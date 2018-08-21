ВРД: Владимир Иванович Поткин – Главный танковый конструктор тяжелейших 90-х

ГЛАВНЫЙ ТАНКОВЫЙ КОНСТРУКТОР «ДЕВЯНОСТЫХ» ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА

Рабочий день работников длился 12 часов, а завод не останавливался ни на минуту… Для уральского рабочего человека завод – это неотъемлемая часть его жизни, важнейшая часть его собственного «Я»!..

Впервые в мире в Нижнем Тагиле было организовано поточное конвейерное производство танков. На заводе фактически жили и работали десятки тысяч рабочих и инженеров приехавших со всей сражающейся страны, включая женщин и подростков.

Нижнетагильский промышленный комплекс окончательно сформировался в первый год Великой Отечественной войны, когда когда полтора десятка крупных заводов и НИИ с европейской части Советского Союза, подвергшегося нападению фашистских орд, были эвакуированы в рекордно сжатые сроки в Нижний Тагил.

Современный уральский генофонд сформировался в течение трёх веков, начиная с времён царствования Петра I, который весной 1704 года доверил Никите Демидову с братьями: «Лес валить и заводы строить!». Первый памятник Н. Демидову был установлен на площади Нижнего Тагила перед зданием горнозаводского управления в 1846-1847 годах, снесен в 1919 г.



Легендарный Т-34 установлен у проходной "Уралвагонзавода"

С нижнетагильским "Уралвагонзаводом" неразрывно связаны славные имена Александра Александровича Морозова, Леонида Николаевича Карцева, Моксарёва Юрия Евгеньевича, Окунева Ивана Васильевича.

Но я остановлюсь именно на судьбе Владимира Ивановича Поткина — главного конструктора Нижнетагильского «Уралвагонзавода» в переломный период конца 80-х и всех 90-х годов, когда судьба всего легендарного предприятия, его инженерной и конструкторской школы висела буквально на волоске над бездной преступной рыночной стихии Гайдара и Чубайса, осуществляемой отнюдь не в интересах нашего государства и нашего народа….

Имя военного конструктора и изобретателя Владимира Ивановича Поткина, в январе 2018 года ему бы исполнилось 80 лет, долгое время было окутано завесой профессиональной тайны и было известно в достаточно узких кругах специалистов ВПК страны.



Село Калманка на берегу реки Калманка в 45 км от Барнаула

Он родился 21 января 1938 года в селе Калманка Калманского района Алтайского края в небогатой крестьянской семье. Его отец, Иван Николаевич, был заведующим складом райпотребсоюза, мама Галина (Агафья по паспорту) Дмитриевна – домохозяйкой.

В семье было не все благополучно.

Жизнь была крайне тяжелая. Иван Николаевич, будучи видным мужиком не утруждал себя заботами о жене и детях, частенько менял места проживания. К моменту рождения сына родители уже развелись.

21 января – это день памяти В.И.Ленина, и поэтому мама, Агафья Дмитриевна, назвала новорожденного младенца Владимиром.

Мальчик попеременно жил то у матери, то у отца. Когда Володе было три года, началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт. Воевал Иван Николаевич в танковых войсках, вскоре был тяжело ранен в бою.

Отец вернулся с фронта живым, но получив контузию, оказался непригодным к воинской службе. Вернувшись домой, забрал к себе сына. Вместе с сыном он переехал в город Ачинск, где устроился работать заведующим продуктового склада..

Отец много рассказывал сыну о Т-34,тяжёлых танковых сражениях, о том как горел в своём танке . Уже тогда у мальчика пробудилась страсть к грозной боевой технике. Боевые воспоминания отца в дальнейшем определили жизненный путь Владимира.[1]

В первый класс Володя пошел уже в новосибирскую школу № 49. Школьные годы Володи прошли между станцией Инская Новосибирской области и городом Ачинск Красноярского края.

Он всегда любил учиться, учёба давалась мальчику легко. Познание нового и неизведанного влекло мальчика, а природная любознательность, старательность и увлечённость, с которой он овладевал новыми знаниями, высоко оценивалась учителями мальчика, учителя часто приводили его в пример одноклассникам.

По окончании в школе бесплатных 7 классов Володя мечтал продолжить обучение, но в семье не хватало денег. Поэтому пришлось идти в техникум железнодорожного транспорта, располагавшийся на станции Инская.

