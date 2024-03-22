За что проголосовал рабочий класс. М. В. Попов, профессор по кафедре экономики и права, член ЦК Рабочей партии России. 18.03.2024.

Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии главному редактору видеоканала Сергею Тюленеву на почту atypus@mail.ru

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Борьба с американским фашизмом во внешней политике является ключевой задачей для России на данный момент. Президент Путин возглавляет эту борьбу.

2. Рабочий класс России активно поддерживает президента и участвует в специальной военной операции. Это борьба рабочего класса против американского фашизма.

3. Для победы в этой борьбе рабочий класс должен усилить свои позиции, вступая в Рабочую партию России и отстаивая свои интересы через коллективные договоры и профсоюзы.

4. Интеллигенция и представители других слоев общества должны поддержать антифашистскую борьбу рабочего класса.

5. Властям необходимо принимать законы, защищающие интересы рабочих, а не ограничиваться указами и программами.

6. После победы над американским фашизмом рабочий класс должен продолжить борьбу за улучшение своего положения внутри страны.

Вывод: Беседа посвящена необходимости консолидации рабочего класса вокруг президента Путина в борьбе против американского фашизма, а также последующему усилению роли рабочего класса во внутренней политике России через Рабочую партию, профсоюзы и законодательные инициативы для отстаивания своих интересов.