циклических точках человеческой истории с целью ввести в дела людей духовное влияние какого-либо духовного существа. Избранный ребёнок ещё до рождения осеняется душой будды, который присматривает за ним и укрепляет его тело, пока оно не сможет принять более полное воплощение духовных и интеллектуальных сил этого будды. Позже, обычно, когда заимствованное тело достигает взрослого возраста, душа будды возносится через эфир и соединяет себя с ожидающим божеством, и с этого момента, который обычно имеет место при посвящении во время зимнего солнцестояния, аватара уже существует как завершённое существо и принимается за свою работу.
Пурукер пишет:
«Аватара обычно появляется в нашем мире, когда божество проходит через посвящение, а человек обеспечивает ему проводник, чтобы оно могло спуститься в тот мир, который для божественных сфер является преисподней. Когда человек проходит соответствующее посвящение, он спускается в преисподнюю, где один из её обитателей сотрудничает с ним, предоставляя ему свой проводник мысли и сознания, чтобы позволить человеческой монаде проявиться и работать там».
Евангельский Иисус представляется как бы составленным из лоскутков персонажем, отчасти мифическим, а отчасти основанным на нескольких исторических фигурах, в том числе и на Йешу из Талмуда. Что касается аватары Иисуса, упомянутого в теософической традиции, Пурукер указывает, что экзотерических доказательств того, что он жил и учит, нет. Утверждают, что он родился около 107 г. до н.э., и Блаватская цитирует туманное высказывание из «тайного труда», который можно толковать так, что он умер на своём 33 году жизни, т. е. в 75–74 г. до н.э. Шанкарачарья, великий ведантический учитель Индии, тоже, как сказано, был осеняем Буддой. Родившись в 510 г. до н.э., он решил умереть на 33 году своей жизни. Процитированный Блаватской комментарий поясняет: «В каком бы возрасте человек ни сбросил своё внешнее тело по своей свободной воле, в следующем воплощении в том же возрасте он умрет насильственной смертью против своей воли».
В Талмуде сказано, что Балаам (это имя означает «уничтожающий или портящий людей», и им иногда обозначали Йешу) умер в возрасте 33 лет. «Толдот Йешу» указывает, что Йешу пережил Яннея, умершего между 79 и 76 г. до н.э. На троне его сменила его жена Саломея, которая правила около 9 лет и в отличие от своего мужа благоволила к фарисеям. Может быть так, что лишь после смерти Яннея и Йошуа, бен Перархия и Йешу вернулись в Иудею.
Новый Завет не указывает, в каком возрасте умер Иисус, хотя сказано, что он начал свою проповедь в тридцатилетнем возрасте. Некоторые ранние христиане считали, что его проповедническая деятельность длилась один год. Отец церкви Ириней отрицал это и утверждал, что она длилась 20 лет. По общепринятому мнению современных христиан его миссия длилась 3 года, и он был распят на 33 году своей жизни.
В теософической литературе говорится, что Иисус был аватарой для эпохи Рыб, которая сейчас завершается с нашим вхождением в эпоху Водолея. Многозначительно, что в истории Иисуса в большом количестве присутствует образ рыбы. Апостолы известны как рыбаки — «ловцы человеков». Ранние христиане называли себя «рыбками» и использовали греческое слово ichthys (рыба) как кодовое обозначение Иисуса, поскольку его можно было рассматривать как акроним, аббревиатуру от «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». В Евангелии от Иоанна Иисус чудесно помогает своим ученикам получить большой улов — 153 рыбы. 153 — это священное число, связанное с «vesica piscis», «сосудом рыб» — древним пифагорейским символом, использовавшимся ранними христианами для представления своей веры.
Два круга, символизирующие дух и материю, соединяются в священном браке. Когда окружность одного касается центра другого, они дают образ рыбы, известный как vesica piscis. Соотношение длины этого образа к его высоте — 265:153, и известно как «мера рыбы». Это мощный математический инструмент, будучи ближайшим целочисленным приближением к корню квадратному из трёх и управляющим соотношением равностороннего треугольника.
