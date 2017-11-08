Новости Украины и Новороссии 08 ноября 2017
- 06:31 В Госдепе не смогли ответить на вопрос об украинском «Миротворце».
- 04:27 Кто убирает патриотов?.
- 03:23 Место X.
- 02:00 Над Днепропетровском взвился флаг СССР (ФОТО).
- 00:43 Аваков отказывается покидать пост главы МВД Украины.
- 00:32 Может с девочкой не все так однозначно?.
- Вчера 22:45 Россия своих не выдает: Украине отказано в экстрадиции экс-командира «Беркута».
- Вчера 22:31 Саакашвили рассказал, как к нему приходила «левая нога Порошенко».
- Вчера 22:00 Украина ввела санкции против 18 российских компаний.
- Вчера 21:39 Саакашвили грозит с 3 декабря начать «народный импичмент».
- Вчера 21:22 Украинскую «дочку» Сбербанка покупает Сергей Тигипко.
- Вчера 20:54 Порошенко запретил гастроли российских артистов без одобрения СБУ.
В Госдепе не смогли ответить на вопрос об украинском «Миротворце»
Госдепартамент США не стал отвечать на вопрос, будут ли предприняты действия в отношении украинского сайта «Миротворец», который перерегистрировал свой IP-адрес в Соединенных Штатах, однако подчеркнул важность свободы прессы и безопасности журналистов, работающих в зонах конфликтов.
Согласно данным американского портала Domaintools, созданного для специалистов и аналитиков в области кибербезопасности, IP-адрес «Миротворца», который ранее был в Канаде, с октября находится в штате Аризона (США).
«Соединенные Штаты полностью поддерживают главный принцип свободы печати. Журналисты играют важнейшую роль, особенно в странах, где гражданские и политические права уязвимы, в регионах, где опасность их работы особенно высока», — ответил представитель госдепартамента на просьбу РИА Новости прокомментировать то, что украинский сайт «Миротворец» перешел в зону американского интернета.
Тем не менее, от вопроса, будут ли американские власти в связи с этим что-то делать, например, блокировать доступ к сайту, представитель ведомства уклонился.
Во вторник стало известно, что в опальные списки скандального сайта попал журналист РИА Новости Захар Виноградов, которого не пустили на Украину. Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами «обеспечения национальной безопасности».
Сайт «Миротворец» был создан по инициативе Антона Геращенко, который на тот момент был внештатным советником министра внутренних дел Украины.
Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. В адрес некоторых из них начали поступать угрозы. Журналисты заявили, что шокированы фактом обнародования персональной информации и попросили расследовать этот случай, а также убрать их данные с интернет-ресурсов.
С резкой критикой ресурса выступил и комитет защиты журналистов (CPJ), который базируется в Нью-Йорке. Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту происшествия. Послы стран «большой семерки» в Киеве выразили обеспокоенность публикацией списка журналистов в «Миротворце».
Хотя сайт заявил о прекращении своей работы, позже на нем появились обновленные списки журналистов, получавших аккредитацию в ДНР. А Нацбанк Украины недавно даже рекомендовал его банкам для изучения информации о клиентах. В России по решению Октябрьского районного суда Петербурга доступ к украинскому сайту «Миротворец» заблокирован.
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Кто убирает патриотов?
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Место X
Совещание в мэрии Черкасс.
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Над Днепропетровском взвился флаг СССР (ФОТО)
В Днепропетровске на улице Пастера неизвестные разместили на высоковольтной электроопоре флаг СССР с прикрепленным к нему предметом, похожим на взрывное устройство.
О этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Днепропетровска.
Информация о происшествии поступила в милицию 7 ноября, около 16 часов.
Место происшествия было ограждено, движение транспорта на улице перекрыли. Прибывшие на место события сотрудники взрывотехнической службы сняли с опоры флаг и муляж взрывного устройства.
Через час движение транспорта было возобновлено. Проводится расследование.
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Аваков отказывается покидать пост главы МВД Украины
Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что намерен оставаться на занимаемой им должности, пока у него есть стимулы для этого и он чувствует в себе силы для эффективной работы на занимаемом посту.
«Кто-то должен отвечать за то, что происходит. Как только я найду аргументы для того, чтобы мне не быть на этом посту, то меня, поверьте, не удержит ни воля, ни сила, ни что-либо другое. А если я нахожу для себя аргументы и мотивы делать свое дело и быть эффективным, то я буду оставаться на этом месте», — заявил Аваков.
Комментируя голосование в Верховной Раде, в ходе которого депутаты не поддержали его отставку, глава МВД отметил, что парламент для того и существует, чтобы принимать серьезные решения.
«И я не знаю, почему он должен был поддержать (отставку, — ред)», — добавил министр.
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Может с девочкой не все так однозначно?
