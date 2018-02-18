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Прощеное воскресенье: “Бог простит, и ты меня прости”

09:11. 18 февраля 2018 Просмотров - 418 3 коммент. Опубликовал:

На этой неделе православные отметят Прощеное воскресенье. Сразу после него, в понедельник, начинается Великий пост – он, в свою очередь, продолжается до самой Пасхи 8 апреля.

Когда Прощеное воскресенье 2018

Прощеное воскресенье означает последний день Масленицы. В свою очередь, Масленичная неделя предшествует Великому посту. Чтобы получить нужные даты, нужно отнять от дня Пасхи 48 дней поста, а день накануне начала – это Прощеное воскресенье. Пасха в 2018 году празднуется 8 апреля. Таким образом, прощеное воскресенье 2018 выпадает на 18 февраля.

Что это за праздник

Прощеное воскресенье — это день, в который нужно отпустить все обиды, наладить отношения с родными, друзьями и знакомыми, коллегами, соседями и другими людьми. Неоходимо уладить все конфликты.

В Прощеное воскресенье по обычаю принято извиниться перед всеми, кто вас окружает, за причиненные вольно или невольно обиды, а также простить всех, кто чем-либо обидел вас. Если у вас просят прощения, в этом отказывать нельзя – это большой грех.

Отвечать на просьбу о прощении принято так: “Бог простит, и я прощаю”, или “Бог простит, и ты меня прости”.

В Прощеное Воскресенье нельзя предаваться плохим мыслям, жаловаться, ругаться и затевать конфликты.

Все это нужно для того, чтобы подготовиться к Великому посту, очистить свою душу от негативных мыслей и эмоций.

История Прощеного воскресенья

Считается, что истоки Прощеного Воскресенья лежат у традиций египетских монахов. Каждый год они по одному уходили на 40 дней в пустыню, чтобы укрепить свою веру и побыть вдали от земных искушений. Перед уходом они просили прощения у близких людей, так как могли не вернуться обратно из пустыни из-за каких-либо опасностей.

Прощеное Воскресенье также называют днем изгнания Адама. Считается, что одной из главных причин изгнания из Рая стало то, что Адам отказывался признаться в совершении греха. В Библии говорится, что человек, который не простит других людей и не попросит прощения сам, не получит и прощение Бога.

Сегодня у всех попрошу я прощения

За фразы, поступки, мое поведение.
И если в душе вы обиду храните,
Прошу вас, обиду мне эту простите!
И пусть в этот день очищаются души,
Ведь сор никому в этой жизни не нужен.
Пускай все грехи отпускает нам Бог.
Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!

Источник: voicesevas.ru

Метки: Новости
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    Вячеслав 18 февраля 2018 в 11:15 Ссылка Пометить
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    Жить надо по заповедям своих Богов и заветам своих предков, тогда скулить и ныть не нужно будет ни за что… А если что непотребное натворил, то не плакаться в церквях-синагогах надо, а своими деяниями исправлять то, что совершил…

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    ярослав 18 февраля 2018 в 12:52 Ссылка Пометить
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    ярослав 18 февраля 2018 в 13:00 Ссылка Пометить
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    Масленица это наш праздник, жидовские руки прочь от масленицы.

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