Пурукер говорит, что Иисус «пришёл во время нисходящего цикла, чтобы посеять хотя бы некоторые семена духовного света накануне времени, которое должно было быть духовно тёмным». Но его миссию быстро постигла неудача, поскольку, хотя циклически время для аватары пришло, всё работало против духовных сил, которым он открыл путь, и менее чем за сто лет учения, которые он оставил после себя, выродились. Например, учения о карме и реинкарнации были заменены иррациональной и несправедливой догмой, что веры в Иисуса достаточно для избавления нас от всех грехов и обеспечения нам вечного райского блаженства, тогда как неверующие будут страдать от вечных мучений в аду.
Слово «Христос» относится не только к отдельному человеку, но означает гораздо большее. В своём Послании к колоссянам (1:25-28) Павел описывает себя как получившего задачу открыть «тайну, сокрытую от веков и родов» — «Христос — в вас». Как замечают Тимоти Фрик и Питер Гэнди, это «извечный мистицизм гностицизма и языческих мистерий,— что в каждом из нас одна Душа Вселенной, Логос, Универсальный Даймон, Божественный Разум». Цель нашего эволюционного пути — в ходе бесчисленных жизней вывести этого внутреннего Христа или природу будды в полное выражение.
Блаватская выражает это так:
«Христос — истинный эзотерический Спаситель — не человек, а БОЖЕСТВЕННОЕ НАЧАЛО в каждом человеческом существе. Человек, который стремится воскресить Дух, распятый в нём его земными страстями и захороненный глубоко в «склепе» его грешной плоти, имеющий силу откатить камень материи от входа своего внутреннего святилища, имеет воскресшего Христа в себе. «Сын человеческий» — не сын рабыни — плоти, а сын поистине свободной женщины — Духа, сын собственных дел человека и плод его духовных трудов».
Блаватская рассказывает, что однажды она была в большом пещерном храме в Гималаях со своим тибетским учителем, Морьей. Там было много статуй адептов, и, указав на одного из них, её учитель сказал: «Это тот, кого вы называете Иисусом. Мы считаем его одним из величайших среди нас».
Важность Иисуса подчёркивается в следующем высказывании:
«Вся цивилизованная часть язычников, которая знала о Иисусе, почитала его как философа, адепта, которого они ставили на ту же высоту, что и Пифагора и Аполлония. . . . Как о воплощенном Боге, о нем нет на земле ни единой записи, которая могла бы выдержать критическое исследование науки; но в качестве одного из величайших реформаторов, в качестве непримиримого врага всякого теологического догматизма, преследователя фанатизма, учителя одного из наиболее возвышенных кодексов этики, Иисус представляет собою одну из величайших и наиболее ясно очерченных фигур в панораме истории человечества. Его эпоха может с каждым днем всё дальше и дальше отступать в мрак и туман прошлого; и связанное с ним богословие, опирающееся на человеческие выдумки и поддерживаемое нелепыми догмами, может — нет, должно с каждым днем всё больше терять свой незаслуженный престиж; и только великая фигура философа и нравственного реформатора, вместо того, чтобы меркнуть, с каждым новым веком будет становиться более заметной и ясно очерченной. И она будет царствовать, как верховная и всемирная, только в тот день, когда всё человечество признает лишь одного отца — НЕПОЗНАВАЕМОГО вверху — и одного брата — всё человечество внизу»
Но это ещё далеко не всё...
РАДОМИР
Нам практически ничего не известно о тех героях, кто на протяжении всех этих чёрных тысяч лет сражался с Тёмными Силами не щадя живота своего. Речь идёт о Белых Иерархах, имена которых тщательно вытерты из нашей изТОРии, а все их деяния и подвиги безстыдно перевраны и присвоены паразитами. Сейчас нам стала известна правда о Радомире (Иисусе Христе), о его настоящих родителях, его жене – Марии Магдалине, о его родном брате, детях, внуках…
Личность, жизнь и борьба Радомира – белого Иерарха, которого мы сегодня знаем под именем Иисуса Христа, – является, по всей видимости, одной из самых сокровенных тайн паразитической системы, стремящейся к мировому господству на нашей планете. Паразиты предприняли решительное наступление на Славяно-Арийскую Империю около тысячи лет назад, накануне и с наступлением природного явления, известного нам под названием Ночь Сварога. Впервые физическую суть этого явления раскрыл академик Николай Левашов в статье "Последняя Ночь Сварога" в 2006 году. Эта последняя Ночь длилась около 1000 лет, и закончилась в 1996 году.
