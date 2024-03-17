Накануне поста мы просим друг у друга прощения
Казалось бы, дежурные фразы: «Прости меня». — «Бог простит, и я прощаю».
Но сколько есть в храме людей, столько раз ты скажешь эти слова по новому, в зависимости от того, кому ты их говоришь. В это время человеку действительно подаётся благодать Духа и раскрываются его духовные очи.
Ты видишь ясно и понимаешь, что вот этого, например, человека в душе осуждал за неопрятный вид, а эту семейную пару за то, что их ребёнок шумно ведёт себя на службе. Есть люди, от которых ты брезгливо отворачивался, есть те, над которыми в тайне сердца насмехался.
Есть люди, которым ты в уме давал обидные прозвища.
Вот они проходят перед тобою: «толстяки», «неряхи», «святоши», «тупицы», «мокрые курицы».
Хор поёт «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче», на лицах у многих слёзы. Слёзы эти и у тебя, потому что ты чувствуешь, что виноват перед всеми.
В любом рабочем коллективе, в любой редакции или конторе, в любом офисе эта ситуация могла бы повториться. Только там не поют покаянные песнопения, там начальник не обратится к подчинённым с умилительным словом.
Не скажет: «Друзья мои. Я был недостойным руководителем. Там, где нужна была строгость, я был уступчив. Там, где нужна была мягкость и терпение, я нервничал и заставлял нервничать вас. Я многое сделал не так и теперь прошу вас — простите меня».
Люди, ещё сегодня утром осуждавшие и обсуждавшие шефа на перекуре, зашмыгали бы носами, у многих заблестели бы от слёз глаза, и раздался бы ответ: «И вы нас простите».
Разве это фантастика? Разве это так уж нереально? Но нет этого пока в офисах и на предприятиях. Зато в храме есть.
В храме спадает с человека пелена слепоты, и он видит себя кругом виноватым.
Даже не читая Достоевского, одну из прозорливых мыслей этого писателя понимает в храме человек. «Всякий пред всеми виноват», — так звучит эта мысль.
Наша душа одета в помыслы. Мысли — это нити, из которых соткана одежда души. И человек думал, что он одет богато, одет в мягкий, светлый, ниспадающий волнами шёлк. А оказалось, что одет он в рубище, ткань которого соткана из грязных нитей. Добрая половина грязи на этом рубище — помыслы осуждения, высокомерия, презрения к ближним.
Об этой одежде души будет петь Церковь на Страстной: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь».
Эту же одежду имеет в виду Евангелие, когда говорит о человеке, пришедшем на пир не в брачном одеянии; человеке, которого, связав по рукам и ногам, извергли вон.
Что же скажет душа, если почувствует себя перед всеми виноватой? Начнёт ли она сочинять длинные оправдательные речи?
Вряд ли. Но и молчать она не будет.
«Простите меня», — будет говорить душа. «Простите меня, ближние и дальние, живые и усопшие.
Простите меня, люди и Ангелы. Прости меня, Солнце, освещавшее мои грехи, и ночь, скрывавшая их.
Прости меня, земля, терпящая мой шаг, и воздух, вдыхаемый и выдыхаемый мною».
Говоря о прощении, на что больше обращаем внимание? Конечно, на то, чтобы человек поискал в себе силы простить другого.
Но давайте ощутим и другую грань темы прощения.
Прощение надо испрашивать, как у Бога, так и у людей. Может статься, что у Бога мы выпросим прощение быстро. Вздохнём, заплачем, скажем: «Прости меня, Господи», — и Он тут же простит.
А вот у людей, быть может, придётся просить прощения долго.
Ведь их, людей, много. И Единому Господу нужно принести одно покаянное слово, а множеству людей надо будет часто повторять: «Простите меня, простите меня». Повторять надо будет не механически, а живо, и умно, и прочувствовано.
И слёзы будут течь сами собою, и хор будет петь «На реках вавилонских», а потом — и стихиры Пасхи.
И только перед последним торжествующим стихом пение оборвётся.
Протеирей Андрей Такчёв
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Прощение в храме – это особый духовный опыт, когда человек осознает свою вину перед другими людьми.
2. На работе такая ситуация была бы фантастической, но в храме человек видит себя виноватым перед всеми.
3. Наши мысли и помыслы – это одежда души, которая может быть чистой или грязной.
4. Церковь призывает очистить одежду души от помыслов осуждения, высокомерия и презрения.
5. Прощение нужно испрашивать не только у Бога, но и у людей, причем искренне и прочувствованно.
Вывод:
Андрей Такчёв призывает к покаянию и прощению как важному духовному опыту. В храме человек может осознать свои грехи осуждения и высокомерия по отношению к другим и испросить прощения не только у Бога, но и у окружающих людей. Это очищает душу и приводит к духовному обновлению и умиротворению.
Важно помнить о том, что чистота ума и избавление от осуждающих мыслей по отношению к другим людям – это не разовая работа перед постом, а постоянная духовная практика.
Мы часто склонны осуждать других, считать их поступки, внешний вид или привычки неправильными, но на самом деле мы не знаем полной картины их жизни, внутренней борьбы, обстоятельств и путей, которыми Господь ведет каждого человека.
Вместо того, чтобы осуждать, нам следует направлять внимание на себя, свои грехи и недостатки. Когда в нас возникают осуждающие мысли по отношению к кому-то, это сигнал о том, что в нашей душе задеты какие-то струны, возможно, обида, зависть, гордыня. Вместо осуждения другого, мудрее в этот момент обратиться к самопознанию и работе над собственными страстями.
Осуждение других лишь отдаляет нас от Бога и ослепляет духовно. Поэтому нужно культивировать в себе смирение, любовь и сострадание – это истинный путь духовного очищения, которым мы должны идти постоянно, а не только перед постом.
,.,pRRRivet`ik,.,
_а если ВОТ-ТАК,то ЭТО буудет Как…?
…говорят,что-о-о-о КАКОЙ-то “бох” – якобы “прощает”…
…но ЧТО ЭТО ЗА “бох” и ГДЕ “он” – Никто НЕ знает… :-)
…зато ПОСРЕДСТВОМ “хомута” СТРАХа – верить “в-себя” ПРИНУЖДАЕТ…
…Т.Е.говоря По-простому – ОБМАНом “всех-ОКОРМЛЯЕТ”… :-(
…и в-добавок За–СВОЙ–ОБМАН – К извинениям ПРИЗЫВает… :-(
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_есть Принятая КУЛЬТУРА поведения,
где ЗА-НЕправильность(и Осознание ЭТОГО)-
следует,СО-стороны ошибающегося – Извинение!
* и НЕТ никакого РАБолепия типа “ШИПЕНИЯ-прощения”…..
!!! а вот РЕЛИГИЯ – Обязана Прощения(у Людей)поПРОСИТЬ!!!
!!! за-то,что продолжает – “окормлением”(=вераю)ДУРить!!!
!!! ЗА-ТО,что СТРЕМИТСЯ – ОБМАНом(=вераю)поРАБотить!!!
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…ну-что – ОГОЛТЕЛЫЕ,попробуй,те Аргументированно Возразить!!!
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Ничего ни к кому личного. БЛАГОдарю.
* С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 17-3-24.
Фсе по кругу виноуаты. Да, Андрейка Ткачёв ? Смирение – это к чему ? Тебе смачно харкнули в лицо, а ты иди “смирённо прощай”. Так, что ли?
Напомню, что жизнь – борьба. А добро должно быть с кулаками. С адекватным ответом по ситуации.
Это выборочно,например ежели это сделает”безбожник”,то терпеть низя.