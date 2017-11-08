Новости Украины и Новороссии 08 ноября 2017

Госдепартамент США не стал отвечать на вопрос, будут ли предприняты действия в отношении украинского сайта «Миротворец», который перерегистрировал свой IP-адрес в Соединенных Штатах, однако подчеркнул важность свободы прессы и безопасности журналистов, работающих в зонах конфликтов.

Согласно данным американского портала Domaintools, созданного для специалистов и аналитиков в области кибербезопасности, IP-адрес «Миротворца», который ранее был в Канаде, с октября находится в штате Аризона (США).

«Соединенные Штаты полностью поддерживают главный принцип свободы печати. Журналисты играют важнейшую роль, особенно в странах, где гражданские и политические права уязвимы, в регионах, где опасность их работы особенно высока», — ответил представитель госдепартамента на просьбу РИА Новости прокомментировать то, что украинский сайт «Миротворец» перешел в зону американского интернета.

Тем не менее, от вопроса, будут ли американские власти в связи с этим что-то делать, например, блокировать доступ к сайту, представитель ведомства уклонился.

Во вторник стало известно, что в опальные списки скандального сайта попал журналист РИА Новости Захар Виноградов, которого не пустили на Украину. Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами «обеспечения национальной безопасности».

Сайт «Миротворец» был создан по инициативе Антона Геращенко, который на тот момент был внештатным советником министра внутренних дел Украины.

Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. В адрес некоторых из них начали поступать угрозы. Журналисты заявили, что шокированы фактом обнародования персональной информации и попросили расследовать этот случай, а также убрать их данные с интернет-ресурсов.

С резкой критикой ресурса выступил и комитет защиты журналистов (CPJ), который базируется в Нью-Йорке. Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту происшествия. Послы стран «большой семерки» в Киеве выразили обеспокоенность публикацией списка журналистов в «Миротворце».

Хотя сайт заявил о прекращении своей работы, позже на нем появились обновленные списки журналистов, получавших аккредитацию в ДНР. А Нацбанк Украины недавно даже рекомендовал его банкам для изучения информации о клиентах. В России по решению Октябрьского районного суда Петербурга доступ к украинскому сайту «Миротворец» заблокирован.

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