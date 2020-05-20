Новости Украины и Новороссии 20 мая 2020
- 08:59 США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом.
- 08:00 Коломойский под следствием ФБР, у него крупные проблемы, — Bloomberg.
- 07:56 Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан.
- 03:30 Как Байден Украиной управлял: Полный текст скандальных переговоров Порошенко с хозяевами (ВИДЕО).
- 02:30 Месть янтарной мафии: на Украине журналиста четвёртый год держат под арестом по несуществующей статье.
- 02:00 «Последствия должны быть более чем жёсткими», — спикер Рады отреагировал на записи разговоров Байдена и Порошенко (ВИДЕО).
- Вчера 23:13 Обращение Пасечника к Зеленскому.
- Вчера 23:00 До 00 часов будет реакция на Петю и Джозефа?.
- Вчера 20:20 «Слив» записей разговоров Байдена и Порошенко согласован с адвокатом Трампа, — Сакварелидзе (АУДИО).
США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом
Фото: Reuters
США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из опубликованных данных американского Госдепартамента, передает RT.
В частности, $13,1 млн было выделено на поддержку здравоохранения Украины, $2,4 млн — на помощь уязвимым слоям населения.
В то же время другим постсоветским странам было выделено значительно меньше средств: Узбекистан получил примерно $3,9 млн, Азербайджан — почти $3,6 млн, Казахстан — более $3,1 млн, Армения и Грузия — по $2,7 млн, Молдавия — почти $2,2 млн, а Белоруссия — $1,7 млн.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Коломойский под следствием ФБР, у него крупные проблемы, — Bloomberg
Несмотря на кажущееся огромное влияние олигарха Игоря Коломойского на президента Владимира Зеленского и монобольшинство в украинском парламенте, дела богача не так хороши, как прежде. Об этом говорит среди прочего принятие «антиколомойского» закона о банках.
К такому выводу пришли аналитики издания Bloomberg.
Избрание Владимира Зеленского год назад выглядело хорошей новостью для одного из шести миллиардеров страны Игоря Коломойского, который находился в добровольном изгнании в Швейцарии и Израиле после разрыва с предыдущей администрацией. Новый президент был давним деловым партнером олигарха и, несомненно, мог помочь вернуть «Приватбанк», национализированный его предшественником.
К лету 2019 года Коломойский вернулся на Украину, один из его бывших адвокатов стал главой администрации Зеленского. И хотя Коломойский не был самым богатым из украинских олигархов, его считали самым влиятельным.
Впрочем, сейчас у Коломойского дела идут плохо.
Зеленский защищает национализацию «Приватбанка», чтобы получить доступ к миллиардам долларов иностранной помощи МВФ. Эта задача становится все более актуальной в условиях пандемии Covid-19. Такое положение дел подрывает шансы Коломойского отбиться от исков о возмещении убытков на сумму более 10 миллиардов долларов в юрисдикциях от Лондона до Кипра. Кроме того, против него начато расследование об отмывании денег в США.
Что еще хуже, другие компании, в которых 57-летний Коломойский имеет долю, — в энергетической и авиационной отраслях — сталкиваются с серьезными угрозами, так как мировая экономика вступает в рецессию.
«Для Коломойского сейчас непростые времена. Очевидно, президент пытается дистанцироваться от него», — сказал исполнительный директор исследовательско-экономической компании Case Ukraine в Киеве Дмитрий Боярчук.
Ожидается, что Зеленский, которого Коломойский с энтузиазмом поддержал, в этом месяце подпишет закон, который сводит на нет попытки магната вернуть себе долю в «Приватбанке» или достичь какого-то компромисса.
«Это лишь промежуточная победа для Украины, но очень важная. Закон применяет европейскую практику и значительно усложняет для бывших и будущих владельцев банков мошенничество со своими клиентами и государством», — прокомментировал принятие «антиколомойского» закона член наблюдательного совета «Приватбанка» Роман Сульжик.
Коломойский находится под следствием ФБР и федеральной прокуратуры в США. Его американские бизнес-партнеры получают гражданские иски, в которых их обвиняют в том, что они помогли отмыть сотни миллионов долларов, украденных из «Приватбанка», путем покупки офисных зданий и предприятий в Америке.
Одни из самых ценных активов олигарха — доли в крупнейшем на Украине производителе нефти, а также в ферросплавных и энергораспределительных компаниях. Все эти предприятия испытывают кризис в результате падения цен на сырье и экономического спада, вызванного Covid-19.
А «Международные авиалинии Украины» страдают от последствий глобального карантина и обрушившегося спроса на путешествия. «МАУ» требуется финансовая помощь правительства.
В то время как непубличный характер инвестиций Коломойского усложняет подсчет изменений в его доходах, состояние Рината Ахметова — самого богатого человека на Украине — сократилось на сумму от 1,8 до 4,2 млрд долларов в этом году.