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Россия своих не выдает: Украине отказано в экстрадиции экс-командира «Беркута»
Россия отказала Генеральной прокуратуре Украины в задержании и экстрадиции бывшего начальника киевского полка спецназа «Беркут» Сергея Кусюка.
Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
«Россия отказала в его экстрадиции», — сказал он.
По словам Горбатюка, отказ мотивирован тем, что Кусюк является гражданином России, а российское государство не выдает своих граждан.
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Саакашвили рассказал, как к нему приходила «левая нога Порошенко»
Лидер партии «Рух Новых сил» и лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступил на МихоМайдане вечером 7 ноября с эмоциональной речью.
Он, в частности, заявил, что к нему не так давно приходили посредники от Петра Порошенко и предлагали не критиковать коррупцию в украинской оборонке — иначе угрожали депортировать в Грузию.
«Ко мне тут приходила то ли правая рука, то ли левая нога Порошенко. Они угрожают мне высылкой и тюрьмой», — рассказал Михо.
«Не на того напали, уроды! Я Михаил Саакашвили! Это народ Украины, а не какой-то народ непонятный! И он вас уберет от власти, сволочи, уроды!» — Михо перешел на повышенные тона, говоря об угрозах в свой адрес.
Саакашвили резюмировал, что «Порошенко уйдет от власти, но без денег и недалеко».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина ввела санкции против 18 российских компаний
Министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции в отношении 18 российских компаний.
«За проведение действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности… в срок 40 дней со вступления в силу этих приказов применить специальные экономические санкции — временное прекращение внешнеэкономической деятельности на территории Украины — в отношении иностранных субъектов хозяйственной деятельности, упомянутых в приказе», — приводит текст соответствующего документа ТАСС.
Отмечается, что в число запрещённых попали предприятия «Белгородский хладокомбинат», «Стройсервис», «Торговый дом «Донспецстрой», «Волма-ВТР», «Микас» и другие.
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Саакашвили грозит с 3 декабря начать «народный импичмент»
Бывший Президент Грузии, лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили предложил с 3 декабря начать народный импичмент в случае, если депутаты Верховной Рады не проголосуют за создание Антикоррупционного суда и снятие депутатской неприкосновенности.
Об этом он сказал со сцены на площади Конституции в Киева.
«Если они не проголосуют, я предлагаю с 3 декабря начать народный импичмент», — сказал Саакашвили.
Он выступает за то, чтобы до 3 декабря Верховная Рада рассмотрела законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и о создании Антикоррупционного суда.
Что имеется в виду под «народным импичментом», Саакашвили не объяснил.
В то же время он подчеркнул, что Украине не нужна новая революция.
Саакашвили также инициирует проведение марша за Антикоррупционный суд и законопроект об импичменте Президента 12 ноября на Михайловской площади в Киеве.
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Украинскую «дочку» Сбербанка покупает Сергей Тигипко
Украинский предприниматель и политик Сергей Тигипко получил согласие Нацбанка на покупку дочерней структуры Сбербанка — VS Bank.
Посредником в приобретении 99,9% акций станет кипрская компания Balican Ltd, передает регулятор.
В конце сентября сделку одобрил Антимонопольный комитет Украины. Таким образом АМКУ удовлетворил заявление господина Тигипко, поданное 23 августа.
Сергей Тигипко владеет ТАСкомбанком и Universal Bank. До перехода в бизнес предприниматель занимал высокие посты в правительстве Украины. В президентство Леонида Кучмы и Виктора Януковича он был вице-премьером и возглавлял Минэкономики и Минсоцполитики.
Необходимость реализации VS Bank возникла в марте — после того как в отношении пяти структур российских госбанков — Сбербанка и ВТБ — были введены санкции. Кредитным организациям был запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.
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Порошенко запретил гастроли российских артистов без одобрения СБУ
Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной радой закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают «угрозу национальной безопасности».
В статусе закона на сайте парламента указано, что документ 7 ноября «возвращен с подписью от президента». Пресс-служба главы государства подтвердила эту информацию. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
Рада 5 октября приняла закон, который запрещает проведение гастролей артистов, попавших в «черный список» Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастролей россиян.
Организаторы не позднее чем за 30 дней до проведения концерта должны направить в Службу безопасности Украины (СБУ) запрос о том, есть ли «законные основания» для недопуска артистов в страну. Только после того, как ведомство в течение десяти дней даст ответ, организаторы могут заключать договор с артистом.
За нарушение закона предусмотрен штраф от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 до 320 тысяч гривен или от 6 до 12 тысяч долларов).
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором». Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе, но доказательств этому не предоставил. Российский МИД назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями».
Многим российским исполнителям запрещен въезд на Украину из-за того, что они посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало «черный список» деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны. Позже ведомство расширило этот перечень. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.
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