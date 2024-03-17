Казалось бы, дежурные фразы: «Прости меня». — «Бог простит, и я прощаю».

Но сколько есть в храме людей, столько раз ты скажешь эти слова по новому, в зависимости от того, кому ты их говоришь. В это время человеку действительно подаётся благодать Духа и раскрываются его духовные очи.

Ты видишь ясно и понимаешь, что вот этого, например, человека в душе осуждал за неопрятный вид, а эту семейную пару за то, что их ребёнок шумно ведёт себя на службе. Есть люди, от которых ты брезгливо отворачивался, есть те, над которыми в тайне сердца насмехался.

Есть люди, которым ты в уме давал обидные прозвища.

Вот они проходят перед тобою: «толстяки», «неряхи», «святоши», «тупицы», «мокрые курицы».

Хор поёт «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче», на лицах у многих слёзы. Слёзы эти и у тебя, потому что ты чувствуешь, что виноват перед всеми.

В любом рабочем коллективе, в любой редакции или конторе, в любом офисе эта ситуация могла бы повториться. Только там не поют покаянные песнопения, там начальник не обратится к подчинённым с умилительным словом.

Не скажет: «Друзья мои. Я был недостойным руководителем. Там, где нужна была строгость, я был уступчив. Там, где нужна была мягкость и терпение, я нервничал и заставлял нервничать вас. Я многое сделал не так и теперь прошу вас — простите меня».

Люди, ещё сегодня утром осуждавшие и обсуждавшие шефа на перекуре, зашмыгали бы носами, у многих заблестели бы от слёз глаза, и раздался бы ответ: «И вы нас простите».

Разве это фантастика? Разве это так уж нереально? Но нет этого пока в офисах и на предприятиях. Зато в храме есть.

В храме спадает с человека пелена слепоты, и он видит себя кругом виноватым.

Даже не читая Достоевского, одну из прозорливых мыслей этого писателя понимает в храме человек. «Всякий пред всеми виноват», — так звучит эта мысль.

Наша душа одета в помыслы. Мысли — это нити, из которых соткана одежда души. И человек думал, что он одет богато, одет в мягкий, светлый, ниспадающий волнами шёлк. А оказалось, что одет он в рубище, ткань которого соткана из грязных нитей. Добрая половина грязи на этом рубище — помыслы осуждения, высокомерия, презрения к ближним.

Об этой одежде души будет петь Церковь на Страстной: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь».

Эту же одежду имеет в виду Евангелие, когда говорит о человеке, пришедшем на пир не в брачном одеянии; человеке, которого, связав по рукам и ногам, извергли вон.

Что же скажет душа, если почувствует себя перед всеми виноватой? Начнёт ли она сочинять длинные оправдательные речи?

Вряд ли. Но и молчать она не будет.

«Простите меня», — будет говорить душа. «Простите меня, ближние и дальние, живые и усопшие.

Простите меня, люди и Ангелы. Прости меня, Солнце, освещавшее мои грехи, и ночь, скрывавшая их.

Прости меня, земля, терпящая мой шаг, и воздух, вдыхаемый и выдыхаемый мною».

Говоря о прощении, на что больше обращаем внимание? Конечно, на то, чтобы человек поискал в себе силы простить другого.

Но давайте ощутим и другую грань темы прощения.

Прощение надо испрашивать, как у Бога, так и у людей. Может статься, что у Бога мы выпросим прощение быстро. Вздохнём, заплачем, скажем: «Прости меня, Господи», — и Он тут же простит.

А вот у людей, быть может, придётся просить прощения долго.

Ведь их, людей, много. И Единому Господу нужно принести одно покаянное слово, а множеству людей надо будет часто повторять: «Простите меня, простите меня». Повторять надо будет не механически, а живо, и умно, и прочувствовано.

И слёзы будут течь сами собою, и хор будет петь «На реках вавилонских», а потом — и стихиры Пасхи.

И только перед последним торжествующим стихом пение оборвётся.

Протеирей Андрей Такчёв

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Прощение в храме – это особый духовный опыт, когда человек осознает свою вину перед другими людьми.

2. На работе такая ситуация была бы фантастической, но в храме человек видит себя виноватым перед всеми.

3. Наши мысли и помыслы – это одежда души, которая может быть чистой или грязной.

4. Церковь призывает очистить одежду души от помыслов осуждения, высокомерия и презрения.

5. Прощение нужно испрашивать не только у Бога, но и у людей, причем искренне и прочувствованно.

Вывод:

Андрей Такчёв призывает к покаянию и прощению как важному духовному опыту. В храме человек может осознать свои грехи осуждения и высокомерия по отношению к другим и испросить прощения не только у Бога, но и у окружающих людей. Это очищает душу и приводит к духовному обновлению и умиротворению.

Важно помнить о том, что чистота ума и избавление от осуждающих мыслей по отношению к другим людям – это не разовая работа перед постом, а постоянная духовная практика.

Мы часто склонны осуждать других, считать их поступки, внешний вид или привычки неправильными, но на самом деле мы не знаем полной картины их жизни, внутренней борьбы, обстоятельств и путей, которыми Господь ведет каждого человека.

Вместо того, чтобы осуждать, нам следует направлять внимание на себя, свои грехи и недостатки. Когда в нас возникают осуждающие мысли по отношению к кому-то, это сигнал о том, что в нашей душе задеты какие-то струны, возможно, обида, зависть, гордыня. Вместо осуждения другого, мудрее в этот момент обратиться к самопознанию и работе над собственными страстями.

Осуждение других лишь отдаляет нас от Бога и ослепляет духовно. Поэтому нужно культивировать в себе смирение, любовь и сострадание – это истинный путь духовного очищения, которым мы должны идти постоянно, а не только перед постом.