Bloomberg оценивает капитал Коломойского в 1 миллиард долларов.
С одной стороны, олигарх сохраняет огромное влияние на Украине благодаря своему телеканалу «1+1». Это СМИ в течение многих лет транслировало комедийные шоу, которые принесли Зеленскому известность. С таким же успехом его можно использовать, чтобы подорвать его власть.
У Коломойского также есть более прямой рычаг для давления на Зеленского — союзники в «Слуге народа». Они стремились оттянуть принятие закона о банках, внеся более 16 000 поправок. Коломойский также знает, как обходить судебную систему Украины.
Однако что бы ни случилось дальше, позиции Коломойского в украинском бизнесе и политике, несомненно, слабее, чем год назад. Как долго он может продолжать сражаться, никто не знает.
«Закон о банках сузил пространство для манёвра Коломойского», — сказал экс-премьер Алексей Гончарук. Но если олигарх сможет повлиять на правоохранительные органы и суды, «не стоит ожидать, что дело „Приватбанка“ скоро закончится».
Читайте также: Порошенко просил у Байдена «смотрящего» для Украины — обнародована скандальная запись (АУДИО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Как Байден Украиной управлял: Полный текст скандальных переговоров Порошенко с хозяевами (ВИДЕО)
19 мая вспыхнул на Украине громкий скандал. Внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал записи телефонных переговоров президента Петра Порошенко и куратора Украины в США — вице-президента Джо Байдена. А также госсекретаря времен Обамы Джона Керри.
Записи показывают, что Украина находится под плотным внешним управлением со стороны американцев, которые контролируют множество ключевых вопросов — от снятия неугодного генпрокурора Виктора Шокина до назначения нового — Юрия Луценко.
Также США активно участвуют в согласовании кандидатур на пост премьер-министра страны, «вписываются» за лояльных к ним членов Камбина и напрямую руководят процессами, связанными с банковской системой страны.
Из «пленок Порошенко-Байдена» становится очевидным существование института «смотрящих» от США в ключевых ведомствах страны — например, в Генеральной прокуратуре.
Также интересно, что заместитель Обамы лично курировал вопрос, чтобы коммунальные тарифы для украинцев выросли. А Порошенко радостно отчитался, что даже перевыполнил этот план.
Сам тон украинского президента на записях предельно красноречив — каждое общение с Байденом больше напоминает отчет подчиненного перед начальством.
Вице-президент США задает вопросы, а украинский лидер — развернуто и подробно отвечает. Это явно не диалог равных — хотя по статусу Байден формально вообще ниже Порошенко.
Издание «Страна» приводит расшифровки всех опубликованных разговоров.
Разговор Джона Керри и Петра Порошенко 3 декабря 2015 года
Керри: Кроме того, что сказал вице-президент Байден, хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы смены генерального прокурора Шокина, поскольку, по моему мнению, он заблокировал процесс очищения генеральной прокуратуры.
Знаю, что вице-президент очен обеспокоен по этому поводу. Поэтому было бы хорошо, если бы мы нашли какое-то решение до приезда вице-президента. Если это возможно, нужно принять необходимые меры для продвижения в этом направлении.
Разговор Джо Байдена и Петра Порошенко 16 февраля 2016 года
Байден: Здравствуйте, вы меня слышите, Петр?
Порошенко: Да, сейчас уже лучше.
Байден: И я также. Прошу прощения, вы что-то говорили, что я все пропустил.
Порошенко: Да. Во-первых, я очень рад вас слышать. Очень ценю, что вы нашли нашли время для этого разговора даже сейчас, находясь в Миннесоте. Мечтаю о том, чтобы когда-нибудь оказаться с вами в Миннесоте.
Байден (смеется): А я бы лучше сейчас был в вами, а не в Миннесоте.
Порошенко: В-третьих, у меня есть хорошие и плохие новости. Начну с хороших.
Байден: Хорошо.
Порошенко: Джо, у меня есть хорошая новость для вас.
Вчера, в точнее, это было позавчера, я встретился с генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным. Несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и данных относительно его каких-либо неправомерных действий, я специально попросил его уйти в отставку.
По итогам нашей встречи он, несмотря на поддержку в парламенте, он пообещал мне подать заявление об отставке, проявив его государственную позицию. И час назад он принес письменное заявление об отставке.
Байден: Отлично.
Порошенко: Это второй шаг по соблюдению обязательств, которые я взял на себя.
Байден: Я согласен.
Разговор Джо Байден и Петра Порошенко 22 марта 2016 года
Байден: Приветствую вас, господин президент! Это Джо Байден. Как вы?
Порошенко: Очень хорошо, правда. Для меня большое удовольствие каждый раз слышать ваш голос.
