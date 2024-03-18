Выборы Президента России состоялись.

Попытки – извне и изнутри – дестабилизировать ситуацию провалились.

Как отметил в своём пресс-релизе Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, "избирательная кампания проходила в условиях враждебных действий, развязанных «коллективным западом» против Российской Федерации и прямого вмешательства во внутренние дела нашей страны", однако именно в этих условиях "наблюдалась активная консолидация граждан, чувство ответственности за будущее нашего Отечества. Русофобская политика ряда стран вместе с политикой насаждения нетрадиционных ценностей сплотила российских избирателей, которые пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. Попытки оказать влияние на ход избирательной кампании так называемой российской внесистемной оппозиции в эмиграции, которая откровенно приняла антироссийскую сторону и пыталась дискредитировать выборы, остались не замеченными гражданами и не повлияли на ход голосования". Отщепенцев из забугорных нор даже упоминать не стоило – они никто и нигде, нижеплинтусная плесень.

Явка колоссальная, превысившая все ожидания экспертов. 74,22%. "Зашкаливающая явка на выборах Президента говорит об одном: российское общество окончательно преодолело синдром гражданского нигилизма, захлестнувшего страну на фоне каскада разочарований в конце 1980-х —1990-х. И речь не только в смене поколений, но и в переходе в новую парадигму взаимоотношений власти и общества. В основе её структуры — гражданская консолидация", – уверен политолог Марат Баширов. Политолог Алексей Мартынов: "Это такой деятельный ответ российских граждан и российского общества на агрессивное внешнее давление и попытки вмешиваться в нашу жизнь и в наш выбор".

Согласно данным ЦИК на 23:59, Владимир Путин набирает 87,16% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) – 4,19%, Владислав Даванков ("Новые люди") – 4,08%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,15%.

Результаты Харитонова и Слуцкого никого не удивили. За Николая Михайловича проголосовала лишь часть традиционного ностальгического левого электората, а Леонид Эдуардович так и не смог выстроить свою персоналистскую структуру на "жириновской" базе. "Кам­па­ния Слуц­ко­го крайне неудач­ная: ему надо было про­де­мон­стри­ро­вать пуб­лич­ное ли­дер­ство ЛДПР. К со­жа­ле­нию, с этой за­да­чей он спра­вил­ся пло­хо: сла­бая ха­риз­ма, невнят­ное по­зи­ци­о­ни­ро­ва­ние, неудач­ная боль­шая часть пуб­лич­ных вы­ступ­ле­ний", – констатировал политолог Владимир Слатинов. Ролики обоих кандидатов (кто и на какой коленке их мастерил?) тоже поспособствовали низким результатам. Даванков не последний – увы, предсказуемо, ведь кураторы этого персонажа задействовали для раскрутки целую группу политтехнологов и сислибовских интернет-ресурсов.

Голосование в освобождённых русских регионах:

▪️ Путин лидирует по итогам обработки 100% протоколов в Донецкой Народной Республике с результатом 95,23% голосов, за Харитонова проголосовали 1,62%, за Слуцкого – 1,53%, за Даванкова – 1,33%;

▪️ Луганской Народной Республике также обработано 100% протоколов, у Путина – 94,12%, у Слуцкого – 2,13%, Харитонова – 1,91%, у Даванкова – 1,39%;

▪ В Херсонской области у Путина 88,12%, Харитонова – 4,88%, Слуцкого – 4,6%, Даванкова – 2,03% после подсчёта 100% протоколов;

▪️ В Запорожской области Путин набирает 92,83% голосов.

"Огромное спасибо всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно. Как единый народ, понимающий, что значат эти выборы для нас и нашего будущего. Мы справились и Россия сделала свой выбор. <…> Это самый ответственный момент — итог большой работы нашего сообщества избирательных комиссий, которым я хочу выразить самую сердечную благодарность и попросить, чтобы этот заключительный этап прошёл максимально чисто, честно и достойно нашей работы, наших избирателей. Вместе мы сила — проголосовали за Россию!", – сказала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин: "Победа Путина на выборах — это победа всех граждан нашей страны. Выборы показали консолидацию общества, а также высочайший уровень доверия Владимиру Владимировичу Путину. Опираясь на такую поддержку, наш Президент может ещё больше сделать для развития России, повышения благосостояния граждан. Результат на выборах превзошёл ожидания. Это ответ тем, кто делал всё, чтобы наша страна не стала сильной, стремился развалить её. Наши противники понимают: Путин — преимущество России. Поэтому основные нападки и удары наносились по нему. Будущее есть только у независимых государств. Россия с Президентом Путиным станет ещё сильнее. Вашингтону, Брюсселю и преступному киевскому режиму не удалось запугать людей: несмотря на угрозу жизни, жители Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма и Севастополя, Донбасса и Новороссии пришли на избирательные участки, сплотились вокруг Президента, проголосовав за будущее нашей страны. Поздравляю с убедительной победой Владимира Владимировича Путина! Это победа всех граждан нашей страны! Сильный Президент — сильная Россия!"