Незадолго до наступления Ночи Сварога в европейских странах, бывших западными провинциями Славяно-Арийской Империи, была уничтожена династия Меровингов, долгое время управлявшая толпами изгоев белой расы, покинувших Империю и обосновавшихся в сегодняшней западной Европе. Меровинги были Русами, пришедшими учить далёких предков европейцев ведическому мировоззрению, наукам, искусству. Русы учили не только будущих европейцев. Они передавали свет знаний всем народам, волею судьбы оказавшимся на нашей планете и выжившим после мировой войны и планетарной катастрофы около 13 000 лет назад. Они пытались помочь им подняться на новый, более высокий уровень эволюционного развития, и делились теми знаниями, которые эти народы были способны усвоить. Но накануне Ночи Сварога в результате длительных, подлых и кровавых операций паразитов, династия Меровингов была поголовно вырезана, власть захватили мажордомы-Пипиниды, и стали откалывать захваченные страны от огромной ведической империи Славяно-Ариев.
После начала Ночи Сварога и активизации деятельности слуг паразитов – «избранного народа» – белые Иерархи предпринимали отчаянные попытки помешать разворачивающемуся геноциду славяно-арийских народов, хорошо понимая, что, если на Мидгарде не останется Русов, то «Большой План» реализовывать будет некому! На кону были не только жизни миллионов славян, на кону были судьбы миллионов цивилизаций с триллионами жителей, на кону был вопрос сохранения Большой Вселенной, которая уже 2 раза погибала, т.е. полностью видоизменялась. При этих обстоятельствах Светлые Силы не жалели собственных жизней, чтобы хотя бы на несколько мгновений задержать кровавое наступление паразитов, вывести из-под удара людей и продолжить выполнение своего «Большого Плана», бывшего, как сейчас стало понятно, последней надеждой всей Вселенной.
Одной из попыток остановить или хотя бы задержать деятельность «избранного народа» (иудеев) была отправка к ним в 11 веке н.э. Радомира – белого Иерарха. Чем закончилась эта попытка – все знают. Но мало кто представляет себе, сколько лжи накручено вокруг этого человека и его семьи, сколько прекрасных людей было убито паразитами и их слугами, чтобы сохранить в тайне правду о них, чтобы навязать паразитическую религию, позже названную христианством, чтобы держать нас в темноте и невежестве, чтобы поработить нас и потом уничтожить. Были зверски вырезаны миллионы славян, причём, в первую очередь уничтожались Сильные Люди – цвет нации, Русы, обладавшие высоким уровнем эволюционного развития, имевшие высокий потенциал и магические способности. Тёмные тогда оказались сильнее, и на Русов шла настоящая охота. А потом они обливались грязью, им приписывались чужие преступления, врагами присваивались их подвиги, перевирались учения и изменялись имена.