Байден: Хорошо. Нам нужно поддерживать контакт. Я остаюсь открытым для вас (пленка прерывается…) В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств об один миллиарде долларов. Однако, если у вас еще есть необходимость, как вы догадывались, удовлетворить требования МВФ и другое.
Опять-таки я не предлагаю вам и не хочу, чтобы вы считали, что мы навязываем вам порядок действий. Однако окончательное решение не будет принято, пока не будут выполнены требования МВФ.
Порошенко: Очень сильная мотивация. Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции Луценко, который является публичной персоной., но если вы считаете, что политически мотивированная личность не совсем подходит, по вашему мнению, я отзову свое предложение.
Никто не знает, что я собираюсь предложить Луценко. В этой ситуации я исключу всех политически мотивированных кандидатов с этого процесса.
Байден: Слушайте, дайте после того, как мы завершим этот наш разговор, дайте мне собрать мою команду и обсудить то, о чем мы с вами только что говорили. Я согласен с вами, что есть срочность в этом вопросе.
Разговор Джо Байдена и Петра Порошенко 13 мая 2016 года
Байден: Господин президент, это Джо Байден. Как ваши дела?
Порошенко: Очень хорошо. Как всегда, когда слышу ваш голос (запись прерывается…) Смотрите, что мы делаем сейчас? Я считаю, что на протяжении трех последних недель мы демонстрировали действительно значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%. Мы запустили реформу госпредприятий. Мы запустили реформу относительно стоимость лекарств, сняв все препятствия.
Байден: Я согласен.
Разговор Джо Байдена и Петра Порошенко 13 мая 2016 года
Байден: Господин президент, это Джо Байден. Как ваши дела?
Порошенко: Очень хорошо. Как всегда, когда слышу ваш голос. Спасибо за звонок.
Байден: Вы работаете очень хорошо. Поздравляют вас с избранием нового генерального прокурора. Я знаю, что есть много вещей, которые нужно сделать. Но я считаю, что это очень хорошо. Я понимаю вашу работу с Радой в ближайшие дни над принятием дополнительных законов, которые требует МВФ. Но примите мои поздравления относительно избрания нового генпрокурора. Для него будет критически важно работать быстро над исправлением вреда, который нанес Шокин.
Я — человек слова, и сейчас, когда назначен новый генпрокурор, мы можем дальше двигаться в направлении подписания соглашения о займе в размере одного миллиарда долларов. И я не знаю, каким образом вы хотите это сделать.
Я не могу приехать в Киев в ближайшее время, имею ввиду в ближайшие месяц-два. Вы можете подписать его в нашим послом. Или вы приедете сюда и мы подпишем соглашение. Или, если вы хотите, мы можем пригласить сюда Гройсмана, я буду общаться с ним сегодня позже. Мы его приглашаем сюда не для этой цели, но все зависит от вас, когда и как вы захотите это сделать.
Порошенко: В первую очередь спасибо вам за слова поддержки. Поверьте мне, это был сложный вызов и тяжелая работа. Фракции госпожи Тимошенко и господина Ляшко пытались препятствовать этому.
Поэтому мы не просто голосовали за нового генпрокурора, но и за то, что заняло короткий промежуток времени, один день, за внесение изменений в закон. Кстати, в этом закон мы представили новую структуру ГПЦ, включая Генеральную инспекцию, как мы согласовали с вами.
Далее я срочно пригласил Луценко и сказал, что он должен связать с вашим посольством. Я и буду доволен, если у него будет конкретный человек или из Вашингтона, или из другой страны.
У нас есть тут, я не помню его имени, американский прокурор украинского происхождения, он немного пожилого возраста. Я отправил Джеффри его имя. Он готов приехать и быть помощником и советником.
Это будет хороший опыт для американской системы, и он может быть доверенным лицом в новой системе прокуратуры. Я считаю, что сейчас наиболее удачное время, чтобы сделать это. И если он готов приехать и сотрудничать, с самого первого шага, самой первой минуты деятельности нового генпрокурора — это именно то, к чему я стремлюсь.
Байден: Дайте мне возможность связаться с департаментом юстиции, я получу его имя и узнаю, кто он. Потому что очевидно, что это в наших интересах предоставить профессиональную помощь как можно скорее, чтобы задать верный курс. Я сделаю себе пометку, проверю все после нашего разговора и сообщу вас, что могу сделать.
Порошенко: Безусловно, спасибо вам большое, это то, к чему я стремился. Далее я хочу вас поблагодарить за то, что вы дали мне слово. Неотложно после того, как мы изменим законодательство и я назначу нового генерального прокурора, и это будет Юрий Луценко, как мы согласовали на нашей встрече на минувшей неделе в Вашингтоне и когда это случится, мы сможем получить этот займ.
