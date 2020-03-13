Меня коробит зарплата топ-менеджеров госкорпораций, — Путин (ВИДЕО)
Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС рассказал, почему топ-менеджеры компаний получают очень высокие зарплаты. По его словам, это связано с большим количеством иностранных специалистов в таких предприятиях, которым необходимо обеспечивать международный уровень оплаты труда.
Журналист спросил главу государства о том, как государственность корпораций бьется с рыночными зарплатами управленцев высокого уровня, в ответ на что Путин признал, что «плохо бьется». По его словам, не все так просто, как кажется на первый взгляд.
«Я уже там на этот счет с ними разговаривал. Ответ какой? Там же они нанимают большое количество иностранных специалистов — они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда. Они вынуждены их брать и платить им зарплату, которую их услуги, их работа стоит на международном рынке труда. Если им платить, то они как начальники должны получать больше», — пояснил российский лидер.
Он привел в пример отрасль гражданской авиации, в которой произошло подобное. Компании были вынуждены принимать на работу пилотов иностранных компаний, особенно тех, кто имеет опыт работы на машинах Boeing, и увеличить оклад летчиков до международного стандарта.
«Теперь военные летчики с удовольствием уходят на кресло второго пилота, потому что в армии стали получать меньше, чем в гражданской авиации. Сразу это перекосило рынок труда, включая Министерство обороны. Поэтому и здесь то же самое», — отметил Путин.
Он уточнил, что второй пилот гражданской авиации получает 300–350 тыс. руб. в месяц. Он согласился, что «миллион в день», который получают топ-менеджеры, — слишком высокая зарплата, и указал, что его самого это «задевает и коробит», но отметил, что нигде в мире руководитель не получает меньше своих подчиненных.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1584086428
Про зарплату топов -ложь ,ну где-то частично и есть светилы зарубежные .А в основном это Система -берем больницу -зарплата главврача и бухгалтера более половины остальных работников.Утвердив это у себя в ТНК -они распространили на всю страну ,потому и никогда не будет хорошо у исполнителей.И это не исправить -нет воли сверху ,зато топы ,владея коллективами (страх безработицы) им преданы и управляемы.Это старые методы.
Как Дума сразу прогнулась? Потому что на всех есть папки. Один высказался против Наверное наворовать не успел.
ну вы же не думаете ,что Думу вы избрали ? значит и решения она принимает для тех ,кто платит они на з/п у государства ,его и сохраняют.
Коробит ? – Да. И что ? -И ничё.
Это Сечин с Миллером-иностранные специалисты?Тогда спасибо-открыл глаза.
Но отметил, что нигде в мире руководитель не получает меньше своих подчиненных.Сейчас нет,но была такая страна-СССР называлась.
ПУТИН-СТРАДАЛЕЦ С ОРЕОЛОМ!
И САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ЖЕНИХ НА ЗЕМЛЕ ДРЕВНЕЙ РОССИЕЙ !
Можем только гадать , сколько imige-makers работают для его ВИГТУАЛЬНЫЙ СУПИРМЯН !
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Мушу апологеты капитализма для отдельной кучкой зобакен!
НА ВАШУ СТРАНУ , ЛЮБИМУЮ СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ НУЖНЫЕ НОВЫЕ ГЕРОИ ,СЕЙЧАСЬ И СРАЗУ В АТАКУ К ЖИРНЫМ ИНТУРИСТАМ ИЗ ИЗРАЕЛЯ !
СДЕЛАЛ ДЕЛО-ГУЛЯЙ СМЕЛО !
ВОРЫ-ВОРОГИ ТОЖЕ НЕ ДРЕМЛЯТ !
зато тов. ПУТИН ЖИВ , ,
И БУДЕТ ЖИТЬ В СЕРДЦАХ У РУССКИХ ДО ПОСЛЕДНЕГО ИЗ НИХ , , ,
ПОЕТОМУ ЕГО ЧАСТО БУДУТ ПОКАЗЫВАТЬ В ГЛУБИНЕ ОКЕАНОФ , ,
В МУСУЛЕТАФ НАД СТРАТОСВЕРАФ , ,
УКРОТИТЕЛЬ УСУР. ТИГРАФ -БОГАТЫР ИЗ ЛУБЯНКИ ,КАК ГРОМИТ КОЛОНИАЛИСТОФ НА ФОРУМОВ ДЛЯ „ВЫБРАННЫХ ОТ ДЬЯВОЛА“ ,
И РАЗНЫЕ СВЕТСКИЕ ПОЛИТ-ВЕЧЕРИНКИ НА ТЕМУ ЦИФРОВЫЕ ГУГОЛИНКИ!
СКРОМНЫЙ ДРУГ ГУССКИХ МИЛЛИОНЕРАФ С 2 ПАСПОРТА(говорят,ее зовут групаГАЙДАРА-ЧУБАЙСА-РЫЖЕГО КОТА ) , , И ЗАМКИ В ШИВЕЙСАРИОЙ и в АЛ-ЛАНДЪН !
“Чего большу нужно мужчине на старости лет ?” – МА-AХМУД , ПОДЖИГАЙ !
Le Roi est morte-vive le Roi !