Враги настолько боялись и ненавидели Радомира, что и через сотни лет продолжали наслаивать всё новые порции лжи, да ещё периодически «подтверждая» свои подлости «научными» изысканиями. Многое можно найти в Интернете прямо сейчас. Например, на запрос «Где был распят Христос» Гугл сразу выдаёт статью Ярослава Кеслера «Где был распят Христос и когда жил апостол Павел» http://www.newchrono.ru/frame1... в которой автор очень убедительно показывает, что Радомир был казнён в Константинополе, а церковники – создатели иудо-христианства – подправили нужные места в различных переводах Библии:
«…Царь-Град, Константинополь или Стамбул. Царь-Град и его лысая гора Бейкос… – это и есть место великой трагедии, напротив Gul Gata – т.е., по-шведски, “Золотых Ворот”, место, превратившееся в “Голгофу” для Иисуса Христа. (Там же, кстати, расположена и колоссальная гробница, в которой, как считается, похоронен ветхозаветный Иисус Навин, который в западноевропейских вариантах Нового Завета называется просто Jesus, т.е. Иисус). Так что, согласно рассмотренной фразе из Евангелия, распяли Христа галаты-иудеи в Царьграде, а совсем не в нынешнем Иерусалиме…»
И дальше:
«…Всё вышеизложенное позволяет с большой долей вероятности утверждать, что собственно римская церковь реально появляется только в XV в., а «католической» становится только в XVI в. Новый, вторичный Завет и канонизировал в качестве “отца-основателя” этой церкви “вторичного” Апостола под именем Павла, самозванно ставшего выступать “от имени и по поручению Иисуса Христа”…»
Эту информацию подтверждает и Николай Левашов во 2-м томе своей автобиографической хроники "Зеркало моей души". В 5-й главе он пишет следующее:
«…Ещё я разъяснял своим слушателям, что всё, описанное в Новом Завете, не происходило на Ближнем Востоке, а происходило в городе, более известном большинству людей под именем Константинополя! Путаницу с названием города иудеи создали сознательно и вот почему. В те времена Иерусалим не был названием какого-то конкретного города. Как город, в котором находится правитель страны, называли столицей, так и место, где находилась ставка первосвященника любой религии, в древности называли иерусалимом. Поэтому, всегда было несколько иерусалимов, согласно числу первосвященников!..»
Как видите, правда всегда становится известной, как бы её ни старались спрятать или уничтожить враги человечества. Вот и информация о Радомире вышла на свободу после нескольких сотен лет подполья. Причём, окончательному сокрытию этой информации не помогла ни инквизиция, ни войны, ни революции, ни геноцид Русов, постоянно организуемые вражьим племенем на протяжении последнего тысячелетия. Правдивые сведения получены таким образом, который паразиты даже представить себе не могли! Светлана Левашова подробно всё это описывает в своей удивительной и совершенно замечательной книге –«Откровение», первый том которой выкладывается на сайте Николая Левашова http://www.nikolay-levashov.ru...
Информацию о Радомире (Иисусе Христе) Светлана получила от Изидоры – венецианской Видуньи (она не только ведала, но и видела многое), рассказ о жизни и борьбе которой начинается в 35-й главе книги. Жизнь Изидоры, мастерски описанная Светланой, сама по себе очень интересна, чрезвычайно необычна и, к сожалению, закономерно трагична, как и жизнь большинства одарённых людей того времени (15-й век н.э.). Однако мы воспроизведём только те фрагменты рассказа Изидоры, в которых сообщается информация о Радомире и его друзьях, о его настоящей семье и настоящей судьбе. Рассказ о Радомире начинается в 37-й главе «Мэтэора» и продолжается почти всю оставшуюся часть 1-го тома книги. Информацией о Радомире делится с Изидорой один из Белых Иерархов – Север, живший в то время в Мэтэоре и занимавшийся обучением одарённых людей…
Светлана Левашова является первым и пока единственным человеком на планете, который смог узнать и честно рассказать людям правду о жизни и гибели Иисуса Христа, которого родители назвали Радомиром; о его родном брате – Радане; о жизни и гибели Марии Магдалины – любимой жены и настоящего друга Радомира, родившей от него двоих детей: сына Светозара и дочь Весту, погибшую вместе со своей матерью. Светлана рассказала и о судьбе некоторых потомков Радомира и Марии Магдалины, за которым «святая церковь» охотилась долгие века и охотится до сих пор…
Вообще, нужно сказать, что книга Светланы Левашовой не только великолепно написана очень живым, действительно русским языком, но и содержит совершенно немыслимое количество удивительной и ранее нам неизвестной информации об очень интересных сторонах нашей жизни, что её впору назвать «классикой», а автора – по-настоящему выдающимся писателем, впервые открывшим для широкого круга читателей уникальную информацию, которую скрывали и искажали всю последнюю тысячу лет, в течение которой на Земле господствовала «Ночь Сварога».