Учеба в техникуме не показалась парню увлекательной, все чаще вспоминался родной класс и друзья, хотелось вернуться в привычную обстановку. Хотя деньги заработать было очень нелегко, отец оплатил необходимую сумму за обучение в старших классах школы.

В 1955 году Владимир окончил десятилетку. К этому времени юноша уже точно определился с выбором будущей профессии, решив стать военным. На выбор парня повлияли послевоенное детство и рассказы отца о войне, танках, боях, ну и, естественно, он видел в этом возможность выучиться бесплатно и занять достойное место в обществе.



Танковое училище Чирчик

Невзирая на отсутствие денежных средств, Володя принялся незамедлительно осуществлять свои планы. Можно было поступить по ближе к дому – в Омск в котором было танковое училище, но изголодавшийся в суровой сибирской глуши паренек, будучи не по годам наделен житейской мудростью,устроившись на крыше вагона, рванул в Ташкент – где было тепло и как мальчишке казалось – сытно. Там Владимир успешно поступил в Ташкентское танковое училище, где и началась его военная карьера.

Тихий и зеленый городок Чирчик в те времена славился не только промышленностью, но и гордился танковым училищем, которое считалось третьим по значимости во всем Советском Союзе. Время, проведенное там, оказало серьезное влияние на формирование характера юного Володи Поткина.

За три года учебы Владимир стал независимым, уверенным в себе молодым человеком, приобрел друзей.



Курсантские будни Чирчикского танкового училища, Чирчик

Именно в Чирчике Владимир Иванович встретил свою будущую супругу – Луизу Васильевну Овчинникову, которая училась в химическом техникуме.

После окончания танкового училища Владимир Иванович был направлен служить в Германию.

Молодая семья Поткиных прожила шесть лет в военном городке Хандельслебен, где у них в 1959 году родилась дочка Леночка.

Затем Владимир Иванович был переведен в Одесский военный округ в г. Симферополь, но прожила семья Поткиных там недолго.

Глава семьи решил продолжить образование и в 1965 году поступил в Бронетанковую академию. Так они переехали жить в Москву.

С 1970 года по март 1971 года – Поткин В.И. – заместитель командира батальона по технической части вч 91026 Прикарпатский военный округ

По окончании академии в 1970 году Поткин В.И. был направлен в Прикарпатский военный округ в Мукачево на должность заместителя командира батальона по технической части, но еще через полгода его тяга к инженерной, конструкторской работе возобладала и он получил назначение в Нижний Тагил на конструкторскую работу в Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения.

В конце 70-х танк Т-72 являлся самым массовым танком второго поколения в мире. «Уралвагонзавод» выпускал более ста танков в месяц. Т-72 экспортировался в более 40 стран мира.

По лицензии в зарубежных странах было выпущено свыше 30.000 танков Т-72. В тот период «Уралвагонзаводу» принадлежало свыше 50% мирового рынка танкостроения.

Свою трудовую деятельность в УКБТМ Владимир Иванович начал в отделе трансмиссии в должности старшего инженера-конструктора, а затем на должности ведущего инженера-конструктора и начальника сектора. Его ценили и уважали, поручая самые ответственные и сложные задачи.

Памятник создателям Т-72 который экспортировался в 46 стран мира и сегодня на вооружении в более 30 стран мира эксплуатируется всего 35000 машин

В августе 1979 года он был назначен начальником отдела №11 – отдела ходовой части УКБТМ.

На новом месте, учитывая специфику работы, ему приходилось изучать множество различных теоретических вопросов. Благодаря своей способности вникать в мельчайшие детали самых сложных задач Владимир Иванович вскоре знал все нюансы своей работы.

Недоверие сотрудников сменилось неподдельным уважением. Участвуя в войсковых испытаниях, Поткин не жалел ни сил, ни времени, а знания и опыт в практических вопросах подтверждали его авторитет руководителя.



В.И.Поткин – главный конструктор УКБТМ

С 1979 года Владимир Иванович ежегодно участвует в войсковых испытания машин. Именно на этих испытаниях Валерий Николаевич Венедиктов, в то время главный конструктор УКБТМ, и выделил Владимира Поткина.

Уже на второй год он назначил Владимира Ивановича (начальника отдела), руководителем испытаний, нарушив неписанную традицию: «бегами» руководит специалист не ниже заместителя главного конструктора.

В 80-е годы прошлого века мировое танкостроение развивалось по выбранному американцами наиболее простому пути – наращивание брони.