Разговор Джо Байдена и Петра Порошенко 18 февраля 2016 года
Порошенко: Как я и предполагал, фракции Батькивщина и Самопощь вышли из коалиции. И в коалиции осталось меньше 226 голосов, поэтому у нас нет большинства.
Я лично вместе с премьер-министром пригласил Радикальную партию Ляшко присоединиться к большинству, чтобы формально мы могли сохранить правомочность. Но у нас нет формальной силы ни в парламенте, ни поддержки в обществе.
Байден: То есть, если я правильно понял, постановление о недоверии правительству не прошло, вы его заблокировали? Арсен до сих пор остается. Но потом было голосование за пакет реформ, который предложил правительство, и 247 голосов были против. Поэтому в смысле продвижения вперед и дополнительных реформ, которые вы должны воплотить, у вас нет большинства в парламенте, нет для этого коалиции, верно? Вы об этом говорите?
Порошенко: Нет, не совсем. Сначала парламент должен был оценить работу правительства, и он дал неудовлетворительную оценку Кабинету министров. Это было первый событием. Оно не означает срочную отставку правительства, это просто политическая оценка его действий.
Потом, когда было поставлено на голосование постановление о недоверии, я организовал таким образом, чтобы в моей фракции и в других фракция не хватило голосов. Премьер-министр тоже, конечно, приложил к этому руку, но лично я заблокировал отставку правительства, потому что я вам это обещал.
Но сейчас, когда две из четырех фракций покинули коалицию, у нас нет большинства в парламенте.
Разговор Джо Байдена и Петра Порошенко 19 февраля 2019 года
Байден: Здравствуйте, господин президент!
Порошенко: Рад вас слышать, госопдин вице-президент!
Байден: Я вас тоже. Кстати, у вас в понедельник вторая годовщина Революции достоинства. Не забудьте, я рассчитываю на вас как на отца-основателя современной Украины.
Порошенко: Спасибо, Джо. Я считаю, что этот месседжи очень важный. Я хочу быть более точным. У нас нет сомнений, что необходимо интенсивно реализовывать реформы.
Однако нам нужно проводить реформы таким образом, чтобы у людей было к ним доверие. Потому что если людей не будут доверять реформам, их нельзя будет воплотить в жизнь. Это во-первых.
Во-вторых, Джо, у нас нет большинства голосов в парламенте. Это ключевая вещь. Вы можете рассчитывать.
Байден: У вас есть большинство вместе с Радикальной партией?
Порошенко: У меня есть в моей партии (моей фракции) 136 членов парламента, 16 из которых готовы написать заявлений на выход из коалиции. У него 81 депутат, потому вместе это 201 голос и нам не хватает более 20 голосов. Присоединится к нам Ляшко или нет, мы физически не будем иметь большинства.
Байден: В таком случае, как вы продвигали реформы до этого?
Порошенко: Прошу прощения, повторите, пожалуйста.
Байден: Как вы продвигали реформы касательно МВФ до этой недели?
Порошенко: Я просил лично те фракции, которые выходят из коалиции, я имею ввиду Самопомощь и Батькивщину, я специально провел встречи с ними, на которых они довели до моего сведения месседж:
«Благодаря доверию к вам, господин президент, мы проголосовали за принятие ряда законов относительно МВФ, безвизового режима и борьбы с коррупцией, но мы не будем голосовать только из-за личности премьер-министра».
Это их месседж. Поэтому я рад, что мы достаточно сильные, храбрые и счастливые для осуществления таких изменений именно сейчас.
Но нам нужно проводить интенсивные переговоры для того, чтобы определить способ, как вернуть фракции назад, в коалицию. Но демонстрировать, что все хорошо, я счастлив и у нас есть большинство в парламенте — это неправда.
Мы можем пригласить другие политические, но они общаются только языком политической коррупции. И после Майдана я ненавижу идею покупки голосов.
Разговор Джо Байдена и Петра Порошенко 22 марта 2016 года
Байден: Я знаю, что вы много работаете для этого, но я хотел бы узнать относительно ваших планов касательно нового правительства. Я слышал, в моей команде, что правительство может возглавить Гройсман, спикер парламента, а также, что недавно, не уверен по поводу конкретной даты, но совсем недавно на странице в фейсбуке Яресько отметила, что готова быть премьер-министром и возглавить правительство технократов. И я знаю, что в любой случае вам нужно 226 голосов. Скажите мне, что происходит, если можете?
Порошенко: Моим ключевым приоритетом было избежание досрочных выборов. Новая или восстановленная коалиция должна быть проевропейской и ориентированной на проведение реформ.