В свою очередь предлагаю и очень рекомендую Вам посмотреть совершенно замечательную экранизацию книги. Перед Вами откроется новый, доселе неведомый взгляд на Христа и Его божественную миссию.
Источник: cont.ws
loading...
Христос – др.-греч. Χριστός, т.е. Спаситель, у которого была задача дать за-кабалённым Мойшей (Моисеем) евреям Светого Духа, ибо кто примет Духа Светого, в том Совесть проснётся, т.е. они должны были получить ещё два “элемента” – Совесть и Дух, которые им не вложил при их творении их творец. Исус учил, что Храм в Душе, Царствие Божие внутри человека (Лк. 17:21). Но Иисуса Христа не было, был Ешуа Ганоцри. А Иисус Христос это искаженный греческий образ. Изменение написание букв, когда новогреческий Никон вводил, вместо Исус, стало Иисус. Писалось: Iисус.
Пысы:
Христос не оставил никакого своего учения… За него это сделал иудей Савл, принявший при крещении имя Павел,- он соединил иудаизм с назареанством и выдал всё это, придумав новый термин, за “христианство”…
Справочно – когда Христа распяли, Павлу-Савлу было всего 13 лет…
Насчёт Радомира – о нём нет НИКАКИХ письменных подтверждений.
Христоса НЕЛЬЗЯ называть господом… В первом «Послании к коринфянам» глава 12 стих 3 сказано: «…и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым».
loading...
короче очередной ходжа насреддин.
loading...
Уместнее было бы сообщить не о том, откуда взялось христианство, а о его пагубности…
Христианство – это религия с рабской идеологией, созданная иудеями и распространяемая иудеем Савлом (“Святой” Павел). Приобрело большое влияние и распространение после 4-го вселенского собора в 392 году, когда началась эпоха лисы. Главная идеологическая книга – Библия. Которую, трактуя по-своему, пастыри (“пастухи”) формируют нужное им рабовладельческое мировоззрение у паствы (“стадо”). Они учат, что человек грешен, зачат во грехе, раб божий, должен мучиться здесь и сейчас для того, чтобы потом после смерти попасть в рай. Гордость в христианстве – это тяжелейший грех, это более тяжкий грех, чем убийство и воровство. Христианин не может быть гордым: “…всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится” (Лк., 14:11). Христианин должен быть смиренным и терпеть все надругательства над собой: “Ударили по щеке, подставь другую” (Мф., 5:40). Но эти заповеди для кого? Для погибших овец Израиля: “На путь к язычникам не ходите” (Мф. 10:5), “Я послан только к погибшим овцам дома Израилева” (Мф.,15:24). Но Павел (Савл) пишет: “Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте” (к Рим., 12:14). Рим быстро пал, приняв такие заповеди. Т.е. никакого самоуважения, терпи, ты же тлен, ничтожество, ноль, пшик, раб божий. Но человек же “сотворён по образу и подобию божьему”. Т.е. возникает вопрос, бог чей раб? Так попами воспитывается жалкий и терпеливый народ, который терпит над собой все надругательства и даже гордится своей смиренностью. Хотя в Библии написано, что люди не рабы, а “вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы” (Пс 81:6), и Иисус говорил “Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца” (Иоанна 15:15). Но попы твердят: “Всякая власть от бога. Бог терпит и нам велел. Все мы под богом ходим. Все мы люди маленькие”. Вот и посмотрите, кто у власти – всё это плоды христианского одурения. Правда, на Архиерейском Соборе в августе 2000 года церковь официально сняла свой дикий и лицемерный лозунг “Всякая власть от бога”. Отныне власть, оказывается, уже не от бога – хамелеоны и лицемеры, что им в данный момент выгодно – то они и делают. Христианское мировоззрение формирует соответствующие мысли и поступки и в итоге человек сам себе формирует рабскую судьбу. И системе это выгодно, выгодно иметь христианство, которое сейчас усиленно навязывается через СМИ, фильмы и другие средства зомбирования…
loading...
Иудохристианство.
loading...
Те же яйки, только в профиль…