Комментарий редакции

Мир управляется законами причины и следствия. Об этом говорит Библия и все священные тексты планеты: "Что ты посеешь – то ты и пожнёшь!". Какие же семена сеют современные люди, что постоянно уже пожинают различные катастрофы и войны? Об этом – в беседе Виктории Ахметовой и Александра Усанина.12+00:01:03 Загадочная фраза великих мыслителей.00:01:56 Как чувство страха возвращается к нам? О грузино-абхазской войне.00:06:30 Животные тоже чувствуют, как люди, и всё понимают.00:07:49 Последствия жестокой диеты.00:09:25 Славяне всегда были вегетарианцами.00:10:54 Кто финансирует войны?00:11:58 Самые сильные и выносливые люди на планете Земля. Самые сильные животные.00:13:37 Где вегетарианцы берут белок?00:14:29 Современное обучение медиков. Откуда рождается понимание пользы для человека у медиков?00:16:19 Человек по строению своему плоДоядный, а не плоТоядный!00:19:26 Два разных подхода в медицине.00:19:57 Концепция мира для современного Мира.

Тезисы беседы:

1. Человек должен жить достаточно долго, не болея, чтобы достичь состояния святости/духовного совершенства.

2. Войны происходят как реакция на убийство животных, пока продолжаются бойни.

3. Русские исторически не ели коров, так как корова была священным животным.

4. Посещение боен может сделать людей вегетарианцами, особенно молодежь.

5. Самые сильные и выносливые люди и животные – вегетарианцы.

6. Человек по строению не предназначен для употребления мяса, академик Уголев доказал это.

7. Медики часто умалчивают информацию о пользе вегетарианства из-за влияния фармацевтических компаний.

8. Профилактика важнее лечения, на ней также можно зарабатывать.

9. В Индии аюрведа фокусируется на продлении жизни для достижения духовного совершенства.

Вывод:

Беседа затрагивает темы вегетарианства, долголетия, духовного совершенства, войн из-за убийства животных и роли медицины в этих вопросах. Основной посыл – человек должен избегать мяса, чтобы жить долго и достичь духовных высот, а медицина должна сфокусироваться на профилактике и распространении здорового образа жизни вместо лечения болезней.