Законодателем моды был «М1 Абрамс» – мощная, тяжелая машина с огромной башней. Для тяжелого танка требуется очень мощный двигатель и новая ходовая часть, а это огромные затраты и десятилетия работы.

Поткин выбрал другой путь: от высокотехнологичных средств поражения боевую машину должны защитить столь же современные средства обороны.

В 1987 году после назначения главным конструктором Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Поткин приступает к активной разработке танка.

Начало его работы в новой должности совпало с экономическим кризисом в стране, а затем и распадом некогда большого государства – СССР.

Проблемы коснулись и отрасли танкостроения страны, что, безусловно, отразилось на работе УКБТМ. Предприятиям сложно было удержаться на плаву, только крепкие руководители-хозяйственники смогли в те нелегкие времена их сохранить.

А тем временем на телевидении и в средствах массовой информации зазвучали «актуальные» лозунги, рождённые временами горбачёвской «перестройки языком», и последующим ельцынским беспределом и развалом экономики страны сопровождавшегося гайдаровскими лозунгами: «У нас нет врагов!», «Зачем нам столько танков!», «Порежем танковые конвейера!», «Технологии купим за рубежом!..» и прочий блеф.

Дело дошло до того, что завод №9 выпускающий стволы танковые орудия для всех послевоенных танков обанкротили, на очереди у «московских» хищников-приватизаторов стоял УВЗ и его КБ!…

На конференции трудового коллектива зазвучали слова популистов, демагогов, требующих «новых», «эффективных и рыночных» методов руководства КБ, его перепрофилирования на выпуск гражданской продукции… Поткин выступил коротко и жёстко: «Ищите себе другого главного конструктора!».

Коллеги хорошо знали этого человека. Человека феноменальной честности с прямым, тяжёлым нелюбезным взглядом, обладающим лексиконом далёким для любителей изящной словесности.

Верх взяли здоровые силы коллектива: «Да у нас просто не будет работы, у нас фактически не станет денег!…» Взрывоопасная ситуация разрешилась. Разум победил эмоции…Коллектив настоял на том, чтобы Владимир Иванович остался у руля КБ в сложнейший период времени.

Нужно сказать, что в схожей ситуации коллектив знаменитого оборонного коломенского КБМ лишился своего неизменного генерального конструктора Непобедимого С.П. – создателя «Малютки»,«Точки», «Оки», «Искандера», были большие сложности и у генерального конструктора тульского КБП Шипунова А.Г. создателя создателя «Корнета», «Панциря»…

Под руководством Поткина продолжаются работы по дальнейшему совершенствованию конструкции танка Т-72 и в начале 90-х годов, благодаря качественному совершенствованию основных систем, разрабатывается несмотря ни на что новый танк – объект №87 ( в дальнейшем танк Т-90).

Новый танк "Уралвагонзавода" Т-90

В сложных экономических условиях Поткин ввел режим жесточайшей экономии и дисциплины на предприятии.

Вопреки массовому крушению промышленных предприятий и деградации научных центров в «лихие» 90-е годы, в УКБТМ под руководством Поткина В.И., в это время, было осуществлено масштабное техническое перевооружение предприятия, запущен уникальный комплексный стенд, позволяющий снимать нагрузочные характеристики танка при экстремально высоких температурах окружающего воздуха.

Под руководством главного конструктора Поткина В.И. был создан громадный технический задел новаций, внедренных в опытные образцы танков и специальных инженерных машин.

Владимир Иванович делал ставку на научные методы создания конструкций, включавшие изготовление и испытания макетов (аэродинамические испытания МТО, отработка комплектаций вентиляторных установок), испытания отдельных систем в стендовых условиях с контролем и оптимизацией параметров (топливная система с заправкой через одну точку, гибкой обратной связью и защитой от гидроудара), испытание в термобарокамере систем, существенно зависящих от внешних условий, и многое другое.

Помимо научных методов создания конструкции В.И. Поткину принадлежит приоритет в научной организации труда (НОТ) и планирования в КБ. Именно в отделе №9, потеснив сектор «масленщиков», расположилась лаборатория НОТ, выполнившая сквозное нормирование создания одного из опытных изделий в масштабах всего КБ.

Результатом стало достоверное знание объемов выпускаемой каждым отделом конструкторской документации, трудоемкости и сроков проектирования. Появилась возможность прогнозировать любой из перечисленных параметров. В том, что сегодня УКБТМ занимает в отрасли передовые позиции в компьютеризации, имеется несомненная заслуга В.И. Поткина, заложившего ее основы.