Заместитель председателя Госдумы РФ Пётр Толстой: "Наш народ для Запада самый непостижимый. Изобретательная и профессиональная «империя лжи» работает на полную мощность. Они годами обзывают нашего президента. Они повсеместно «отменяют» нашу культуру и само слово «русский». Они спонсируют нашего врага, вручая ему ультрасовременное оружие. Они докатились до терроризма и политических убийств. Они делают всё то, что в любой другой стране дало бы нужный результат. А наши люди, вопреки всем расчетам, демонстрируют бесстрашие и солидарность, и голосуют так, как подсказывает совесть. Показателен результат столицы — дистанционно 89% москвичей отдали голоса за Владимира Путина. Россия проголосовала, сделав свой выбор. Многим на Западе этот выбор не понравится. Слава Богу, настали времена, когда нам, наконец, на это глубоко плевать. Победа Путина с рекордной поддержкой народа — это залог неизбежной победы на фронте. Сегодня наша огромная страна едина как никогда. Оставьте свои фантазии — никому и никогда Россию не разделить. Победа будет за нами!"

Председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев: "Сегодня я впервые в жизни участвовал в выборах. До сих пор не видел в этом необходимости — я не очень верю в демократические процедуры. Но то, что происходит сегодня, — это не обычные выборы. Это плебисцит. Это, по сути, всенародное голосование в поддержку того, что сейчас происходит на фронте. В дни, когда наши товарищи там воюют, когда каждый русский человек делает всё возможное для Победы, участие во всенародном голосовании, демонстрация на этом всенародном голосовании очень важны. Думаю, и сегодня, и в прошлые дни именно те, кто за Победу, пришли и проголосовали. Проголосовали за патриотизм. Проголосовали за тех людей, которые сейчас героически и в штабах, и на фронте, и в тылу приближают и куют эту Победу".

Экс-координатор движения "Народный Собор" Сергей Пахмутов: "Вообще — смотрите, как промыслительно получается. Первый день выборов Главы Государства Российского пришёлся на день памяти иконы Божией Матери «Державная». О символизме этого я уже писал. А сегодняшний, последний день голосования, приходится на память св. блгв. кн. Даниила Московского — человека, сделавшего очень много для возвышения Москвы и укрепления государства. Кстати, был он сыном другого святого благоверного князя — Александра Невского. Вот такие вот знаки, друзья мои. Что это значит? А это значит, что Россия, ведомая сильным и мудрым лидером, по молитвам этих великих угодников Божиих одолеет все трудности и всех неприятелей".

Дмитрий Медведев поздравил врагов России с победой Владимира Путина на выборах:

"А теперь серьёзно. Мы — страна, против которой ведут экзистенциальную, как сейчас модно говорить, войну потомки и наследники Шикльгрубера, Бандеры и прочих чертей из Преисподней. И выбирали мы в три эти судьбоносных мартовских дня не просто Президента. Мы, как моряки-черноморцы в фильме «72 метра», выбирали себя. Своё место в строю, точно так же понимая, что промолчать и отсидеться, значит предать. Причём не Верховного Главнокомандующего. Родину. Короче, как говорил Янычар: «Маэстро, Прощание славянки!»", – пишет крымский журналист Сергей Веселовский. "Голосование — наш вклад в Победу", – резюмировал философ Александр Дугин.

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Продолжение следует.

Алексей Иванов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Владимир Путин одержал сокрушительную победу на президентских выборах, набрав 87,16% голосов по всей стране.

2. Высокая явка избирателей (74,22%) свидетельствует о консолидации российского общества вокруг президента, несмотря на враждебные действия Запада и попытки дестабилизировать ситуацию.

3. В освобожденных русских регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) Путин получил подавляющую поддержку – от 88% до 95% голосов.

4. Победа Путина – это победа всех граждан России, ответ на агрессивную политику Запада и преступного киевского режима.

5. Высокие результаты на выборах в Москве (89% за Путина при дистанционном голосовании) показывают поддержку президента в столице.

6. Выборы стали своего рода всенародным плебисцитом в поддержку специальной военной операции и курса на укрепление обороноспособности страны.

Вывод: Убедительная победа Владимира Путина на президентских выборах 2024 года продемонстрировала высокий уровень консолидации российского общества вокруг лидера страны и поддержку курса на защиту национальных интересов России в условиях противостояния с коллективным Западом.