Самопомощь получила мое предложение относительно правительства технократов во главе с Яресько и присоединения к коалиции. Поскольку причина политического кризиса в том, что три фракции (Самопомощь, Батькивщина и Ляшко) вышли из коалиции и мы с премьер-министром остались в меньшинстве. Я пригласил Самопомощь и предложил им или поддержать Яресько, или предложить своего лидера в качестве нового премьер-министра.
Они взяли время на размышление и через несколько дней отметили, что готовы только начать переговоры относительно возможной коалиции. Но не готовы быть членами коалиции. Только голосовать за то.
Я сказал им, что это невозможно согласно нашей Конституции. Они должно персонально подписать свое членство в коалиции. Но даже за это они выдвинули три условия.
Первое — смена или отставка генпрокурора, о чем я уже сказал, что это состоялось — я отправил письмо о его отставке в парламент. Сейчас он в парламенте и это должно состояться срочно. Второе — изменение в ЦИК. Я сказал, что не понимаю, почему ЦИК — это вопрос коалиции, если не планируются выборы. Но хорошо, я готов изменить состав ЦИК. Но третье — они сказали, что хотят изменить закон о выборах. На что я ответил негативно, поскольку категорически против досрочных парламентских выборов, отметив:
«Изменения избирательного законодательства будут стимулировать вас и Тимошенко к проведению досрочных парламентских выборов, что полностью неприемлемо для меня».
Они сказали, что без изменения закона о выборах, они даже не начнут дискуссию о членстве в коалиции. Без Самопомощи, с отказом Тимошенко и Ляшко у нас нет 226 голосов для поддержки Яресько.
Насколько я понимаю, наши партнеры и наши американские друзья, имеют значительное влияние на лидеров Самопомощи, и я попросил Павла позвонить Тори и связаться с послом, для возможного увеличения давления и поддержки кандидатуры Яресько Самопомщью.
По прошествии двух часов, сразу после сообщения Яресько в фейсбуке, я позвонил еще раз Садовому. К сожалению, он поехал на выходные в Европу и сказал, что не готов поддерживать Яресько или давать другой позитивный ответ. И в этой ситуации, когда наши партнеры из США дали гранты Самопомощи, оказались значительную финансовую поддержку… В этой ситуации я открываю идею продолжить такую неопределенность. Сейчас в здании Администрации находится Яценюк и мы начинаем переговоры касательно других кандидатов.
То есть, если Самопомощь возвращается, мы готовы поддержать Яресько. Но в отсутствии Самопощи мы обсуждаем обсуждение кандидатуры Гройсмана. Вы должны помнить Гройсмана, во время вашего известного и отличного выступления в парламенте вы общались с ним.
Байден: Да, я помню.
Разговор Джо Байдена и Петра Порошенко 13 мая 2016 года
Порошенко: Сейчас я должен и я считаю, что мы можем доверять друг другу, партии Арсения вместе со мной. Они голосовали вместе с нами за нового генпрокурора, новое правительство, за пакет МВФ и я надеюсь, что у нас значительный уровень поддержки. К сожалению, этого полностью недостаточно. Это почти большинство в парламенте. Те, кто ездит в США, «Самопомощь», Тимошенко и Ляшко, который туда не ездит из-за разных причин против этого. Это только грязные политические трюки.
Именно то, о чем я прошу Джеффри: «Пожалуйста, не давайте грантов «Самопомощи», не давайте им денег, потому что это не является финансированием оппозиционной партии, а финансированием абсолютно безответственного политического лидера, который делает очень плохие вещи для будущего моей страны, для Украины и для безопасности и стабильности.
Именно поэтому, я считаю, в первую очередь, я очень доволен сигналами, которые они получили в Вашингтоне. Они были достаточно мощными и убедительными.
Байден: Да.
Порошенко: Думаю, было бы хорошо, если бы вы продолжили давление на «Самопомощь». Потому что в отношении Тимошенко и Ляшко это бесперспективно.
На «Самопомощь», потому что вы поддерживаете их. В этой ситуации это может иметь позитивный результат, потому что без «Самопомощи» мы даже не можем рассчитывать на положительный результат касаемо изменений в Конституции.
Байден: Хорошо. Договорились. Слушайте. Я…
Порошенко: Это будет невозможно. Если я смогу рассчитывать на себя в вопросе поиска голосов для закона, закона о выборах, я смогу найти эти голоса. Без «Самопомощи» я не смогу найти голоса для изменений в Конституции. Это очень просто.
Байден: Хорошо. Мы сделаем все возможное для поиска голосов.
Разговор Джо Байдена и Петра Порошенко 11 февраля 2016 года
Байден: Господин президент, друг мой! Вы хорошо себя чувствуете?
Порошенко: Я всегда себя хорошо чувствую, когда разговариваю с вами, господин вице-президент. Мой дорогой друг!