В.И. Поткин знал по именам рабочих, выполнявших самые деликатные, высокопрофессиональные операции, постоянно общался с механиками-водителями, со смежниками и с руководителями отрасли, ряд лет возглавлял Совет главных конструкторов.

Группа конструкторов и представителей заказчика, принимавших участие в работах по объекту 187. В центре Главный конструктор В.И. Поткин и руководитель военной приемки В.Н. Жарков

Под руководством Владимира Ивановича Поткина КБ «Уралвагонзавода» совершило технический прорыв, разработало перспективные образцы боевой техники нового поколения, превосходившие мировой уровень, создало современную высокооснащенную базу для исследований и разработок, научной организации труда и проектирования.

Были заложены основы компьютеризации, внедрены в серийное производство образцы дорожно-строительной техники, а главное – сохранено и умножено экономическое и производственное могущество «Уралвагонзавода», следовательно – России.

Поткин был реформатором и обладал уникальной интуицией, которая его редко подводила, а результат превосходил ожидания. Прямой взгляд Владимира Ивановича сразу же говорил о том, что он человек жесткий, волевой и целеустремленный.

Обладая блестящим интеллектом, с легкостью решал любые сложные задачи, Поткин был генератором идей, которые сам же брался осуществлять. Свою деятельность в новой должности Владимир Иванович начал с ломки старых устоявшихся правил. Поначалу, на удивление многим, он изменил структуру конструкторского бюро.

По тем временам было смелой новаторской идеей компьютеризировать рабочие места ИТР, внедрить САПР, но Поткина на этом не остановился, затраченные средства впоследствии оправдали себя достигнутыми результатами в работе. «Мы должны быть технологическим лидером», – неоднократно замечал главный конструктор: «Если не мы, то кто спасёт танковую промышленность России?»

Владимир Иванович Поткин создал в организации эффективно функционирующую юридическую службу. В эти нелегкие годы руководитель В.И. Поткин действовал решительно, а забота о конструкторском бюро, сотрудниках стала его приоритетной задачей.

В трудные жизненные моменты казалось бы жесткий, живущий только работой главный конструктор старался всячески помочь, особенно если речь шла о здоровье подчиненных и их семей, но так, чтобы со стороны это не выглядело показухой. Владимир Иванович не любил пустых слов, показных поступков и дел, может оттого казался замкнутым и молчаливым.

Решения его были тщательно аргументированы, потому он всегда уверенно следовал намеченным целям и задачам, преодолевая любые препятствия.

Основная черта Владимира Ивановича — жёсткость по отношению к себе и к другим. Из всех наградных списков он последовательно себя вычёркивал и вписывал других…

Владимир Иванович Поткин стал одним из авторов конструкции танка Т-90 и его модификаций Т-90К и Т-90С.

На базе танка Т-90 конструкторским бюро под его руководством были разработаны усовершенствованная инженерная машина разграждения ИМР-2МА, модернизированная машина разграждения ИМР-3 и бронированная машина разминирования БМР-3.

Он возглавлял совет главных конструкторов, координируя работу многочисленных КБ и НИИ, заводов по созданию новейшего перспективного танка с уникальными техническими характеристиками.

Танк Т-90 – детище КБ, возглавляемого В.И. Поткиным, – стало одновременно и прорывом в создании танков, и спасением оборонной промышленности нашей страны.

Всего в должности главного конструктора с 1 декабря 1987 года по 13 мая 1999 года Владимир Иванович руководил разработкой и созданием 55 видов конструкций бронетанковой техники, инженерных машин на базе танковых шасси, дорожно-строительной техники и других образцов сложной техники.

Все свои замечательные качества – исключительное трудолюбие, новаторское мышление, скромность – он полностью обратил на поддержку и развитие КБ.

Владимиром Ивановичем Поткиным был обоснован проект Постановления Правительства о принятии «объекта 188»-танка Т-90 на вооружение Российской армии и разрешить его поставки в экспортном варианте за границу. Вот так перед Уралвагонзаводом и УКБТМ открывалась перспектива прорыва на мировой рынок вооружений.

Владимир Иванович Поткин на протяжении всей своей жизнью и конструкторской карьеры исповедовал демидовский принцип – «Полагаться только на себя!».

