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Как снимали “Белое солнце пустыни”

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Интересное. Константин Подстрешный и Клим Жуков о съемках нетленного "Белого солнца пустыни".



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9031607.html
Метки: басмачи, белое солнце пустыни, большевики, Видео, история, кино, средняя азия, ссср
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