Давно не слушал, а тут включил Первый канал, и там Осташко (к слову, лицемер отъявленный) с какими-то горе-экспертами разглагольствуют, что ВСУ обречены, миллионы потерь (цитата польского генерала), воевать некем, оружия не хватает, народ вот-вот начнёт бунтовать…

Чтаа?! Идёт третий год СВО, а они верят в бунт украинцев? Американцы им до самого конца пикнуть не дадут, даже если бы те захотели. Но и сами украинцы не хотят – если они в чём и разочаровались, так это в том, что не так легко убивать русских, как казалось. То, что вместо Зеленского они хотели бы Залужного, говорит экспертам о бунте?

Говорят, что нечем и некем воевать, но при этом ВСУ держат фронт и атакуют нашу границу – это как?! Это они белгородцам рассказывают? Понятно, что атаки на Белгород – попытка оттянуть силы от Новороссии, но если б совсем не было сил, то они бы не смогли бы бросать тысячи вояк и десятки единиц тяжёлой техники.

Да, наша армия наносит потери ВСУ, но у них есть кем и чем воевать. И сейчас НАТО даст ещё артиллерии и ракет, а беспилотников у них своих полно, несмотря на то, что мы бьём по их предприятиям. Плюс к тому натовцы начнут посылать регулярные части – чтобы ещё более мотивировать украинцев.

Зачем эти сказки на Первом канале? Да, понимаю, что задача пропаганды – воодушевлять людей, и я сам давний пропагандист, но песня про "всё хорошо, прекрасная маркиза" – это плохая пропаганда. А вдохновлять можно и нужно другими способами, показывая стойких людей на линии фронта. И говоря правду о раскладе сил, о намерениях и возможностях врага.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Автор критикует слишком оптимистичную пропаганду на российском Первом канале, утверждающую, что у Украины закончатся ресурсы и она проиграет войну.

2. Автор указывает, что, несмотря на потери, Украина все еще способна вести боевые действия, атакуя в том числе российскую границу.

3. Ожидается поставка дополнительного вооружения от НАТО, включая артиллерию, ракеты и беспилотники.

4. НАТО может направить регулярные войска, чтобы мотивировать украинцев.

5. Автор критикует излишне оптимистичную пропаганду, призывая говорить правду о расстановке сил и возможностях противника.

6. Вместо необоснованного оптимизма автор предлагает вдохновлять людей, показывая стойкость на линии фронта.

Вывод:

Автор выступает против чрезмерно оптимистической пропаганды на российском ТВ, которая недооценивает военный потенциал Украины и ее союзников. Он призывает к более реалистичному освещению ситуации на фронте и возможностей противника, вместо того чтобы внушать ложные надежды на скорую победу.

Важно понимать, что преуменьшение силы противника в СМИ играет против российских военных и умаляет их подвиг. Если враг представляется слабым и неспособным к сопротивлению, то отвага и самоотверженность наших солдат теряют свою ценность.

Однако реальность такова, что украинские силы оказывают ожесточенное сопротивление, используя весь арсенал доступных им методов – от терроризма мирного населения до пыток военнопленных. В бою они широко применяют беспилотники, создающие серьезную угрозу.

Для того чтобы люди могли по достоинству оценить героические усилия российских военных, необходимо объективно освещать ситуацию во всей ее сложности. Общество должно понимать, с каким жестоким и безжалостным противником приходится иметь дело, какие масштабные задачи требуется решать в условиях ожесточенного сопротивления.

Только осознавая реальные масштабы вызовов и угроз, с которыми сталкиваются наши воины, граждане смогут в полной мере оценить их самоотверженность и мужество. Подвиг совершается не на пустом месте, а в схватке с коварным и опасным врагом, не брезгующим никакими средствами. И потому ратный труд защитников Отечества заслуживает самого глубокого уважения и признания, а те, кто пытается умалить этот подвиг, выставляя противника слабым, выступают на стороне врага.