Байден:
Я так понимаю этот документ подготовил ваш министр экономики, чье имя я вряд ли выговорю, мои извинения…
Порошенко: Да, это Абромавичус, я выучил это имя за три месяца его работы в правительстве…
Байден: Я так понял, что этот его документ подписали другие члены Кабинета Министров, не так ли?
Порошенко: Нет, нет. Не знаю, как там с этим документом, мне неизвестно про его подписание другими членами правительства, но заявление Абромавичуса было очень опасным и принесло серьезный кризис, несомненно. И теперь мы в очень сложной ситуации. На мой взгляд, я этого не говорил публично, этот его шаг был крайне безответственным.
Но это случилось. И я немедленно с ним встретился после его заявления и сказал:
«Смотри, ты представляешь меня, президента, в правительстве. Это я пригласил тебя в страну и поддерживал тебя все время. Это я предоставил тебе.в нарушение действующих норм законодательства, охрану спецслужб, чтобы ты ничего не боялся. Именно я настаивал на поддержке всех твоих инициатив. Я дал тебе украинское гражданство и ты до сих пор имеешь мою полную поддержку.
Разговор Джо Байдена и Петра Порошенко 16 ноября 2016 года
Байден: Позвольте спросить одну вещь, пока я не забыл. Приватбанк. Я понимаю, что глава НБУ требует определиться определенной датой, когда начать процесс изменений. Мне сказали, и я разделяю эту позицию, что она не определится с датой, пока не согласует ее с вами. И я сказал, что нужно вернуться к определению даты, и что я относительно этой даты поговорю с вами. Потому что приближается то, что я бы не хотел, чтобы произошло.
Я не хочу, чтобы Трамп оказался в позиции, где кажется он будет готов обойти нашу политику, где финансовая система может развалиться и где он соберется заблокировать выделение денег Украине. Именно так это будет выглядеть, пока не дойдет до рассмотрения сложных незнакомых деталей.
Поэтом все, что можно будет сделать, чтобы надавить на Приватбанк относительно закрытия, чтобы получить следующий транш от МВФ, я бы со всем уважением рекомендовал рекомендовал как критически важное для вашей экономики и физической безопасности.
Я знаю, что сложно. Коломойский — это заноза в заднице и проблема для всех, но это действительно критически важно, чтоб вы справились с этим сейчас. И все будет хорошо. Я просто хочу, чтобы вы позвонили главе НБУ и поддержали ее. Дали ей понять, что вы — с ней, когда она определит дату и пойдет вперед.
Порошенко: Это очень важно то, что я от вас услышал. Я думаю, что 22 ноября, во вторник я получу окончательный отчет Ernst & Young о проверке. И мы согласовали, что я, премьер-министр, министр финансов, глава НБУ. Я пригласили также Арсения и других офицеров безопасности…
Нам следует встретиться и принять решение по дате. Единственная причина, почему после 22 ноября, когда у меня будет аудиторский отчет — это голосование в парламенте, где у Коломойского есть значительное количество членов.
Премьер-министр просил меня проголосовать сначала бюджет, а потом начать процесс. Это конфиденциальная информация, но…
Байден: Я буду держать это в тайне…
Читайте также: Интервью со Стрелковым было согласовано с СБУ, это показания для Гааги, — Гордон (ВИДЕО)
Виктория Венк
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Месть янтарной мафии: на Украине журналиста четвёртый год держат под арестом по несуществующей статье
В понедельник, 18 мая, Королёвский районный суд города Житомира удовлетворил ходатайство прокурора и продлил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста известному журналисту и узнику совести Василию Муравицкому.
Обвинение считает, что журналист способен нанести непоправимый ущерб информационной безопасности Украины. Но истинные причины длящегося уже четвёртый год преследования могут заключаться совсем в другом. Такое предположение высказал в интервью изданию Украина.ру адвокат и правозащитник Андрей Гожий.
— Андрей, как на этот раз прошло заседание суда?
— Суд прошёл, так сказать, в коронавирусной апатии, поскольку никакого движения в рассмотрении дела нет. В понедельник был последний день содержания Василия Муравицкого под ночным домашним арестом, поэтому рассматривался вопрос об изменении меры пресечения — точнее, её продления.
Всё произошло очень быстро, стандартно. Меру пресечения продлили, и слушания по делу по сути перенесли на 1 июля этого года, на 14:30.
— Меру пресечения продлили по ходатайству прокурора?
— Да, прокурор подаёт в этом процессе ходатайства стандартно. Хотя обычно подавались ходатайства о взятии Муравицкого под стражу, а в этот раз прокурор подал ходатайство о продлении ночного домашнего ареста. Я, со своей стороны, как защитник просил о поручительстве по Муравицкому. Но суд всё-таки предпочёл пойти по накатанной колее.
Ничего судьи не слушают, доказательств не рассматривают, и так у нас, наверное, уже с нового года — дело по сути не слушается, только мера пресечения рассматривается.