Без денег зарубежных покупателей предприятию невозможно было выжить в условиях тотального дефицита финансов в «лихие 90-е»…

Танк Т-90С летит над трассой Выставочного Центра в Абу-Даби во время своего премьерного мирового показа в 1997г.



Маев Сергей Александрович начальник ГАБТУ

Танк Т-90 обладает идеальной ходовой частью, «летающий» танк с идеальной центровкой, садится на все катки! Кто-то из «конкурентов» прыгнул с того же трамплина на своей машине — механика-водителя увезли в госпиталь с компрессионным повреждением позвоночника… Риск должен быть просчитан и проверен многократно!…

В 1992 году танк принят на вооружение. Танк Т-90 постоянно совершенствовали и продолжают совершенствовать и модернизировать в настоящее время. В 1997 году танк Т-90С появился на международной выставке в Абу-Даби (ОАЭ).

Именно с этого момента энергичную помощь в продвижении танка на международный рынок начал оказывать начальник ГАБТУ С.А. Маев.



Главный конструктор В.И. Поткин демонстрирует танк Т-90 председателю правительства РФ B.C. Черномырдину. 1993 год

Военный атташе США в России 28.06.1993. передал секретную информацию в ЦРУ, что лучший танк в мире по дальности стрельбы и защищённости Т-90 не будет выпускаться минимум 10 лет. И если бы не усилия главного конструктора Владимира Ивановича Поткина так бы и произошло.



Индусы на Уралвагонзаводе

После неудачной попытки самостоятельно разработать новый танк для гористой местности индийцы решили рассмотрели предложения других стран. Индусы отказались покупать серийный танк Т-90.

И тут сказалась энергия, уникальная компетентность и редкое умение убеждать Владимира Иванович Поткина.



Малых Николай Александрович- генеральный директор УВЗ

В конце 1998 года индийская сторона пригласила генерального конструктора Поткина, директора завода Малых Николая Александровича и начальника бронетанкового управления Маева Сергея Александровича на обсуждение будущего облика перспективного индийского танка.

По предложению Поткина наша сторона предложила индусам танк с новым 1000-сильным двигателем, с установкой тепловизора и новых прицелов. Индийская сторона выдвинула жёсткие временные рамки: «Через один год привозите на испытания 3 танка. Испытания в пустыне Тар, температура в период май-июнь +50С»…

Владимир Иванович Поткин – Главный конструктор Т-90 и спаситель Уралвагонзавода

Поткин взял на себя огромную государственную ответственность. Как говорили коллеги,на Владимира Ивановича в этот нелёгкий период было страшно смотреть. Но не смотря на сложности и колоссальное напряжение дело шло строго по графику…

Труднейшие переговоры с индусами

По инициативе и с активнейшим участием Поткина в апреле 1999 года был подписан контракт, предусматривающий испытания в Индии 3 танков Т-90С, отличавшихся комплектацией в соответствии с пожеланиями заказчика.

Неоднократно бывая в Индии в командировках, Владимир Иванович пользовался непререкаемым авторитетом среди иностранных военных коллег. В Индии к Поткину относились с глубоким почтением, называли «папа-танк» или просто по имени – Володя.

Летом 1999 года началась обкатка новых танков. 11 мая испытания танков были завершены.



Последние кадры Владимира Ивановича…

Нарастающее напряжение на работе, нагрузки, конечно же, сказывались на здоровье главного конструктора.

К отправке в Индию готовились танки Т-90С, и важно было выполнить все условия контракта в установленный срок. Вылет двух самолетов Ан-124 «Руслан» был назначен на 17 мая 1999 года из аэропорта «Кольцово».

Плохо себя чувствуя, Владимир Иванович говорил: «Отправим изделия, пойду к врачу».

13 мая 1999 года В.И. Поткина не стало. Находясь в своём кабинете за столом, он не донёс до рта таблетки…

Но 17 мая, в день похорон Владимира Ивановича, самолеты взяли курс на Индию, все было выполнено в срок, как он и обещал…

Владимир Иванович погиб как солдат в бою, словно закрыл амбразуру дзота, защитив своим телом товарищей…

Три танка Т-90С на испытаниях в Индии в пустыне Тар. Чистка пушек после стрельб

А танки проходили жесточайшие испытания в пустыне Тар и горах Аравалли штата Раджастан. Раскалённая броня обжигала тело. Танкисты работали в мокрых от пота комбинезонах и ботинках.