— Чем прокурор обосновал свое ходатайство о продлении меры пресечения для журналиста?
— Всё как обычно: идеологическая связь (Муравицкого. — Ред.) с Российской Федерацией, которая будто бы может выразиться в побеге и в совершении преступлений путём манипуляции общественным сознанием в пользу Москвы.
— Сам Муравицкий вскоре после завершения заседания на своей странице в соцсети выразил удивление относительно того, что в Уголовном кодексе Украины нет такой статьи, как манипуляция общественным сознанием: «Даже слова такого там нет, не то что статьи!» На каком же основании, собственно, его продолжают преследовать уже четвёртый год?
— Да, мы все этому удивляемся уже четыре года. Конечно, ни слов таких нет в Уголовном кодексе, ни основания для преследования. Поэтому уже удивились все, начиная от Москвы и заканчивая Вашингтоном. Удивились в Брюсселе, в Хельсинки, в Берне, в Париже, в Лондоне международная организация Amnesty International признала Муравицкого узником совести, в Страсбурге происходящему удивляются евродепутаты. Этому удивляются все.
Не удивляются этому только украинские прокуроры и украинский суд.
То ли из-за малограмотности, то ли из-за того, что Муравицкий просто влез своими журналистскими расследованиями в такие «святая святых», ради чего можно наплевать и на Конституцию, и на законы, и на международный имидж страны.
— Вы полагаете, что журналиста преследуют не за мифические манипуляции общественным сознанием, а за то, что он своими расследованиями кому-то перешёл дорогу? О чём речь?
— Речь идёт о том, что своими расследованиями деятельности так называемой янтарной мафии Муравицкий мог вызвать опасения у определённых сил.
Он изучал вопрос о незаконной добыче янтаря, о «чёрных деньгах» и о том, что этими деньгами финансировалось, чьи политические проекты, чьи частные армии. Наверное, кому-то не хочется, чтобы он продолжил расследование и написал о том, куда эти деньги идут сейчас…
В информационном поле янтарный вопрос в настоящее время отошёл на второй план, но проблему так никто и не решил: незаконная добыча янтаря продолжается, а это огромные деньги.
Да, можно предположить, что Муравицкий задел интересы янтарной мафии, в том числе мафии международной, которая за это и мстит, продолжая таким образом уничтожать журналиста.
— Были ли какие-то особенности в нынешнем заседании, связанные с коронавирусным карантином? Суд был безлюден?
— Присутствовали судьи, представители стороны обвинения, защиты… И журналисты.
— Журналисты приходят?
— Да, журналисты приходят на заседания, поскольку это дело имеет резонанс. А вот массовка сейчас не приходит, да их бы, вероятно, и не пустили в здание суда в условиях карантинных ограничений.
— Массовка? Вы о представителях радикальных организаций?
— Массовка радикалов, да. Но есть и те, кто приходил в суд, чтобы поддержать Муравицкого. Обычно половина, а иногда и большая часть людей в зале — это сторонники Муравицкого. Просто радикалы всегда ведут себя несдержанно, агрессивно и при этом имеют поддержку со стороны суда, прокуратуры и полиции, поэтому создаётся впечатление, что их больше.
На самом деле это, как правило, одни и те же люди, хорошо всем знакомые в Житомире. Они в качестве массовки участвуют во всех «чекистских» акциях, или в акциях, где надо выразить какой-то «одобрямс» власти.
Часть из этих лиц проходят понятыми по другим эсбэушным делам, часть являются доносчиками по этим делам… Мы понимаем, что это за персонажи, поэтому особо никто не удивляется.
— Вы говорили в одном из интервью, что семья Муравицкого нуждается в помощи. У него двое маленьких детей, а он по-прежнему лишён возможности работать. Эта ситуация пока не изменилась?
— Ситуация не изменилась. К тому же карантин, а журналистика требует свободных перемещений, плюс, как ни крути, ночной домашний арест накладывает довольно серьёзные ограничения.
Да и прокурор постоянно говорит о том, что компьютер журналиста — чуть ли не орудие преступления, и сам Муравицкий имеет настолько мощные мысли, что они могут подорвать всю информационную безопасность страны…
Ну, знаете. То ли у страны большие проблемы с информационной безопасностью, то ли слово журналиста Муравицкого настолько сильно, то ли прокурор несёт… ну, скажем так, сильно преувеличивает. Тут так сразу не разобраться.
Читайте также: Учёные назвали продукты, ускоряющие старение
Андрей Лубенский, Украина.ру
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Последствия должны быть более чем жёсткими», — спикер Рады отреагировал на записи разговоров Байдена и Порошенко (ВИДЕО)
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что правоохранительная система и специальные службы Украины должны отреагировать на публикацию аудиозаписи разговора бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
Разумков признался, что не успел прослушать запись целиком, и пообещал сделать это ночью. Однако то, что ему стало известно, его изумило.