Одного из заводских испытателей-танкистов настиг тепловой удар. Потеря веса достигала десять килограммов. Песок под самым днищем танка, барханы высотой до пятиэтажного дома…

По требованию индусов танк не смог подняться в лоб на крутой песчаный бархан… Машина смогла подняться на задней передаче — Зачёт!!!. Попадание на максимальной дальности -100%!!!

Наши танки показали свою клуглогодичную безотказность независимо от сезона и температуры внешней среды как автоматы Калашникова! Каждая боевая машина прошла по 200км. Танки зарекомендовали себя отлично!

Индийские испытатели составили максимальную программу, чтобы ломалось всё, что только можно. Удивлением для них стало, как в полевых условиях в течение нескольких часов два русских механика в пустыни произвели ремонт двигателя.

Уральцы решили назвать танк в честь генерального конструктора – «Владимир».

У индусов были сомнения, что завод будет жить и работать. Жизненный цикл танка 25 лет. Владимир Владимирович Путин, будучи премьер-министром дал личные гарантии за “Уралвагонзавод».

15 марта 2001 года контракт на 310 танков Т-90С был подписан! Сумма заключенного контракта составила 1 миллиард долларов. Индийцы заявили, что в их регионе новейший российский танк является после ядерного оружия вторым по значимости фактором сдерживания. В Индии Т-90С назвали «Бхишма» (Грозный).

Т-90С "Бхишма" (Грозный) армии Индии

«Уралвагонзавод» по настоящему ожил! Была восстановлена в полном объёме работа КБ, всех участков цехов и подразделений завода. Дальше пошли контракты с Алжиром, Тунисом, Азербайджаном, Угандой.

Наконец завод задышал полной грудью и смог полноценно работать. На сегодняшний день Т-90 самый продаваемый танк в мире!

Тем самым Поткин сохранил не только танковое производство на "Уралвагонзаводе", но и удержал от полного исчезновения танкостроение в России.

По мнению авторитетных специалистов, «ничего, что могло бы сравниться с этим танком даже в перспективе, в мире просто нет. Этот танк после принятия на вооружение сразу делает все современные танки устаревшими…».

Владимир Иванович был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени посмертно…

Да оно и понятно — разве можно сравнивать заслуги человека, сохранившего танкостроение в России с заслугами, например, Горбачёва М.С., развалившего Советский Союз и его экономику – кавалера высшей награды России – ордена Андрея Первозванного, кавалера американской «Медали свободы им. Франклина Делано Рузвельта» (Вашингтон, июнь 1990), международной награды Государственному Деятелю «Совета Филадельфии по мировым проблемам» (1993), Филадельфийской медали Свободы (2008) от Национального центра конституции с формулировкой «за мужественную роль в окончании холодной войны», Кавалера Большого креста ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (1999) и звания лучшего немца года, не считая многих премий зарубежных фондов и организаций, мягко говоря не отличающихся любовью и расположением к России…

С 2007 года под одной крышей под единой вывеской «Коропорация Уралвагонзавод» собраны все заводы, КБ и НИИ — всего 360 предприятий отрасли по всей России. В корпорацию вошёл и уникальный завод №9.

Предприятия прошли ускоренную модернизацию, на предприятия пошла инженерная и рабочая молодёжь, которая с компьютерами «на ты»…

В оборонных заводах должен быть сосредоточен мозговой центр всей наукоёмкой промышленности, всего военного и транспортного машиностроения. Профессии исследователя, конструктора, рабочего-станочника, сталевара должны вернуть свой престиж в нашем Отечестве.

Крупнейшим зарубежным заказчиком и главным ценителем российских танков по-прежнему остается Индия – к 2020 году вооруженные силы этой страны планируют получить не менее 2000 единиц танков Т-90 в различных модификациях.

С учетом всех экспортных контрактов на поставки техники в Индию, Алжир, Азербайджан, Вьетнам, Ирак, Уганду и переговоры с рядом стран Ближнего Востока, общее количество заказанных за рубежом танков Т-90, включая модификации «МС», может достичь рекордных показателей – более 3120 единиц.[3]

Вне всякого сомнения, Владимир Иванович Поткин за свою бескорыстную службу Отечеству достоин присвоения Звания Героя России!

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

1)https://www.altairegion22.ru/a…

2)http://mirror7.ru.indbooks.in/…

3)https://tvzvezda.ru/news/force…

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