«Те выжимки и та информация, которая у меня есть, поражают, мягко говоря. Сама информация и то, из каких кабинетов она, возможно, появилась», — отметил спикер.
По его словам, источник слива не столь важен — гораздо важнее установить, правда ли то, что обсуждали собеседники на пленках.
«Каким образом попала эта информация, откуда она взялась — это все же второстепенные вопросы. Главным вопросом для меня как для человека, как для гражданина является то, соответствует ли она действительности. Если соответствует, то последствия должны быть более чем жесткими, потому что вопросов сегодня больше, чем ответов по отношению к этим пленкам», — резюмировал Разумков.
Читайте также: «Забудьте Годзиллу»: американцы устрашились «морского монстра» из России (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Обращение Пасечника к Зеленскому
Глава ЛНР Пасечник записал обращение к Зеленскому, где пригрозил последнему, что если ВСУ не прекратят огонь на территории ЛНР, то войска ЛНР перейдут к активным действиям против ВСУ при продолжении обстрелов.
Заявление главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника
В результате обстрелов, совершенных вооруженными формированиями Украины 16 мая, была повреждена ЛЭП "Михайловка-Коммунарская", которая питала критически важные для ЛНР инфраструктурные объекты, ряд социальных объектов, а также жилой сектор. Днем позже, 17 мая, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, Украина дважды обстреляла ремонтную бригаду, устранявшую последствия обстрела, и патруль СММ ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ. А после этого обстрела приостановила действие и выдачу гарантий безопасности.
Подобные обстрелы мирных жителей ЛНР и гражданской инфраструктуры украинскими военными в последнее время стали регулярными. Это целенаправленная провокация и акция с понятной всем целью – уничтожить критически важные объекты инфраструктуры нашей Республики, необходимые для жизнеобеспечения нашего населения. И в этой акции Украина уже добилась определенных результатов, вызвав серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие нам гуманитарной катастрофой.
И это происходит на фоне, когда представители Украины в Контактной группе неизменно декларируют свою приверженность всеобъемлющему режиму прекращения огня.
В связи с этим хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с настоятельной просьбой принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов нашей территории, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры. В случае продолжения подобных действий со стороны ВФУ, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередачи. Аналогичным образом мы будем вынуждены поступать при продолжении обстрелов мирного населения и других критически важных объектов жизнеобеспечения. В этих целях мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений Народной милиции.
Во избежание эскалации конфликта хочу также обратиться к ОБСЕ, Российской Федерации, Германии и Франции с просьбой "помочь" Украине принять необходимые решения по обеспечению реального перемирия на период до полного политического урегулирования конфликта.
http://lug-info.com/news/one/zayavlenie-glavy-luganskoi-narodnoi-respubliki-leonida-pasechnika-56400 – цинк
Как представляется, обстрелы будут продолжаться и далее. Времена предупреждений и вразумлений давно прошли.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
До 00 часов будет реакция на Петю и Джозефа?
К сожалению, страна находится под внешним управлением. Но что будем делать с беседой Порошенко и Байдена?
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Слив» записей разговоров Байдена и Порошенко согласован с адвокатом Трампа, — Сакварелидзе (АУДИО)
Бывший заместитель генпрокурора Украины, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе считает, что сегодняшнее появление записей разговора экс-президента Петра Порошенко и экс-вице-президента Джо Байдена является акцией по дискредитации Байдена как участника президентских выборов в США.
Об этом Сакварелидзе во вторник, 19 мая, написал на своей странице в Facebook.
«Опять Украина залезла уже руками КГБшника Деркача (близкого друга Луценко, кстати) и продажного прокурора Кулика в международный скандал, связанный с предвыборной дракой двух кандидатов в президенты США! Украина показала, что тут все можно слить и купить. Даже конфиденциальные разговоры лидеров стран. Это, конечно, сильно “внушает доверие”», — заявил Сакварелидзе.
По его словам, данный «слив» является медиаатакой, направленной на Джо Байдена, который является конкурентом Дональда Трампа в президентской гонке и который, как думает Сакварелидзе, может им стать.
«Скорее, согласовано с Джулиани и Со. Им в принципе пофиг и на Деркача, и на Кулика, главное ударить по конкуренту. И с каким осадком лидер США будет смотреть на наши проблемы после всего этого срача? Сами добиваемся того, чтобы нас считали «pain in the ass» или «black hole in Europe (можно перевести как «боль в заднице» и «черная дыра Европы» — Ред.)», — резюмировал бывший замгенпрокурора.
Читайте также: Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным, — Financial Times
К оглавлению | Источник: rusvesna.su